МИД Малайзии: в АСЕАН ожидают более глубокой экономической интеграции России в Юго-Восточную Азию

Директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль © Алексей Сковоронский/ТАСС

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, отмечает в этом году 50-летие. Директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль в интервью ТАСС рассказал о наиболее перспективных областях сотрудничества стран Юго-Восточной Азии с Россией, назвал сферы, где необходимо укреплять взаимодействие, а также поделился своим видением роли РФ в этом регионе.

– В каких областях Россия и страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии имеют наибольший потенциал для углубления сотрудничества?

– АСЕАН высоко оценивает отношения со всеми партнерами по диалогу, в том числе и с Россией. Мы рассчитываем, что Москва, будучи одним из важнейших партнеров, продолжит оказывать поддержку и содействовать развитию Ассоциации. В прошлом году мы отметили 20-летие установления партнерских отношений с Россией, а успешно проведенный в Сочи в прошлом году саммит РФ-АСЕАН продемонстрировал решимость наших лидеров вывести партнерство на стратегический уровень.

Одновременно мы сотрудничаем в различных областях, в том числе политической и в сфере безопасности, где двусторонние отношения развиваются наиболее успешно. Россия активно участвует в различных механизмах под эгидой АСЕАН, такие как Восточноазиасткий саммит (ВАС), Региональный форум АСЕАН, совещание министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу,

Совместно с Россией Ассоциация работает в направлении обеспечения и поддержки статуса Юго-Восточной Азии в качестве региона свободного от ядерного оружия. Мы также рассчитываем, что Россия в будущем сможет подписать протокол Бангкокского договора (договор о безъядерной зоне в ЮВА - прим. ТАСС)

Кроме того, в АСЕАН надеются на дальнейшее углубление сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом. В настоящее время стороны работают над реализацией совместной Декларации о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, подписанной в Джакарте в 2004 году. Кроме того, был принят Рабочий план Россия-АСЕАН по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, на регулярной основе проводятся диалоги высших должностных лиц и встречи экспертного сообщества.

Россия является 8-м торговым партнером для АСЕАН. В 2015 году товарооборот составил 13,4 млрд долларов, экспорт в РФ составил 4 млрд долларов, а импорт - 9,4 млрд долларов. Мы рассчитываем, что созданное экономическое сообщество АСЕАН предоставит больше возможностей для экономической интеграции России в Юго-Восточную Азии, одновременно ожидаем, что Москва воспользуется этими перспективами.

Кроме того, мы приветствуем стремление РФ расширить взаимодействие между АСЕАН и странами ЕврАзЭС. Малайзия, в свою очередь, планирует предпринять ряд инициатив для содействия более тесному экономическому сотрудничеству. Это, например, увеличение взаимных визитов, проведение деловых семинаров, торговых ярмарок, а также открытие языковых курсов.

Одним из перспективных направлений сотрудничества, которое хотелось бы отдельно отметить, является энергетика. Важным элементом для развития взаимодействия в этой сфере является принятый План энергетического сотрудничества АСЕАН-РФ на период 2016-2022. Документ подчеркивает готовность и стремление к углублению сотрудничества, развивать альтернативные и возобновляемые источники энергии, обеспечивать обмен опытом по созданию энергетической инфраструктуре, мирному использованию атома, а также нефтегазовым разработкам.

Мы считаем чрезвычайно важным развитие такого сотрудничества при привлечении молодежи. Ежегодные молодежные саммиты АСЕАН-РФ обеспечивают нас крепким фундаментом для будущего сотрудничества. В Малайзии уверены, что именно молодежь играет ключевую роль в укреплении межличностых связей между странами АСЕАН и Россией

Кроме того, мы высоко оцениваем объявленное в прошлом году решение России увеличить на 10% квоту для студентов из государств АСЕАН. Это действительно является позитивным развитием в сотрудничестве в сфере образования.

В целом же, несмотря на то, что уровень сотрудничества заслуживает позитивных оценок, в некоторых областях предстоит еще много работы. Например, взаимодействие по ликвидации последствий стихийных бедствий, оказание гуманитарной помощи, спорт, культурные обмены. Думаю, что одним из главных элементом для укрепления контактов между народами наших стран могло бы стать открытие прямого воздушного сообщения между Куала-Лумпуром и Москвой.

И наша задача заключается в том, что вывести отношения на стратегический уровень.

– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Южно-Китайском море (ЮКМ), где по-прежнему сохраняют немало вызовов для стабильности и безопасности? Какую роль, по Вашему мнению, могла бы сыграть Россия в этой ситуации?

– Последние события и развитие ситуации в ЮКМ вызывают у нас определенную озабоченность. Такие процессы подрывают доверие между заинтересованными сторонами. Вместе с тем для обеспечения мира, безопасности и стабильности проблема дефицита доверия должна решаться конструктивно. Соблюдение международного законодательства, в том числе Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года должно стать основной для любой деятельности в ЮКМ.

Одновременно мы считаем, что Декларация поведения в ЮКМ должна полностью выполняться. Мы также надеемся, что сможем добиться прогресса в скорейшем подписании Кодекса поведения. Мы высоко ценим позицию России, которая заключается в том, что все территориальные споры в ЮКМ должны решаться посредством переговоров между странами, вовлеченными в конфликт, а все попытки внешнего вмешательства носят контрпродуктивный характер.

Я думаю, что необходимо наращивать консультации по вопросам безопасности и политики. Мы должны разрабатывать более активную повестку дня с четкими приоритетами и стратегиями в различных региональных процессах под эгидой АСЕАН. Особо хотелось бы отметить, что в АСЕАН уверены, что сможем продолжать полагаться на позицию РФ и ее конструктивную роль в обеспечении мирной, предсказуемой и стабильной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Беседовал Евгений Соловьев