Анна Кузнецова: не может быть разногласий в вопросах спасения детей

Анна Кузнецова © Александр Щербак/ТАСС

История Вити Мелехова и "русского Хатико" – его верной собаки Стрелки, которые три дня блуждали по курским лесам, произошла накануне Международного дня защиты детей. История со счастливым концом, который стал возможен благодаря тысяче неравнодушных людей, подключившихся к поискам. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказывает, как один мальчик объединил тысячи взрослых.

– Анна Юрьевна, расскажите, как к вам поступила информация о пропаже мальчика в Курске, и почему на этот случай вы обратили особенное внимание?

– Случаи пропажи детей, к сожалению, не являются редкими. Безусловно, мы следим за появлением таких сообщений, они приходят к нам по совершенно разным каналам, в том числе через средства массовой информации. Не просто фиксируем, а отслеживаем. Если в течение определенного времени нет сообщений о том, что ребенок найден, нужно бить тревогу. Иначе будет поздно, как это, к сожалению, в конце апреля произошло в Ярославской области, где из-за халатности оперативных служб поиски пропавшего мальчика начались слишком поздно. Его можно было найти, но не успели. Это горько.

В Курске ситуация осложнялась тем, что Витя Мелехов уходит из дома не в первый раз. Когда мальчику было три года, он самостоятельно пошел вслед за дедушкой "сдавать молоко" – семья живет в основном придомовым хозяйством. Тогда его нашел водитель молоковоза.

На этот раз Витя, а ему 31 августа семь лет исполнится, ушел гулять с собаками и, видимо, заблудился. С вечера 23 мая и на протяжении всей ночи его искали мама, тетя, бабушка с дедушкой. Утром следующего дня, когда поняли, что не справляются сами, обратились в полицию. Глава сельсовета тоже подключился, информация поступила в СМИ и дошла до нас.

В ситуации с пропажей детей мы всегда находимся на связи: и с правоохранительными органами, и со Следственным комитетом. Обязательно подключаем региональных уполномоченных, общественные организации. Так произошло и на этот раз. Запросили информацию, уточнили, какая нужна помощь, постарались задействовать как можно большее количество людей. Курский детский омбудсмен Александра Колегаева на месте была нашими глазами, ушами, устами и руками.

В поисках принимали участие все: и Росгвардия, и МЧС, и волонтеры "Лиза Аллерт", и глава муниципалитета лично выходил на поиски, и, конечно, рядовые жители. Поиски велись совместными усилиями четырех близлежащих районов, что, конечно, впечатляет и даже воодушевляет тем, насколько много у нас неравнодушных людей, которые могут объединяться ради такой абсолютно понятной цели. Ведь не может быть разногласий в том, искать ребенка или не искать, спасть его или не спасать.

Всего около тысячи человек было задействовано в поисках, мы их в аппарате уполномоченного называем "мелеховцы", по фамилии ребенка. На поиски ушло три дня. Конечно, это очень тревожило – мы все понимали, что речь идет о спасении жизни. 26 мая в 14:10 Витю нашли. Живым, вместе с собакой Стрелкой. Одна-то собака благополучно вернулась домой, а Стрелка осталась с ним. Все время была рядом, охраняла, согревала. Верный пес оказался – такой, знаете, "русский Хатико".

– Кто нашел ребенка?

– Сергей Макеев, сотрудник Росгвардии. За что ему огромная благодарность, надеюсь, что получится сказать "спасибо" лично. Но благодарить тут нужно всех "мелеховцев", потому что каждый в эту историю вложил и время, и силы, и душу. Вот про кого фильмы-то снимать надо!

– Что сейчас происходит с Витей, как он себя чувствует?

– Сначала информация была противоречивой. После того как Витю нашли, мы связались с Министерством здравоохранения, попросили оказать максимальную помощь. В течение часа с небольшим ребенка направили в Центральную районную больницу, был произведен осмотр. Многих напугало, что Витю поместили в реанимацию, но это скорее была перестраховка, обеспечение стопроцентного внимания.

Критическим его состояние не было, несмотря на то, что три дня они с собакой непонятно чем питались и непонятно что пили. Опасения вызывали обнаруженные на теле клещи, по ним мы сейчас ждем результатов анализов. И, конечно, все беспокоились о психическом состоянии – ведь на тот момент обстоятельства пропажи ребенка только-только уточнялись.

Сегодня Витю перевели в отделение терапии, он уже и вес набрал – три килограмма.

– То есть в Москву везти его нет необходимости?

– Были такие предложения, в том числе от Следственного комитета. Но повторюсь, необходимости в дополнительной медицинской помощи нет. Сейчас с Витей работает психолог, вот тут, если обнаружатся какие-то поведенческие, психологические сложности, возможно, понадобятся консультации специалистов.

И отдельно рассматриваем возможность санаторного оздоровления. Сегодня на заседании одной из рабочих групп Общественного совета при уполномоченном я обратилась с соответствующей просьбой к Елене Байбариной, директору департамента медицинской помощи детям федерального Минздрава. Хочется, чтобы после случившегося Витя вместе с мамой где-нибудь отдохнули. Побыли вдвоем. Это очень важно.

– Анна Юрьевна, но ведь так или иначе вопросы о том, почему мальчик ушел из дома, все равно возникают…

– Конечно, это совершенно естественно. Но это сельская семья, ее нельзя назвать благополучной. И уж тем более обвинять в чем-то. Повторюсь, и мама, ей 26 лет, девушка с красивым именем Ариадна, и бабушка с дедушкой, и тетя (ей, правда, самой всего девять лет) первыми бросились на поиски мальчика.

В "мирной" жизни они ведут большое подсобное хозяйство, бабушка учителем в школе работает. То, что мальчик не ходил в детский садик, – решение семьи, она имеет на это право, хотя мне как маме все-таки очевидно, что дети легче адаптируются к школе, если посещают детский сад. Нужно ли было уделять Вите больше внимания? Конечно, но я уверена, что родственники мальчика эти выводы сами для себя сделают. Нет у нас повода сомневаться в обратном.

Как и у любого ребенка, у Вити есть свои особенности. Я не буду говорить о них подробно, потому что в принципе считаю недопустимым выставлять жизнь детей на всеобщее обозрение. Но мне кажется, что все у него будет хорошо, как минимум, пацан выносливый растет, стойкий. Вы просто задумайтесь на минуточку – семилетний мальчишка сумел самостоятельно прожить три дня в лесу! Мы, кстати, сейчас думаем о том, чтобы представить Витю к награждению почетным знаком "Горячее сердце" – за мужество. И, конечно, Сергей Макеев достоин награды.

– А как же Стрелка?

– Не забудем про Стрелку, хотя награды для животных у нас в стране не предусмотрены. Но, думаю, она и так вполне может стать символом верности и преданности.

– Анна Юрьевна, история Вити Мелехова – о чем она для вас?

– Все подобные истории – о том, что чужих детей не бывает. И нам надо помнить об этом не только накануне Международного дня защиты детей, но и каждый день. Хорошо, что мы стали обращать больше внимания на такие истории, хорошо, что становится больше таких вот "мелеховцев". Плохо, когда из детских проблем пытаются извлекать политическую выгоду. Такое тоже случается, здесь нам надо не позволять манипулировать собой и нашей любовью и заботой о детях. Но родительское сердце всегда подскажет, где правда.

Беседовал Георгий Каптелин