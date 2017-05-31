Елена Исинбаева: хочу доказывать своим примером, что чистый спорт существует

© Михаил Метцель/ТАСС

Елена Исинбаева официально покинула пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В интервью ТАСС двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом подвела итоги своей работы по восстановлению РУСАДА, выразила готовность стать послом чистого спорта России во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), а также высказала уверенность, что молодое поколение спортсменов сможет добиваться успехов без применения допинга.

— Елена, после работы функционером не появилось желание вернуться в большой спорт?

— Абсолютно, и это вполне ожидаемо — я реализовалась полностью, победы и регалии перечислять не буду. Даже осадок после непопадания в составе сборной России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро со временем прошел, поскольку сейчас я полностью поглощена работой в РУСАДА, Международном Олимпийском комитете, в своем благотворительном фонде.

Столько проектов и дел, что для профессионального спорта не осталось времени и места в жизни. Сегодня я вижу себя больше человеком, работающим во благо развития детского и массового спорта прежде всего. А также на защиту прав чистых спортсменов в России и в мире. Так что после спорта я себя нашла и чувствую себя прекрасно.

— И заявление главному тренеру сборной уже написали?

— Давно.

— Получали ли вы официальные предложения от WADA о работе в качестве защитника чистого спорта?

— Конкретных предложений на бумаге не видела. Думаю, это скорее предположение, что в дальнейшем я могу стать послом чистого спорта России в WADA. И пока оно на уровне разговоров.

— Какой вы видите свою работу в плане защиты чистоты спорта?

— Я хочу доказывать людям собственным примером — чистый спорт существует, если ты веришь в себя, честно работаешь, преодолеваешь сложности, и самое главное — в ответе перед собой, своим тренером и своими болельщиками, то можно говорить о цели, которой мы все дружно пытаемся добиться силами РУСАДА и WADA.

Чтобы спорт был чистым, а у болельщиков и зрителей не было никаких сомнений в победах спортсменов любой страны на международном уровне. Это могут быть образовательные программы, выступления.

Я готова лично рассказывать, как я тренируюсь, как я выступаю, как восстанавливаюсь. Чтобы спортсмены понимали, если придет плохой человек и скажет тебе, все может быть проще — съешь эту таблеточку, он будет помнить — Исинбаева говорила, можно и без этого, нельзя, не надо. Я уверена, объяснить подрастающему поколению это возможно.

— Работа в совете понравилась?

— Очень! Мне понравился стиль работы, это — колоссальный опыт. Мы принимаем здесь действительно важные решения, от которых зависит, как будет продвигаться восстановление РУСАДА. Приятно общаться с членами наблюдательного совета — грамотные и умные люди. Я много чему научилась, и буду рада продолжить эту работу.

— Что можете пожелать своему преемнику на этом посту?

— Кем бы он ни был, уверена — он будет таким же целеустремленным, справедливым, грамотным. Чтобы решения, которые впредь будут приниматься наблюдательным советом, соответствовали интересам РУСАДА. И способствовали достижению главной цели — его восстановлению на международном уровне.

— Есть уверенность, что промежуточное признание все-таки произойдет в июне, как анонсировалось ранее?

— Да, я уверена.

— В Волгограде два дня назад прошел в третий раз всероссийский "Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" по легкой атлетике...

— Идея возникла, когда я стала понимать — моя карьера скоро закончится, но со спортом я прощаться не хочу. Хотелось внести свой вклад в развитие детской легкой атлетики. Пришла идея придумать соревнования для детей 14-15 лет, это возрастная группа меньше всего охвачена всероссийским календарем.

А им нужна конкуренция, нужны турниры. Через них они могут совершенствовать свое мастерство, побеждать и не терять мотивации. Было установлено 16 рекордов турнира! А еще впервые за три года я решила провести детский забег — детишек от трех до пяти лет. И моя дочка тоже в нем участвовала.

Это было безумно приятно — каждый ребенок считает, что он самый сильный и быстрый. А выходя на дорожку понимают, что кто-то есть и быстрее. Сразу слезы. Но мы деткам сразу сказали — здесь проигравших нет, вы все победители. Для детей это праздник!

— IAAF понемногу начинает выпускать наших спортсменов, как вы относитесь к этому процессу?

— Еще троих допустили, радует, что наши спортсмены начинают возвращаться на международный уровень, начинают выступать и побеждать, как Мария Кучина в Юджине с прекрасным результатом 2,03. Хочу ее, пользуясь случаем, поздравить! Ребята возвращаются и выигрывают, это очень радует.

Беседовала Вероника Советова​