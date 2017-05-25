Георгий Полтавченко: ПМЭФ не просто живет, а привлекает все больше внимания и интереса

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко © Александр Демьянчук/ТАСС

Санкт-Петербург с 1 по 3 июня вновь примет Петербургский международный экономический форум. О подготовке масштабного мероприятия и обеспечении безопасности гостей, влиянии на туристическую сферу и комфорт жителей, культурной программе и городских инвестиционных проектах в интервью представителям трех ведущих информационных агентств рассказал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Также он отметил, что для самого Петербурга 21-й форум может стать рекордным по объему привлекаемых инвестиций, а число заявок участников на переговорные и выставочные площади уже превышает возможности нового выставочного комплекса "Экспофорум".

— Петербургский международный экономический форум второй раз будет проходить в "Экспофоруме". Вносились ли изменения в организацию мероприятия с учетом результатов прошлого года?

— Все изменения, которые происходят с форумом, — изменения со знаком плюс. И это радует. Мы совершенно точно понимаем, что решение о переносе форума с Васильевского острова в "Экспофорум" было правильным. Петербуржцы и участники ПМЭФ от этого только выиграли.

Во-первых, за прошедший год заметно улучшилась транспортная доступность юга Санкт-Петербурга. Мы закончили строительство большой развязки на Московском шоссе. И теперь, когда на Пулковском шоссе возникают временные неудобства, сопряженные с проведением ПМЭФ, жители Пушкина имеют возможность использовать для объезда "Экспофорума" не только Волхонское, но и Московское шоссе.

Во-вторых, само Пулковское шоссе стало значительно более свободным. Мы досрочно открыли развязку на пересечении с Дунайским проспектом, построили пешеходный переход возле поста ДПС, так что светофор, который там был, утратил актуальность. Чтобы общественный транспорт не занимал проезжую часть, на Пулковском шоссе оборудованы новые "карманы" для остановок. Все это, а также ввод в строй Западного скоростного диаметра, благоприятно влияет на трафик. Год назад пресса писала, что многие участники ПМЭФ жили в центре города и вынуждены были тратить на дорогу до "Экспофорума" от 30 минут до часа. Сейчас, я думаю, каких-то больших проблем не возникнет.

В-третьих, для тех участников, кто не пользуется автомобилем, мы с учетом прошлогоднего опыта ввели дополнительные "шаттлы" от двух станций метро. Один свяжет "Экспофорум" с "Московской", второй — с "Проспектом Ветеранов". Как показывают расчеты, это будут наиболее востребованные направления.

Мы и дальше продолжим совершенствовать транспортную инфраструктуру вокруг новой площадки ПМЭФ. К следующему форуму там появятся еще две развязки: на въезде и на выезде из выставочного комплекса, а также новая четырехполосная Южно-Волхонская дорога длиной порядка 5 км. Также подготовлен проект строительства участка Южной широтной магистрали с развязкой на Петербургском шоссе и путепроводом через железнодорожные пути "Шоссейная" — "Александровская". Все это будет работать на благо жителей Пушкинского района.

— Сколько гостей ожидается на форуме в этом году? Главы каких иностранных государств примут участие в ПМЭФ-2017?

— По данным оргкомитета, всего ожидается порядка 12 тыс. участников. Интерес к петербургскому форуму вырос очень заметно. За две недели до открытия подтверждений получено на 15% больше, чем в такой же момент год назад. 39 министров из 26 стран изъявили желание приехать в Санкт-Петербург, руководители 250 крупнейших иностранных компаний, 74 российских регионов, Генсек ООН, премьер-министр Индии, президент Молдовы и президент Сербской Республики. В этом году девиз форума — "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Заявлены четыре главные темы для дискуссий: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность" и "Человеческий капитал как ключевой вектор развития".

