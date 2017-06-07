Индийский ученый: вступление Индии в ШОС — вклад в безопасность Евразии

Арун Моханти © Евгения Кармалито/ТАСС

Индия становится полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда она вступит одновременно с Пакистаном. К этому событию страна готовилась давно: наблюдателем ШОС она стала еще в 2005 году. О том, что даст Индии вступление в трансрегиональную структуру, как это повлияет на других членов ШОС и на общий баланс сил в мировой политике рассказал ТАСС руководитель Центра российских и Центрально-Азиатских исследований Университета имени Джавахарлала Неру, директор Евразийского фонда профессор Арун Моханти.

— Какое значение придают в Индии вступлению в ШОС?

— Индия — большая страна с региональными и глобальными амбициями. ШОС — крупнейшая региональная организация в евразийском пространстве, которая может играть важную роль в обеспечении безопасности, борьбе с терроризмом, поддержании мира и стабильности в региональном и глобальном масштабе.

Отмечая крепнущее и расширяющееся значение ШОС в Евразии и за ее пределами, а также растущую роль Индии в региональных и глобальных процессах, можно с уверенностью утверждать, что членство в этой организации пойдет на пользу нашей стране в долгосрочной перспективе, а также будет способствовать миру и процветанию всего обширного региона. Как отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди, "наше членство в Шанхайской организации сотрудничества является естественным продолжением отношений, которые Индия поддерживает со странами-участниками, и отражает место региона в будущем Индии".

— Что дает Индии вступление в региональное объединение и как это отразится на остальных его участниках?

— В выигрыше окажутся все — и сама структура в целом, и входящие в нее страны. ШОС имеет два важных направления в своей деятельности — усиление безопасности и укрепление экономического сотрудничества путем объединения усилий. Индия, жертва терроризма, очень заинтересована в совместной борьбе с ним, будучи членом ШОС, которая уже разработала соответствующие механизмы обеспечения региональной безопасности. В частности, речь идет об обмене разведывательными данными относительно террористических организаций и их угроз. Индия также сможет внести свой вклад в поддержание региональной стабильности в Центральной Азии и в Афганистане.

В целом, я абсолютно убежден, что ШОС будет становиться влиятельнее и сильнее. Будучи изначально структурой, созданной в качестве меры по укреплению безопасности и защите целостности государств, теперь она стала “многопрофильной” организацией, претендующей на решение широкого спектра проблем — от борьбы с терроризмом и наркотрафиком до экономической интеграции стран региона. Сегодня ШОС — это экономическая и политическая реалия Центральной Азии, и экономическая составляющая, безусловно, растет.

— Насколько весом энергетический аспект сотрудничества в рамках ШОС для Индии?

— Благодаря тому, что ШОС имеет свой банк и энергетический клуб, члены организации могут в равной степени пользоваться имеющейся инфраструктурой для удовлетворения собственных интересов развития в этой сфере. Россия — огромная страна-поставщик энергоресурсов, Индия и Китай — их не менее масштабные страны-потребители. Координация между собой в рамках ШОС обеспечит стабильность на мировом энергетическом рынке и принесет пользу всем странам — ее участникам.

— Какую роль будет играть ШОС в обеспечении безопасности в регионе после ухода войск международной коалиции из Афганистана? Какой вклад может внести Индия?

— Афганистан и Центральная Азия имеют стратегическое значение для Индии. ШОС медленно, но неуклонно наращивает свое позитивное воздействие на ситуацию в Афганистане. Контактная группа ШОС по этой стране — механизм, который будет играть все более значительную роль в приведении региона к стабильности и миру в ближайшие месяцы и годы, особенно после вывода войск.

— Каковы возможные последствия от вступления Индии в ШОС для мировой политики?

— В целом, вступление Индии приведет к значительному увеличению политического веса ШОС в мире и росту его экономической привлекательности среди развивающихся стран, так как оно будет способствовать диверсификации их внешнеэкономических связей и укреплению их многовекторной внешней политики.

— Существуют ли, на ваш взгляд, какие-либо серьезные структурные проблемы в ШОС?

— Нет организации, у которой нет проблем. Их не удалось избежать полностью и в данном случае, но у ШОС есть замечательный механизм принятия решений в консенсусе. Это несколько тормозит быстрое разрешение спорных вопросов, но, с другой стороны, позволяет легко находить взаимоприемлемые компромиссы. И в данном случае важно, чтобы ни одна страна не пыталась доминировать в организации — ШОС, как фарфоровая статуэтка, просто не выдержит грубого давления, и, как вы понимаете, подобные попытки будут иметь негативные последствия.

Беседовала Евгения Кармалито