Анджелино Альфано: cаммит G7 - площадка для обсуждения основных глобальных вопросов

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Лидеры Группы семи завершают работу на ежегодном саммите, который проходит в городе Таормина на острове Сицилия под председательством Италии. Ему предшествовал ряд встреч на министерском уровне, где были определены основные вопросы повестки дня мировых держав. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС, в чем смысл и задачи "семерки", а также каких решений ждет от саммита Италия.

- Господин министр, что ожидать от этого саммита? И что Италия ждет от президента США Дональда Трампа, который дебютирует в "семерке"?

- Саммит в Таормине, в традициях "семерки", предоставляет возможность для обсуждения основных вопросов внешней политики и безопасности, наиболее важных глобальных экономических и финансовых тем, устойчивое развитие в свете повестки- 2030.

Очевидно, что в свете последнего теракта в Манчестере тема борьбы с терроризмом и экстремизмом выходит на центральное место. В экономическом плане мы надеемся на подтверждение и наращивание усилий для обеспечения роста, который должен быть не только прогрессивным и стабильным, но инклюзивным и исключающим неравенство. В плане устойчивого развития особое внимание уделяется таким темам, как продовольственная безопасность и здравоохранения.

С географической точки зрения главное внимание уделяется Африке, отношениям с которой посвящена отдельная сессия в расширенном составе участников. Речь идет о континенте, предлагающем огромные возможности, но одновременно представляющем и проблемы, решение которых требует инвестиций в устойчивое развитие и человеческий капитал, особенно в поддержке нуждаются молодежь и женщины.

США, безусловно, важнейший партнер по "семерке", и мы убеждены, что этот саммит, который стал одним из первых крупных международных мероприятий для президента Трампа, послужит для того, чтобы выстроить личные отношения между ним и другими мировыми лидерами, которые лежат о основе успеха таких неформальных форумов, как "семерка".

- В чем актуальность "семерки" при том, что существует расширенный формат "двадцадки"?

- Основная причина учреждения "Большой двадцадки" заключается в стремлении гарантировать инклюзивность и представительность, обеспечивших эффективность в подходах к разрешению финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом добавочная ценность "семерки" состоит в большем единомыслии, что позволяет найти больше точек соприкосновения по глобальным темам и в определенных областях выступать в авангарде"двадцадки".

- Каковы приоритеты предложенной Италией повестки? И будет ли затрагиваться тема северокорейского кризиса?

- Приоритетом в период председательства Италии, безусловно, являются тема мигрантов и беженцев, поэтому неслучайно саммит проходит в Таормине, символе острова Сицилия, который стоит на первых рубежах по приему потоков мигрантов, которые прибывают из Африки и средиземноморского региона.

Приоритетом в период председательства Италии, безусловно, являются тема мигрантов и беженцев

Эта тема очень обширна и включает в себя множество аспектов, начиная с необходимости искоренить причины феномена путем поддержания политической стабильности и экономического развития в зонах, откуда происходит исход мигрантов.

Другой приоритет - это борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом: обеспечение безопасности граждан - одна из главных задач председательства Италии в "семерке". Как я уже сказал, теракт в Манчестере еще раз напоминает, как мы все подвержены угрозе. Ответом должны стать большее сотрудничество и коллективная мобилизация, и не только в плане мер безопасности, но и активизацией работы по развитию диалога и взаимопонимания.

Разумеется, этому сопутствует необходимость политического решения кризисов, которые совсем недалеко от нас, - в Ливии и Сирии, где нестабильность и насилие ведут к жертвам среди мирного населения и напрямую оказывают влияние на безопасность и стабильность во всем Средиземноморском регионе.

Что касается Северной Кореи, ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Ядерная и ракетная программа Пхеньяна представляет угрозу миру и международной безопасности, а также серьезный вызов режиму нераспространения оружия, и это требует от международного сообщества решительный, последовательный и комплексный ответ. Мы уже обсуждали эту тему в Лукке на встрече глав МИД "семерки", и главы государств и правительств также будут это обсуждать.

- Еще одним заявленным приоритетом Италии было укрепление отношений с РФ в целях сотрудничества для урегулирования международных кризисов. Этот пункт попал в итоговую декларацию министров МИД "семерки", встречавшихся в Лукке в начале апреля. Найдет ли он отражение в документе лидеров G7?

Приоритетом в период председательства Италии, безусловно, являются тема мигрантов и беженцев

- Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма. Это не означает уменьшения давления на Россию в плане ее ответственности в отношении украинского кризиса, вынудившего страны "семерки" ввести ограничительные меры в разных форматах (на уровне ЕС и национальных уровнях). Что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии.

Беседовала Вера Щербакова