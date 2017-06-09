Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств

Мартон Дьёндьёши © Пресс-служба Мартона Дьёндьёши

Новое правительство Украины после государственного переворота и трагических событий на майдане 2014 года стремится построить моногосударство. Киевские власти преследуют и ограничивают в правах не только русскоязычное население. Они и взялись лишать прав и свобод другие этнические общины. Заместитель председателя Комитета по международным делам парламента Венгрии от Движения "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") Мартон Дьёндьёши в интервью ТАСС выразил обеспокоенность арестами и нападениями на венгров Закарпатья и предсказал скорый распад Украины из-за отказа предоставить автономию национальным меньшинствам.

— Как вы оцениваете ситуацию с ограничением прав национальных меньшинств на Украине?

— Ситуация с ограничением прав национальных меньшинств на Украине заслуживает сожаления. Украина — наш сосед, и мы бы предпочли поддерживать с ней гармоничные отношения. Мы хотим, чтобы Украина уважала международное право и права человека.

До событий на майдане на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который соответствовал европейским нормам. Он отвечал международным стандартам, уважал права человека, и украинская сторона соблюдала свои обязательства в рамках этого закона. Однако после майдана 2014 года этот закон одним из первых пал жертвой новоизбранной Верховной Рады и был отменен. С этого момента на Украине наблюдается ухудшение ситуации в языковой политике.

Мы видим, что у каждого национального меньшинства на Украине отнимают основное право человека — право говорить на родном языке. Это совершенно неприемлемо. Если такая многонациональная страна, как Украина, хочет добиваться уважения европейских партнеров и быть частью международного сообщества, она должна соблюдать свои обязательства и права этнических меньшинств.

Мы видим, что у каждого национального меньшинства на Украине отнимают основное право человека — право говорить на родном языке. Это совершенно неприемлемо

В реальности мы наблюдаем реализацию политики одного государственного языка. Я думаю, что это ошибочный шаг назад. Ситуация в целом прискорбная. И у Венгрии нет других вариантов, как защищать свое меньшинство в Закарпатье, искать пути решения проблемы на двусторонней основе с Украиной, а также на международной площадке.

— Украинские националисты стали разрушать стелы на венгерском языке в Закарпатье и нападать на представителей венгерской общины. Венгрия осуждает такую агрессию?

— Хочу отметить, что политическая ситуация на Украине после событий на майдане развернулась на 180 градусов и идет по пути откровенного экстремизма или даже фашизма. Эти люди, которые совершают нападения, поддерживают некую "украинскую идею", не учитывают права других этнических групп, для них нет других народностей. Они строят мононациональное и монокультурное государство. Это невозможно себе представить. Мы следим за негативными тенденциями на всех политических уровнях на Украине. Этого нельзя допускать. Я думаю, что Украина идет по ложному пути.

Мне известно, что представители венгерской общины находятся под постоянным давлением украинских спецслужб и государства. На людей, поддерживающих идею автономии, на регулярной основе давят, их арестовывают, доставляют в полицейские участки. К сожалению, все это стало неотъемлемой частью их жизни.

— Парламент Венгрии пытается предпринимать меры по защите этнических венгров Закарпатья?

— Этот вопрос является неотъемлемой частью всех дискуссий в венгерском парламенте. Мы регулярно поднимаем эту тему на уровне комитета по международным делам. Не слежу за тем, в какой степени этому вопросу уделяет внимание международное сообщество, но партия "Йоббик" и другие политические движения Венгрии обеспокоены ограничениями свобод венгров Закарпатья. Тема всегда на повестке дня парламента. Мы также выносим этот вопрос на международные форумы. Я как член Совета Европы могу сказать, что мы пытаемся обсуждать данную проблему на европейских площадках.

— Каким образом выстроен диалог Венгрии с украинской стороной?

— К сожалению, в современных обстоятельствах невозможно вести нормальный диалог с украинскими представителями. Они нас не слышат, не видят и даже не хотят понимать. Они полностью помешаны на какой-то своей идее и собственном представлении об Украине. Вы же знаете, что они находятся в иллюзорной и постоянной войне с Россией. Это даже отражается на заседаниях Совета Европы. Неважно, о чем идет дискуссия, украинским депутатам везде мерещится Россия, по каждому вопросу они винят во всем Россию.

Политическая ситуация на Украине после событий на майдане развернулась на 180 градусов и идет по пути откровенного экстремизма или даже фашизма

Недавно в Париже венгерский докладчик представил обзор ситуации о языках национальных меньшинств в Европе. Этот сбалансированный доклад призывает все страны — члены Совета Европы соблюдать Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Сама хартия служит основным обязательным документом, который содержит рекомендации к странам Совета Европы установить и соблюдать права языков этнических меньшинств.

Крупнейшее сопротивление этому докладу оказывают именно украинские депутаты. Они утверждают, что на Украине невозможно предоставить права этническим меньшинствам даже в вопросе языка. Причиной называют как обычно Россию. Это же нонсенс. Есть международная хартия, международное право для всех меньшинств. Каждая страна Совета Европы должна соблюдать ее положения, а Украина просто без аргументации говорит "нет". У них спрашивают, почему вы так делаете? Они всегда отвечают: во всем виновата Россия. Это же бессмысленное и необоснованное обвинение. Украина такой позицией вредит сама себе.