Например, представители стран Ближнего Востока, Латинской Америки проявляют большой интерес к так называемому нулевому дню, когда будут обсуждаться вопросы развития малого и среднего предпринимательства. Также, на мой взгляд, знаковым является то, что помимо уже традиционных мероприятий в рамках ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" и т.д. возрождается бизнес-диалог Россия — США. Впервые после трехлетнего перерыва

ПМЭФ не только предлагает интересные темы для дискуссий, но и обеспечивает высокий уровень общения в кулуарах. А это главное для бизнеса. Например, представители стран Ближнего Востока, Латинской Америки проявляют большой интерес к так называемому нулевому дню, когда будут обсуждаться вопросы развития малого и среднего предпринимательства. Также, на мой взгляд, знаковым является то, что помимо уже традиционных мероприятий в рамках ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" и т.д. возрождается бизнес-диалог Россия — США. Впервые после трехлетнего перерыва.

О росте интереса к форуму говорят и другие цифры. В основной деловой программе запланировано 108 мероприятий — это ровно в полтора раза больше, чем в 2016-м. Также примерно в полтора раза больше, чем в прошлый раз, представителями бизнеса запрошено комнат для проведения переговоров. Даже с учетом ввода в строй новой гостиницы переговорных площадок все равно не хватает. И еще в этом году на каждое место экспозиции было как минимум по два претендента. То есть наш форум не просто живет, он привлекает все больше и больше внимания и интереса. Растет и число экспертов, и представительство мирового бизнеса.

— Каким будет павильон Санкт-Петербурга? Какие проекты город будет представлять на форуме?

— Мы всегда стараемся сделать наш павильон на ПМЭФ одним из центров деловой активности. На то есть основания, поскольку Санкт-Петербург остается одним из лидеров развития России. А самое главное — нам есть что показать.

Всего в павильоне мы планируем установить порядка десяти макетов. Девиз городского павильона в этом году — "Петербург — город будущего"

Всего в павильоне мы планируем установить порядка десяти макетов. Девиз городского павильона в этом году — "Петербург — город будущего". Поэтому широко будут использованы интерактивные технологии и элементы так называемой виртуальной реальности. Основной проект павильона — строительство новой широтной скоростной магистрали. Ее часто называют Восточным диаметром, хотя это, скорее, радиус, потому что пойдет она практически из центра города.

Наверное, многих заинтересует макет городского культурного пространства "Конюшенное ведомство", довольно неожиданный и интересный проект. К развитию этого памятника найден новый подход. Будет, на мой взгляд, интересный проект города-спутника Южный, ну и другие важные инвестпроекты, которые мы планируем запустить в ближайшей перспективе. В том числе — по реставрации и приспособлению под современные функции Апраксина двора, развитию туристической и социальной инфраструктуры, а также особой экономической зоны.

Плюс у нас в павильоне пройдет порядка 20 различных дискуссий, семинаров и круглых столов. Они соберут несколько тысяч экспертов и участников. Так что, я думаю, павильон Санкт-Петербурга активно будет посещаться и привлекать внимание.

— Какие соглашения и на какую сумму будут подписаны Петербургом на форуме в этом году? Какой эффект это даст городу, развитию экономики?

— Наверное, основной документ, который мы планируем подписать, — это соглашение по Восточному радиусу в створе улиц Фаянсовая и Зольная с мостом через Неву. По предварительным оценкам, цена вопроса — более 100 млрд рублей. Скорее всего, партнером города выступит консорциум российских компаний. Желающих и интересантов много. Мы, учитывая опыт строительства Западного скоростного диаметра, будем предлагать и отстаивать свои условия. Раз есть желающие, значит, город имеет право выбирать.

В общей сложности на ПМЭФ-2017 Санкт-Петербург планирует подписать порядка 30 соглашений. Итоговую сумму пока раскрывать не буду, чтобы интригу соблюсти. Но сумма, думаю, будет больше, чем в прошлом году. А если подпишем все, что собираемся, то, возможно, и вообще рекордной за все предыдущие годы проведения ПМЭФ.

Соглашения будут интересные, некоторые долгожданные. Например, по так называемому специнвестконтракту, которые дадут предприятиям дополнительный стимул для развития. Мы долго к этому шли, я ставил соответствующие задачи и в инвестиционном послании, и в ежегодном отчете. Первыми трехсторонние соглашения при участии промышленного предприятия, правительства города и Министерства промышленности и торговли РФ подпишут представители нашего фармкластера. "Биокад" обязуется запустить новый завод по производству биологических субстанций и готовых лекарственных форм. А "Герофарм" — освоить производство отечественного инсулина, не имеющего аналогов по степени локализации на территории РФ. В дальнейшем это позволит полностью закрыть потребности России в инсулине и выйти с этим качественным продуктом на международный рынок.

