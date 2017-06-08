Президент "Локомотива": миллиард фунтов - и РФПЛ затмит "Пиратов Карибского моря"

Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус © Станислав Красильников/ТАСС

Московский "Локомотив" завершил футбольный чемпионат России лишь на восьмом месте, но при этом одержал победу в кубке страны, выйдя в Лигу Европы и тем самым решив задачу на сезон-2016/17. Президент клуба Илья Геркус в интервью ТАСС рассказал, почему было решено продлить контракт с Юрием Семиным и благодаря чему удалось сохранить Алексея Миранчука, выступил против бесплатных трансляций футбола на ТВ, заступился за футболистов, критикуемых из-за высоких зарплат, и предложил реформировать молодежное первенство России.

- Председатель совета директоров "Локомотива" назвал выступление команды в прошедшем сезоне противоречивым. Вы согласны с такой формулировкой?

- С одной стороны, спортивный результат в Кубке России нас полностью удовлетворил: мы взяли трофей в девятый раз в истории. С другой стороны, мы осознаем проблемы, связанные со спортивной стратегией, с перспективами команды. Пример? Перед клубом стояла и стоит задача развивать молодых футболистов: они должны наигрываться в основном составе. Молодежную политику на совете директоров мы обсуждали отдельно и обратили на нее внимание тренерского штаба. В том числе и поэтому появилась формулировка "противоречивые итоги сезона".

- Возможно ли совмещать борьбу за высокие места в РФПЛ с молодежной политикой?

- Мы ставим перед собой такую задачу. Быть в пятерке лучших и строить команду на будущее, амбициозную команду, вполне возможно.

В рассуждениях я бы хотел уйти от оценок: "это хорошо", "это плохо". Понятно, что нет ничего хорошего в том, что мы финишировали на восьмом месте. Просто есть ориентиры, согласно которым клуб должен развиваться. Если мы в течение пяти лет хотим построить команду, которая будет бороться за первое место, при этом делая ставку на своих воспитанников, то молодежи нужно давать больше игрового времени.

Быть в пятерке лучших и строить команду на будущее, амбициозную команду, вполне возможно

"Локомотив" же не первый год существует, а много десятилетий. Было бы странным ставить в минувшем сезоне задачу занять первое место. Это же касается и предстоящего сезона. Но бороться мы обязаны. Для этого мы должны проделать какой-то путь. Нужно омолодить команду, получить сильных игроков. Откуда их брать, если не из своей академии, одной из лучших в России! Мы в том числе и для этого создали "Локомотив-Казанку", чтобы молодые игроки имели постоянную практику. Уровень молодежного первенства нас не устраивает.

- Юрий Семин - подходящий тренер для решения таких задач?

- У Юрия Павловича есть такой опыт. Молодые игроки, в том числе клубные воспитанники, вливались в основной состав и достигали успеха. Вспомните чемпионскую команду 2004 года. Надеемся, что Юрий Павлович не забыл, как это делается.

- Контракт с Семиным будет продлен на год, верно?

- Да, его контракт был заключен по схеме "1+1". И сейчас начал действовать второй год контракта.

- Вы рассматривали вариант с заменой Семина?

- Слово "замена" тут не самое удачное. Но мы как большой амбициозный клуб имели варианты для любого развития событий.

- То есть вы просто ждали совета директоров?

- Я бы не стал акцентировать внимание на совете директоров. Весной мы анализировали различные варианты развития событий и были к ним готовы.

- Почему решили оставить Семина?

- Это коллективное решение. Он показал высокий спортивный результат в Кубке России. Он хорошо влияет на имидж клуба, а это часть нашего проекта. Его любят болельщики.

- Какие пожелания Семин обозначил на совете директоров?

- Это пожелания по трансферной политике, а также по тем игрокам, с которыми, по его мнению, нужно продлить контракты.

- Появятся ли новые лица в тренерском штабе?

- Думаю, мы останемся с прежним тренерским штабом.

- Будет ли в него входить Дмитрий Лоськов?

- Да. Он в тренерском штабе.