Я думаю, что если их вообще кто-то слушает на международных площадках, то постепенно понимает, что они творят бессмыслицу. Они занимаются самовредительством.

— Получается, что ситуация на Украине будет только ухудшаться?

— Да. Я наблюдаю только эскалацию ситуации. Понятно, что они пытаются построить собственное государство и одержимы стремлением создать великое государство украинцев. На деле получается, что украинская политическая элита просто отказывается признавать, что Украина — это многонациональная страна. Там живут русское, венгерское, румынское, русинское, польское и белорусское меньшинства. Страна состоит из этих этнических групп. И если государство не уважает их автономные права, культуру, идентичность — это будет бесконечный конфликт. Украина не сможет выйти победителем из этой войны. Страны, которые поддерживают свои меньшинства, будут бороться за их права и будут бороться против позиции Украины.

Страны, которые поддерживают свои меньшинства, будут бороться за их права и будут бороться против позиции Украины

Венгерское правительство последовательно предпринимает усилия в этом направлении. Венгрия просто обязана защищать права более 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье. Украинское государство в целом и правительство лишает их всех прав. У нас нет другого выбора, кроме как защитить их и призвать Украину соблюдать международное право, обязательства. Если они не будут этого делать, тогда Украина окажется на грани коллапса и просто утонет в международном сообществе.

— Партия "Йоббик" предлагает конкретное решение проблемы?

— "Йоббик" добивается автономии для Закарпатья. Культурной и территориальной автономии. Вы наверняка знаете, что в 1991 году после распада СССР в Закарпатье прошел референдум во вопросу предоставления автономии. Большинство местного населения, а именно венгры и русины, и некоторые украинцы голосовали за создание автономной территории на Украине. Правда, украинское правительство отказалось принимать итоги этого референдума.

Я думаю, что нельзя пренебрегать желанием народа. Желание местного населения, особенно в свете современных негативных тенденций на Украине, может привести к распаду страны. Если Украина не будет относиться к этническим группам как к равным партнерам, Украина распадется. Это уже происходит в сфере экономики. Я сегодня не вижу предпосылок, которые могут помочь сохранить Украину единым государством. Если она не предложит жизнеспособное решение всем этническим группам, если она не будет соблюдать международное право, Украина развалится сама по себе.

Венгрия просто обязана защищать права более 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье. Украинское государство в целом и правительство лишает их всех прав

Венгрия — маленькая страна, она может бороться лишь с помощью дипломатических инструментов. Мы будем высказывать наше беспокойство на европейских площадках — в ЕС, Совете Европе за венгерскую общину, за все меньшинства на территории Украины. Так, мы уже поднимаем вопрос о русскоязычном населении на востоке Украины, в Донбассе. Это одинаковые проблемы. Проблемы венгерского меньшинства — это проблемы русскоязычного, польского, румынского и русинского меньшинств. Мы не одни на этом поле боя. Мы будем бороться за их права, будем склонять венгерское правительство к тому, чтобы оно ясно акцентировало внимание на том, что венграм нужна автономия в Закарпатье.

— Почему ЕС не призывает Украину соблюдать права человека?

— Ситуация на Украине — это геополитическая борьба. Я считаю, что произошедшие события на майдане и современная ситуация — это геополитический конфликт, который был спровоцирован Западом. На мой взгляд, все это крупный американский геополитический проект. Европейский союз в данном случае оказался длинной рукой США, помогал и оказывал им полную поддержку. Вот почему Европейский союз, который обычно чувствительно относится к правам человека, к правам национальных меньшинств, сегодня молчит и бездействует, когда Украина давит на этнические группы и идет против собственного населения. Это единственное объяснение, почему Европейский союз использует двойные стандарты именно в этой ситуации.

Думаю, что американские партнеры убедили или даже шантажировали Германию, Францию, Великобританию занять антироссийскую позицию, выступить на стороне американских интересов. Произошедшее на Украине — это геостратегический план Запада, который давно был главным приоритетом евроатлантических политиков. Им совершенно не нужно переживать за права этнических групп, проживающих на территории Украины.

— В Венгрии осознают, почему Крым воссоединился с Россией?

— Член партии "Йоббик" и депутат Европарламента Бела Ковач принимал участие в наблюдении за референдумом в Крыму. Мы высказали четкую позицию по этому вопросу. Мы считаем, что в результате событий на майдане, эскалации обстановки на Украине было ясно, что Россия вступится за свое меньшинство на территории Крыма. Это не стало сюрпризом для нас. Если Киев ведет войну против этнических групп на Украине, ему не нужно удивляться, что другие страны выступают в защиту своих этнических общин всеми имеющимися способами.

Европейский союз, который обычно чувствительно относится к правам человека, к правам национальных меньшинств, сегодня молчит и бездействует, когда Украина давит на этнические группы и идет против собственного населения

Россия — это сильная страна, она при необходимости может воспользоваться военными средствами. Венгрия, к сожалению, маленькая страна, мы значительно слабее. У нас нет таких инструментов. Мы можем использовать только силу дипломатии. В этой связи Киеву не надо удивляться, что Россия задействовала все дипломатические, политические и военные силы, чтобы защитить интересы русскоязычного населения на территории Украины. На месте России так бы поступили все страны. Россия поступила так, как поступит любая нормальная страна в такой критической ситуации.

Беседовал Дмитрий Валеев