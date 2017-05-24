Николай Цуканов: в работу глав регионов не вмешиваюсь, но, если есть обращения, стараюсь помочь

Николай Цуканов © Петр Ковалев/ТАСС

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) занимает в России особое стратегическое место, поскольку граничит со странами НАТО и Евросоюза, при этом часть территории находится в Арктической зоне. Об особенностях работы полномочного представителя, взаимодействии с губернаторским корпусом и обеспечении безопасности в преддверии Кубка конфедераций, своем видении решения проблем трудовой миграции, моногородов и расселении аварийного жилья в интервью ТАСС рассказал полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.

Получив опыт работы мэром Гусева и губернатором Калининградской области, Николай Николаевич напоминает новым главам регионов, что их работу уже скоро начнут строго оценивать жители, предлагает регионам изучать опыт коллег и предшественников. А побывав на новом стадионе в Петербурге, полпред заметил, что в хоккей в нашей стране играют лучше, чем в футбол.

— Вы уже достаточно успели узнать проблемы округа, как оцениваете ситуацию в Северо-Западе?

— Ситуация в округе в целом стабильная — я говорю и о политике, и об экономике. Если есть какие-то внутренние вопросы, мы их с руководителями регионов обсуждаем и стараемся решать в рабочем порядке. Аппарат полномочного представителя держит в режиме постоянного мониторинга и контроля исполнение в регионах округа указов президента. На сегодняшний день мы видим слаженную, скоординированную работу как органов государственной власти, так и правоохранителей. Есть ли вопросы, требующие нашего вмешательства? Да, есть. Сейчас по Коми — это ветхое и аварийное жилье, в Ленобласти и Санкт-Петербурге — проблемы мусорного полигона, в четырех регионах — Архангельской, Ленинградской, Псковской областях, Республики Карелия — строительство перинатальных центров и т.д. По моему поручению по всем вопросам подготовлены дорожные карты, работа выполняется.

На сегодняшний день мы видим слаженную, скоординированную работу как органов государственной власти, так и правоохранителей

Северо-Западный федеральный округ непростой, в нем проживает около 14 млн человек. Это единственная территория, которая граничит со странами НАТО, Евросоюзом, которые сегодня ввели санкции против России. Все это накладывает определенный отпечаток на развитие экономического потенциала регионов Северо-Запада.

Хотя стоит сказать, что, несмотря на антироссийские санкции, исторические связи регионов в той или иной степени уменьшились на уровне политиков, но межрегиональное и человеческое общение практически не сократилось. К примеру, в Калининградской области приостановили так называемый безвизовый въезд в Польшу, но люди продолжают ездить в Европу. На майские праздники выехали за пределы Калининградской области более 40 тыс. человек. А в Россию при этом едут тысячи поляков, литовцы, гости из Финляндии. Есть большая политика, а есть народная дипломатия, которую никто не отменял. Границы должны не разъединять, а объединять людей.

Подчеркну — геополитическая турбулентность, которая, казалось, должна была "затянуть" регионы в плохом смысле, не осложнила ситуацию, а наоборот, дала новые возможности. Хотя мы видим, что по Северо-Западу в целом понизился товарооборот со странами Евросоюза, приграничная торговля развивается, по итогам I квартала текущего года товарооборот с приграничными странами увеличился более чем на 10%. Это говорит о том, что жизнь продолжается, несмотря на санкции.

— Вы упомянули отмену свободного прохождения границы с Польшей и Литвой в Калининградской области, есть перспективы возвращения?

— Отмена того или иного режима приграничного передвижения не в компетенции региона, это политическое решение этих стран. И российский МИД всегда говорил, что готов к этому вопросу вернуться в любой момент, сейчас "мяч" на стороне наших соседей. Как эта ситуация будет развиваться, знают только наши партнеры. Очевидно, что ситуация идет в ущерб экономике и тех и других и отрицательно сказывается на межчеловеческих отношениях.

— Кстати, вы сами в этом году ездили с мотоциклистами в Польшу, как в прошлые годы?

— Нет, в этом году в канун празднования Дня Победы я ездил на Невский пятачок в Ленинградской области, где проходит традиционный мотопробег во главе с губернатором Ленинградской области. Я с удовольствием принял в нем участие. Мы проехали по местам, которые были связаны с обороной Ленинграда: Невский пятачок, Дорога жизни — это очень хорошая традиция, которая будет продолжена и поддержана.

