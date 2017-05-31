Видеоблогер Саша Спилберг: я готова объяснить государству, что такое интернет

Александра Балковская (Саша Спилберг) © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

В конце мая видеоблогер Александра Балковская (Саша Спилберг) нарушила покой российских парламентариев, выступив в Государственной Думе с короткой, но пламенной речью о значении соцсетей. Почему депутаты дали трибуну 19-летней девушке, для которой хобби стало работой, зачем ей это нужно и чем она заслужила популярность у 4,5 млн подписчиков на канале YouTube мы решили узнать у самой Саши Спилберг.

На интервью девушка пригласила нас в кафе, сопровождали ее родители. Папа, Александр Балковский (сооснователь и венчурный инвестор агентства Z-Agency, которое занимается рекламой и продвижением в социальных сетях), сразу предупредил, что Саша — "коммерческая персона", поэтому он будет присутствовать при беседе в качестве менеджера.

— Саша, речь пойдет о вашем выступлении в Госдуме, где вы сказали, что не признаете телевидение и традиционные СМИ, тем не менее, интервью вы даете. Значит, влияние у СМИ все же есть?

— Я не считаю, что телевидение не смотрят, я считаю, что его не смотрит молодежь. А интервью я даю, потому что испытываю уважение к журналистам, которые там работают, и людям, которые его смотрят.

Я не считаю, что телевидение не смотрят, я считаю, что его не смотрит молодежь

Мои слова прозвучали резко, но на самом деле я всех уважаю, всех люблю, просто было много стычек с телеканалами, и мне не нравится такое отношение к себе.

Мы с коллегами представляем новые медиа, и люди с телевидения сами начинают конкуренцию с нами. Я считаю, это глупо.

— Как думаете, почему именно вас позвали выступать в Госдуме? Вы первый видеоблогер, который удостоился такой чести.

— Показатели технические, договороспособность, ответственность, корректность в контенте: я изредка матом ругаюсь, но все равно у меня есть, как это называется? Censorship.

— Цензура?

— Нет, это плохое слово. Наверное, самоцензура, самоцензура воспитанного человека. Основная причина в том, что многие испугались. Звали других людей… Я считаю, что я сделала достаточно смелый поступок. Мне было страшно. Но я пошла и сделала, хотя я молодая девушка, которая в интернете видео снимает. Я не прошу признания своих успехов, но хотя бы иметь какое-то уважение, когда я пошла и сделала, а они — не смогли.

— Вы речь сами писали?

— Мы делали это вместе с моим отцом. Когда такая трибуна, людям, выступающим в Госдуме, тоже помогают спичрайтеры. Мы обсудили, что я хочу сказать, и вместе написали.

— А вам для чего это понадобилось? Вы решили податься в политику?

— Мне был интересен диалог, мне было интересно, что началось общение. Мне было лестно, что государство обратило внимание на лидеров мнений, на видеоблогеров, что хотят нас услышать. Мне было приятно. Это очень важно. Моя мотивация — начать диалог.

— Как вы думаете, почему начался диалог? Не связано ли это с недавними митингами, в которых участвовала молодежь?

— Мне кажется, дело не в контенте, а в том, что просто пришло время. Я не думаю, что это для того, чтобы что-то предотвратить, что-то контролировать, просто, мне кажется, что многие взрослые люди (не важно, политики, деятели шоу-бизнеса, бизнеса) боятся темы интернета, потому что не совсем понимают. И я считаю, что здорово, что наконец-то можно пообщаться. Наконец-то мы сможем объяснить какие-то вещи, которые они не понимают.

— А что вы хотите объяснить?

— Я не политик. Я не собираюсь ничего политического объяснять от имени государства, но готова объяснить государству, что такое интернет, что такое социальные сети, что "Синий кит", к примеру, (так называемые "группы смерти", где детей склоняют к суициду — прим. ТАСС), это, конечно, страшно, но это слишком раздуто.

Сейчас появилась возможность отбросить все сомнения и страхи государства по поводу интернета.

