Рашид Алимов: равноправный диалог позволяет находить развязки даже самых сложных вопросов

Рашид Алимов © Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС

Шанхайская организация сотрудничества, отметившая недавно 15-летие своего существования, быстро превращается в крупного игрока на международной арене. Еще более усилятся позиции организации в мире с полноценным вступлением в нее Индии и Пакистана, что ожидается на предстоящем саммите в столице Казахстана – Астане. ТАСС побеседовал с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым о значении этого события и о роли ШОС в мировых и региональных делах.

– Рашид Кутбиддинович, через несколько дней в столице Республики Казахстан – городе Астане – пройдет очередной саммит государств-членов ШОС. Чем будет знаменателен этот саммит, почему обозреватели выделяют его как особо важную веху в развитии организации?

– Лидерами государств-членов ШОС на саммите будут сформулированы консолидированные оценки состояния международной безопасности в контексте развития ситуации в регионе и в мире, определены актуальные направления дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества в рамках ШОС. Один из важных пунктов повестки дня предстоящего саммита – приём Индии и Пакистана в полноценные члены организации.

– Это действительно эпохальное событие. Но что оно будет означать в реальности?

– С приемом этих двух уважаемых и авторитетных в мире государств, ШОС будет объединять около 44% населения Земли, а её ответственность – распространяться на обширное пространство от Арктики до Индийского океана с Севера на Юг и от китайского Ляньюньгана до российского Калининграда с Востока на Запад. Глубоко символично, что новый этап развития организации совпадает с 15-летием принятия в Санкт-Петербурге ее основополагающего документа – Хартии ШОС, которая является ее главным идейно-философским и практико-прикладным ориентиром выстраивания многопланового взаимодействия в рамках объединения.

– Как бы вы охарактеризовали, если можно так выразиться, внутреннее устройство ШОС? Действительно ли все члены организации имеют в ней свой голос? Ведь нам известны примеры, когда в иных организациях чей-то голос доминирует…

Чем теснее осуществляется координация, тем глубже достигается взаимопонимание; чем строже соблюдается равенство, тем крепче и эффективнее становится многовекторное партнерство

– В основу Шанхайской организации сотрудничества, и это нашло отражение в ее Хартии, был заложен формат равноправного многостороннего партнерства, который обеспечивается принятием всех решений исключительно на основе консенсуса. Многостороннее партнерство в рамках ШОС представляет собой взаимодействие на основе совместного определения зон совпадения интересов, равнозначимости мнений всех вместе и каждого в отдельности, независимо от политических и экономических весовых категорий участников, при полном сохранении и уважении самостоятельности субъектов партнерства в их внутренних делах и внешней политике. Не выстраивание в одну шеренгу, а взаимопонимание; не доминирование, а равенство и координацию можно назвать ключевыми элементами партнерства в рамках ШОС.

Чем теснее осуществляется координация, тем глубже достигается взаимопонимание; чем строже соблюдается равенство, тем крепче и эффективнее становится многовекторное партнерство. С первых дней ШОС придерживается линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных международных и региональных проблем, строго следует зафиксированным в ее Хартии принципам, в том числе ненаправленности против других государств и международных объединений. Активное развитие контактов и сотрудничество с международными и региональными организациями, прежде всего с ООН и её специализированными учреждениями, – в числе приоритетов организации.

– Сейчас во всем мире на передний план выдвигаются вопросы безопасности. Как ставится эта проблема в ШОС?

– ШОС создавалась во имя развития и процветания народов, проживающих на пространстве организации. Однако, устойчивое развитие невозможно без обеспечения должного уровня безопасности. В этой связи, совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, бескомпромиссная борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией были и остаются среди ключевых задач, которые решают государства-члены ШОС.

ШОС создавалась во имя развития и процветания народов, проживающих на пространстве организации. Однако, устойчивое развитие невозможно без обеспечения должного уровня безопасности

При этом считаю важным особо отметить: ШОС не является военным блоком. Однако бескомпромиссная борьба с террористической угрозой диктует необходимость развития и укрепления механизмов, своим остриём направленных на радикальное искоренение террористической деятельности. Особую роль в этом играют регулярные совместные общевойсковые антитеррористические учения вооруженных сил государств-членов Организации "Мирная миссия". Начиная с 2007 года, учения способствуют совместной отработке практических навыков проведения силовых операций против террористических группировок в разнообразных условиях с применением различных видов вооружений и техники. Слаженно и эффективно действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС.

– А насколько серьезно воспринимают в ШОС наркотическую угрозу? Не секрет, что практически все члены организации напрямую сталкиваются с нарастанием этой напасти...

– Комплексная работа по борьбе с наркотической угрозой также среди приоритетных направлений деятельности ШОС. Незаконное производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности, подрывающих международный мир и стабильность. Целенаправленная за последние 5 лет работа государств-членов ШОС против наркотического зла способствовала изъятию из оборота 69 тонн смертоносного героина. Этот объем составляет порядка 14% от общемировых показателей. Совместные мероприятия компетентных органов способствовали также изъятию свыше 75 тонн прекурсоров, необходимых для производства наркотического яда. Совместная антинаркотическая работа компетентных органов государств-членов ШОС приносит серьезные результаты. Однако мы исходим из того, что эффективно противостоять наркоугрозе можно только при условии дальнейшей консолидации усилий всего мирового сообщества. В этой связи придаем особое значение продолжению и наращиванию плотного взаимодействия между ШОС и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

– Не заслоняют ли эти актуальные проблемы, так сказать, созидательный аспект работы ШОС, прежде всего – деловое взаимодействие в рамках организации?

