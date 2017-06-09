Глава Россотрудничества: роль русского языка растет вместе с экономическим влиянием РФ

Любовь Глебова © Артем Коротаев/ТАСС

В Ялте завершил свою работу III Международный Ливадийский форум, проходивший 5–6 июня в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово". Форум был посвящен поддержке русского языка, языков народов России, повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве и развитию общего культурного и гуманитарного пространства. По итогам участия в мероприятиях форума глава Россотрудничества Любовь Глебова рассказала в интервью ТАСС о своем видении роли русского языка в росте экономического влияния России в мире, о новой перспективной инициативе по гуманитарному сопровождению российского бизнеса за рубежом, а также об актуальных проектах, которые Россотрудничество реализует сегодня.

— В Ялте завершился III Международный Ливадийский форум, который в этом году прошел в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово". Какие инициативы представило Россотрудничество в рамках форума?

— С каждым этапом развития общества меняется роль русского языка и степень его распространения. Можно сказать, что объем изучения русского языка сокращается, но это не означает, что уменьшается его значимость, в том числе — в международно-политическом контексте. Четверть века назад на территории бывшего СССР появилось много новых стран, и использование собственного национального языка является показателем того, насколько крепкое это государство.

В последнее время мы наблюдаем изменение отношения граждан других государств к русскому языку. Раньше его распространенность связывали с интересом к русской культуре. Сейчас имеет место другая тенденция. Усиливается российское экономическое присутствие в мире. Когда в ту или иную страну приходит бизнес, необходимо решать много вопросов по его ведению: возникает потребность в рабочих местах, необходимость работать по имеющимся у компании стандартам, обучать специалистов, повышать их квалификацию и так далее. Для иностранца, занятого, например, на высокотехнологичном производстве с участием российского бизнеса, жизненно необходимо владеть русским языком для качественного выполнения своей работы и понимания тех инструкций и требований, которые ему предъявляются.

Самое главное, что на двух больших форумах, которые только что состоялись, — Петербургском международном экономическом и Ливадийском в Ялте — удалось рассмотреть изменение роли языка в связи с изменением позиций России в международном экономическом пространстве. Эту тему мы уже затрагивали в прошлом году на экономических форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке. И если тогда данная тематика была воспринята сдержанно, то уже в этом году на ПМЭФ было проведено девять панельных заседаний на эту тему. Это означает, что Россотрудничество верно определило тенденцию.

— На экономическом форуме в Санкт-Петербурге вы озвучили инициативу по гуманитарному сопровождению бизнеса. Что это означает для бизнеса и для страны в целом?

— Вы правы, готовится государственная программа по гуманитарному сопровождению бизнеса. Сразу скажу, что она не подразумевает, что бизнесу придется дополнительно платить за что-то.

Объем изучения русского языка сокращается, но это не означает, что уменьшается его значимость, в том числе — в международно-политическом контексте

Сегодня российские компании, которые выходят на зарубежные рынки, тратят очень много денег, пытаясь получить лояльность местного общества, имея при этом нулевой результат. Бизнес, как правило, отталкивается от сиюминутных потребностей, многие шаги дублируются, средства зачастую вкладываются не в то, что могло бы привести к нужному результату.

Не являясь профессионалом в сфере гуманитарного менеджмента, бизнесмен своими действиями бьет и по собственному карману, и наносит урон имиджу государства, а этого допускать нельзя. Когда компания заявляет о себе как о русском бизнесе, то и само понятие его "русскости" не должно вызывать отторжения в том обществе, куда они пришли.

Поэтому российским игрокам на зарубежных рынках необходимо заниматься формированием приемлемости своих действий, исходя из потребностей того общества, в которое они приходят. Мы призываем тратить меньше, но эффективнее, четко понимая при этом конечную цель вложений.

Особо подчеркну, что в данном случае нельзя тратить деньги в одиночку. Здесь должны инвестировать и государство, и бизнес. Мы предлагаем четко распределить функции, кто за что платит. А Россотрудничество должно координировать процесс, чтобы в одной и той же стране различные компании не платили по несколько раз за одно и то же.

В этом — упрощенная суть того, на что мы получили согласие в апреле этого года на заседании комиссии по экономической интеграции, где рассматривался вопрос гуманитарного сопровождения бизнеса. Компании так или иначе тратят деньги на гуманитарные проекты, понимая, что это необходимо. Это на сегодняшний день и является важной составляющей для получения нужного экономического результата.