- Теперь совет директоров будет собираться каждый квартал для обсуждения задач, поставленных перед клубом. В частности, он будет анализировать работу Семина. Значит ли это, что к главному тренеру есть недоверие?

- Совет директоров решил уделить более пристальное внимание оперативной работе клуба. В связи с этим и было решено, что совет будет собираться ежеквартально и смотреть на результаты работы клуба по всем направлениям, в том числе по спортивным.

- Такая цель как попадание в пятерку, поставлена потому, что попутно приходится выполнять задачу по привлечению в основной состав молодых игроков?

- Да, в том числе поэтому.

- Это довольно скромная задача.

- Так и есть. Можно сказать, что задача скромная, осторожная. Но при этом мы должны не упасть ниже определенного уровня и в то же время подтвердить свой статус. Но приоритет - строительство команды.

В Кубке мы должны выступить максимально успешно. В Лиге Европы - как минимум, выйти из группы.

"Локомотив" стремится в Топ-3 по популярности

- "Локомотив" стабильно себя чувствует с финансовой точки зрения?

- Вполне стабильно.

- Каков бюджет клуба на 2017 год?

- 5,5 миллиарда рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма - спонсорский пакет РЖД.

- Устраивает ли такое положение вещей УЕФА?

- УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании.

УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение

Мы рекламируем бренды РЖД, например, "Сапсан". Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД. Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.

- Возможно ли в перспективе получить еще одного сильного спонсора?

- Мы работаем над созданием спонсорского портфеля. Эта работа требует много времени и больших вложений. Несмотря на это, у нас уже есть определенные успехи. Например, в ближайшее время мы подпишем договор о партнерстве с компанией "СОГАЗ", спонсорский контракт с 1xBet. Думаю, что за счет других спонсорских контрактов мы сможем уже в предстоящем сезоне получать два процента от общего бюджета клуба. За год работы это не так и мало.

- Перед финалом Кубка России, когда объявляли, что для болельщиков будут выделены чартеры, вы опубликовали картинку самолета, брендированного символикой "Локомотива".

- Это наша мечта, к которой мы стремимся. Нам хотелось бы получить такой самолет. В России не так много авиакомпаний, а нам нужна такая, которая будет летать по всей стране.

- Есть ли у Локомотива" подвижки в плане доходов от продажи атрибутики, сувениров, билетов?

- Да. Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от продажи мерчендайзинга и билетов. Порядка 32 с половиной миллионов рублей мы выручили за счет мерчендайзинга и 86 миллионов - за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков.

В минувшем сезоне мы достигли рекордных доходов в истории клуба от продажи мерчендайзинга и билетов

Если говорить о мерчендайзинге, то вскоре будет открыт новый клубный магазин. Он будет располагаться поблизости от стадиона - там, где была "Локо-Пицца". Линейку клубной продукции тоже расширим. Сверхзадач по линии мерчендайзинга не ставим, главный фокус сейчас на нашей аудитории. Масштаб важен. Есть пример "Спартака" с его аудиторией. На мерчендайзинге и продаже билетов «Спартак» получает доход в разы больше нашего.

- Какая средняя посещаемость домашних матчей следующего сезона вас бы устроила (средняя посещаемость домашних матчей "Локомотива" в чемпионате России сезона-2016/17 составила 10 201 зритель - прим. ТАСС)?

- Рост в 10-15% на матчах РФПЛ. Это осторожный прогноз. Также ждем, что будут хорошие цифры на играх Лиги Европы. У нас более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ. Это хорошо, нет повода этого стыдиться. Здорово, что "Локомотив" - клуб для всех. При этом мы фокусируемся на молодых, на возрастную категорию от 14 до 25 лет, считая, что остальные категории примыкают к молодежи.

И мне было очень приятно узнать, что клуб так популярен по всей России. На выездах более половины наших болельщиков - из регионов.

- У вас есть данные, какое место в России "Локомотив" занимает по количеству болельщиков?

