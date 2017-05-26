Сон Ён Гиль: в Сеуле возлагают большие надежды на Россию

Специальный посланник Республики Корея Сон Ен Гиль © Александр Щербак/ТАСС

9 мая в Республике Корея прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Спецпосланник нового главы государства Сон Ён Гиль на этой неделе посетил Москву и был принят президентом России Владимиром Путиным. Главной задачей визита, по словам представителя южнокорейского лидера, стало представление основных ориентиров нового руководства страны. Речь шла как о развитии двустороннего взаимодействия в экономической сфере, так и о перспективах совместных действий по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Об обсуждавшихся в ходе встреч в Москве вопросах и планах на будущее в отношениях двух стран Сон Ён Гиль рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС.

— Господин Сон, какова была цель вашего визита в Российскую Федерацию? С кем вы встретились в российской столице? Как вы оцениваете итоги своего визита в Москву?

— Прежде всего хотел бы сказать, что 10 мая в Республике Корея был избран новый президент Мун Чжэ Ин. Президент РФ Владимир Путин поздравил его в телефонном разговоре. В ходе этого телефонного разговора главы государств договорились о том, что я посещу Россию и буду лично принят президентом Путиным. В соответствии с этой договоренностью и состоялся мой визит. Его цель заключается в том, чтобы, во-первых, передать благодарность от нашего президента Мун Чжэ Ина президенту России Владимиру Путину за его поздравление в связи с избранием на пост президента.

Конечно, в ходе моего визита я стараюсь дать четкое представление о новых ориентирах правительства Республики Корея, в том числе о готовности правительства нашей страны сотрудничать по развитию Северного морского пути и по развитию дальневосточного региона РФ. В итоге, я считаю, что цель моего визита вполне достигнута.

Что касается программы визита, то в первый день я встретился с коллегами из верхней и нижней палат российского парламента, в том числе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и заместителем председателя Ольгой Епифановой, а также с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым. В ходе встреч были затронуты вопросы, которые представляют общий интерес, — двусторонние отношения между Россией и Республикой Корея и пути их дальнейшего развития. Существует план взаимных поездок парламентариев на этот год. Спикер Национальной Ассамблеи господин Чон Се Гюн собирается приехать в Россию для участия в межпарламентских совещаниях, которые состоятся в Санкт-Петербурге осенью. Несколько раньше этого события в Южной Корее пройдет Евразийское межпарламентское совещание, в котором будет принимать участие господин Володин. Я попросил, чтобы господин Володин побуждал коллег из стран СНГ, чтобы они также приняли участие в этом мероприятии.

По линии исполнительной власти России я встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он лично передал свои теплые приветствия кандидату на пост главы МИД Республики Корея госпоже Кан Гён Хва.

— Как вы оцениваете итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным? О чем шла речь в послании президента Республики Корея, которое вы передали президенту Путину?

— Текст данного послания почти совпадает с теми вопросами, которые были затронуты в ходе вчерашней встречи с президентом Путиным. В нем, конечно, выражалась благодарность от имени президента Республики Корея президенту Путину и были затронуты вопросы о возможных совместных усилиях по решению северокорейской ядерной проблемы и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

Атмосфера вчерашних переговоров была очень хорошей. Я обратился к господину Путину с тем, чтобы российская сторона играла конструктивную роль в решении северокорейской ядерной проблемы, так как он обладает очень большим опытом управления государством и очень хорошими контактами с лидерами различных заинтересованных стран. Мы возлагаем большие надежды на то, что президент Путин, Россия могли бы сыграть конструктивную роль в решении этого вопроса.

— Вы упомянули, что в ходе визита в Россию речь шла о перспективах развития отношений двух стран. Как видят эти перспективы в Южной Корее?

— Я бы назвал коротко несколько проектов. Во-первых, это уже давно существующие трехсторонние проекты соединения газовых, электрических и железнодорожных сетей между заинтересованными странами в регионе, во-вторых, совместные усилия по развитию дальневосточного региона России и наше участие в этих проектах, и в-третьих, это возможное сотрудничество между Республикой Кореей и Россией по развитию Северного морского пути.

— Планируются ли какие-либо встречи и визиты на высшем и высоком уровне в ближайшее время? Есть ли планы относительно встречи президентов двух стран?

— Прежде всего, есть договоренность между двумя главами государств о встрече "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Кроме того, президентом Путиным было озвучено приглашение нашему президенту Мун Чжэ Ину посетить III Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Я передам это приглашение нашему президенту.

— Россия и Китай выражают озабоченность тем, что размещение системы ПРО США может нарушить баланс региональной безопасности. Каковы ваши оценки ситуации с размещением системы ПРО THAAD на территории Республики Корея? Как обеспечить равную безопасность для всех стран региона?

— Прежде всего, мы считаем, что споры вокруг системы THAAD проистекают из-за того, что Северная Корея продолжает свои ракетную и ядерную программу.

Исходя из такой позиции, новое правительство Республики Корея будет прилагать усилия, чтобы сообща решить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами.

Мы хорошо знаем, какие озабоченности существуют у Китая и России, поэтому мы сейчас как раз находимся в поиске оптимального решения данного вопроса. Лично я считаю, что процесс ратификации должен рассматриваться в Национальной Ассамблее Республики Корея.

— Насколько вероятна возможность визита президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян? Ведется ли какая-то конкретная проработка этого визита и какова его возможная повестка?

— Конечно, за один день Северная Корея не может свернуть всю свою ракетно-ядерную программу, но хотелось бы увидеть, что Северная Корея проявляет волю и выступает с инициативой в этом направлении, хотя бы вводит мораторий на дальнейшие провокационные меры. Если такие условия будут обеспечены, то мы, может быть, могли бы потихонечку начать рассматривать такую возможность.

В качестве предварительной меры в ходе вчерашних переговоров с президентом Путиным я предложил в качестве моей собственной идеи отправить российского специального посланника в Северную Корею, чтобы изучить истинные намерения северокорейского руководства по этому вопросу. В свою очередь, южнокорейское правительство также будет рассматривать различные возможные варианты.

— Россия неоднократно отмечала, что путь к окончательному решению проблем безопасности Корейского полуострова лежит через шестисторонние переговоры. Каковы, на ваш взгляд, перспективы возобновления шестисторонних переговоров? Есть ли какие-то предварительные условия, которые Республика Корея хотела бы выдвинуть перед возможным возобновлением переговорного процесса?

— Наш новый президент также делает акцент на необходимости возобновления процесса шестисторонних переговоров. В этой сфере у нас два предварительных условия. Во-первых, мы должны увидеть со стороны Северной Кореи какое-то изменение их позиции и их действий. Во-вторых, мы должны убедить наших американских и японских коллег в необходимости возобновления переговоров. Россия и Китай уже выступают за их возобновление. Если эти условия будут обеспечены, то можно начать рассматривать возможность возобновления этого процесса.