Финансовый механизм реализации этой программы — пока вопрос открытый. Бизнес должен срочно включаться в эту работу и доказывать необходимость своих проектов. Это в любом случае будет рассматриваться, будет высчитываться, какую часть они смогут заложить в себестоимость своей работы.

Бизнесу не следует опасаться этой инициативы. Поручение правительства дано одновременно разным министерствам: иностранных дел, промышленности и торговли, экономики и развития, нашему агентству как исполнителю, в связи с чем мы должны уже сейчас понять, что необходимо заложить основы решения существующих проблем так, как это будет выгодно бизнесу и нужно государству.

— В этом году при поддержке Россотрудничества проходила международная акция "Почитаем Пушкина!". Насколько, на ваш взгляд, такие акции способствуют популяризации роли русского языка и России за рубежом — как среди иностранцев, так и среди наших соотечественников, проживающих за границей?

— Эта акция в полном объеме популяризирует русский язык, она проводится в том технологическом формате, который привычен для большой аудитории. Совсем недавно мы читали Пушкина в российских центрах науки и культуры за рубежом, туда приходили в лучшем случае несколько десятков человек. Согласитесь, такими темпами говорить о какой-либо популяризации русского языка и литературы было бы смешно. Сегодня, когда мы вышли в аудиторию, исчисляющуюся многими миллионами, даже если человек не успел подать заявку или получить какой-то приз, все равно он смог увидеть, как Пушкина читают известные люди. Многие с интересом увидели и отметили для себя, например, как по-разному звучит Пушкин в прочтении певца Дмитрия Билана или известной актрисы Натальи Селезневой, олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой или шоумена Дмитрия Нагиева. Это же просто интересно, и такая форма подачи запоминается, остается в сердце.

— Есть ли у этой акции будущее? Можно ли сказать, что в следующем году мы увидим "Почитай Пушкина!" в новой версии? Или же Россотрудничество запустит новый проект?

— Мне эта акция кажется удачной. Однако я точно бы не стала решать это административным путем. Самое вредное — это когда чиновник в кабинете говорит: "Сегодня будем читать Пушкина, а завтра придумаем еще что-нибудь!" Это не привлечет внимания людей, не запомнится им и даже может вообще оттолкнуть.

Проект, о котором мы говорим, родился не в кабинете, а среди людей, именно поэтому он очень эффективен. Некоторое время назад мы открыли новую рубрику. В ней появилось очень много роликов, в которых люди говорили о том, как именно они видят свою страну, и среди этих видео было большое количество материалов, связанных с поэтами, писателями, в том числе — с Пушкиным. На основании этого и родился конкурс.

Россотрудничество не гонится за новизной форматов, мы пытаемся быть ближе к людям. И в таком постоянном контакте рождается много по-настоящему интересных и нужных проектов





Мы видим свою задачу в том числе и в том, чтобы способствовать выявлению людей, которые придумывают такие интересные и важные вещи, чтобы не государственная структура — Россотрудничество — думала и пыталась решать за них, а чтобы они сами выходили со своими инициативами.

Вообще, отмечу, что в каждой сфере есть свои проекты, которые мы поддерживаем. Так, недавно стал набирать популярность православный праздник Петра и Февронии, отмечаемый как День любви, семьи и верности. Мы в свое время предложили российским центрам науки и культуры за рубежом отметить его. Были даже придуманы общественные награды — за 5, 10, 20 лет семейной жизни. И вдруг неожиданно для всех это событие приобрело такую популярность, что подготовка к нему в наших РЦНК — сродни подготовке к государственным праздникам.

События, которые появляются по инициативе самих людей, — это самые перспективные вещи, самые успешные.

То же можно сказать и о проведении "Бессмертного полка". Каждый год за границей праздник проходит по-новому, становится масштабнее. Уже не только соотечественники выходят с портретами своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Полагаю, что изменения произошли оттого, что у нас поменялся формат обращения к людям за рубежом. Мы рассказываем им не только о том, что мы победили в той войне. Мы благодарим жителей этих стран за то, что они были нам признательны, воспринимали нас в качестве освободителей, а не захватчиков. Люди понимали, что это — обращение к ним, выходили и присоединялись к шествию "Бессмертного полка" не только с портретами, но и просто с листом бумаги, на котором писали имена своих воинов. Это стало особенностью этого года.

Россотрудничество не гонится за новизной форматов, мы пытаемся быть ближе к людям. И в таком постоянном контакте рождается много по-настоящему интересных и нужных проектов.

Беседовал Евгений Коломеец