А в Польшу байкеры ездили на то же самое захоронение в Бранево, возложили цветы советским и польским солдатам. Хорошо, что врио губернатора продолжил традицию. Это крайне важно на фоне того, что происходит сегодня в Польше, когда политики пытаются забыть или переписать историю Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

— Вы были губернатором, сейчас полпред в округе. Изменилось ли ваше представление о деятельности и функционале полпредства и региональной власти?

— Это две совершенно разные работы. По сути, губернатор — это хозяйственная и политическая работа, общественный порядок на одной территории.

Полномочный представитель президента — это федеральный уровень и полномочия, которые сильно отличаются от работы глав регионов. Нужно стоять на защите интересов жителей всех регионов округа и обеспечить четкий контроль деятельности органов государственной власти, координацию работы федеральных структур.

За каждым поручением указа стоят десятки миллионов конкретных людей, которые ждут улучшения качества жизни

Одно из важных направлений деятельности аппарата полномочного представителя — контроль за реализацией указов президента Российской Федерации. За каждым поручением указа стоят десятки миллионов конкретных людей, которые ждут улучшения качества жизни. То есть ждут повышения качества услуг в системе образования, здравоохранения, ЖКХ и многие другие вещи. И если поручение указа не выполнено, конкретные люди не получили необходимую им качественную услугу, соответственно, не почувствовали внимание со стороны государства и справедливо предъявляют претензии органам государственной власти. Люди не хотят разделять ветви власти — муниципальная, региональная, федеральная — и в итоге обращаются к президенту страны или в его администрацию. Это неверно с учетом законов о разграничении полномочий органов власти. Здесь каждый должен нести свою ответственность. И в конечном счете работа аппарата полномочного представителя заключается в том, чтобы стоять на защите интересов жителей.

— После недавнего теракта в метро в Санкт-Петербурге какие выводы были сделаны?

Терроризм — это данность, с которой мы в современном мире вынуждены считаться

— Серьезные выводы. И они делаются постоянно, когда есть угроза теракта, угроза жизни и безопасности людей. Спецслужбы, получая оперативную информацию, должны предвосхищать события. Любая, даже минимальная угроза, каждый конкретный случай и уж тем более трагедия в Петербурге, поверьте мне, разбирается на всех уровнях: и на самом высоком, и до нижайшего звена. Учитываются все недоработки, недостатки, каждый момент анализируется без купюр, никто не пытается "прикрыться зонтиком", переложить ответственность или отойти в сторону.

Терроризм — это данность, с которой мы в современном мире вынуждены считаться. Все спецслужбы понимают, где и как мы живем, понимают свою ответственность за обеспечение безопасности и спокойствия граждан.

Безусловно, для города и страны теракт в Петербурге — это серьезное испытание, большая трагедия. Я хочу поблагодарить за работу все городские службы, которые показали профессионализм на всех этапах работы. Отдельное спасибо жителям города, которые проявили себя с самой лучшей стороны в трудные минуты после теракта.

— Сейчас мы можем говорить, что в канун Кубка конфедераций по футболу и чемпионата мира безопасность жителей Северной столицы будет обеспечена?

— Жители Петербурга, регионов Северо-Запада должны знать, что антитеррористическая работа ведется постоянно. Проводятся учения всех задействованных служб.

Но я вам скажу одну цифру… Ежегодно на Северо-Запад в поисках работы приезжают около 2 млн иностранных граждан, большинство из них — жители азиатских стран, так называемые трудовые мигранты. Некоторым из них даже удается получить российское гражданство. В частности, как и террористу, устроившему трагедию в петербургском метро. Нам понятны их мотивы — они едут в поисках лучшей жизни. Но предстоит оценить, какое количество рабочих "мигрантов" необходимо субъектам округа, жителей каких регионов и стран привлекать, кто и как обеспечивает их проживание, контроль, социальные гарантии. Вот с этим нужно разбираться...

У нас есть квотирование найма иностранной рабочей силы, то есть каждый приезжающий к нам должен быть под четким надзором. Каждый человек! К сожалению, на деле это не всегда так. Я не исключаю, что вопрос коррупции тоже здесь существует.

Сейчас все делается для того, чтобы обеспечить безопасность и качественно провести Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Работа ведется постоянно, но мы должны понимать, что в таких условиях без поддержки граждан не решить проблему. Жители должны своевременно информировать правоохранительные органы о подозрительных жильцах своих домов, чтобы у правоохранителей был повод осуществить проверку.

— На ваш взгляд, ситуация вокруг футбольного стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге может как-то повлиять на наши ожидания от Кубка конфедераций?

