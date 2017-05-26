Советник главы Молдавии: курс на восстановление сотрудничества на востоке дает результаты

Елена Горелова © Валерий Корчмарь

Молдавия в апреле получила статус страны - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС). Это вызвало критику в адрес президента Игоря Додона со стороны лидеров правящей парламентской коалиции проевропейских партий, которые называют главным приоритетом реализацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС). О том, как реализуется взятый главой Молдавии курс на восстановление сотрудничества на востоке, корреспондент ТАСС побеседовал с его советником по экономике Еленой Гореловой.

- Что дает Молдавии статус наблюдателя при ЕврАзЭС?

- Во-первых, наша страна получила право участвовать в заседаниях различных органов союза. Это означает, что мы сможем непосредственно следить за решениями, которые коллективно принимаются пятью странами-участницами: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. С этими государствами у нас давние экономические связи, и для того, чтобы они развивались, важно иметь информацию об актуальных тенденциях на их рынках.

Теперь мы сможем оперативно реагировать на изменения общих стандартов и требований к качеству продукции, чтобы не оказываться больше в ситуации, когда поставки внезапно могут быть прерваны из-за каких-то корректив. Более того, мы будем знать о том, какие общие программы развития внедряются на этих рынках в агропромышленном секторе, промышленности, на транспорте и в информационных технологиях. Теперь мы сможем встраиваться в эти программы, информируя наших производителей, экспортеров и импортеров. Надеемся и на привлечение дополнительных инвестиций, возможностей для этого много, их нужно только использовать.

- Противоречит ли этот статус Соглашению об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), как это утверждают некоторые молдавские политики и эксперты?

- Нисколько, статус наблюдателя не мешает Молдавии развивать экономические отношения со странами ЕС. Республика имеет зону свободной торговли как с членами Евросоюза, так и со странами, входящими в ЕврАзЭС. Наличие нескольких зон свободной торговли с разными партнерами полностью соответствует международной практике и нормам. Отмечу другое: статус наблюдателя при ЕврАзЭС не накладывает на Молдавию никаких обязательств.

Подписав Соглашение об ассоциации, наша страна взяла на себя множество обязательств, но не получила права в каком-либо виде участвовать в работе органов ЕС - присутствовать на заседаниях, наблюдать за принятием решений. Мы не получили никакого официального статуса, например страны-кандидата. Молдавия так и осталась обычным внешним партнером ЕС.

- Президент Додон считает, что соглашение с ЕС в части торговли оказалось невыгодным для Молдавии. Со своей стороны, правительство заявляет, что будет его выполнять. Можно ли внести поправки и дополнения в текст этой договоренности с учетом мнения главы государства?

- С момента подписания договора с Евросоюзом прошло почти 3 года, однако значимых результатов в торговле и других сферах сотрудничества с европейскими странами пока нет. Приведу только некоторые показатели. До подписания соглашения, в 2011 году, рост молдавского экспорта в Евросоюз составил 49%, затем пошла тенденция на спад и в 2013 году этот показатель равнялся уже 12%. После подписания соглашения, в 2015 году, поставки в ЕС упали на 2%, а в 2016-м снова увеличились, но только на 9%. Так что прорыва не произошло. В то же время договор осложнил наши торговые отношения с Российской Федерацией, которая ввела ограничения на поставки ряда товаров из Молдавии, опасаясь реэкспорта. В результате поставки в Россию, которая раньше была главным покупателем нашей продукции, упали в три раза. Получается, что наши производители лишились традиционных рынков, ничего не получив взамен, и несут прямые потери.

Ситуацию нужно исправлять, что и делает президент, постоянно поднимая вопрос о снятии ограничений на встречах с руководством России. И результаты уже есть: в первом квартале текущего года экспорт молдавской продукции в РФ вырос на 42%, что значительно компенсировало его сокращение в 2014-2016 гг. За эти три месяца экспорт вина в Россию увеличился почти в 5 раз, а экспорт яблок - более чем в 7 раз! Фрукты - одна из основных статьей экспорта из Молдавии. К примеру, в Россию мы поставляем в 260 раз больше яблок, чем в Евросоюз, и это при том, что поставки в РФ ведутся под строгим контролем Россельхознадзора и не все фермеры смогли получить разрешение на экспорт.

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Молдавия взяла на себя ряд обязательств. Но ведь мы можем предлагать изменить их, этим правом нужно по-умному пользоваться, о чем и говорит президент.

- Спикер парламента Андриан Канду заявил, что решение о получении Молдавией статуса наблюдателя при ЕврАзЭС не имеет юридической силы, так как не было ратифицировано парламентом. Может ли это помешать сотрудничеству?

- Молдавия не подписывала никакого международного договора со странами-членами ЕврАзЭС, для получения статуса наблюдателя этого не требуется, поэтому никакая процедура ратификации не нужна. Хочу напомнить, что наша республика с 2002 по 2014 годы была наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе, который был предшественником ЕврАзЭС, и никто в Молдавии не оспаривал этот статус.

- Президент Додон выступает за развитие хороших отношений как с Западом, так и с Востоком. Насколько реально проводить такой курс в сложившейся ситуации, когда у главы государства нет поддержки в парламенте и правительстве?

- Ухудшить ситуацию просто, исправить - очень трудно, но исправлять необходимо. Президент уже много сделал, чтобы сбалансировать наши торгово-экономические отношения с Западом и Востоком, и это было сделано без поддержки парламентского большинства проевропейских партий и сформированного им правительства. Постепенное восстановление доверия к Молдавии со стороны наших восточных партнеров, снятие торговых барьеров, рост экспорта - это реалии. Безусловно, все это можно было бы делать намного быстрее, если бы другие ветви власти оказали политическую или техническую поддержку президенту. Примечательно, что представители тех же западных стран не проявляют раздражения по отношению к политике, которую проводит Додон. Более того, на официальных встречах они говорят, что у Молдавии должны быть хорошие отношения с Россией и странами СНГ.

Беседовал Валерий Демидецкий