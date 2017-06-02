Глава ЦЭНКИ: все объекты первой очереди на Восточном сдадут только в 2018 году

Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал о предварительных итогах голосования по программе сноса хрущевок, о новых домах и о том, что будет происходить с ценами на недвижимость в Москве
Колобков: матчи Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге пройдут на самом высоком уровнеСпорт 2 июня, 10:13
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и ДомодедовеПроисшествия 2 июня, 10:05
СМИ: "Арсенал" предлагает "Монако" €100 млн за футболиста МбаппеСпорт 2 июня, 9:26
Камчатский "Мясокомбинат Елизовский" отремонтировал производственное оборудованиеБанк историй успеха 2 июня, 9:01
Тюменская область просит 600 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от паводкаНовости Урала 2 июня, 8:51
Россия частично сняла ограничения на поставки продуктов из ТурцииЭкономика и бизнес 2 июня, 8:39
Петербургский международный экономический форум. День второйЭкономика и бизнес 2 июня, 8:00
Легкоатлетка Муллина победила в прыжках с шестом на турнире во ФранцииСпорт 2 июня, 7:22
СМИ: выход США из Парижского соглашения стал победой советника Трампа Стива БэннонаМеждународная панорама 2 июня, 7:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетахПерейти на главную страницу
В Амурской области продолжается строительство космодрома Восточный, который обеспечит России независимый доступ в космос. Первый запуск ракеты "Союз" с космодрома состоялся весной прошлого года в присутствии президента РФ Владимира Путина. В декабре этого года с Восточного должны стартовать еще два "Союза" с космическими аппаратами.
Каково текущее состояние стройки на Восточном, какие объекты будут завершены к концу года и сколько инвестиций предполагается выделить на развитие космодрома, рассказала в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.
— Какие объекты инфраструктуры космодрома Восточный остаются недостроенными или не принятыми в эксплуатацию? Когда вопросы с ними могут быть решены?
— Первая очередь космодрома состоит из 19 объектов. 11 объектов строил "Дальспецстрой", 8 объектов продолжает строить "Спецстройтехнология". К сожалению, по многим объектам идет просрочка, поэтому госкорпорация "Роскосмос" приняла решение достраивать прежде всего три основных объекта: стартовый комплекс, технический комплекс и водозаборные сооружения. Именно по этим направлениям было решено расторгнуть договоры с "Дальспецстроем" и передать их ЦЭНКИ, так как мы лучше всех знаем, что там нужно достроить, чтобы штатно запускать ракеты.
Сейчас мы выстроили графики и приоритеты по достройке этих трех объектов с точки зрения подготовки к двум пускам ракет "Союз" с Восточного в декабре этого года.
— Когда могут быть завершены остальные объекты первой очереди Восточного?
— В целом сдать объект в эксплуатацию, наверное, удастся только в 2018 году. Но что касается нашей части контракта, мы закончим до конца года, до пусков. По крайней мере наши графики нацелены именно на такой результат.
— На каком этапе находится проектирование инфраструктуры на Восточном для ракеты "Ангара"?
— По моей информации, проектирование завершено, и эта документация сейчас направлена в Госэкспертизу. Дальше будет отобран генподрядчик, и работы по второй очереди начнутся в 2017 году. Закончить ее строительство планируется к 2021-му.
— Конкурс на выбор генподрядчика по строительству инфраструктуры ракеты "Ангара" состоится осенью? Уже есть заявки?
— Эти сроки сохраняются, да. А заявок пока не было.
— В объявленных Роскосмосом тендерах на создание инфраструктуры под "Ангару" не были указаны работы по "Ангаре-А5В".
— Эта программа остается, ничего там не меняется, поскольку задача по пускам и полетам в космос и освоению дальнего космоса остается за Восточным. По итогам последних совещаний и докладов эта задача, возможно, будет разворачиваться в следующий этап развития, но она остается.
— Для "Ангары-А5В" будет отдельная инфраструктура?
— Да, будет отдельная.
— В какие сроки и за какую сумму на Восточном могут быть созданы стартовые комплексы для ракет сверхлегкого класса, в том числе с многоразовыми ступенями?
— В текущих Федеральной целевой и Федеральной космической программах эти работы не запланированы.
— Имеющаяся на космодроме инфраструктура подходит для сверхлегких ракет?
— Да, она приспособлена, она универсальная для всех типов ракет "Союз": и 2.1А, и 2.1Б и 2.1В.
— На какой стадии находится согласование Федеральной целевой программы (ФЦП) по космодромам? Когда она может быть принята?
— По моим данным, сейчас эта программа после всех доработок направлена на согласование в правительство.
— И какова доля работ по Восточному в этой ФЦП?
— Это львиная доля работ: больше 70% всех заложенных инвестиций пойдет на Восточный.
— В связи с сокращением финансирования этой ФЦП пришлось ли на Восточном отказаться от создания каких-либо объектов?
— Ни от каких задач мы не отказались. Все, что было запланировано для развития "Ангары-А5", все осталось в программе.
Беседовал Алексей Песляк