Хорошо, что начался диалог, хорошо, что мы познакомились. Всегда легче разговаривать о каких-то вопросах, решать какие-то вопросы, когда стороны знакомы, нежели когда они незнакомы. Когда уважаемые представители государства видят, что снимают мои коллеги-видеоблогеры.

Есть возможность дать понять, что это большая новая сфера деятельности. Нас много, мы все разные, и все по-своему хороши.

— Как вы считаете, что позволило такой авторитет заработать у своих подписчиков — 10 млн совокупно по всем соцсетям?

— Я всегда к ним искренне относилась. С самого детства у меня была мечта, чтобы видеоконтент, который я произвожу, видели много людей.

Я очень это ценю и всегда ценила. При этом я не говорю о том, как я их люблю и не клянусь целовать им пятки, как это делают мои коллеги. Я не использую слова "люблю", я говорю: "спасибо за поддержку". На каждой встрече с поклонниками я стараюсь уделить внимание всем, сфотографироваться со всеми. Каждый человек важен, мне в какой-то степени очень повезло, это надо ценить, нужно замечать.

— Вы сами все снимаете? Не устаете от этого?

— Я исключительно монтирую сама. Иногда, конечно, на помощь приходят операторы, но в основном снимаю сама. А занимаюсь я этим с девяти лет и получаю настоящий кайф. Я не хожу по клубам, я не тусовщица, мне реально в кайф сесть пофотошопить, помонтировать.

Миллион рублей — это самый неудачный месяц

Люди считают меня немного чокнутой на эту тему, но я не понимаю, как человек, когда он видит что-то красивое, может пройти мимо, не сфотографировать, не заснять. Хочется показать свой взгляд, поделиться своим видением. Я этим и живу, лишь редко отключаясь от этого.

— Вы говорили, что у вас доход в месяц превышает миллионы. Рублей или долларов?

— Нет, не долларов. Миллион рублей — это самый неудачный месяц.

— На что тратите?

— Коплю. На путешествия, когда время есть. На объектив новый, на камеру. На увлечения.

— На благотворительность?

— Я предпочитаю не афишировать. У меня не было пока больших благотворительных проектов, но когда они будут, то я буду понимать, что они реально кому-то помогут, что моя аудитория это воспримет и сможет сделать, что и я. Когда-то пытались пристроить собаку, а люди звонили по телефону и спрашивали хозяйку: "А это Саша? А это номер Саши?" Мне становится грустно, потому что собаку так и не пристроили.

— Что теперь в вашем блоге изменится?

— Ничего. В том-то и весь парадокс. Я пришла просто сказать "привет". Вы ожидали, что я стану политиком на следующий день? Нет. Возможно, будет какой-то материал, который лично для меня интересен, когда я лучше разберусь в вопросе. Я просто представляла определенное сообщество, просто было знакомство.

— Вы заявили, что депутатам надо стать прозрачнее и начинать пользоваться соцсетями более активно. Но должно же оставаться личное пространство?

— Я говорю о тех, кто может позволить выставлять фотографии своей семьи, своей работы, своих увлечений. Поверьте, у меня практически личного пространства нет.

Они тоже публичные люди, и надо понимать, где эти границы сделать немножко меньше, чем они есть сейчас. Нужно создать ощущение чего-то персонального, надо стать менее дистанцированными.

Я призывала политиков использовать соцсети для личного общения. В интернете написано, кто есть кто, есть статьи на "Википедии", но нет возможности задать ему вопрос. У тебя нет ощущения, что политик — реальный человек.

— Чтобы привлечь избирателей, чтобы государству стали доверять?

— Да.

— Ваша аудитория моложе вас, есть какой-то возрастной порог?

— Слухи, что моя аудитория младше меня, распускают мои конкуренты. У меня разная аудитория — есть и дети 8 лет, и подростки 16-ти. Заходят парни 24 лет, девушки.

— Как удается найти подход к каждому? Все-таки разные интересы у этих людей.

— У меня никогда не было цели найти подход. Я — это просто я, и этого достаточно. Я рассказываю, о том, что важно и интересно мне, делюсь своими новыми увлечениями.

