Министр культуры Египта: молодое поколение всерьез интересуется искусством

Хельми Намнам © Дина Пьяных/ТАСС

У большинства людей Египет ассоциируется исключительно с древней цивилизацией фараонов. О других образах знают не понаслышке лишь те, кто серьезно увлечен этим многогранным и мультикультурным государством. Для них египетская культура выходит далеко за рамки ее исторического наследия.

За последние шесть лет, начиная с революции 2011 года и отставки бессменного на протяжении почти четверти века министра культуры Фарука Хосни, на этом посту сменилось пять человек. Вот уже полтора года ведомство возглавляет Хельми Намнам, журналист, публицист, историк, автор нескольких книг. В прошлом он занимал руководящие должности в Министерстве культуры.

Мы поговорили с Хельми Намнамом и попытались понять, чем сейчас живет современное египетское общество, какой культурой дышит и к чему в наши дни сводится феномен "египетской культуры".

— Господин министр, как вы в целом можете оценить уровень культуры Египта и какие, на ваш взгляд, основные проблемы существуют? Не кажется ли вам, что современное поколение не читает книг, не следит за новейшими тенденциями в искусстве или музыке, а за происходящим в мире наблюдает исключительно через призму интернета и социальных сетей?

— Могу с уверенностью сказать, что пока, к сожалению, мы еще не достигли того уровня культуры, как нам бы хотелось. Долгое время Каир оставался единственным центром, где было сосредоточено все: и кино, и музыка, и искусство. Но сейчас мы поняли, что важно донести культуру и до отдаленных уголков страны. Поэтому, когда я занял этот пост, то начал работать над задачей культурного равенства. Я всегда говорил, что Египет — это не только Каир, мы должны выходить за рамки столицы, достигать каждого уголка в пределах границ нашего государства. В частности, сейчас наше внимание сосредоточено на западном и южном регионах страны, а также Синае. Естественно, мы еще не добились желаемого, но работа уже начата.

Что касается основных проблем, то тут я хотел бы отметить острую нехватку театров. У нас есть оперный театр в Каире, небольшой — в Александрии и Даманхуре. Этого недостаточно. И мы стремимся к тому, чтобы по крайней мере в каждом крупном городе появился свой театр. Вот недавно открылся театр в Порт-Саиде, в ближайшие месяцы будет запущена своя опера в Танте. Постепенно будут открываться театры и в других городах, где будут ставиться как классические, так и современные постановки. А что касается вашего вопроса о том, насколько это интересно публике, то, надо сказать, этим же задавались многие деятели культуры. И вы знаете, когда где-то в провинциальных театрах проходят спектакли, то билеты раскупают полностью и нам даже приходится организовывать дополнительные места для всех желающих.

У нас есть оперный театр в Каире, небольшой — в Александрии и Даманхуре. Этого недостаточно. И мы стремимся к тому, чтобы по крайней мере в каждом крупном городе появился свой театр

Если говорить о молодежи, то я вам так отвечу: ежегодно мы устраиваем так называемые арт-салоны, где собирается самая разная публика, причем приходит не только молодежь, но и люди старше 60 лет. Несколько месяцев назад я выдвинул идею создания арт-салона "Двадцать", то есть исключительно для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, где можно посетить выставки картин или послушать концерты различных музыкальных коллективов. Многие мои коллеги были настроены скептически, но, когда салон открылся — это произошло буквально на днях, — туда пришло очень много людей. И это говорит о том, что молодое поколение всерьез интересуется искусством, музыкой, кино, даже больше, чем это видится старшему поколению, — молодежь готова ходить на различные арт-мероприятия.

— Египет нечасто балует свою публику гастрольными турами мировых знаменитостей. Любой концерт популярного певца или известной группы становится событием для культурной жизни страны. Планируете ли вы организовать какие-то концерты в ближайшей перспективе?

— К нам часто в свое время обращались известные актеры и продюсеры с запросами на проведение киносъемок в Египте, однако были некоторые трудности и все упиралось в большую стоимость съемочного процесса и аренды площадок. Но в итоге мы устранили эти препятствия, в значительной степени снизив тарифы.

Если говорить о театре, то к нам часто приезжают с гастролями иностранные труппы, у Каирской оперы есть соглашение о сотрудничестве со многими странами мира. А что касается других звезд, то некоторые приезжают лишь в частном порядке на различные фестивали, как то Каирский кинофестиваль или Международная книжная ярмарка; пригласить их официально у нас, к сожалению, не хватает финансовых возможностей.

— Давайте поговорим о российско-египетских культурных связях. Последний раз египетский министр культуры был в Москве с визитом 30 лет назад. Существуют ли какие-то совместные программы, проекты, планируются ли гастроли театральных трупп или музыкальных групп?

Сейчас же мы переводим много книг по российско-египетским отношениям, публикуем работы российских востоковедов, художественную литературу, публицистику

— Россия еще со времен Советского Союза была и остается дружественной нам страной во всех аспектах. Что касается культурной составляющей, то в последние годы значительно активизировалась деятельность по переводу на арабский язык русской литературы. Раньше такая работа строилась по двум направлениям: перевод великих русских писателей, таких как Достоевский, Толстой, и публикация переводов книг по марксизму-ленинизму.

Сейчас же мы переводим много книг по российско-египетским отношениям, публикуем работы российских востоковедов, художественную литературу, публицистику. Эти публикации можно свободно купить в любых книжных магазинах. Да, сейчас эта переводческая деятельность ведется очень активно: если вы пойдете в Национальный центр переводов, то сами сможете все увидеть. Так, несколько месяцев назад были переведены и опубликованы мемуары Юрия Андропова. Кроме того, недавно была переведена книга воспоминаний советского дипломата Александра Белоногова "Посол в стране пирамид".

— Однако переводов книг египетских авторов на русский язык не хватает...

— Насколько я знаю, русские переводы есть в библиотеках факультетов русского языка ряда столичных вузов.

— Ну и последний вопрос: если бы вы обладали возможностью что-то в корне изменить здесь в культуре египтян, то что бы вы сделали?

— Я не совсем понял вопрос. Я же уже говорил про театры, необходимость открытия библиотек, нужно больше переводов, причем не только на английский, французский, но и более редкие языки... Кстати, раньше в нашем переводческом фонде на 85% превалировали английские книги, 13% занимали французские и только 2% отводилось всем остальным языкам. И только сейчас мы выходим на некий баланс в соотношении языков, в том числе русского, персидского, урду, китайского, чтобы не привязываться к одной культуре, и хотим, чтобы эти показатели увеличивались.

— Но, говоря о возможности что-то изменить, я в данном случае подразумеваю немного другую культуру — в головах людей. Вот, мусор, например, на улицах городов — это относится к культуре?

— Хороший вопрос! Мы сейчас активно сотрудничаем с различными ведомствами, которые отвечают за эту проблему, в частности Министерством окружающей среды, чтобы сообща бороться с этим невежеством и прививать нашим людям правильное поведение. Мы также разрабатываем совместные с Министерством образования программы по пропаганде правильного отношения школьников к окружающей среде. И это касается не только школ, мы сотрудничаем, начиная с детских садов и заканчивая институтами, чтобы египтяне, что называется, с младых ногтей учились культуре.

Беседовала Дина Пьяных