Александр Журавский: "Русские Сезоны" в Японии формируют поле понимания двух наций

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4 июня в Токио состоится официальное открытие "Русских Сезонов" в Японии. Об особенностях культурного обмена, содержании проекта и его пользе для продвижения российских творческих коллективов в интервью ТАСС рассказал статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

— Александр Владимирович, вы уже говорили, что инициатором проведения "Русских Сезонов" в Японии выступил президент РФ Владимир Путин. Кому адресовались соответствующие поручения — Минкультуры или МИД?

— Изначально они адресовались Министерству культуры РФ, но и программу, и подходы к "Русским Сезонам" мы, конечно, прорабатывали совместно с Министерством иностранных дел. Концепция понятна: в течение года лучшие российские коллективы приезжают с гастролями, показами, лучшими программами в одну страну.

У нас, конечно, есть масса других международных проектов: Дни российской культуры, встречные культурные годы и так далее. Но если мы посмотрим на все эти проекты, то они, в общем, достаточно разрознены, не столь интенсивны и хронологически не охватывают целого года. А здесь мы говорим о серьезном погружении зарубежного зрителя в нашу отечественную культуру.

Помимо задачи развития гуманитарного сотрудничества между двумя странами (в данном случае мы говорим о России и Японии), у нас, конечно, выстраиваются связи с крупнейшими продюсерскими центрами в Японии, крупнейшими площадками этой страны. Мы используем эти контакты и в следующем году, 2018-м, который станет Встречным годом Россия — Япония. Завершатся "Русские Сезоны", Встречный год, но у наших деятелей и учреждений культуры останутся выстроенные связи, которые приведут к возникновению совместных гуманитарных проектов, будут формировать поле понимания двух наций. Это очень важно. Не должно быть предубеждений, стереотипов. Лучше всего их преодолевать языком культуры и искусства.

— Каким будет открытие 4 июня в Токио? Кто будет в составе российской делегации?

— Российскую делегацию будет возглавлять заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец. В составе делегации будут министр культуры Владимир Ростиславович Мединский, кинорежиссер Андрей Сергеевич Кончаловский, генеральный директор Большого театра Владимир Георгиевич Урин, представители ведомств гуманитарного блока правительства.

На торжественное открытие президентом России Владимиром Владимировичем Путиным приглашен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Господин Абэ дал согласие на участие, он будет с супругой. С японской стороны также ожидаются министр иностранных дел, министр образования и культуры, министр труда и здравоохранения, министр обороны. Столь высокое представительство японских элит — свидетельство высокого уровня доверия в наших двусторонних отношениях и серьезного значения, которое придает и Россия, и Япония гуманитарным культурным связям.



— Как формировалась программа "Русских Сезонов"? Может быть, поступали какие-то просьбы от японской стороны по гастролям конкретных коллективов?

— У нас было не так много времени для того, чтобы формировать программу. Некоторые мероприятия были запланированы в Японии еще до возникновения идеи "Русских Сезонов". Например, мероприятия ежегодно проходящего Фестиваля российской культуры в Японии по договоренности с оргкомитетом фестиваля проходят в этом году в рамках "Русских Сезонов". Но много и новых мероприятий: ледовое шоу Ильи Авербуха с участием российских и японских звезд, гастроли Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева, концерты наших выдающихся исполнителей — скрипача Вадима Репина, пианиста Бориса Березовского вместе с японской скрипачкой Акико Суванай, лауреатом конкурса Чайковского 1990 года, большая театральная афиша (например, Малый драматический театр Льва Додина, Александринский театр) и многое другое. Это интересно японскому зрителю. Вместе с тем мы учитываем психологию зрителя этой страны. Например, японцы не любят смешение жанров. Если они приходят на классическое произведение, то они хотят услышать классическое исполнение. Если они приходят на этническую музыку, то хотят услышать фольклорный коллектив. Поэтому какие-то проекты мы не смогли реализовать в Японии даже несмотря на то, что их продвигают российские исполнители, активно гастролирующие в Японии.

— В расписании проекта значатся кинофестивали на Дальнем Востоке ("Меридианы Тихого", "Край света" и "Амурская осень"). Каким образом они дополнят программу "Русских Сезонов"?

— Концепция "Русских Сезонов" заключается не только в том, чтобы провести в течение календарного года большое количество мероприятий в отдельно взятой стране, но еще сделать это театральное, концертное, зрелищное предложение доступным и для наших граждан. Если мы говорим о Японии, то многие коллективы, которые летят из Москвы или Санкт-Петербурга, останавливаются еще и в российских городах по пути в Страну восходящего солнца. Вот Андрей Сергеевич Кончаловский отправился сначала в Хабаровск, а потом доедет до Японии. Естественно, по линии "Русских Сезонов" мы финансируем его приезд и показ замечательного фильма "Рай" в Японии. Это ожидаемая премьера, мы убеждены, что она вызовет серьезный резонанс в Японии, большой зрительский интерес. Точно так же другие коллективы, которые гастролируют по Японии, обязательно появляются либо в Хабаровске, либо в Комсомольске-на-Амуре, либо на Сахалине, либо во Владивостоке.