- Аудитория очень подвижна, особенно региональная. Когда люди говорят, за кого болеют, то могут иметь в виду клуб, матч которого видели в последний раз в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Или же у них может быть сразу несколько любимых команд. Могут назвать одновременно "Зенит" и "Спартак". Люди очень часто преувеличивают свое футбольное пристрастие. А на практике мы видим посещаемость. Она хорошая, но не поражает воображение.

Да, раньше действительно по популярности в России лидировал "Зенит". Это правда. Сейчас, думаю, с огромным отрывом лидирует "Спартак". Он проделал огромную работу по сохранению аудитории. Если же говорить о "Локомотиве", то мы где-то на четвертом-пятом месте. Через какой-то промежуток времени хотим стать третьими. "Локомотив" - большой бренд, клуб с традициями. Так что есть предпосылки к тому, чтобы бросить вызов.

Проблема футбола и "Локомотива" в частности - это мобилизация новых болельщиков.

Проблема футбола и "Локомотива" в частности - это мобилизация новых болельщиков. Нужно привлекать молодежную аудиторию. Вы не заставите ходить на стадион 40-50-летних людей, которые раньше посещали матчи, а потом прекратили. Это в большинстве своем уже потерянные для футбола люди, они редко возвращаются. Похожий кризис посещаемости переживает Италия. Надеюсь, мы его преодолеем. Все же строятся новые стадионы, а это новые перспективы.

- А команды из городов, где они строятся, вылетают в ПФЛ.​

- Это большая проблема. Но, по крайней мере, будут новые арены. Мы уже не сможем ссылаться на отсутствие должной инфраструктуры.

Футболисты получают рыночные зарплаты

- Что мешает "Локомотиву" набирать популярность?

- Отраслевой кризис, о котором я уже сказал. Здорово, что "Спартак" смог его преодолеть. Тут, конечно, сказался бум из-за чемпионства, позволивший собрать "фулл-хаус" на матчах с "Томью", "Тереком". Остальные же клубы не рванули.

От информации о том, что кто-то где-то будет играть в футбол, что будет интересный матч, люди избавлены

Кроме того, появилось огромное количество возможностей провести время по-другому. Открылось много торговых центров, кинотеатров. Коллеги с маркетинговой точки зрения отрабатывают по полной программе. Говорят, мол, вот - выходит новая часть "Пиратов Карибского моря". Вы, может быть, и не поклонник пиратов, но из-за такой подачи знаете, что совсем скоро будет премьера фильма. А вот от информации о том, что кто-то где-то будет играть в футбол, что будет интересный матч, люди избавлены.

- Получается, футбол сейчас не моден?

- В российском обществе, наверное, да. Не думаю, что это из-за результатов команд. Та же сборная России заслуживает большей поддержки и большей популярности. Эти огромные ожидания высоких результатов сборной, конечно, негативно влияют. Что мы видели в 2014 году: сборная России впервые за 12 лет попала на чемпионат мира, но не смогла выйти из группы, после чего была подвергнута мощнейшей критике. А ведь сам факт ее пребывания там - это уже успех.

- Согласитесь, она там играла не очень красиво.

- Она играла достойно, серьезно и ответственно. Могла выиграть все три матча. Она не опозорилась, но в прессе все было преподнесено так, будто опозорилась.

- Сказалось, что все знали, какая большая зарплата у Фабио Капелло.

- Это психологический феномен. Вам известно, сколько Том Круз получил за то, что сыграл в картине "Миссия невыполнима"? Человек по 70 миллионов получает. Но это не мешает вам смотреть "Миссия невыполнима" и любить Тома Круза. Потому что маркетинговое агентство и PR-агентство хорошо отработали. А тут никто не отработал. Капелло получал абсолютно рыночную зарплату. Он специалист топ-уровня, таких, как он - лишь несколько в мире. Он честно ходил на работу, никого не обижал, вывел сборную на чемпионат мира, повторюсь, впервые за 12 лет. Почему его зарплата стала причиной такого неуважения?

Капелло получал абсолютно рыночную зарплату

Потому что есть психологическая ловушка: "Зарплата у Капелло большая, у меня маленькая, я бы за такую зарплату, как у него, умирал". Но так, как тренирует Капелло, могут тренировать далеко не все.