Кроме того, будет много социальных проектов: современные пансионаты для пожилых людей, школы, спортивные объекты, создание креативных индустрий. Будут и проекты с участием иностранного капитала.

— А есть среди проектов для обсуждения в рамках форума или подписания соглашений предприятия автокластера? Нет ли конкретики по возобновлению работы завода "Джи Эм"?

— На этом форуме не будет конкретных решений. Могу сказать одно: переговоры ведутся с целым рядом компаний, но пока они носят закрытый характер. Мы не планируем ничего подписывать по автопрому, кроме соглашения с союзом "Автопром Северо-Запад" о создании промышленного кластера "Автопром Северо-Запад". В "Автопром Северо-Запад" входят, главным образом, производители автокомпонентов, многие из которых, кстати, расположены на территории Санкт-Петербурга. Этот шаг позволит повысить степень локализации имеющихся заводов и привлечь новых производителей и поставщиков.

Хочу напомнить, что соглашения, заключенные с нашими автопроизводителями на предыдущих форумах, в том числе по модернизации и расширению производств, позволили автокластеру Петербурга пройти кризис с гораздо меньшими потерями, чем российскому автопрому в целом. Как результат, за четыре месяца текущего года производство автомобилей по Санкт-Петербургу выросло на 26,5% к январю—апрелю 2016-го.

— Переговоры по автомобильному кластеру ведете с представителями каких стран? Европы и Азии?

— Различные компании. Пока это предварительные разговоры. Хотя есть там кое-какая конкретика, но пока говорить о ней считаю преждевременным.

— Какие-то повышенные меры безопасности будут приняты в связи с недавними событиями в метро? Высказывались ли опасения со стороны иностранных делегаций?

— На данный момент ни одна иностранная делегация каких-либо опасений или дополнительных требований по вопросам безопасности нам не предъявляла. Вы прекрасно знаете, что каждый год мы принимаем повышенные меры безопасности при проведении подобного рода крупных мероприятий, не только ПМЭФ. Все эти меры будут осуществляться и в этом году.

На площадке ПМЭФ начнет работу Штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканала", ГУП ТЭК и "ПетербургГаза". В случае возникновения нештатной ситуации они смогут быстро устранить проблему. Город выделяет непосредственно на обслуживание форума 20 карет скорой помощи, резервирует два вертолета экстренной помощи, в 12 больницах мы зарезервировали 1,5 тыс. коек. Задействованы резервные энергетические мощности, чтобы все работало без сбоев. Мы очень серьезно готовимся и к обеспечению безопасности подходим весьма строго и серьезно

С учетом того печального и трагического события, которое произошло в Петербурге в апреле, правительство города и правоохранительные органы, естественно, сделали соответствующие выводы. Сегодня значительно усилены меры безопасности на общественном транспорте, в первую очередь в метро, на объектах жизнеобеспечения. Были дополнительно отработаны схемы взаимодействия различных служб. Также был уточнен порядок ликвидации последствий любых чрезвычайных происшествий и просто нежелательных, нештатных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Поскольку сегодня международный терроризм угрожает всем без исключения странам мира, конечно, в связи с проведением ПМЭФ меры безопасности будут еще больше усилены. Детали рассказывать не буду. Но сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего террористических.

Что касается систем жизнеобеспечения, то совсем недавно в "Экспофоруме" прошли учения МЧС. Они, на мой взгляд, прошли хорошо, было опробовано новое оборудование, все службы действовали слаженно. Также состоялись внеплановые проверки объектов, которые задействованы в организации и проведении форума.

На площадке ПМЭФ начнет работу Штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканала", ГУП ТЭК и "ПетербургГаза". В случае возникновения нештатной ситуации они смогут быстро устранить проблему. Город выделяет непосредственно на обслуживание форума 20 карет скорой помощи, резервирует два вертолета экстренной помощи, в 12 больницах мы зарезервировали 1,5 тыс. коек. Задействованы резервные энергетические мощности, чтобы все работало без сбоев. Мы очень серьезно готовимся и к обеспечению безопасности подходим весьма строго и серьезно.

