Глава обществ Красного Креста и Красного Полумесяца: мы должны быть готовы к рискам

Генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) Эльхадж Ас Си в беседе с ТАСС рассказал о своем визите в Москву и о деятельности возглавляемой им организации.

— Какова цель вашего визита в Москву? С кем вам удалось встретиться в Москве и каковы итоги ваших переговоров?

— Для нас этот визит стал хорошей возможностью встретиться с представителями российского правительства и органов власти, потому что национальные общества КК и КП всегда и везде помогают работе государственного сектора в сфере гуманитарной помощи. В частности, такое непосредственное государственное реагирование обеспечивает МЧС РФ во главе с министром Владимиром Пучковым. Мы встретились с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсудили с ним, где и каким образом Россия может оказывать помощь на международном и региональном уровне, какую поддержку она может предоставлять и как она может включиться в создание общего гуманитарного пространства.

— Каким вам видится взаимодействие МФОКК и КП и РФ? По каким направлением планируется вести работу?

— Мы работаем с группами внутри правительства, с различными департаментами и министерствами, например с МЧС, чтобы совместными усилиями лучше понять динамику катастроф, причину их возникновения и обеспечить принятие превентивных мер. Чрезвычайно важно выстроить фундамент на уровне сообществ и объединений, на основе которого можно будет своевременно и максимально эффективно реагировать на катастрофы и предупреждать их. Также мы работаем с МИД РФ, чтобы добиться повышения количества и качества ресурсов, которые предоставляются в области гуманитарной помощи.

— Намерена ли МФОКК и КП расширять сферу своей деятельности на страны постсоветского пространства?

— Общество КК и КП присутствует во всех странах бывшего Советского Союза. В обязанности российского офиса входит работа и в других странах СНГ, в частности, в Белоруссии и Молдавии. Наша организация присутствует также на Украине, Кавказе и в Центральной Азии. Таким образом, мы работаем везде с национальными обществами КК и КП либо через российский офис, либо через наш европейский офис, который находится в Венгрии, в Будапеште.

Национальные общества чрезвычайно активны как в своих странах, так и в международном контексте. Все они объединены идеями оказывать поддержку, немедленное реагирование по наиболее важным вопросам. Например, по работе с мигрантами, по вопросам в сфере здравоохранения — такими, как проблемы распространения ВИЧ/СПИД. Для нас чрезвычайно важно объединять эти общества на национальных уровнях для того, чтобы они могли учиться на опыте друг друга.

Так, например, в рамках совместной работы со всеми странами бывшего Советского Союза создается модель или рамочное законодательство по мерам реагирования на природные катастрофы и подготовки к ним. Но для нас особенно важно выстроить отношения солидарности, братства и взаимной поддержки и продолжить укреплять отношения для того, чтобы при необходимости эти страны смогли оказать друг другу помощь и отреагировать на чрезвычайные ситуации.

— С какими проблемами сталкивается ваша организация в зонах конфликта?

— Мы привыкли работать в конфликтных регионах. Мы находимся там все время, чтобы обеспечивать базовые потребности населения. Естественно, что, когда конфликт достигает своего пика, растут и наши жертвы. Например, мы потеряли 60 волонтеров в Сирии, которые погибли там при исполнении миссии, 15 — в Йемене.

Пожалуй, самая сложная часть нашей работы — это составление писем с соболезнованиями семьям погибших волонтеров. Но такие сложные ситуации являются еще одним напоминаем о том, что мир сейчас нуждается в нас, как никогда раньше. И чем больше мы нужны, тем лучше и более эффективно мы должны работать и тем большие меры безопасности мы должны принимать для наших сотрудников и способствовать созданию условий защиты для всех сторон, вовлеченных в конфликт. Тем в большей степени мы должны добиваться создания условий для оказания гуманитарной помощи и обеспечения безопасности сотрудников, которые эту помощь оказывают, а также учреждений системы здравоохранения. Мы должны быть готовы к рискам и работать над расширением мирового гуманитарного пространства, несмотря на конфликты.

— Как вы оцениваете опыт России в ликвидации чрезвычайных ситуаций?

— Надо сказать, что с тем уровнем партнерства, который мы имеем с Россией, с тем технологическим уровнем работы МЧС, с той возможностью и потенциалом для оказания поддержки и, в частности, подготовки других стран и оказания им поддержки, которым обладает министерство, можно значительно расширить безопасное гуманитарное пространство и своевременно противостоять катастрофам.

— Еще один интересующий нас вопрос связан с последней совместной с ООН инициативой МФОКК и КП об оказании помощи женщинам и девочкам и предотвращении жертв среди женского населения. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этой инициативе и о том, как планируется ее реализовывать?

— В ситуациях потрясений и конфликтов очень быстро активизируются те, кто занимается торговлей людьми с целью их эксплуатации, в особенности их мишенями становятся женщины и девочки. Поэтому мы создаем специально ориентированные программы по обеспечению медицинских услуг, санитарных услуг. В частности, в эти программы мы изначально интегрируем меры обеспечения безопасности женщин и девочек. Так, мы продумываем шаги, которые должны быть предприняты, чтобы избежать ситуаций, когда женщина или девочка наиболее уязвима, например, когда им приходится идти одним слишком далеко за водой или за дровами. Это уже входит в программу на момент ее разработки.

Еще мы работаем над повышением грамотности. Грамотность в целом хороша для человека, но, более того, через женщин и девочек мы потенциально обращаемся к очень широким слоям населения, потому что они предают детям знания, которые получат посредством чтения и доступа к печатной информации, и таким образом меняется поведение и мировосприятие сообщества. Это уже помогает обеспечивать их безопасность в обществе.

Беседовали Дмитрий Кулемякин, Джамиля Байрамукова, Петр Ларионов