Летчик-испытатель: МС-21 унаследовал "интеллект" и надежность самолета Як-130

Роман Таскаев © Марина Лысцева/ТАСС

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века") 28 мая впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода. Второй пилот — летчик-испытатель ОКБ Яковлева Роман Таскаев — рассказал в интервью ТАСС, как вела себя машина, удобно ли в кабине МС-21 и что воздушный лайнер позаимствовал у своего "младшего брата" — учебно-боевого самолета Як-130.

— Какие параметры нового самолета оценивались в ходе первого полета?

— Обычно первый полет выполняется без изменения взлетно-посадочной конфигурации, то есть самолет не убирает шасси и закрылки, все стабилизировано. Это типовое ограничение на все воздушные суда, первый раз поднимающиеся в небо. Именно поэтому диапазон высот и скоростей в первом полете значительно сокращается. Скорости у нас были ограничены из-за выпущенных шасси — разгонялись до 340 км/ч. Высоко тоже не надо было забираться, летали практически до 2 тысяч метров. Высота была нужна, чтобы посмотреть, как самолет ее набирает, как снижается.

Смотрели также характеристики управляемости самолета — как он реагирует на ручку. Отклоняли немного, не на полную амплитуду, смотрели, как слушается. В данном случае могу только порадоваться за машину — у нее очень хорошие характеристики управляемости.

Дальше мы проверяли работоспособность гидросистемы, энергоснабжения, насосы, генераторы, работу системы кондиционирования, электрических систем. Курсовертикаль — тот агрегат, который дает нам информацию о крене самолета, его тангаже, курсе. Проверили радиосвязь, параметры силовой установки — обороты, температуру, характеристику масляной системы. Оценили информационно-управляющее поле кабины, насколько легко летчику в нем ориентироваться во время полета.

Если все будет нормально и не будет серьезных доработок, то в ближайшее время, думаю, через неделю, мы продолжим испытания и сделаем второй полет, в котором сможем убрать шасси и закрылки и сможем выйти на другие высоты и скорости.

— Максимальную скорость и высоту тоже будете проверять?

— Конечно. Здесь можно смело говорить, что характеристики, диапазон скоростей и высот МС-21 такой же, как у его конкурентов — Airbus и Boeing. Они продиктованы самой коммерческой деятельностью самолета — это высоты до 12 км, скорость до 0,85 маха (910 км/ч), вес 75–77 тонн, дальность до 5 тысяч км. Такие параметры характерны для всех коммерческих самолетов подобного класса.

— Как себя вел МС-21 —​ хорошо ли вас слушался?

— Изумительно! Управление настолько комфортно, что к нему не нужно привыкать.

— Роман Петрович, волновались перед полетом?

— До того, как садишься в самолет, волнение, конечно, есть. Надо продумать всю последовательность своих действий. А когда я сажусь и начинаю работу, тут же забываю про то, что мне страшно, что я волнуюсь. Просто делаю, и все.

— Этот самолет содержит в себе фирменные черты яковлевских самолетов, традиции и стиль ОКБ Яковлева?

— На гражданских самолетах Яковлева я до этих пор испытаний не проводил. В то время, когда их поднимали в воздух, летал на микояновских истребителях (самолеты семейства МиГ. —​ Прим. ТАСС). Про преемственность могу сказать только одно: система управления, которая стоит на учебно-боевом самолете Як-130 и делает этот самолет супербезопасным, и в МС-21 применяется. Этот "интеллект", эти наработки, которые мы сделали в ходе испытаний Як-130, очень комфортные, очень здорово такой системой управлять. И, естественно, она обладает высочайшей степенью безопасности.

— Получается, что большой гражданский самолет взял от своего боевого "младшего брата" часть самого лучшего?

— Да, это так. Можно сказать, МС-21 "впитал" в себя все лучшие наработки ОКБ Яковлева именно по этой части.

— В первом полете МС-21 был не один, а как раз в сопровождении Як-130. Это было сделано для съемки или еще по какой-то причине?

— В первом полете существует вероятность того, что определение параметров высоты и скорости нового воздушного судна будет не совсем корректным. Мы же не знаем, как идет обтекание датчиков в условиях реального полета, правильно ли они функционируют. Это для всех самолетов характерно. И сами испытания мы начинаем с того, что корректируем правильность показаний, потому что нам необходимо привести характеристики в соответствие с правильными показаниями высоты и скорости, температуры и всего остального.

ТАСС/Корпорация "Иркут

Поэтому самолет сопровождения мы поднимаем, чтобы посмотреть соответствие с его скоростью и высотой. Кроме того, МС-21 впервые разогнался до такой скорости, первый раз ушел в воздух. Конечно, желательно, чтобы сопровождение посмотрело, как, например, ведут себя колеса самолета, его шасси, не отлетели какие-нибудь лючки. Одно дело — наземные испытания, и совсем другое — полет.

— МС-21 сопровождался в первом полете одним самолетом или все-таки двумя?

— Як-130 было два. Один был "прилеплен" к нам, для того чтобы выполнять работу, о которой я уже сказал, а второй подстраховывал на всякий случай. Параллельно на него возложили задачу воздушной съемки. Первый "Як" пилотировал летчик-испытатель ОКБ Яковлева Василий Севастьянов, второй — Максим Конюшин.

— Сколько еще примерно продлятся испытания МС-21?

— Программа очень обширная. Мы сейчас говорим о программе заводских испытаний, затем будут проводиться сертификационные. Это достаточно большой объем, но его можно будет проводить параллельно с серийным производством самолетов.

Например, если необходимо сертифицировать МС-21 на полеты в высокогорье, необязательно делать это в ближайшее время. То же самое — сертификация для жаркого климата. Весь блок специфических испытаний можно будет сделать попозже, а основополагающие испытания (устойчивость, управляемость, аэродинамика) идут уже сейчас. Мы будем проводить их в этом и в следующем году.

— Почему столько времени прошло между выкаткой самолета и его первым полетом?

— Летным испытаниям предшествуют наземные, они тоже есть в программе сертификации. На самолет устанавливают испытательное оборудование, проверяют все цепи, взаимовлияние всех систем. Чем более высокотехнологичная машина, тем дольше и спокойнее ее необходимо испытывать. Самое главное — все параметры должны быть записаны на контрольно-записывающую аппаратуру, которая не штатная, а специальная испытательная.

До того как самолет полетит, отрабатывают системы, которые предшествуют запуску двигателей, потом сам запуск, потом постепенно увеличивают режим работы двигателя и так далее. Это ломать быстро, а выпустить в небо новую машину — долгая и кропотливая работа...

— Может быть, вы с Олегом Кононенко (летчик-испытатель ОКБ Яковлева, командир МС-21. — Прим. ТАСС) уже дали имя новому самолету?

— В общем-то пока не сложилось у нас мнения о том, как эту "ласточку" называть. Мы хотели, чтобы его имя и бортовой номер были особенными, перекликались с чем-нибудь, но департамент промышленности без всякой романтики дал нам какой-то бортовой номер, который я до сих пор запомнить не могу. Так что пока мы ему имя не придумали.

Беседовала Анна Юдина