— Я уверен, что Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу пройдут во всех городах России на самом высоком уровне. Петербург и Калининград не являются исключением. Руководители регионов держат этот вопрос на особом контроле, у меня нет никаких сомнений.

Самое главное, на мой взгляд, — чтобы команда, которая там базируется, не расстраивала петербуржцев

Стадион "Зенит-Арена" будет доведен до ума, а жители Санкт-Петербурга будут получать удовольствие от посещения этой арены и будут гордиться, что в городе есть такое грандиозное спортивное сооружение.

Самое главное, на мой взгляд, — чтобы команда, которая там базируется, не расстраивала петербуржцев. Я был на игре "Зенит" — "Терек", не хочу давать оценку отдельно взятой команде, но, к сожалению, в хоккей мы играем гораздо лучше, чем в футбол. Мне приходилось бывать на футбольных матчах в разных странах, но я был потрясен тем, как болеют зенитовцы! Впервые видел такую организованность и большой "хор" болельщиков. Фанаты "Зенита" — молодцы, но это аванс этой команде, который предстоит отрабатывать.

— Вернемся к СЗФО. У вас в округе за последние полгода произошли большие изменения в губернаторском корпусе. Насколько вы вмешиваетесь в деятельность новых региональных руководителей?

— Люди, которым президент России доверил работу в качестве исполняющих обязанности глав регионов, были замечены и проявили себя с лучшей стороны в своей предыдущей деятельности. Теперь им дан шанс завоевать доверие жителей того или иного региона. Работа губернатора — очень сложная и ответственная, им предстоит еще поработать, чтобы принять решение: идти или не идти на выборы.

В работу глав регионов я не вмешиваюсь, но, если есть обращения, стараюсь помочь.

— У вас уже были личные беседы с назначенными недавно новыми руководителями Карелии и Новгородской области?

— Разные разговоры были. Точно могу сказать, что первый разговор и те, которые происходят сейчас, значительно отличаются.

— Жестче стали?

— Дело не в жесткости. Все понимают, что руководителя региона меняют для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, есть определенные ожидания жителей. Они должны быть оправданы. Сейчас у новых руководителей наступает понимание, куда они "попали", они знакомятся с регионами, с людьми. Это несколько другое, чем когда ты управляешь из кабинета.

Построены аэропорт, дороги, появились инвесторы, строится перинатальный центр и президентский кадетский корпус

Идет период становления, на первом этапе они идут своими шагами, порой даже не оглядываясь на опыт предшественников. Хотя, по моему мнению, должно существовать понятие преемственности власти, это только приведет к улучшению качества жизни людей. Нельзя ломать то, что было сделано твоим предшественником, это неправильно. Завершить — да, приумножить — да, предложить свое — да.

К примеру, мне сложно сказать, как будет новый руководитель Карелии использовать опыт предыдущего главы Александра Худилайнена. Но решения государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия должны быть выполнены, и мы это контролируем. При этом нельзя отрицать, что за короткое время в Карелии был сделан колоссальный прорыв. Построены аэропорт, дороги, появились инвесторы, строится перинатальный центр и президентский кадетский корпус. Отрицать это было бы глупо. Пройдет время — и люди оценят, кто был лучше.

— В Карелии были проблемы с расселением из аварийного жилья... По вашим оценкам, насколько реально выполнение в срок программы?

— Декларация и реальная работа — два разных вопроса. Продекларировать или озвучить можно все, что ты хочешь. Другой вопрос — дать предложения по инструментам решения той или иной задачи.

Объективно, часть домов в программу до 2012 годов не были включены, но благодаря поддержке секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и работе Госкомиссии республике были выделены дополнительно деньги. Сейчас уже поздно кивать на кого-то, нужно закатать рукава и строить жилье, учитывая опыт соседних регионов и выполняя программу.

Сейчас уже поздно кивать на кого-то, нужно закатать рукава и строить жилье, учитывая опыт соседних регионов и выполняя программу

В некоторых случаях вопрос можно решить и без денег. К примеру, как делали в Калининграде... Нужно давать инвесторам хороший земельный участок с коммуникациями. Инвестор получает "комплекс домов", сносит их, строит дома, в которые заселяет бывших жильцов аварийных домов, а остальные квартиры продает на рынке и на этом зарабатывает. Это опыт нельзя везде применить, но в столичных городах возможно. У каждого региона, конечно, своя специфика, но есть и много общего, и самое главное — есть общие задачи, поставленные главой государства. Сегодня одна из задач аппарата полномочного представителя — показать регионам Северо-Запада, как и какой успешный положительный опыт других регионов можно и нужно использовать.

