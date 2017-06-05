Глава "Российского детско-юношеского центра" о воспитании патриотизма и детских протестах

Алиса Крюкова © Пресс-служба РДШ

5 июня Россия вместе с другими странами отмечает Всемирный день окружающей среды. В этот день в Подмосковье проходит массовая детская акция — слет юных экологов. Его организатором выступило Российское движение школьников (РДШ), созданное в октябре 2015 года. О результатах работы за первые полтора года, участии РДШ в экологических проектах, подростковом протесте, обеспечении безопасности детей в интернете и военно-патриотическом воспитании молодежи рассказала в интервью ТАСС исполнительный директор РДШ, глава "Российского детско-юношеского центра" Алиса Крюкова.

— Алиса Анатольевна, сегодня пройдет торжественное открытие слета юных экологов РДШ. Расскажите, пожалуйста, какие есть успехи у движения в области охраны окружающей среды?

— Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, начинается слет, на который приезжают более 450 ребят — это более 60 команд из 64 регионов: школьные экологические отряды, отряды при лесничествах.

Слет — это финал конкурса, в котором принимало участие более 800 экотрядов по всей стране. Во время слета ребята смогут рассказать о своих отрядах и проблемах, которые они решают — начиная от уборки дорог и дворов и заканчивая шефством над контактными зоопарками.

В рамках слета юные экологи примут участие в разработке проекта плана экологических мероприятий на 2017 учебный год. Для педагогов будет организована работа площадок по обмену опытом и лучшими практиками организации работы детских экологических объединений, образовательные семинары по грантовой поддержке добровольческих инициатив в сфере экологии.

— Экология – это же не единственное направления деятельности РДШ?

— Конечно. Направлениями деятельности РДШ являются личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления.

По каждому из направлений нашей деятельности на базе детских образовательных организаций сформированы детские структуры. Это детские пресс-центры и экологические отряды. Начали формирование советов по школьным музеями. Также начали работу по созданию военно-патриотических клубов.

Сейчас мы бы хотели выделить в отдельное объединение ребят, которые занимаются творчеством. Мы хотим заняться созданием детского актива, который бы предлагал нам интересные для детей события. Есть очень много творческих конкурсов, но, как выясняется, дети хотели бы, чтобы палитра этих конкурсов расширялась.

—​ Давайте остановимся на творческих конкурсах. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— У нас есть конкурс "Русские рифмы" для юных поэтов и писателей. Будем организовывать с региональным отделением РДШ Калининградской области кинофестиваль, также у нас совместно с Росмолодежью и Роспатриотцентром есть фестиваль "Я люблю тебя Россия" для музыкальных групп, которые пишут песни о любви к Родине.

Мы хотим из детей, которые участвуют в этих конкурсах сформировать более четкие структуры, которые могли бы нам рекомендовать, чего не хватает в этих конкурсах, и наоборот, что нужно продолжать.

Чаще всего работа с творческими детьми проходит на уровне школы, а мы хотим их привлекать для решения вопросов на региональном уровне. Особенно это важно для детей, которые проживают далеко от региональных центров.

— ​Кстати, о творческих коллективах. На форуме "Единой России" в Омске прозвучала инициатива о создании детского аналога "Золотой маски". Как вы к этому относитесь?

— По театральным инициативам мы пока продумываем. Мы бы хотели все-таки не сужать до категории детей, которые занимаются этим профессионально. И хотели бы делать это в большей степени со школьными театрами, детскими театральными коллективами, которые есть на базе школ, а не на базе дополнительного образования.

— Наступает лето, скоро все разъедутся по лагерям. РДШ готовит свою летнюю программу?

— Более чем в половине субъектов пройдут тематические смены РДШ. Для педагогов будет организован форум "Балтийский Артек", там мы соберем молодых преподавателей, педагогов и общего образования, и допобразования, и студентов профильных вузов.

— Когда мы говорим о летних лагерях, к сожалению, сразу вспоминается прошлогодняя трагедия на Сямозере. При подготовке смен РДШ вопрос безопасности находится в поле зрения?

