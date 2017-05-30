Павел Колобков: людям должны быть доступны результаты работы ФЦП

Павел Колобков © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С момента запуска в 2006 году Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию физической культуры и спорта в России во многом благодаря стараниям на тот момент министра спорта РФ, а ныне вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко страна получила 1140 спортивных объектов. Новая целевая программа рассчитана уже до 2020 года, ее реализация началась год назад. О том, как продвигается работа, ТАСС рассказал министр спорта России Павел Колобков.

– Павел Анатольевич, как расцениваете первые результаты?

– На мой взгляд, оценку пока давать рано. Но если говорить в цифрах – только в 2016 году в различных регионах страны в рамках программы началось строительство 38 спортивных объектов. Из них 25 – это объекты массового спорта, 13 – региональные спортивно-тренировочные центры. Благодаря государственным субсидиям, выделяемым на софинансирование региональных программ, уже введены в эксплуатацию 24 спортивных объекта. Это и спортивно-тренировочные центры и физкультурно-оздоровительные комплексы.

– Все регионы идут в графике программы?

– Нет. Например, в Перми были нарушены сроки ввода спортзала в 32-й школе. Не было обеспечено в полном объеме финансирование мероприятий ФЦП за счет средств консолидированного бюджета Ингушетией, Карелией, Удмуртией, Якутией, а также Брянской, Вологодской, Орловской, Кировской, Кемеровской областями и Пермским краем. Но мы исправляем это.

– А какие регионы можно поставить в пример?

-Лидерами по общему количеству финансируемых в рамках ФЦП спортивных объектов в прошлом году были Волгоградская область и Республика Адыгея. А по уровню софинансирования строительства – Курганская, Свердловская, Рязанская, Белгородская, Ростовская и Новосибирская области.

– В каких регионах в текущем году возводится наибольшее число спортивных объектов при поддержке федерального бюджета?

– Наибольшее количество объектов строится в Белгородской области – это семь спортплощадок в сельской местности. Еще шесть комплексов открытого типа при общеобразовательных учреждениях возводятся в Воронежской области, 10 многофункционально-игровых площадок и региональный центр в Волгоградской области,три межшкольных стадиона и один физкультурно-оздоровительный комплекс в Удмуртии.

Всего сейчас в рамках ФЦП ведется строительство 68 спортивных объектов. И в 2017 году мы планируем ввести в эксплуатацию 47 новых, в том числе 43 объекта массового спорта и четыре региональных спортивно-тренировочных центров.

– Получается, что новая Федеральная целевая программа, в основном, ориентирована на строительство объектов массового спорта?

– Безусловно. Наличие и доступность инфраструктуры играют решающую роль в популяризации спорта в России, благодаря чему увеличивается число людей, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни. Поэтому новая программа ориентирована именно на создание в регионах малобюджетных спортивных площадок. И желательно в шаговой доступности.

– Существует лимит на стоимость строительства таких объектов?

– Строительство и реконструкция каждого – не более 100 миллионов рублей. Для плоскостных сооружений – не более 25 миллионов. Еще одно обязательное требование – доступность для людей с ограниченными возможностями. Но я должен сказать, что нужно учиться эффективно использовать то, что строится. Мы строим для людей, для граждан нашей страны. Мы не случайно делаем акцент именно на массовый спорт, хотя первоначально программа была ориентирована в целом на подготовку спортивного резерва для сборных России. И если строим для людей – мы хотим, чтобы этим пользовались.

– А на подготовку резерва финансирование сохранится?

– Да, в полном объеме. Это будущее российского спорта, наша завтрашняя сборная. Да и не только в этом дело. Ведь если даже эти дети и не пойдут в профессионалы, они навсегда останутся людьми,которые выбирают спорт со всеми вытекающими положительными последствиями,в том числе и соответствующим микроклиматом в семьях.

– В новой ФЦП ведется модернизация спортивной инфраструктуры полуострова Крым.

– Да, в Крыму спортивная инфраструктура возрождается очень активно. Переоценить значение Крыма для российского спорта невозможно. Он многие годы был домом для спортсменов СССР. И неслучайно – климатические условия полуострова идеально подходят для подготовки,что заметно сказывается на результатах спортсменов.

Переоценить значение Крыма для российского спорта невозможно. Он многие годы был домом для спортсменов СССР

Более того, климат особенно подходит для постсоревновательной реабилитации. При поддержке федерального бюджета будут реконструированы восемь крупных объектов – знаменитые когда-то базы в Ялте, Симферополе, Севастополе. Также создается федеральный тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" в Алуште.

– Уже не за горами Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, затем Токио-2020. Готов ли Дальний Восток принять сборы спортсменов, которым будет необходима акклиматизация перед стартами?

– ФЦП включает мероприятие по созданию Дальневосточного учебно-спортивного центра в Хабаровске. Строительство завершится в 2020 год. Но первая очередь будет готова годом. Поэтому базы мы задействуем, но частично.

– Планируется ли создание каких-либо других федеральных центров по видам спорта в рамках ФЦП?

– Планируем закончить строительство мощного спортивно-тренировочного центра в Кисловодске, предназначенного для подготовки спортсменов в условиях среднегорья. Других специализированных центров пока не планируется. Хотя в стадии обсуждения находится создание федерального центра по велоспорту в Крыму.

Беседовала Вероника Советова​