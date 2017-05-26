Посол РФ во Франции: президенты двух стран установят личный контакт

Посол России во Франции Александр Орлов © Доминик Бутен/ТАСС

В понедельник, 29 мая, Владимир Путин совершит рабочий визит во Францию по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона. О повестке дня встречи и ожиданиях сторон в канун саммита рассказал в интервью ТАСС посол России во Франции Александр Орлов

- Россия и Франция - на пороге встречи президентов двух стран. Какими будут главные темы этого диалога?

- Эта первая встреча Владимира Владимировича Путина и Эмманюэля Макрона состоится всего две недели спустя после инаугурации нового главы Франции. Она позволит президентам с самого начала установить личный контакт. Местом встречи станет Версаль, где президенты вместе откроют выставку, посвященную 300-летию визита во Францию Петра Великого. Исторический визит русского государя в апреле-июне 1717 года положил начало регулярным дипломатическим отношениям между нашими странами.

И Москва, и Париж решительно осудили теракт в Манчестере, подтвердив готовность к взаимодействию в отражении террористической угрозы

Ожидается, что в ходе беседы значительное внимание будет уделено стратегии борьбы с терроризмом. И Москва, и Париж решительно осудили теракт в Манчестере, подтвердив готовность к взаимодействию в отражении террористической угрозы. Речь пойдет также об урегулировании в Сирии и на Украине, других международных вопросах. Президенты, разумеется, подробно обменяются мнениями о перспективах двусторонних связей в ключевых областях.

Глава российского государства планирует посетить Российский духовно-культурный православный центр в Париже. Открытый минувшей осенью на левом берегу Сены, он стал, по признанию французских коллег, настоящей визитной карточкой современной России в столице Франции.

- Каковы сегодня предпосылки для укрепления взаимных отношений?

- Франция сделала седьмого мая свой выбор, и мы с уважением относимся к решению французских избирателей. В России, как подчеркнул Владимир Путин, готовы к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Наш президент - первый руководитель иностранного государства за пределами ЕС, посещающий Францию после президентских выборов, на которых убедительную победу одержал Эмманюэль Макрон

Как вы знаете, в последние годы не по нашей вине была приостановлена деятельность некоторых институтов двустороннего сотрудничества. Между тем ситуация в мире требует восстановить эти важные площадки диалога, в том числе формат два плюс два - совместные встречи министров иностранных дел и обороны. Этот уникальный механизм взаимодействия был создан в минувшем десятилетии по инициативе Владимира Путина и Жака Ширака.

Следует отметить, что наш президент - первый руководитель иностранного государства за пределами Евросоюза (ЕС), посещающий Францию после президентских выборов, на которых убедительную победу одержал Эмманюэль Макрон. Так что ни с одной, ни с другой стороны дефицита в доброй воле нет.

- Санкции сдерживают сейчас развитие деловых связей. Каковы перспективы отмены этих ограничений?

- В самой Франции нет двух мнений на этот счет, тем более среди людей, которые работают в реальной экономике. При прежних властях были приняты условия игры, навязанные извне. В итоге пострадали сельское хозяйство, другие отрасли французской экономики, ведущие компании понесли многомиллионные убытки.

В минувшем году обе палаты французского парламента - и Национальное собрание, и Сенат - первыми в Европейском союзе высказались за отмену санкций

Приведу мнение известного экономиста Жан-Пьера Тома, Франция стала "жертвой антироссийских санкций, введенных Евросоюзом под давлением США". Представитель делового мира считает абсурдной ситуацию, когда французские банки боятся инвестировать в проекты в России из-за опасений "репрессий со стороны США".

Нетерпимость такой ситуации очевидна для многих. В минувшем году обе палаты французского парламента - и Национальное собрание, и Сенат - первыми в Европейском союзе высказались за отмену санкций.

- Как долго, на ваш взгляд, смогут игнорировать этот призыв французских законодателей в Брюсселе?

- В любом случае французские предприятия в последнее время вновь активизировали работу на нашем рынке. Этому помог Совет по деловому сотрудничеству, возобновивший деятельность в минувшем году в бытность его сопредседателем Эмманюэля Макрона (в то время он занимал пост министра экономики). Кстати, по итогам 2016 года Франция стала крупнейшим иностранным инвестором в России.

Наши французские коллеги признают, что пора возобновить и работу двусторонней Межправительственной комиссии под руководством глав правительств. Как подчеркнул председатель правительства России Дмитрий Медведев в телеграмме новому премьер-министру Франции Эдуару Филиппу, реализация совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и других областях отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Новую динамику могли бы привнести в наши связи и регионы. На протяжении последних месяцев я встречался с президентами большинства французских регионов, развивающих партнерство с Россией. Пожелав успехов предстоящей встрече президентов, собеседники назвали немало конкретных сфер, где есть возможности значительно продвинуться вперед.

Предстоит возобновить и деятельность Большой российско-французской межпарламентской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Имя его французского коллеги станет известно после июньских выборов в Национальное собрание. Чтобы этот диалог проходил в нормальных условиях, необходимо, разумеется, отменить нелепые личные санкции, введенные в Евросоюзе против ряда известных российских законодателей.

- В Версале участницей диалога на равных с современностью станет история?

- Эмманюэль Макрон пользуется во Франции репутацией политика, относящегося к прошлому и его урокам с особым вниманием. Для своей встречи с избирателями после победы на выборах он выбрал площадь перед Лувром, который хранит многие реликвии страны.