— Расскажите о системе распространения билетов на мероприятия "Сезонов". Есть ли уже какая-то статистика по их продаже?

— Конечно. Есть официальный портал "Русских Сезонов", где представлен весь график показов. Это трехъязычный портал: на русском, английском и японском. Соответственно, в дальнейшем вся информация о "Сезонах" будет переводиться на язык страны, где "Сезоны" проходят. Так что программа доступна.

Следующий год — встречный, Россия — Япония. Это означает, что будет оживленное присутствие японцев в России, российских коллективов в Японии

Билеты же реализуют организаторы на местах. В Японии достаточно закрытая система продюсирования культуры, там сложно извне зайти на рынок концертных услуг, все реализуют японские продюсеры, они же продают билеты, обеспечивают логистику. Мы в данном случае софинансируем эти проекты: оплачиваем, например, транспортное плечо коллективов из России в Японию и обратно. Где нужно, мы оплачиваем перевоз декораций, частично гонорар. Но в целом мы никогда не выходим за 30–40% общего бюджета, чаще всего это гораздо меньше. То есть бюджет "Русских Сезонов" формируется за счет софинансирования проектов российской и японской сторонами (с японской стороны это продюсеры), плюс билетные сборы, компенсирующие часть расходов отечественных коллективов.



— То есть какая-то финансовая отдача от всего этого есть?



— Есть, но благополучателем является, естественно, не Министерство культуры РФ, а коллективы, которые в каких-то пропорциях с японскими продюсерами делят эту прибыль.



— "Русские Сезоны" были придуманы еще сто лет назад. Те же японцы сегодня могут задуматься о таком экспорте своей культуры. Не поступало ли предложение ответных "Японских Сезонов"?

— По проведению "Японских Сезонов" — нет, но у нас следующий год — встречный, Россия — Япония. Это означает, что будет оживленное присутствие японцев в России, российских коллективов в Японии. Мы уже начали проговаривать с посольством Японии в России программу Встречного года. Есть предложения японских партнеров по проектам, которые могли быть реализованы в России, включая приезд театра Кабуки. Кроме этого, предложены различные выставки, например японской робототехники, фестивали традиционного японского искусства. Планы обширные. В этом отношении не только мы знакомим японцев со своим миропониманием и искусством, но и японцы в 2018 году познакомят нас со своей самобытной культурой.



— Вернемся к "Русским Сезонам". В этом году организатором проекта выступает "Росконцерт". Со следующего года к нему присоединятся АНО "Русские сезоны" и специализированный фонд целевого капитала "Фонд "Русские Сезоны". Каким будет устройство этих организаций? Известно, кто их возглавит?

— Мне пока сложно сказать. В проекте участвует большое количество учреждений культуры, которые высказывают совершенно правильные идеи о том, что государство не всегда является самым эффективным продюсером и управленцем. Часто некоммерческий фонд, некоммерческая организация обеспечит лучший фандрайзинг, чем государственное бюджетное учреждение, каковым является "Росконцерт". Если сформируется фонд целевого капитала, то он мог бы в перспективе обеспечить стабильность развития проекта вне зависимости от того, сколько денег даст на этот проект государство. Уже сейчас по переговорам с итальянскими партнерами, с российскими партнерами, которые традиционно работают в Италии, мы видим, что "Русские Сезоны" в Италии будут более масштабными. Это требует и больше средств, и они не должны быть только бюджетными. Правильный фандрайзинг, работа с меценатами — это большая серьезная деятельность, которую традиционно лучше осуществляют некоммерческие фонды. Мы в данном случае готовы поддержать эту инициативу, деятели культуры, которые выступают учредителями некоммерческой организации, готовы и дальше выступать партнерами этого проекта, понимая его высокую государственную значимость и гуманитарное международное значение.

— Уже официально объявлено, что следующие "Русские Сезоны" пройдут в Италии, США и Германии. По какому принципу выбирались эти направления?

— Поскольку это предложения, согласованные предварительно с Министерством иностранных дел и утвержденные президентом, то в этом перечне стран есть логика приоритетов в выстраивании более доверительных двусторонних гуманитарных отношений, которые формулирует президент и внешнеполитическое ведомство.

— А какие идеи уже есть по культурной части?

— "Русские Сезоны" в Италии откроются в январе гастролями симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Кроме того, состоятся гастроли Большого театра, Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова, Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева. Будут задействованы все лучшие итальянские площадки. Свои спектакли покажут Вахтанговский театр, Малый драматический театр Льва Додина, Александринский театр, "Сатирикон", Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Малый театр, Театр наций и другие. То есть в Италии будут гастролировать все лучшие симфонические оркестры, театры, народные, фольклорные, казачьи коллективы. Программа формируется достаточно плотная. Уже на данный момент программа из более чем 150 мероприятий охватывает свыше 30 итальянских городов. К октябрю цифры будут еще более убедительными, сформируем окончательный план этого большого проекта с учетом в том числе межрегиональных связей. Многие города России и Италии являются побратимами. Эти отношения можно было бы оживить, стимулировать в период "Русских Сезонов".

— То есть российские региональные коллективы тоже будут задействованы?

— Да, региональные коллективы будут приезжать в свои города-побратимы в Италии.



Беседовала Анастасия Силкина