— В вопросе безопасности в лагерях мы подключаемся в рамках подготовки вожатых, их обучения и внедрения образовательных блоков в игровой форме для детей. То есть это больше профилактика опасных ситуаций, которые могли бы возникнуть. Все-таки мы не профильная организация, которая должна этим заниматься, но мы понимаем, как мы можем помочь.

Сейчас в России есть 12 вузов, которые вместе с РДШ прорабатывают подготовку вожатых. Одна из программ, когда студенты, которые прошли программу подготовки вожатых, поедут в лагеря волонтерами и будут дублировать вожатых, которые там уже есть. То есть для лагеря это дополнительный ресурс, а для ребят — это практика.

— ​Вот вы упомянули студентов и волонтеров. В России в октябре пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Понятно, что школьники и студенты — это разные возрастные группы, но, может быть, РДШ как-то будет сотрудничать с фестивалем?

— Возможно, к мероприятиям в городах, в которых будут проходить региональные программы, подключатся школьники. Но пока участие школьников именно в самом фестивале не предусматривается.

Кроме того, несколько наших активистов, которым уже исполнилось 18 лет, выиграли поездку на фестиваль молодежи.

— В следующем году будет еще одно масштабное событие — Чемпионат мира по футболу. В его программе будете как-то принимать участие?

— На этот счет есть региональные инициативы. На региональном уровне есть ребята, которые будут помогать при организации Чемпионата мира. Но мы профильно этому не помогаем, только занимаемся обучением волонтеров на базе школ.

— ​Вы говорили, о том, что одним из направлений вашей деятельности является создание детских пресс-центров. Что это такое?

— В этом году мы запустили творческий конкурс для журналистов. К слову, вебинары для юных журналистов весной шли на базе ТАСС. После этого школьники прислали нам различные работы — статьи, журналы, электронные СМИ, радио- и телепередачи. Победители в каждом жанре отправятся на церемонию награждения ТЭФИ 27 июня.

Также продолжим развивать проект РДШ "Классное радио". Надеемся, что с сентября в постоянном режиме запустим новости. Радио вещает и сейчас, но там пока больше музыки. Будем надеяться, что со временем в эфире будут появляться новостные программы, связанные не только с РДШ, но вообще со всеми вопросами, которые интересны детям. Причем делать новости будут в том числе сами школьники.

Уже с осени запустим различные образовательные программы, и не только для детей, но и для родителей. Это могут быть и встречи с интересными людьми, и интервью с представителями министерства образования.

Если эта история пойдет, то проработаем вопрос с телеканалами, чтобы ребята помогали им в создании новостей, то есть чтобы наши детские пресс-центры создавали новости и присылали на телеканалы, чтобы там, возможно, появилась специализированная рубрика. Разумеется, сперва для этих детей будут созданы образовательные блоки по тележурналистике. Некоторые договоренности с телеканалами уже есть.

— Еще одно направление работы — это развитие гражданской активности. Что уже сделано на этом направлении?

— В рамках этого направления мы развиваем в том числе музейную деятельность. Только завершился финал конкурса школьных музеев. Собрались 136 школьников из 42 регионов. Будем продолжать этот проект, а сейчас готовим образовательные блоки в этой сфере. Будем записывать видеосоветы юным музейщикам от экспертов, экскурсоводов на тему как запустить музей, как создать экспозицию.

— ​Некоторые школьники, мы это видели недавно, принимали участие в акциях протестах. Что с этим делать?

— Скажем прямо, нам в юном возрасте тоже хотелось изменить мир, другой вопрос — формы, которые есть, и возможности, когда дети могут высказать свое мнение. Поэтому у нас структура построена таким образом, чтобы дети, педагоги, родители могли давать обратную связь. Необходимо воспринимать обратную связь не как критику, а как точки роста.

