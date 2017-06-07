Финский министр: поддержка России и других стран важна для Парижского соглашения

Киммо Тииликайнен © EPA/STEPHANIE LECOCQ

В начале недели в Финляндии состоялся Мировой форум циркулярной экономики по проблемам устойчивого развития и охраны окружающей среды, в нем приняли участие представители более 90 стран. В рамках этого мероприятия министр по делам защиты окружающей среды Киммо Тииликайнен рассказал в интервью ТАСС о том, в чем выгоды циркулярной экономики, какие задачи стоят перед странами-участниками Парижского соглашения по климату, а также о сотрудничестве Финляндии и России в ликвидации полигона по захоронению промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области.

— На прошлой неделе вы приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. Что было главным в этой поездке, с кем вы провели встречи?

— Я встретился с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Встреча была важной, ее тема касалась в первую очередь сотрудничества Финляндии и России по полигону "Красный Бор" и решению проблем этого объекта. Вместе с российским коллегой мы приняли совместное заявление, где призвали города и компании в Ленинградской области к взаимодействию по поиску решения с финской стороной, у которой есть достаточно необходимых знаний. Со стороны Финляндии этим занимается финский Центр окружающей среды (Syke) и предприятия, у которых есть соответствующие технологии и опыт по обращению с опасными отходами, — это Fortum и Ekokem (в настоящее время входит в состав Fortum).

Помимо переговоров с министром я также встречался с представителями властей Санкт-Петербурга, занимающихся проблемой "Красного Бора", и финских предприятий. Теперь я надеюсь, что наше заявление будет способствовать продвижению в этой работе.

— Каков план касательно "Красного Бора" в настоящий момент?

— Местные власти приняли меры, чтобы предотвратить утечку отходов с территории "Красного Бора" — карты-котлованы (в которых находятся токсичные отходы — прим.корр.ТАСС) укрыты, заграждения укреплены.

В принятом нами документе следующим шагом назван отбор достаточного количества проб из карт-котлованов с отходами и их очень тщательный анализ, потому что только после этого можно планировать, какие именно технологии, решения и подходы нужны при обращении с этими отходами. Я доволен, поскольку перенос таких отходов, в том числе транспортировка проб, связана с выполнением международных соглашений, которые требуют хорошего уровня сотрудничества между властями. И сейчас сотрудничество российских властей и Центра окружающей среды Финляндии прогрессирует, в России приведена в порядок система классификации отходов. Верю, что те лицензии, которые еще потребуются, будут получены за счет такого успешного взаимодействия.

— Сергей Донской ранее уже заявил, что в "Красном Боре" уже в ближайшее время могут начаться пилотные проекты. Что может предложить Финляндия в этой связи?

— В России уже используют опыт Syke по утилизации опасных отходов. Fortum, в свою очередь, предложил взять и проанализировать пробы. Когда пробы будут готовы, Fortum и Ekokem будут думать над тем, каким на основании их предыдущего опыта может быть лучший способ утилизации, чтобы удалось избежать рисков для людей и окружающей среды.

— Финляндия и Россия планируют построить АЭС "Ханхикиви-1" на севере Финляндии в Пюхяйоки. Что вы думаете о будущем этого проекта с учетом экологических целей Финляндии?

— Проекту атомной станции несколько лет назад было выдано принципиальное решение о ее строительстве, и в настоящий момент ведется работа по получению строительной лицензии. Сейчас стоит вопрос выполнения требований законодательства. Если требования могут быть выполнены, проект будет двигаться дальше. На данном этапе он не рассматривается с точки зрения политики, все это уже было обсуждено перед принятием принципиального решения. Сейчас идет нормальный процесс получения лицензии. Само собой, у нас в Финляндии достаточно жесткие в этом отношении законы и условия.

— Что для мирового сообщества значит заявление президента США о желании выйти из Парижского соглашения по климату и что теперь следует предпринять?

— Для меня это стало разочарованием. Хотя если США выйдут из соглашения, это не поставит крест на самом документе, поскольку практически все остальные страны мира присоединились к нему и достаточно большая их часть уже его ратифицировала. Сейчас важно, что другие страны выражают свое желание и приверженность намеченному в соглашении плану действий.

В этом году на переговорах по климату вырабатывается свод правил Парижского соглашения — о том, как сделать объемы выбросов в разных странах максимально прозрачными и в то же время обеспечить, чтобы у нас была наиболее близкая к реальности картина мировых выбросов, а также как оценить те различные шаги, которые государства, входящие в соглашение, обязались предпринять. Эти технические вопросы теперь нужно решать на уровне чиновников. Надеюсь, что осенью, когда переговоры по климату состоятся в Бонне, у нас уже будут определенные договоренности, чтобы идти дальше. Но я испытываю облегчение от того, что ведущие экономики мира, как и многие другие страны сразу после заявления президента США сообщили о том, что продолжают поддерживать соглашение. Среди них в том числе Финляндия, весь Евросоюз. Как я понимаю, Россия тоже намерена жить в соответствии с этим соглашением.