- Вы разве не согласны с тем, что футболистам в России переплачивают?

- Что значит переплачивают?! Что, есть какая-то мафия, которая заставляет им платить больше? Зарплаты игроков у нас живут по рыночным законам. После "дела Босмана" рынок открылся. И мы не можем игнорировать то, какие зарплаты в Западной Европе. Если бы там они были существенно ниже, то они были бы существенно ниже и здесь, как это было в 1990-х. Я видел зарплатную ведомость "Локомотива" конца 1990-х. Зарплаты были другие. Настолько другие, что сейчас сложно в это поверить.

- При этом "Локомотив" тогда два раза доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков.

- Рынок изменился, жизнь тоже. Это тот вызов, который нам дает среда. Мы не можем сказать: "Дорогие игроки, мы считаем, что мы не должны вам столько платить". Такого разговора не получится.

Проблема в том, что молодым российским игрокам дают мало практики в клубах, и в том, что их банально мало. До высокого уровня доходит очень небольшое количество футболистов. Их выбор ограничен. То есть система изначально не дает много игроков, а они в дальнейшем не получают достаточного опыта.

"Спартак", "Зенит", "Краснодар", а теперь и мы создали вторые команды. Это можно назвать "чистилищем", где молодые ребята смогут получить опыт профессионального футбола

Поясню: игроки заканчивают обучение в академиях в 17-18 лет. А на хороший уровень футболист выходит где-то в 21 год. И вот между этими возрастами есть зазор, который сейчас наша футбольная система не закрывает. Игроки предоставлены сами себе. Они начинают выступать за дубли - а это турнир искусственный, не профессиональный, поскольку они играют друг с другом. А потом, когда ребята выходят на поле против взрослых, у них наступает шок. И у тренера остается выбор - или дать им возможность пережить шок, или сказать, что они не справляются и убрать из состава. Никаких переходных фаз практически нет. "Спартак", "Зенит", "Краснодар", а теперь и мы создали вторые команды. Это можно назвать "чистилищем", где молодые ребята смогут получить опыт профессионального футбола, где они смогут противостоять не себе подобным, а уже сформировавшимся игрокам.

- Возникали ли разговоры, чтобы ликвидировать молодежное первенство?

- Они постоянно ведутся. Это разговоры о том, чтобы ликвидировать молодежное первенство и сделать из него несколько чемпионатов разных возрастных категорий. Я бы предложил два турнира - один среди игроков до 19 лет, другой - до 21 года. И чтобы они были разбиты по региональным признакам, чтобы клубы сильно не тратились на перелеты.

Вопрос должен решаться на уровне РФС. На следующий сезон молодежное первенство останется, уже поздно что-то менять. Я за реформирование, безусловно. Мы должны создавать условия для роста молодежи. И то, что сейчас в сборной мы не видим много молодых ребят, это свидетельство того, что мы что-то упустили в подготовке. То есть целенаправленно мы этим не занимались. Думали: "Как вырастет, так и вырастет". Не выросло. Посмотрите на средний возраст нашей сборной. Сейчас у нас смена поколений происходит на ходу. И взгляните, какую сборную везет на Кубок конфедераций Германия. Она везет команду, по сути, U-23. Это сборная, которая будет играть на чемпионате мира 2022 года.

Причем в детско-юношеском футболе у нас все нормально. Наши юношеские сборные играют прилично. А дальше идет разрыв. Значит, в молодежном футболе нет развития. Эта тема, на мой взгляд, требует чрезвычайных мер, создания особых органов.

Футбол не должен быть бесплатным

- Роста цен на телеправа РФПЛ ждать не приходится?

- Лига получает не так много, как хотела бы. Но эффективная модель реализации медиаправ не создана. Сейчас ее пытается создать "Матч ТВ".

- Где-то пять лет назад права на показ РФПЛ хотела приобрести швейцарская компания Infront. А сейчас такое ощущение, что альтернативы "Матч ТВ" просто нет.

