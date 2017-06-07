Анатолий Чубайс: российскую энергетику в ближайшие 10 лет ждет радикальная трансформация

Анатолий Чубайс © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лидеры крупнейших государств и главы гигантских корпораций уже давно осознали необходимость перехода от таких основ энергетики, как нефть и газ, к альтернативным вариантам. Поиском новых подходов к одной из главных отраслей мировой экономики занимаются бизнесмены и футурологи. Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в Год экологии рассказал в интервью ТАСС о том, какой вклад госкорпорация делает для развития "зеленой" энергетики в России, что, по его мнению, станет толчком для развития генерации на основе возобновляемых источников энергии и для чего эксперты "Роснано" помогли молодым ученым из Новосибирска пустить поезда в вертикальном направлении.

— Нынешний год объявлен Годом экологии. Какую работу "Роснано" ведет в этом направлении?

— Экология для нас — это не просто какой-то лозунг или политическая инициатива, это сердцевина нашей бизнес-стратегии. Любые серьезные современные экологические проекты — это практически всегда хайтек, а где хайтек — там нанотех.

Любые серьезные современные экологические проекты — это практически всегда хайтек

У нас уже есть спектр проектов, которые в этой сфере работают. К примеру, известный проект по переработке битого стекла в уникальный теплоизоляционный материал в Калуге — "Пеноситал". Есть проект по переработке отработавших автомобильных шин в добавку асфальта. Сейчас мы намерены предпринять еще целый ряд шагов в этом направлении. Одни уже объявлены, другие, надеемся, состоятся в ближайшее время. Речь идет об альтернативной энергетике, она напрямую влияет на экологию.

Энергия ветра

— Давайте поговорим про отдельные направления альтернативной энергетики. Ранее Fortum и "Роснано" сообщили о намерении создать Фонд для развития ветроэнергетики в России. Какие первые шаги в этом направлении уже сделаны?

— Сегодня идет конкурсный отбор инвестиционных проектов на строительство генерирующих мощностей, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2018-2021 годы. Мы подали заявку на этот тендер. Там конкурентная ситуация — есть "Росатом", есть еще кто-то... Но мы собираемся конкурировать за будущее строительство.

— Какие еще совместные проекты "Роснано" и Fortum планируют реализовать в ветроэнергетике?

— Первая площадка — это Ульяновск. Сейчас Fortum уже работает там — идет полным ходом строительство ветропарка, первая электростанция мощностью 35 МВт, работающая на энергии ветра, будет введена в эксплуатацию до конца года. Мы к этому проекту тоже подключимся. Это будет наш пилотный проект.

Пока проект состоит из большой доли импортных комплектующих, потому что в России их не производят. Но благодаря партнерству с Fortum мы рассчитываем не только сформировать индустрию ветроэнергетики в России, но и создать производства основных компонентов ветростанций в нашей стране.

— Производство каких комплектующих для ветростанций "Роснано" планирует локализовать в России?

— Главные детали для ветростанций — лопасти и сама башня, на которую крепится гондола ветроустановки. Мы сейчас всерьез обсуждаем использование мощностей на площадях Ульяновского авиационного кластера для организации на них производства лопастей длиной от 60 до 70 метров из композитных материалов, возможно с использованием углепластика. Также мы подписали предварительное соглашение с "Силовыми машинами" о создании на их таганрогских мощностях производства современных башен высотой до 100 метров.

Обсуждаем локализацию производства в России и других комплектующих для ветростанции: гондол, редукторов, генераторов, — в основном с иностранными компаниями, у которых есть опыт работы в производстве этих компонентов для ветростанций.

Сейчас идет конкуренция между ключевыми западными компаниями с большими именами за то, чтобы подписать с нами соглашение о локализации в России комплектующих для ветростанций. Мы в ближайшее время завершим выбор.

— Сориентируйте по срокам, когда может быть завершена процедура выбора и состоится подписание соглашения?

— Думаю, мы объявим название компании-партнера до конца июля. И следующим шагом мы определим, какие комплектующие и на каких площадках мы будем производить.

Солнце для Дальнего Востока

— Каковы планы "Роснано" в развитии солнечной генерации после отказа "Русгидро" сотрудничать с УК в развитии солнечной генерации на Дальнем Востоке? Кто может стать новым партнером "Роснано" в этом направлении?

— Развитие солнечной энергетики на Дальнем Востоке нам очень интересно. Мы все равно будем заниматься этим проектом, несмотря на отказ "Русгидро" от участия в нем. Не хотят эти партнеры — мы найдем других, но задачу мы все равно будем решать.

Сейчас мы изучаем возможность развития солнечной генерации на Дальнем Востоке совместно с Фондом высоких технологий, о создании которого ранее объявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Помимо этого, есть и некий пул потенциальных партнеров. Как только мы определимся, с кем будем работать в этом направлении, мы обязательно об этом расскажем. Пока могу сказать, что нам хотелось бы, чтобы в этом проекте у нас был не один партнер.

— Как обстоят дела с локализацией производства комплектующих для солнечных станций в России?

— В солнечной энергетике произошло важное событие — наша портфельная компания "Хевел" произвела новую солнечную панель с коэффициентом полезного действия 21%, что позволило увеличить ее мощность до 165 МВт. Использование новых панелей при строительстве станций существенно увеличит их эффективность.

Спрос на решения в солнечной генерации растет не только в России

В апреле начались поставки этой панели в Сирию.

