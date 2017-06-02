Глава ЦЭНКИ: все объекты первой очереди на Восточном сдадут только в 2018 году

Рано Джураева © Александр Рюмин/ТАСС

В Амурской области продолжается строительство космодрома Восточный, который обеспечит России независимый доступ в космос. Первый запуск ракеты "Союз" с космодрома состоялся весной прошлого года в присутствии президента РФ Владимира Путина. В декабре этого года с Восточного должны стартовать еще два "Союза" с космическими аппаратами.

Каково текущее состояние стройки на Восточном, какие объекты будут завершены к концу года и сколько инвестиций предполагается выделить на развитие космодрома, рассказала в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

— Какие объекты инфраструктуры космодрома Восточный остаются недостроенными или не принятыми в эксплуатацию? Когда вопросы с ними могут быть решены?

— Первая очередь космодрома состоит из 19 объектов. 11 объектов строил "Дальспецстрой", 8 объектов продолжает строить "Спецстройтехнология". К сожалению, по многим объектам идет просрочка, поэтому госкорпорация "Роскосмос" приняла решение достраивать прежде всего три основных объекта: стартовый комплекс, технический комплекс и водозаборные сооружения. Именно по этим направлениям было решено расторгнуть договоры с "Дальспецстроем" и передать их ЦЭНКИ, так как мы лучше всех знаем, что там нужно достроить, чтобы штатно запускать ракеты.

Сейчас мы выстроили графики и приоритеты по достройке этих трех объектов с точки зрения подготовки к двум пускам ракет "Союз" с Восточного в декабре этого года.

— Когда могут быть завершены остальные объекты первой очереди Восточного?

— В целом сдать объект в эксплуатацию, наверное, удастся только в 2018 году. Но что касается нашей части контракта, мы закончим до конца года, до пусков. По крайней мере наши графики нацелены именно на такой результат.

— На каком этапе находится проектирование инфраструктуры на Восточном для ракеты "Ангара"?

— По моей информации, проектирование завершено, и эта документация сейчас направлена в Госэкспертизу. Дальше будет отобран генподрядчик, и работы по второй очереди начнутся в 2017 году. Закончить ее строительство планируется к 2021-му.

— Конкурс на выбор генподрядчика по строительству инфраструктуры ракеты "Ангара" состоится осенью? Уже есть заявки?

— Эти сроки сохраняются, да. А заявок пока не было.

— В объявленных Роскосмосом тендерах на создание инфраструктуры под "Ангару" не были указаны работы по "Ангаре-А5В".

— Эта программа остается, ничего там не меняется, поскольку задача по пускам и полетам в космос и освоению дальнего космоса остается за Восточным. По итогам последних совещаний и докладов эта задача, возможно, будет разворачиваться в следующий этап развития, но она остается.

— Для "Ангары-А5В" будет отдельная инфраструктура?

— Да, будет отдельная.

— В какие сроки и за какую сумму на Восточном могут быть созданы стартовые комплексы для ракет сверхлегкого класса, в том числе с многоразовыми ступенями?

— В текущих Федеральной целевой и Федеральной космической программах эти работы не запланированы.

— Имеющаяся на космодроме инфраструктура подходит для сверхлегких ракет?

— Да, она приспособлена, она универсальная для всех типов ракет "Союз": и 2.1А, и 2.1Б и 2.1В.

— На какой стадии находится согласование Федеральной целевой программы (ФЦП) по космодромам? Когда она может быть принята?

— По моим данным, сейчас эта программа после всех доработок направлена на согласование в правительство.

— И какова доля работ по Восточному в этой ФЦП?

— Это львиная доля работ: больше 70% всех заложенных инвестиций пойдет на Восточный.

— В связи с сокращением финансирования этой ФЦП пришлось ли на Восточном отказаться от создания каких-либо объектов?

— Ни от каких задач мы не отказались. Все, что было запланировано для развития "Ангары-А5", все осталось в программе.

Беседовал Алексей Песляк