Скажем прямо, нам в юном возрасте тоже хотелось изменить мир, другой вопрос — формы, которые есть, и возможности, когда дети могут высказать свое мнение

В нескольких регионах у нас появились дискуссионные площадки, где ребята могут обсудить абсолютно разные вопросы, которые их волнуют. Дискуссионные площадки пока создаются в рамках наших мероприятий. То есть ребята заранее сообщают о беспокоящих их проблемах, потом собирают кто "за", кто "против" и они могут обсудить и предложить пути решения. Возможно, будут созданы постоянно действующие площадки. Это может произойти после того, как мы пропишем технологию для школ, чтобы школы могли проводить эти мероприятия на своих базах.

Сегодня требуются педагоги, которые могли бы помогать детям отстаивать свою позицию и курировать работу дискуссионных площадок или клубов. Но не навязывать при этом своего мнения. Посмотрим, какие варианты могут быть, и распространим их. Мне видится, что дискуссионный клуб для детей — это прекрасный выход.

— ​Какие еще есть направления у РДШ?

— Популяризация профессий. Это проведение различных мероприятий и на базе школ, и на региональном уровне, которые направлены на популяризацию профессий. Мы привлекаем к этому профильные организации. Например, 12 апреля мы проводили "Космофест", дети проходили космические квесты. Мы договаривались с Роскомсом и Объединенной ракетно-космической корпорацией о том, чтобы дети могли бесплатно в этот день посещать планетарии и музеи.

— А как вы выбираете, какие профессии надо популяризировать? Основываетесь на прогнозе по рынку труда?

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— По-разному. Например, один из наших партнеров рассказал нам, что дети не понимают, кто работает в банке, часто отвечают, что там трудятся только экономисты. А о других профессиях и специальностях никто не знает.

Мы хотим рассказывать о неизвестных профессиях, например, кто такой бариста, кто работает в издательстве, чем живут КВНщики. Это будут небольшие видеоролики, которые можно будет легко найти в интернете на информационных ресурсах РДШ.

— А кто будет создавать эти ролики?

— Мы совместно с нашими партнерами. Также надеемся, что эти ролики будут делать детские пресс-центры. Дети будут приезжать в различные организации и делать видеоинтервью. Мы начнем уже в июне и к сентябрю надеемся выпустить первую серию роликов в интернет.

Также в рамках популяризации профессий пройдут различные экскурсии, здесь мы работаем с Торгово-промышленной палатой, с регионами, чтобы предприятия приглашали детей. Раньше были предприятия, которые хотели, чтобы к ним приезжали дети, и дети, которые хотели посетить те или иные предприятия. Раньше им было сложно найти друг друга, теперь мы будем это координировать. Главное, чтобы это было на безвозмездной основе.

— ​Сейчас много говорится об информационной безопасности…

— Да, в этой сфере мы работаем вместе с Роскомнадзором, создаем образовательные блоки — это будут информационные ролики и очные встречи. Например, о том, что нельзя указывать данные банковских карт своих родителей на неизвестных сайтах, что считать персональными данными и так далее, какие опасности могут подстерегать детей при скачивании неизвестных приложений.

В рамках этой работы организуем встречи с представителями Роскомнадзора. Мы исходим из того, что эта структура сможет нам дать такой контент, который мы сможем максимально интересно оформить и подать.

— Где будет распространяться эта информация?

— Она будет распространяться в интернете, это будут не только ролики, но и пособия, которые преподаватели смогут распечатывать и раздавать детям. Кроме этого, школьники на базе полученной информации смогут сами создавать стенды, плакаты.

Будем прорабатывать вопрос с городскими властями, чтобы их использовали в качестве социальной рекламы.

— Одним из направлений вашей деятельности является военно-патриотическое воспитание. Как сотрудничаете с Юнармией?

— Мы взаимодействуем с коллегами во многих регионах. Идеальная модель — это когда все представители на уровне региона, которые занимаются этой повесткой, вместе координируют процесс, который позже реализуется в образовательных организациях.

Мы стремимся к тому, чтобы это были военно-патриотические советы, в которые входили бы, в том числе, коллеги из Юнармии. На этих советах можно было бы прорабатывать повестку по военной патриотике и давать рекомендации регионам, которые бы уже в свою очередь адаптировали эти предложения в зависимости от своих возможностей и способностей и давали бы нам обратную связь.

Беседовал Артем Токарев