Спрос на решения в солнечной генерации растет не только в России. Сейчас объявлены тендеры на строительство солнечных электростанций в Саудовской Аравии за несколько миллиардов долларов. Хочет развивать солнечную энергетику Иран. У нас хорошие перспективы в развитии этого сегмента бизнеса при наличии современной технологической основы.

Электроэнергия из мусора

— В марте совет директоров "Роснано" рассмотрел вопрос об инвестиционном проекте "Первый экологический фонд". Расскажите о нем подробнее.

— Важный экологический проект, в котором участвует "Роснано", — переработка мусора в электроэнергию.

Мы рассчитываем создать с "Ростехом" серьезный консорциум. Уже есть принципиальное одобрение совета директоров с нашей стороны. Наша часть будет состоять в строительстве самих мусороперерабатывающих заводов высокого технологического уровня.

— Какой будет объем этого фонда?

— "Роснано" в потенциале вложит в "Первый экологический фонд" до 8 млрд руб., "Ростех" определит для себя цифру в ближайшее время. Я надеюсь, что мы выйдем на подписание соглашения в перспективе двух-трех месяцев. А до конца года мы рассчитываем начать строительство на первой площадке.

— Где будут построены заводы, перерабатывающие мусор в электроэнергию?

— Часть площадок будет расположена в Московской области, одна площадка — в Татарстане. Потенциально речь идет о строительстве 4-5 заводов, каждый из которых по мощности будет больше, чем существующие сейчас в России заводы по мусоропереработке вместе взятые.

Ноу-хау в электроэнергетике

— "Роснано" серьезно настроено заниматься темой хранения электроэнергии в промышленных масштабах. Как продвигается разработка систем для хранения электроэнергии?

— Мы собрали лучших экспертов в стране по этой тематике и провели несколько мозговых штурмов. В результате этого мы вышли с инициативой в правительство, обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который поставил задачу перед Минэнерго разработать с нашей поддержкой предложения по программе государственных мер по созданию кластера промышленного хранения электроэнергии. Сейчас мы над этим работаем — прорабатываем совместно с ведомством варианты решения.

— Есть уже понимание, в каком направлении будет работать "Роснано" в вопросе разработки промышленного хранения электроэнергии?

— Мы уже сейчас производим бытовые устройства для хранения электроэнергии в домах — литий-ионные аккумуляторы. Но это направление не исчерпывается только аккумуляторами. Мы хотим развивать весь спектр технологий по данному направлению — а их минимум десять.

Мы хотим, например, заняться развитием такой экзотической технологии, как гравитационные методы хранения электроэнергии.

Так, в Новосибирске командой энтузиастов при нашей поддержке построена пилотная установка: здание высотой примерно в семиэтажный дом, внутри которого ездят вагоны с грузом. Только эти вагоны ездят не горизонтально, а вертикально. Это и есть способ хранения электроэнергии. Вполне возможно, что эта технология тоже займет какую-то свою нишу в кластере промышленного хранения электроэнергии.

Если этот кластер будет создан, там будет целый спектр технологических решений для разных объемов хранения электроэнергии и разных потребителей.

— Не интересно ли вам как энтузиасту новых технологий заниматься беспроводной передачей электроэнергии на расстоянии?

— Я знаю про эту идею, мы ее анализировали, но по целому ряду причин эту технологию я не рассматриваю как готовую для промышленного применения.

Все, о чем мы говорим, — это вещи, которые в ближайшие 3-5, максимум 10 лет, должны быть реализованы. Беспроводная передача электроэнергии, на мой взгляд, не имеет гигантского потенциала и говорить о беспроводной передаче электроэнергии в промышленных объемах в ближайшие 10 лет не придется.

Перспективы ВИЭ в России

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России?

— Целевой показатель доли ВИЭ в общем объеме содержится в подготовленным правительством комплекте документов по созданию российской альтернативной энергетики. Правительство, в моем понимании, проделало очень высококвалифицированную работу, в результате которой в России будет создано как минимум четыре отрасли.

Одна отрасль — солнечная энергетика, другая отрасль — ветроэнергетика, третья отрасль — производство оборудования для солнечной энергетики, и четвертая — производство оборудования для ветроэнергетики. Это даже не считая мусора. Так вот, к 2024 году в России должно быть введено 3,5 тыс. МВт ветростанций и 1,5 тыс. МВт солнечных станций. И то, и другое мне кажется вполне реалистичным. По солнцу я уже просто не вижу никаких проблем, завод работает. По ветру нужно доделать то, о чем вам сказал. Думаю, что это тоже реально. Точку можно будет ставить где-то через 1-1,5 года, когда заводы заработают.

Но в совокупности — это 5 тыс. МВт — всего 2,5-3% от российского объема генерации. Это мало, ясно, что нужно наращивать.

— Какие должны быть созданы условия для наращивания доли ВИЭ в России?

— Снижать стоимость электроэнергии, полученной альтернативными источниками энергии, а также решать проблему хранения электроэнергии. Отсутствие технологий хранения электроэнергии — главное технологическое препятствие для развития альтернативной энергетики.

Отсутствие технологий хранения электроэнергии — главное технологическое препятствие для развития альтернативной энергетики

Если к этому времени будет решена проблема промышленного хранения электроэнергии, то можно будет бесконечно наращивать долю альтернативной энергетики, и вряд ли нужно будет строить новые тепловые станции. Это вполне возможная перспектива. Она не трехлетняя и не пятилетняя, но через 10 лет, думаю, вопрос хранения электроэнергии в промышленных масштабах будет остро стоять.

Беседовала Екатерина Казаченко