— А сами между собой они не могут поделиться опытом? Они мало общаются?

— Беда-то в том, что многие не хотят брать чужой опыт, отмечают свою специфику и особенность. Задача аппарата полномочного представителя как раз дать возможность регионам на площадке партнерства "Северо-Запад" понять, в чем они могут помочь друг другу. Вот, например, была Госкомиссия, где выступала губернатор Владимирской области Светлана Орлова и с гордостью рассказывала, что договорилась с губернатором Санкт-Петербурга и вся сельхозпродукция идет в Санкт-Петербург. В то же время Псков, Новгород не знают, куда продать свою картошку, а Мурманск и Архангельск завозят картошку из Ростова или Краснодара — ну это разве нормально? Внутренняя кооперация должна быть — этим тоже мы уже занимаемся.

— Как у вас выстраиваются отношения с новым главой родной для вас Калининградской области Антоном Алихановым?

— Калининград — это моя родина, и первое время, скрывать не буду, мне было крайне сложно смотреть за тем, что происходит в регионе. Все время оценивал, как бы я поступил, что бы сделал?

Но сегодня меньше всего к кому из "новых" глав регионов у меня есть вопросы, это к Антону Алиханову

Но сегодня меньше всего к кому из "новых" глав регионов у меня есть вопросы, это к Антону Алиханову. В правительстве Калининградской области он работает с сентября 2015 года. Он молодой политик. У него самая большая мотивация с точки зрения работы на посту губернатора и большие возможности проявить себя. Если он проработает в этой должности как минимум лет десять, ему будет только 40 лет — в эти годы некоторые только начинают заниматься политикой, а у него уже будет колоссальный опыт. Я уверен, что у Антона Алиханова должно все получиться, все в его руках и в руках его команды.

И мне кажется, жители региона его приняли; конечно, выборы покажут.

— Вы думаете, будут еще какие-то кадровые решения в ближайшее время по округу?

— Такие решения принимает президент.

— Вы недавно были в Воркуте… Какие перспективы в округе есть по развитию моногородов, где сейчас достаточно сложная ситуация?

— История такая: есть программа комплексного развития моногородов, в 2016 году на нее было выделено более 20 млрд рублей. К сожалению, регионы Северо-Запада участвовали не так активно, как хотелось бы. В итоге поддержку получили только два моногорода. (На территории Северо-Западного федерального округа расположен 41 моногород. — Прим. ТАСС.) Объем принятых фондом обязательств составил более 1,1 млрд рублей для города Череповца Вологодской области и города Надвоицы Республики Карелия.

А эта проблема затрагивает Архангельскую область, Республику Коми и ряд других регионов Северо-Запада.

Сегодня в структуре аппарата полномочного представителя, на мой взгляд, есть профессионалы, которые помогут субъектам качественно подготовить документацию для участия в федеральных целевых программах, включая моногорода, инфраструктурные проекты. Мы будем работать вместе с губернаторами, использовать ресурсы партнерства "Северо-Запад". Многие проблемы общие, но есть отдельная специфика — это северные территории.

— Арктические…

— Если говорить про Арктическую зону, то для начала надо понимать, какой функционал будет у опорных зон (обсуждается в ходе разработки федерального закона "О развитии Арктической зоны РФ", который призван закрепить за арктическими территориями России статус особых объектов государственного управления. — Прим. ТАСС). Определить достаточную численность населения тех или иных городов, необходимую для обеспечения этих задач. Сегодня в некоторых населенных пунктах не все зарегистрированные жители фактически проживают, а многие продолжают числиться, в том числе чтобы не терять пенсии и северные надбавки, право на получение жилищного сертификата. Так, например, в Воркуте на сегодняшний день зарегистрировано около 81,5 тыс. жителей. И почти 50 тыс. из них ждут очереди на переселение. При этом социальная инфраструктура рассчитана на максимальное число жителей.

— Продолжая тему Арктики… Есть уже подвижки по решениям, принятым на форуме в Архангельске?

— Есть поручения президента, но не все они выполнены в полном объеме. Пока нет закона об Арктике. Нужно корректировать стратегию развития Арктики. В ней должны быть отражены системные решения, а не набор региональных проблем. Для этого нужно провести аудит программ и стратегий. Пока идет дискуссия о развитии арктических территорий, но все понимают, что четкий контур стратегии должен появиться в ближайшее время, потому что поручения президента нужно исполнять.