— Насколько важно то, что Россия его поддерживает?

— Это, конечно, важно, поскольку Россия является крупным, заметным игроком в мире. И поддержка соглашения — это способ продемонстрировать уважение к международному сотрудничеству и многосторонним договоренностям, которые возможны под эгидой таких организаций, как ООН. Изменение климата продолжается, требуются активные шаги по противодействию этому явлению. Решение США не останавливает изменение климата, а только замедляет ход плана этой страны по снижению выбросов. Поэтому надеюсь, что Россия находится в числе тех государств, которые серьезно воспринимают проблему контроля за выбросами и хотят остановить происходящие с климатом процессы.

— Что вы считаете главной задачей председательства Финляндии в Арктическом совете?

— Финляндия как председатель Арктического совета действует в соответствии с уже утвержденным планом, где, например, особо важным является вопрос черного углерода (частиц, появляющихся в ходе процессов горения и вызывающих потепление климата — прим. корр.ТАСС) и то, как нам улучшить ситуацию в Арктическом регионе и, таким образом, возможно, остановить изменение климата.

Черный углерод — большая проблема в масштабах всего мира, но ее последствия заметны именно в Арктике. Поэтому странам региона нужно работать над ее решением. Здесь, например, есть практический вопрос, который заключается в том, чтобы в районах переработки нефти вместо сжигания попутного газа в факелах использовать технологии, которые позволят сохранять энергию от использования газа и устранять выбросы. То есть делать так, чтобы груз, который обычно ложится при сжигании на окружающую среду, можно было бы вместо этого выгодно использовать, что было бы в интересах как промышленности, так и природы. Такие решения, полагаю, и нужно стараться продвигать в течение финского председательства в Арктическом совете. На встрече с Сергеем Донским я выразил пожелание, чтобы Россия активно участвовала в деятельности рабочей группы по черному углероду и метану.

— США между тем заявили, что все равно продолжат разработку "чистых" технологий. Был ли тогда, с вашей точки зрения, вообще смысл заявлять о выходе из Парижского соглашения?

— Оценивать это — не моя задача. Но меня радует то, что многие американские штаты, города и компании заявили, что они в любом случае продолжат реализацию своих климатических программ, хотя администрация США хочет выйти из соглашения. Это хорошее дело.

— Может ли Арктический совет стать площадкой для нахождения взаимопонимания в сложившейся ситуации?

— Арктический совет — это крайне важный дискуссионный форум стран региона. Рассчитываю, что в течение финского председательства он даст новые возможности для обсуждения и нахождения общих точек зрения.

— Финская партия Союз "зеленых" на днях выступила с инициативой о введении "углеродного сбора" для стран, не являющихся участниками Парижского соглашения. В частности, они полагают, что эта система заставит США передумать выходить из договора. Как бы вы это прокомментировали?

— Если есть крупные экономики, которые не присоединились к соглашению, они также едва ли захотят участвовать в этой системе.

Конечно, нужно думать, как защитить основы честной конкуренции. Чтобы экономика тех стран, которые взяли на себя обязательства по снижению выбросов, не пострадала бы из-за того, что кто-то другой не соблюдает эти правила.

Полагаю все же, что о средствах пока еще рано думать. Но важно признать, что изменение климата требует совместных действий. И те, кто останется в соглашении, должны думать, какие инструменты использовать.

Пока я, однако, не готов комментировать конкретные предложения. Это еще и вопрос торговой политики, вопрос, относящийся к ВТО.

— Если говорить о циркулярной экономике вообще, то насколько она развита в Финляндии и какова ваша цель на будущее?

— Наше правительство поставило стратегическую задачу, в соответствии с которой Финляндия хочет быть лидером в циркулярной экономике. Мы создали национальную дорожную карту совместно с финским инновационным фондом Sitra и большой группой предприятий. Там обозначены шаги, которые нужно осуществить для продвижения на этом направлении. Организовывая первый Мировой форум циркулярной экономики, мы хотели собрать экспертов из разных уголков планеты, чтобы они могли встретиться и обсудить касающиеся этой темы вопросы. Хотелось бы, чтобы и в мировом масштабе это дало толчок развитию циркулярной экономики.

Конечно, эта работа еще только начата, но базовая идея заключается в изменении представления об отходах. Когда говорят об их утилизации, для многих это обычно становится лишь вопросом затрат, то есть да, это отходы и в отношении них обязательно нужно принять меры. Но если начать мыслить в категориях циркулярной экономики, то речь пойдет уже о другом. Во-первых, об улучшении эффективности использования сырья — меньшая стоимость сырья поможем улучшить прибыльность бизнеса, а также, во-вторых, о сборе отходов производства для переработки. То есть то, что раньше ассоциировалось лишь с расходами, превращается в этом случае в вид новой экономической деятельности и способствует появлению новых рабочих мест.

Беседовала Нина Бурмистрова