— Одним из традиционных событий ПМЭФ является инвестиционный рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ). Какие ожидания от него? В прошлом году вы говорили, что надеетесь на дальнейшее повышение позиций в данном региональном рейтинге.

— Все трепетно следят за этим рейтингом. Сейчас экономика Петербурга явно находится на подъеме, так что об ухудшении инвестклимата говорить точно не приходится. Все указывает на то, что мы должны улучшить свои позиции в рейтинге АСИ.

По итогам 2016 года мы привлекли в основной капитал рекордную сумму для города — 582 млрд рублей. В сопоставимых ценах прирост — 12,4%. Причем частные инвесторы увеличили свои вложения в бизнес на 19%

По итогам 2016 года мы привлекли в основной капитал рекордную сумму для города — 582 млрд рублей. В сопоставимых ценах прирост — 12,4%. Причем частные инвесторы увеличили свои вложения в бизнес на 19%. АСИ, как известно, когда составляет рейтинг инвестиционного климата регионов, оценивает не только статистику. Но и для снижения административных барьеров в Петербурге сделано очень многое.

Я лично возглавил региональный штаб по улучшению условий ведения бизнеса. Вместе с бизнес-сообществом мы проработали проблемные вопросы, посмотрели, как сегодня обстоят дела по ключевым направлениям и что нужно делать, чтобы прийти к утвержденным на федеральном уровне целевым моделям. После чего мы разработали и утвердили 12 дорожных карт. И сегодня по ним работаем. Могу сказать, что по целевой модели "Технологическое присоединение к электросетям" мы уже достигли исполнения на 90%. АСИ даже признало опыт Петербурга по этой части "Лучшей практикой" в России в 2016 году.

Целый ряд позиций в сфере строительства мы отработали весьма неплохо. Для начала и завершения капитального строительства больше не требуется получать ордера государственной административно-технической инспекции. До 12 дней сокращен срок выдачи ордеров на земляные работы по благоустройству при подключении к электросетям — это тоже хороший показатель. Запущенная нами единая система стройкомплекса Санкт-Петербурга поддержана и Минстроем, и бизнесом. С ее помощью уже можно получить в электронном виде 23 услуги. Пока она работает в опытном режиме, но некоторые крупные застройщики ею уже воспользовались и оценили весьма положительно. В целом, если все оформлено грамотно, срок получения разрешения на строительство в Петербурге сегодня составит 90 дней. Это в три раза меньше, чем было в 2015-м.

Кроме того, в Петербурге открыты три новые консультативные площадки для инвесторов, строителей и предпринимателей. Мы серьезно обновили инвестиционный и предпринимательский интернет-порталы. Многие вещи, естественно, еще требуют дополнительной проработки. Городу надо совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, расширять льготное кредитование малого и среднего бизнеса, наладить эффективные каналы обратной связи с предпринимателями, прежде всего — по вопросам реализации инвестпроектов.

— Удастся ли городу продолжить рост инвестиций? Какие проекты будут запущены до конца этого года?

— В Петербурге с начала года уже запущено восемь производственных проектов. В январе открылся научно-производственный центр предприятия "Элкус". ЗАО "НПФ "Система-сервис" переехало на новую производственную площадку.

Очень плодотворной получилась весна. В марте "Каравай" запустил модернизированную технологическую линию. Завод "Звезда" открыл новый высокотехнологичный участок редукторного производства, на базе которого по инициативе Минпромторга создается федеральный центр редукторостроения. В апреле вторую очередь стеклопластикового производства открыл Средне-Невский судостроительный завод, а Петербургский тракторный завод запустил линию по сборке кабин энергонасыщенных тракторов "Кировец". В мае у нас тоже два важных старта. Первая мебельная фабрика открыла новое производство, и ЗАО "Киров-Энергомаш" запускает уникальный стенд для испытания энергетических паротурбинных установок.