Мы будем обсуждать проблемы территорий Крайнего Севера на Ямале на президиуме Госкомиссии по развитию Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина.

— Будет ли транслироваться на территорию Северо-Запада достаточно успешный опыт по внедрению особых экономических зон? И насколько активно вы продвигаете возможность получения территориями преференций, аналогичных тем, которые есть на Дальнем Востоке?

— Вы знаете, сегодня, к сожалению, не все регионы понимают, что произошло. Не так давно еще было несколько так называемых специальных режимов для локальных территорий и только для Калининградской области этот режим распространялся на весь регион. Сейчас же появился Дальний Восток, появились преференции по Крыму, появились ТОР, то есть созданы прецеденты. И ничего не мешает сегодня ни одному региону страны — и Северо-Запад не исключение — прийти и разработать программу, попросить решения по внедрению специальных механизмов господдержки: это и свободный порт, и электронная виза, и территория опережающего развития, и прочие преференции...

Мы сегодня говорим губернаторам об этом, спрашиваем: коллеги, чего вы ждете-то? Вы останетесь на задворках истории. Нужно начинать работу уже сегодня: готовить кадры, изучать рынки, смотреть перспективные разработки. Интеллектуальный, экономический потенциал Северо-Запада и Санкт-Петербурга такой, что с ним может спорить только Центральный федеральный округ, Москва и часть Сибири. И это нужно конвертировать в новые инновационные проекты. И об этом мы тоже с губернаторами говорим.

— Кстати, о Калининграде. Продолжаются ли там те проекты, которые начинались при вас?

— Эти вопросы надо задавать нынешнему исполняющему обязанности губернатора Калининградской области. Но мы видим, что большинство проектов — в стадии реализации: порт Пионерский, аэропорт, идет строительство новых ТЭЦ, завода регазификации, газового хранилища; и дороги, и мосты, и инфраструктура к чемпионату мира по футболу.

Нужно дать возможность новой команде наработать свой опыт. Подчеркну, Калининградская область — это непростой регион. Сложно объяснить инвестору, почему он должен туда прийти, построить производство, а потом иметь проблему с перемещением произведенной продукции к рынкам сбыта на территории Российской Федерации.

Хотя в нашей конституции записано беспрепятственное перемещение товаров и людей по всей территории РФ, в отношении Калининградской области в полной мере обеспечить это невозможно — границы кругом. С другой стороны, когда морским путем из Калининграда в Усть-Лугу идет товар, по сути, из России в Россию, почему он должен декларироваться? Вот это нужно решать, в том числе и новой команде.

Те преференции, которые есть для бизнеса на Дальнем Востоке, они должны быть и в Калининграде. Это и "свободное небо", и "свободный порт", ТОР и другие механизмы. И здесь мы будем поддерживать Калининградскую область.

— Мы встречаемся в преддверии ПМЭФ. Что вы ожидаете от этого форума?

— Ежегодно на несколько дней Санкт-Петербург становится столицей международной экономической жизни. В Северную столицу для участия в форуме приезжают главы государств и правительств, представители деловых кругов, ведущие мировые эксперты. При этом среди участников мероприятия можно выделить целый ряд крупнейших российских компаний и компаний с международным участием, расположенных на территории регионов округа или имеющих на Северо-Западе России свои структурные подразделения.

ПМЭФ является площадкой для подписания важнейших контрактов и соглашений. Так, если брать пример прошлого года, в ходе форума 50 российских регионов подписали более 180 соглашений, которые в большинстве своем направлены на социально-экономическое развитие регионов. А от степени вовлеченности в обсуждение ключевых вопросов, стоящих перед российской экономикой, развивающимися рынками и миром в целом зависят и стратегические решения, принимаемые руководством компаний. А это, в свою очередь, прямо отражается и на социально-экономическом развитии регионов.

На площадках нынешнего форума планируется обсудить такие важнейшие вопросы, как наметившийся рост мировой экономики после кризиса, а также современные вызовы и риски, в том числе от внедрения новых технологий. Безусловно, ключевым мероприятием форума является пленарное заседание с участием президента Российской Федерации.

Я уверен, что работа на экономическом форуме руководителям субъектов федерального округа предоставит новые возможности для развития регионов, заключенные соглашения и контракты дадут импульс для реализации новых проектов, развития новых производств, созданию новых рабочих мест. Этот форум важен и с точки зрения перспектив в сфере расширения инвестиционного климата.