Я не использую слова "люблю", я говорю: "спасибо за поддержку"

Я ничему не учу, я просто рассказываю про свою жизнь, я развиваюсь, и это может быть интересно, как молодым людям 20-ти лет, так и детям. Каждый может найти что-то свое. Кому-то интересно, как я клею аппликации на джинсы, а кому-то — как я этот контент сняла и как я достигла этой аудитории.

— Чувствуете, что можете стать для аудитории примером?

— Я никогда об этом не думала. Мне кажется, я хороший пример для подражания, но такой цели у меня никогда не было. Я не курю, пью только по праздникам, занимаюсь спортом, работаю над своей карьерой.

— Как ваши коллеги-блогеры отнеслись к вашим новым увлечениям?

— Мне все равно. Есть только узкий круг людей, который сможет это оценить. Моя цель — заработок, карьера. Но у меня нет желания ездить на фестивали. Лучше я со своими подписчиками пообщаюсь вживую, а не тысячами. Я делаю то, что мне интересно. Это моя цель.

Если ты выпадаешь на несколько месяцев — тебя уже никто не вспомнит. Конкуренция состоит не в том, сколько у кого просмотров, а кто дольше всего продержится, а это совсем неинтересно. Если ты делаешь все правильно, то интерес не упадет. Он падает тогда, когда кто-то начинает делать что-то лучше, чем ты.

— Месяц назад вы брали интервью у министра культуры Владимира Мединского. Как возникла эта идея?

— Написали его сотрудники мне "Вконтакте", предложили встретиться. Было очень интересно — не каждый день выдается шанс часик посидеть поговорить с министром культуры. Обсудили, что читать, что смотреть.

— А своим подписчикам что советуете читать?

— Ничего. Смотреть не будут.

— Не хотите выводить их на более высокий уровень?

— Я мечтаю снять обзор о своих любимых книгах, но жду правильного момента — я думаю, это должны быть четыре классные, эффектные видео. Хочется побольше книг прочитать, чтобы было, что советовать.

— Интересуетесь культурой?

— Я училась в британской школе. У меня с русской культурой не очень, но мне это очень интересно. Потому что пытаюсь как-то самообразовываться. Меня интересует и классика, и базовые вещи, которые обязательно надо прочитать, посмотреть и в принципе знать. Но мой багаж — исключительно англоязычное образование.

— Уже поступили предложения от министерства культуры, которое обещало наладить тесное взаимодействие с блогерами?

— Да. Я и мой менеджмент в постоянном контакте с министерством культуры. Они хотят создать свой канал на YouTube, оживить соцсети. Мы обсуждаем форматы, как сделать контент интересным и понятным молодой аудитории. Сейчас в работе первый совместный проект в Instagram. Даже два. В соцсетях есть такой формат перевоплощение. Вот я с моими коллегами — видеоблогершами буду перевоплощаться в женщин — персонажей русской истории.

— Также вы высказались о блогере, которому вынесли условное наказание за оскорбление религиозных чувств верующих. Какое наказание вы считаете для него приемлемым?

— Я считаю, что меры были достаточно жестокие и, может, не имела смысла их принимать. Сам человек невоспитанный и очень наглый.

Если хочешь поэкспериментировать — пойди в музей, консерваторию, полови покемонов, но не в церковь.

Мне не важно, какие у него убеждения.

Мне было бы стыдно, если бы я понимала, что это может кого-нибудь оскорбить.

Делать вид, что он ни в чем не виноват — тоже глупо.

— А почему не хотите вот эту серьезность, которая вам присуща в жизни, вынести в блог? Из-за формата?

— Не из-за формата. У каждого есть свое личное пространство. Я оставляю себе маленькие детали. Я полностью прозрачна — вся моя личная жизнь уже много лет на виду в интернете. Я думаю, вы видели, как я остра на язык.

— А комментарии к выпускам закрыли.

— Я их закрыла уже пять лет назад. Есть всего два видео, где открыты комментарии. Я за критику, если эта критика обоснована, но не за всяких алкашей, которым хочется написать, что они обо мне думают. Я не хочу предоставлять им такую возможность. Я считаю, что я достаточно работаю и достаточно хороший человек. Я имею право не слушать "пиво с орешками".

Беседу вела Дарья Лабутина