В фармкластере помимо "Биокада" и "Герофарма" новые проекты в этом году запускают "Цитомед", "Фармасинтез-Норд" и "Орион Медик". ЗАО "Экоген технолоджи" начнет разработку и выпуск термоэлектрических генераторов для автомобильного транспорта с использованием нанотехнологий. "Ригли" завершит модернизацию производства и увеличит выпуск кондитерской продукции. Также после модернизации планируется открытие фабрики "Северное сияние", объем инвестиций — 2,5 млрд рублей.

Еще три компании планируют завершить строительство производственных мощностей. Это "Техноком авиа" — производство трубопроводов, "Буревестник" — оборудование для обогащения минерального сырья, "Русхлеб Исследования" — разработка и производство биотехнологических продуктов для пищевой отрасли. Плюс две компании выйдут на строительную площадку. Это "Инмед", занимающийся поставками медицинского оборудования, и "ТР Инжиниринг", который разрабатывает и создает новые виды теплового оборудования.

В общем, не просто так ИПП у Санкт-Петербурга продолжает расти. Кстати, за январь—апрель он прибавил 2,3% к соответствующему периоду прошлого года. Но и помимо промышленности у нас запускается ряд инвестиционных проектов. В том числе объекты, по которым состоялись подписания соглашений на прошлом ПМЭФ.

Буквально на днях в индустриальном парке Марьино открылся первый из четырех складских комплексов инвестора "Адмирал-М". Остальные объекты, включая распределительный центр, будут располагаться в Кронштадте. Общий объем инвестиций — 3,6 млрд рублей. Также на этой неделе приняла первых посетителей пятизвездочная гостиница "Лотте отель Санкт-Петербург" на 100 номеров. Общий объем инвестиций — около 140 млн долларов США.

Как вы помните, на прошлом форуме было подписано соглашение о реализации проектов по созданию центра дизайна "АртПлей СПб". Мы открыли его в январе в бывших казармах Новочеркасского 145-го полка. Фактически это первая очередь одного их крупнейших креативных пространств Санкт-Петербурга. До конца года инвестор планирует завершить реконструкцию высотного здания, а полностью проект стоимостью более 3 млрд рублей будет реализован к 2019 году.

Одна из изюминок 2017 года, на мой взгляд, — первый в России Центр протонно-лучевой терапии. Он примет посетителей в октябре. Объем инвестиций внушительный, около 7,5 млрд рублей, из которых 4,4 млрд идут на обеспечение медицинским оборудованием. Это настоящий XXI век, аналогичных центров в мире не так много. И они дают уникальные результаты по лечению детей с онкологией, процент излечения очень высок. Очень важный для Петербурга и России проект, который поможет спасти много жизней.

— Какая культурная программа ждет гостей ПМЭФ?

— Город традиционно готовит разнообразную и насыщенную культурную программу. Звание "культурной столицы" обязывает. И этот год не станет исключением.

На мой взгляд, ключевые события — открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", выставка дизайна и моды XX века "Шелковый путь", опера "Князь Игорь" в Мариинском театре и балет "Сильфида" в Михайловском

Новая площадка ПМЭФ имеет важное конкурентное преимущество — близость к дворцово-парковым ансамблям Царского Села и Петергофа. В этом году мы его используем. В частности, наверняка многих заинтересует Императорская коллекция оружия в Царском Селе. Но при этом гостям и участникам форума будут рады в каждом музее, во всех театрах Северной столицы. Выбор очень большой. На мой взгляд, ключевые события — открытие музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", выставка дизайна и моды XX века "Шелковый путь", опера "Князь Игорь" в Мариинском театре и балет "Сильфида" в Михайловском.

А 3 июня на Дворцовой площади пройдет большой концерт "Петербург Life", посвященный 55-летию Виктора Цоя, на котором выступят популярные рок-группы. Я думаю, что всем любителям рока это будет интересно и туда придут не только гости форума.

— Где и в каком формате пройдет традиционный губернаторский прием? Намерен ли город снова экономить?

— С учетом того, что гостям в прошлом году очень понравилось в Центральном выставочном зале "Манеж", мы решили вновь провести вечер там. Средств выделено столько же — 15 млн рублей. Я не считаю это экономией — мы тратим столько, сколько необходимо, чтобы получилось достойное Санкт-Петербурга мероприятие.