- Время от времени появляются желающие заняться телеправами. Уверен, что через год, когда придет время нового тендера, будут еще желающие. Да, не сильно много предложат, но попытки будут. Думаю, что в итоге нас ждет позитивное будущее. Просто всем надо смириться с тем, что резкого, скачкообразного роста доходов не бывает в природе.

Когда мы говорим, что в Англии выручка от продажи телеправ два миллиарда фунтов, то надо понимать, что к такому уровню там пришли за 30 лет работы

Когда мы говорим, что в Англии выручка от продажи телеправ два миллиарда фунтов, то надо понимать, что к такому уровню там пришли за 30 лет работы. Так получилось, что они получили классного инвестора в первый же год - Руперт Мердок решил рискнуть и сыграть по-крупному. Он очень здорово вложился. Но у нас нет медиа-магната, который мог бы рискнуть сотней миллионов. А Мердок вложил 100 миллионов фунтов. Тех еще фунтов. На нынешние деньги это около миллиарда. Вы представляете, что такое вложить миллиард фунтов в медиа-продукт? Это всю страну можно заклеить многослойной рекламой РФПЛ. И люди отреагируют. Они не смогут не отреагировать. На какой-то момент мы затмим всех пиратов Карибского моря.

- Нужно ли бесплатно показывать футбол на ТВ?

- Конечно, футбол не должен быть бесплатным. Телевидение у нас было бесплатным исторически, и это ненормально. Телевизор стоит денег. А почему тогда то, что он показывает, не стоит? Почему за билет в кино вы платите деньги, а за телевидение - нет? Потому что люди к этому привыкли. Нет задачи ограбить потребителя. Есть задача соблюсти баланс между продвижением продукта и максимальной выручкой, найти ту цену, которую люди будут согласны платить.

- Сторонники бесплатных трансляций футбола на ТВ скажут, что если его будут показывать только за деньги, то мы потеряем болельщиков.

- Потеряем кого? Тех, кто бесплатно смотрит футбол по телевизору? Это то же самое, что потерять бесплатных зрителей на стадионе. Что страшного-то в этом?

- То, что пропадет интерес к футболу, что люди перестанут ходить на матчи.

- Люди ходят на стадион за деньги. Если у них есть причина, ради которой они хотят посетить матч, они на него пойдут. Пойдут и купят билет, если зрелище действительно им интересно. Как пример - матчи "Спартака" с "Томью" и "Тереком".

Я согласен, что популяризация - штука непростая, ее нельзя терять из вида. Но ту модель, которую сейчас реализовывает "Матч ТВ", я считаю очень спорной. Показывать бесплатно и ждать, что потом люди начнут платить... А когда потом?

Майкон и его агент не согласились на предложение "Локомотива"

- "Локомотив" продлил контракт с Алексеем Миранчуком.

- Я хотел бы особо отметить позицию представителей игрока, которые, на мой взгляд, очень мудро поставили в качестве главного приоритета развитие Алексея, его профессиональный рост, приняли во внимание его преданность клубу, а все остальное отодвинули на второй план. Это здорово и заслуживает максимального одобрения. Мы очень довольны.

- Финансовые условия в новом контракте Миранчука улучшены?

- По сравнению с прежним контрактом - да, конечно.

- Как так получилось, что агенты Миранчука резко изменили позицию?

- Мне кажется, свою роль сыграла позиция Алексея. Я не знаю, как насчет "резко", но сторона футболиста заняла мудрую дальновидную позицию, которая позволит в будущем извлечь пользу.

- Какая сумма отступных прописана в контракте Миранчука?

- Не так важно, какая сумма отступных. На первом месте желание игрока – менять ему клуб или нет.

- Вы будете выкупать у "Краснодара" или брать в аренду Ари?

- Мы предлагаем "Краснодару" разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с "Локомотивом" и нет желания - с "Краснодаром".

- Будете ли продлевать контракт с Майконом?

- Зимой мы предлагали контракт его агенту, но согласия не получили.

Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем

В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на эту тему. Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в "Локомотиве" и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.

- Какая ситуация с контрактом Тараса Михалика?