СПЕЦПРОЕКТ Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил Об уникальном визите Петра Великого в столицу французского королевства, его значении, особенностях и необычных казусах – в материале ТАСС

Не менее символичный памятник истории - Версаль, где пройдет встреча с президентом России. Проведение двустороннего рабочего саммита в знаменитом Версальском дворце, исторической резиденции первых лиц Франции, воспринято как знак уважения и внимания к России.

Возможно, не все это знают, но самый популярный фильм о знаменитом замке "Если бы Версаль поведал о себе" (Si Versailles m'était conté, 1954), который не перестают смотреть и новые поколения зрителей, был создан уроженцем Санкт-Петербурга, известным писателем и режиссером Сашей Гитри - французским крестником царя Александра III.

В Версале президенты вместе осмотрят выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717". Она прослеживает шаг за шагом исторический визит русского государя, посещавшего не только королевские резиденции, но и мануфактуры и парижские академии. Французские историки собрали свидетельства о том, какие же темы интересовали гостя в первую очередь: архитектура, физика, коллекции Ботанического сада и Лувра, военное искусство, кораблестроение, книгопечатание, изготовление гобеленов. И это отнюдь не полный список.

Русский государь пригласил в Россию французских художников, архитекторов, ремесленников и нашел заинтересованных собеседников в разных слоях общества. Глава Академии наук королевства Жан-Поль Биньон, например, пришел к выводу, что наука прежде дипломатии создаст тесные узы между странами. По его предложению французские ученые избрали русского царя в академики.

- Каким указом царь-реформатор решил установить постоянные отношения с Францией?

- Чтобы укрепить отношения с Францией, Петр I решил назначить русского представителя при Ганноверском дворе Ганца-Христофора Шлейница в качестве своего полномочного министра в Париже. Именно это событие, которое произошло 9 (20) августа 1717 года, многие историки считают началом регулярных дипломатических связей между нашими странами.

Выставка, подготовка которой осуществлялось под личным руководством главы Версальских музеев Катрин Пегар и руководителя Эрмитажа, академика Михаила Пиотровского, необычайно интересна. Устроителям удалось представить действительно многомерный портрет царя-реформатора.

Отказавшись в Париже от королевских покоев, Петр Великий остановился в особняке Ледигьер. Навестившего его здесь семилетнего Людовика ХV русский государь в знак дружбы с Францией поднял на своих руках.

Версальская экспозиция охватывает произведения живописи, скульптуры, декоративного искусства, книги из царского собрания. Походной библиотекой в свите царя ведал его африканский крестник - Абрам Ганнибал, которого Петр затем оставил учиться во Франции точным наукам, чтобы позднее он смог продолжить в России инженерную, военную и дипломатическую карьеру. Образ своего прадеда, ставшего генерал-аншефом русской армии, Александр Пушкин увековечил в историческом романе "Арап Петра Великого".

- Насколько жива во Франции, на ваш взгляд, память о братстве по оружию наших стран в двух мировых конфликтах?

- Приведу слова бывшего министра обороны и сенатора республики Жан-Пьера Шевенмана, политика, к которому здесь относятся с особым уважением: "Мы не должны забывать то, что сделали для нас русские солдаты - как в 1914 году, так и в 1943, под Сталинградом".

В Первую мировую войну русская армия упорной борьбой на восточном фронте постоянно отвлекала немецкие силы от Парижа, будь то в период сражений на Марне или при Вердене. Кроме того, на помощь союзникам на европейский театр военных действий был специально направлен Русский экспедиционный корпус в составе двух бригад. Только в одном сражении весной 1917 года, преграждая путь немецким дивизиям к Парижу, он потерял более пяти тысяч солдат и офицеров. В составе этого корпуса воевал пулеметчик, кавалер французских наград Родион Малиновский, будущий командарм в Сталинградской битве и маршал Советского Союза.

Взглядом в будущее стало открытие в Париже минувшей осенью Российского духовно-культурного православного центра

Победа Красной армии под Сталинградом дала мощный импульс освободительной борьбе французских патриотов в период Второй мировой войны. Вскоре исполнится 75 лет с момента создания генералом де Голлем авиаполка "Нормандия-Неман". В его рядах французские летчики сражались против гитлеровских войск в Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), в боях в Восточной Пруссии (1945). На их счету сотни воздушных побед. После окончания войны герои "Нормандии-Неман" вернулись во Францию на самолетах, подаренных советским верховным командованием. Само название полка стало паролем дружбы в отношениях наших стран.

- Традиции сердечного согласия вернутся в российско-французские отношения?

- Хочу напомнить слова французского писателя, чьи книги хорошо известны в России - академика Мориса Дрюона (1918-2009). "Так же как между людьми возникают чувства, так и между странами складываются особые отношения, - говорил французский классик. - Я ощущаю себя примером этой франко-российской близости, и это делает меня счастливым. Я не представляю себе жизни без Франции и России".

Напомню, что к началу этого десятилетия французский язык в России изучали более 800 тысяч школьников и студентов

Так думают многие. Взглядом в будущее стало открытие в Париже минувшей осенью Российского духовно-культурного православного центра. Парижане встречались здесь с пианистом Дмитрием Мацуевым, художником Михаилом Шемякиным, кинорежиссером Павлом Лунгиным, другими выдающимися мастерами культуры. На территории центра теперь действует новый кафедральный Свято-Троицкий собор, который в декабре лично освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В составе центра открыт Институт русского языка имени Пушкина. Напомню, что к началу этого десятилетия французский язык в России изучали более 800 тысяч школьников и студентов. Данные о преподавании русского языка во Франции пока много скромнее. Информация к размышлению для наших французских друзей.

Беседовал Дмитрий Горохов