Гости вечера, который пройдет 2 июня, познакомятся с выставкой работ Даши Намдакова, уникального художника из Бурятии. Ему удалось сохранить национальные традиции и представить их в новом, авангардистском стиле. Другой выставочный проект, Best of Russia, расскажет о жизни нашей страны в самых ярких фотографиях. Гости приема увидят и наиболее значимые политические события, и повседневную жизнь России. Главные сюжеты — природа, архитектура, семья.

Выступать на приеме будут замечательные российские музыканты. Любимые всеми мелодии исполнит джазовый ансамбль ARS-Nova Jazz под управлением заслуженного артиста России Петра Корнева и прославленного баритона Мариинского театра, народного артиста России Василия Герелло. Гостей также ждет встреча с одним из самых ярких явлений российской музыкальной сцены XXI века — петербургской группой Billy’s Band. Она создала новое направление на стыке блюза, свинга, джаза и рока.

— Повлияют ли на туристический сезон этого года ПМЭФ и Кубок конфедераций?

— ПМЭФ — деловое мероприятие и напрямую никак не влияет на обычного туриста. Чаще всего такие масштабные события влияют лишь на ценообразование в гостиницах категорий "четыре-пять звезд". Среднестатистический турист выбирает более бюджетный вариант и пересекается с гостями ПМЭФ разве что в музеях и на улицах Петербурга. Но, с другой стороны, сам факт проведения подобных мероприятий способствует повышению туристской привлекательности нашего города.

Темпы поступлений в бюджет по налогу на прибыль в отельном бизнесе выросли примерно в 1,6 раза. То есть туристы внесли свою лепту в то, что сборы по налогу на прибыль в Петербурге за первые три месяца увеличились на 17%

Что касается Кубка конфедераций, я думаю, он тоже не отпугнет туристов, а, наоборот, станет основой туристического сезона. Ведь в город приедут болельщики из многих стран мира. Причем из тех, из которых к нам раньше не приезжали, потому что далеко, — из Новой Зеландии например. Это тоже хороший задел на перспективу: они расскажут всем своим родным и близким, какой у нас красивый город.

— В начале мая многие петербургские отели жаловались на снижение заполняемости из-за теракта. Ожидаете ли вы снижения турпотока?

— Думаю, это временное явление и год мы закончим по количеству туристов по крайней мере не хуже, чем 2016-й. Тем более что в первом квартале динамика у отрасли в Петербурге была положительная. Темпы поступлений в бюджет по налогу на прибыль в отельном бизнесе выросли примерно в 1,6 раза. То есть туристы внесли свою лепту в то, что сборы по налогу на прибыль в Петербурге за первые три месяца увеличились на 17%. Поскольку год начался даже лучше, чем мы думали, мы сочли возможным ко второму чтению весенних поправок бюджета увеличить доходы Санкт-Петербурга на 2017 год более чем на 14 млрд рублей.

— Вы высказывали опасения относительно ограничений водных путей на время Кубка конфедераций. Удалось ли согласовать с Минтрансом и другими ведомствами данный вопрос? Останется ли любимое туристами развлечение в этот период?

— Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове. Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве — все это остается. Катайтесь на здоровье. Ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций.

— Получен ли ответ из Москвы на обращение города о послаблении визового режима для иностранцев, прибывающих в город на 72 часа через аэропорт Пулково, по аналогии с круизами? И каковы перспективы внедрения электронных виз в Петербурге?

— Пока мы не получили, к сожалению, окончательного ответа. В целом с учетом интереса к Петербургу, по прогнозу Всемирной туристической организации, в первые месяцы после упрощения визового режима турпоток в наш город мог бы увеличиться до 30%. Поэтому, конечно, мы будем над этим работать несмотря на все проблемы и сложности, как и над внедрением электронных виз. В прошлом году наш город посетили 700 тыс. деловых туристов и около 50 тыс. профессиональных спортсменов. Мы полагаем, что для начала можно было бы распространить электронные визы на эти две категории гостей.

— В этом году все дочерние компании "Газпрома" окончательно переезжают в Санкт-Петербург. Подсчитали, какую выгоду получит город от налогов, какая это будет сумма?