– Одной из движущих сил организации является сотрудничество в торгово-экономической сфере. Совместное развитие инфраструктуры, коммуникаций, реализация многосторонних проектов в целях повышения благосостояния и улучшения качества жизни людей выступают созидательной задачей взаимодействия государств-членов.

Одной из движущих сил организации является сотрудничество в торгово-экономической сфере

Проработку практических вопросов экономического характера осуществляют регулярные механизмы совещаний руководителей отраслевых министерств и ведомств государств-членов, успешно функционируют институты сотрудничества представителей бизнес-сообщества. Это способствует поступательному росту взаимных накопленных инвестиций государств-членов ШОС, которые к 2016 году превысили $40 млрд.

– Можно привести конкретные примеры?

– 20 января текущего года вступило в силу соглашение государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Оно оформило правовую базу паритетных условий для автоперевозчиков и заложило единообразную основу осуществления международных автомобильных перевозок от Восточной Европы до восточных побережий России и Китая. Практическая реализация соглашения, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию торговли, строительству новых и реконструкции существующих участков автомобильных дорог в составе международных транспортных маршрутов. Особенность соглашения заключается в его открытости для государств – не членов ШОС, что уже привлекло к нему внимание ряда соседних с ШОС государств.

– Теперь традиционный вопрос – о гуманитарном сотрудничестве на просторах организации. Какую роль играет оно, учитывая, что у каждой страны – богатейшие, но и очень отличающиеся друг от друга традиции? Ведь иные культурологи, политики видят корень проблем, с которыми сталкиваются страны и народы – терроризма, нарастающего неравенства развития, миграционного кризиса – в так называемом "цивилизационном расколе".

– Гуманитарное взаимодействие, по-моему, выступает ключевой основой укрепления между государствами-членами ШОС взаимного доверия, дружбы и добрососедства. Налаженный в рамках ШОС устойчивый диалог различных культур и цивилизаций способствует их взаимному познанию, обогащения и, в конечном итоге, большему взаимопониманию народов. Именно в этом видится главнейшая цивилизационная миссия организации. Она успешно реализуется благодаря комплексному подходу, изначально нацеленному на построение демократической справедливой архитектуры международных отношений. По сути, в рамках во многом уникальной межцивилизационной организации созданы условия для нивелирования возможности конфликта цивилизаций в регионе ответственности ШОС.

– И все упомянутые вами аспекты будут обсуждаться на саммите ШОС?

– Шанхайская организация сотрудничества за полтора десятилетия сумела построить одну из крупнейших в мире систем регионального взаимодействия с акцентом на гарантии политической стабильности, укрепление безопасности, расширение торгово-экономического сотрудничества в целях совместного развития и процветания народов ШОС. Я бы сказал, что июньский Саммит организации в Астане откроет новую эру в развитии организации. При этом будет вновь подтверждена твердая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям, нацеленности на укрепление сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого развития на пространстве ШОС.

– Не слишком ли вы идеализируете ШОС? Неужели у организации нет внутренних проблем, нерешенных вопросов? Неужели все всегда со всем согласны? В конце концов, должны быть какие-то разногласия, споры…

– Преимущество ШОС заключается в том, что через равноправный диалог она позволяет искать и находить оптимальные развязки даже самых сложных вопросов. Суммарный результат максимально возможного совмещения суверенных прав, национальных интересов и общих задач является сильной стороной ШОС. Если такое совмещение не складывается быстро, то это не означает "стоп-сигнал", прекращение дальнейших усилий во взятом направлении для финального нахождения общего знаменателя.

Преимущество ШОС заключается в том, что через равноправный диалог она позволяет искать и находить оптимальные развязки даже самых сложных вопросов

Эффективность шосовской модели следует рассматривать с точки зрения не процесса, а конечного результата. Она служит стимулом для постоянного сотворчества, ибо обладает значительным потенциалом гибкости. Это вытекает из соответствующих статей Хартии и находит выражение в практике их осуществления на всех уровнях механизмов ШОС. История ШОС учит, что путь к успеху всегда лежит через взаимопонимание, равенство и координацию. Чем теснее координация, тем глубже взаимопонимание; чем строже соблюдается равенство, тем крепче и эффективнее становится партнерство в рамках ШОС.

– И все-таки во главу угла по-прежнему ставится региональная стабильность?

– Именно стабильная обстановка в регионе ответственности ШОС позволяет фокусировать внимание на проектах общерегионального развития. Не случайно Россия и Китай рассматривают ШОС в качестве ключевой евразийской площадки для реализации масштабных экономических инициатив, среди которых формирование Экономического пояса Шелкового пути и большого Евразийского партнерства. Исключительно важной особенностью станет и то, что ШОС будет выступать площадкой регулярного диалога четырех ядерные держав – половины мирового ядерного клуба.

Ещё одна деталь. Как известно, в Азиатском регионе сегодня действует больше десятка международных объединений, однако только два из них являются универсальными, а именно ШОС и АСЕАН. Две организации имеют огромный потенциал развития сотрудничества, прежде всего благодаря наличию собственной нормативной базы практически по всем азимутам многопланового взаимодействия. Трансконтинетальность, если так можно выразиться, ШОС позволяет рассматривать объединение как связующее звено между Азиатско-тихоокеанским и Атлантическим регионами, со странами Южной Азии и Ближнего Востока.

Беседовал Андрей Кириллов