- У него похожая ситуация. Мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас - отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему предложение. Но финансовые условия будут скромнее прежних.

- По какой причине не был продлен контракт с Янбаевым?

- Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с "Краснодаром". Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ею воспользовался. Наверное, в "Краснодаре" ему предложили хорошие условия.

- Соломон Кверквелия говорил, что хочет остаться в "Локомотиве".

- Насколько я знаю, так и есть: он хочет остаться в "Локомотиве". Мы общались и общаемся с "Рубином", но пока ясности нет.

- Срок аренды Романа Шишкина "Краснодаром" истек. Вы бы хотели, чтобы он выступал за "Локомотив"?

- На сегодняшний день ситуация такая, что он возвращается. Что касается его выступления за "Локомотив", то решение по этому вопросу должен принимать исключительно главный тренер. Я с Юрием Павловичем еще не обсуждал вопрос по Шишкину. Но, как вы помните, зимой он решил, что Роману лучше быть в другой команде. На днях я общался с самим Романом. Но не я решаю, кто будет в команде, и не должен этого делать. Все зависит от самого футболиста и тренера.

- Такая же ситуация и по Эзекиэлю Хенти?

- Да. У него есть варианты остаться в той же стране (ОАЭ. - Прим. ТАСС), просто сменит команду.

- Много ли новых игроков появится в "Локомотиве" летом?

- Нет. Думаю, что пара человек, будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров. Эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете.

Мы очень серьезно рассчитываем на воспитанников академии

При этом мы очень серьезно рассчитываем на воспитанников академии. Могу выделить Галаджана, Галанина, Вагабова, Лапшова, Лысова и Тугарева. В прошедшем сезоне был всего пару раз на матче молодежной команды, в основном смотрю трансляции. Это связано с тем, что до стадиона, где она проводила матчи, было неудобно ехать (на стадион "Локомотив-Перово" - Прим. ТАСС). Когда наша "молодежка" переедет на Малую арену, буду чаще посещать ее матчи. То же касается и "Казанки".

- Стивен Колкер еще может перейти в "Локомотив"?

- Нет, это уже пройденный эпизод. Нам грустно, что так получилось. Думаю, у него такие же чувства. Он, вроде бы, сейчас уже не играет. Разозлил руководство своего клуба, и его перестали ставить в состав.

- Когда вернется в строй Ведран Чорлука?

- Думаю, ближе к зиме. У него разрыв ахилла, а это тяжелая травма.

- Началась ли на стадионе реконструкция?

- "Реконструкция" - громкое слово. Мы меняем сидения для создания другой атмосферы. На нижнем ярусе будут зеленые кресла, на верхнем - красные. Также поменяем экраны и изменим облик арены снаружи, стадион будет уютным и красивым. Нужно, чтобы на стадионе были вещи, которые бы цепляли, которые нельзя заменить ничем другим. Чтобы человек после его посещения говорил друзьям: "Я там был, там очень круто".

Посетителей нужно развлекать. Их все должно радовать - начиная от станции метро, заканчивая сидениями на стадионе

Первая точка "вау", которая появилась на территории стадиона - это паровоз на площади. Но подобных вещей должно быть больше. Посетителей нужно развлекать. Их все должно радовать - начиная от станции метро, заканчивая сидениями на стадионе. Им должно быть интересно от первой до последней минуты пребывания на матче!

Станции и метро, и МЦК мы планируем оформить в наших цветах. Начнем со станции МЦК - у нас есть большие планы по ее брендированию.

- Будет ли на стадионе система обогрева сидений?

- Мы над этим думаем, разрабатываем идею. Посчитаем разные варианты. Пока это очень тяжело, но какие-то частичные решения, скорее всего, сможем сделать в первое время. Просто греть целый стадион с нашим расстоянием между крышей и трибуной, я думаю, невозможно. Либо это стоит безумных денег. Поэтому мы будем делать обогрев в каких-то локальных точках - например, в подтрибунке. Пока крыша - это все удобства, плюс мы затянули периметр, чтобы не было сквозняка.

- Возможна ли сейчас продажа названия стадиона?

- Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД.

- "Сапсан Арена"?

- Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" и молодежный состав..

- Что может быть круче "Сапсана"?

- "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты.

- Может ли название стадиона измениться уже в предстоящем сезоне?

- Да, такое может произойти.

- Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова говорила, что "Локомотив" обращался к региону по поводу стадиона "Фишт". Зачем?

- Мы хотим заявить его как резервную арену. Резервный стадион заявляется на случай невозможности играть по погодным условиям в Москве. По ряду причин мы считаем, что именно "Фишт" - это хорошая альтернатива.

- Есть информация, что сборная Италии во время чемпионата мира хочет базироваться на вашей базе в Баковке.

- Да, хочет. Они присылали письмо. Нам поступали еще предложения, но мы заключим контракт с итальянцами. Они будут нам платить за это, это обычная практика. А на нашем стадионе во время чемпионата мира будут тренироваться судьи, он будет служить базой для арбитров.

Не вижу причин, из-за которых нужно сокращать состав РФПЛ

- Евгений Гинер считает, что РФПЛ нужно расширить, Леонид Федун - что ее нужно сократить. Максим Митрофанов вообще предложил сделать из лиги закрытый клуб. А что думаете вы?

- Я бы оставил количество клубов, которое есть сейчас, все к этому привыкли. Я не вижу глобальных причин, по которым нужно что-то менять. Может быть, в будущем стоит вообще менять формат, но не количество клубов. Что я имею в виду? Я говорю о том, чтобы были какие-то региональные дивизионы, где матчи игрались бы по круговой системе, после чего следовал бы единый для всех плей-офф. Командам из европейской части России тяжело ездить к дальневосточникам и сибирякам, и наоборот.

- Вас возмутило судейство в чемпионате России прошлого сезона?

- Нет, конечно. Почему оно должно было возмутить? Бывают ошибки, они случаются у всех. Я максимально толерантен к судейству, это очень тяжелая работа. Я считаю, что судьям надо давать развиваться, в это надо инвестировать. Они - часть игры, и если мы будем их обижать, то лучше не станет. Можно критиковать, но надо делать это разумно, понимая, из кого мы выбираем судей и какие у нас есть альтернативы. Поэтому я могу пожелать им только профессионально расти.

- Но после матча с "Амкаром" вы и Юрий Семин требовали наказания Сергея Иванова.

- Иванова отстранили, он не судил до конца сезона. Он грубо ошибся, но кто из нас не ошибается? Какое еще придумать наказание? Я сторонник того, чтобы наказание было принято, но негатив надо оставлять в прошлом и смотреть в будущее.

- Будет ли "Локомотив" устанавливать систему видеоповторов на стадионе в Черкизове?

- Если общее решение будет, то почему бы и нет? Я так понимаю, только началась дискуссия. Думаю, надо дать возможность ведущим европейским чемпионатам выработать какой-то механизм, людям, у которых есть деньги, возможности и желание.

- Чем "Локомотив" отличается от других российских клубов?

- Мы - клуб железнодорожников, это главное отличие. Ни у одного клуба нет столько визуальных образов, сколько есть у "Локомотива". Мы представляем одну важнейшую для нашей страны отрасль, и в какой-то степени представляем всю страну, потому что железные дороги есть везде. Когда я думаю о бренде "Локомотива", он меня потрясает широтой возможностей. Мало у кого такое есть.

Мы представляем одну важнейшую для нашей страны отрасль, и в какой-то степени представляем всю страну, потому что железные дороги есть везде

Плюс у "Локомотива" есть история. Может быть, не такая, как у киевского "Динамо" или у "Спартака", но именно "Локомотив" выиграл первый Кубок СССР, а это уже повод для гордости. Многие игроки "Локомотива" играли в сборной, и сейчас общество, которое создалось вокруг клуба, уникально, в нем много интересных людей. И, конечно, у "Локомотива" замечательная территориальная привязка к Черкизово, он просто прирос к этому месту.

Беседовали Илья Андреев, Дильшад Ломовских, Артем Кузнецов