— Давайте подождем июля 2017 года, когда по новым нормам налогового законодательства намечено первичное размещение данных на сайте ФНС России в отношении каждой организации. Потом можно будет делать какие-то прогнозы и строить планы. Но те подразделения, которые к нам перебрались, уже начинают вносить существенный вклад в экономику города. По состоянию на 11 мая текущего года, от участников консолидированных групп в бюджет Санкт-Петербурга поступило налога на прибыль в 2,6 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Прирост поступлений в абсолютном измерении равен 3,4 млрд рублей. И основу этого прироста составляют платежи ПАО "Газпром".

По состоянию на 11 мая текущего года, от участников консолидированных групп в бюджет Санкт-Петербурга поступило налога на прибыль в 2,6 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Прирост поступлений в абсолютном измерении равен 3,4 млрд рублей. И основу этого прироста составляют платежи ПАО "Газпром"

Мы по-прежнему гордимся тем, что Санкт-Петербург обладает развитой, диверсифицированной экономикой и за последние годы снизил зависимость от нефтедолларов. Я говорил в ежегодном отчете, что в 2016 году консолидированные группы налогоплательщиков принесли в городскую казну налогов на прибыль в три раза меньше, чем давали до кризиса. Но мы с огромным удовольствием направим дополнительные средства, полученные от "Газпрома", на строительство социальных объектов и инфраструктуры. И уже направляем. Эти 3,4 млрд рублей мы учли при втором чтении бюджета города при проработке поправок ко второму чтению. Направляются они в первую очередь на решение социальных вопросов: в бюджете 2017 года после поправок дополнительно предусмотрено строительство пяти школ, трех детских садов и проектирование еще шести детсадов.

К сожалению, об этом пресса умолчала, но в ходе второго чтения поправок в бюджет 2017 года Санкт-Петербург впервые преодолел по доходам планку 500 млрд рублей. Я рад, что это произошло до начала ПМЭФ-2017. Тем самым наш город в очередной раз показал себя достойным высокой чести проводить такое представительное мероприятие.

— А как Санкт-Петербург смотрит на опыт Москвы в сфере реновации хрущевок?

— Мы смотрим на этот проект очень внимательно. Мы видим, что со многими проблемами, с которыми сейчас сталкивается Москва, мы столкнулись раньше. В Петербурге еще в 2008 году утверждена программа по развитию застроенных территорий. И мы знаем, что жители не хотят уезжать из мест, где они живут, что активно протестуют те, кто не попал в эту программу. Не хватает так называемых стартовых пятен, где можно было бы построить дома для временного проживания людей из хрущевок. Плюс за девять лет существенно изменились требования историко-культурного охранного законодательства и закон о зеленых насаждениях общего пользования. А в последние годы к тому же ужесточились градостроительные нормы застройки, требования по социальной инфраструктуре.

В целом с учетом интереса к Петербургу, по прогнозу Всемирной туристической организации, в первые месяцы после упрощения визового режима турпоток в наш город мог бы увеличиться до 30%

У нас за все эти годы инвесторы построили по программе реновации всего десять домов — это чуть больше 1% от заявленного. Переселено порядка 2 тыс. семей. Но я разговаривал с людьми, переехавшими из хрущевок. И они довольны.

Посыл, я считаю, правильный. Дома, построенные 60–65 лет назад, в свое время решили проблему, помогли людям выехать из коммуналок и стали доступным жильем для очень большого числа семей. Но современным требованиям к качеству проживания они уже не отвечают, даже если прямо сейчас не находятся в аварийном состоянии. Если сегодня пытаться их утеплять, ремонтировать старые коммуникации или как-то реконструировать — это, я считаю, латание дыр и деньги на ветер. Все равно нужна комплексная программа, чтобы менять городскую среду сразу в целых кварталах.

Тут главное — учесть все интересы. Насильно переселять — это неправильно, мы этого не делали и делать не собираемся. Внимательно изучим опыт Москвы, плюс сейчас будут приниматься новые федеральные нормы. Все позитивное обязательно используем в петербургском законодательстве.

Беседовала Наталья Королева