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Глава российской диаспоры в Польше: надеемся, нас услышат

10 июня, 12:00 UTC+3 Россия
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Артем Бологов

Артем Бологов

© Личный архив Артема Бологова

Российская диаспора в Польше, по неофициальным данным, насчитывает порядка 40 тысяч человек. О том, чем живут россияне в республике, какие у них возникают проблемы и сложности, в интервью ТАСС рассказал глава Союза организаций российских национальных меньшинств в Польше Артем Бологов.

— Отношения между Россией и Польшей в последние несколько лет значительно ухудшились. На государственном уровне их практически нет. Это как-то отразилось на жизни российских соотечественников в республике?

— Нужно провести черту. Политика — это одно, а отношения между людьми — совсем другое. Мы на эти события смотрим со своей колокольни. Если говорить о бытовом уровне, то никакого влияния соотечественники не ощущают. Они как работали, так и работают. Никакого давления сложившейся ситуации я ни на себе, ни на ком-то другом не ощущаю. Жалоб на то, что кого-то уволили или бизнес не пошел, не было. Я не политик и могу говорить лишь как коммерсант.

— И как ситуация выглядит глазами делового человека?

— В Польше предприниматели выступают за деловые отношения с РФ. Без России тут тяжело прожить. Рынок Евросоюза ограничен.

— Чем сейчас живут российские соотечественники в Польше?

— Летом 2016 года мы официально зарегистрировали Союз организаций российских нацменьшинств в Польше. Это для нас историческое событие, потому что до сих пор у нас не было этой основной для республики формы регистрации. Проще говоря, здесь есть Союз немцев, Союз евреев, а Союза россиян не было. Теперь наш Координационный совет легализован. У нас есть официальная регистрация. В Союз вошли семь организаций из разных городов — Варшавы, Ольштына, Люблина, Белостока, Жешува, Кракова.

— Что это дает? 

— Ранее, когда мы ходили на разного рода совещания и встречи, наименование "координационный совет" никому ни о чем не говорило. Не было головного органа. Теперь он у нас есть. В данный момент мы готовим проект письма на имя министра внутренних дел Польши с просьбой предоставить место нашему представителю в комиссии по делам национальных меньшинств Сейма (нижней палаты парламента). Согласно существующему положению, каждое нацменьшинство должно быть представлено в этой комиссии.

— Несколько недель назад вы принимали участие в заседании этой комиссии. Как оно прошло?

— Это было заседание, посвященное россиянам, проживающим на территории Польши. Мы выразили сожаление в связи с ситуацией вокруг памятников Благодарности Красной армии, обсудили регистрацию нашего союза. В целом все остались довольны итогами заседания. Сложилось впечатление, что наш посыл был услышан.

— Возможность принимать участие в заседаниях комиссии на постоянной основе как-то поможет новому союзу?

— Безусловно. Во-первых, мы выходим на новый уровень и будем в курсе всего происходящего. Во-вторых, мы будем ближе к действующей власти и все наши вопросы сможем решать непосредственно на заседании комиссии, обсуждать их с депутатами Сейма. Надеемся, что нас услышат.

— Какие проблемы и сложности сейчас существуют у российских соотечественников в Польше?

— Главная проблема, которая нас беспокоит, — это ситуация, складывающаяся в Польше в связи с планами республики снести памятники советских воинов-освободителей. Это проживающим в Польше соотечественникам, мягко говоря, неприятно. Мы всегда в разных городах возлагаем цветы, венки, ставим лампадки у этих мемориалов, проводим акцию "Георгиевская ленточка".

Также нас волнует продвижение русского языка в местных университетах. К нам часто обращаются польские институты, чтобы мы проводили различные конкурсы и олимпиады русского языка и литературы. У комиссии Сейма есть денежный фонд, на средства которого мы сможем претендовать, чтобы проводить семинары по русскому языку и продвижению русской культуры в польских учебных учреждениях.

— Как выглядит ситуация с доступом к СМИ, ведь каждое нацменьшинство по польским законам имеет право, в частности, на эфирное время на общественном телевидении?

— Наше время отдали украинцам и белорусам, телеканалу "Белсат". Они вещают на русском языке то, что они хотят. По факту русский язык есть, но содержание этих программ нас не устраивает.

— То есть вы ощущаете недостаток доступа к СМИ?

Да, конечно, такой недостаток есть, и мы надеемся в ближайшее время решить эту проблему. Мы часто приглашаем польские СМИ на наши мероприятия, чтобы они их осветили, показали, как мы отмечаем 9 Мая, Масленицу, рассказали о заседаниях Координационного совета, продемонстрировали своей аудитории, как живет российская диаспора в Польше, но они не проявляют интерес. В такой ситуации нам бы хотелось самим освещать наши мероприятия, показывать соседям-полякам, чем мы занимаемся, какие у нас традиции, кухня, культура.

Даже региональные СМИ интересуются нами только тогда, когда сносится какой-то памятник советским солдатам. Они обращаются с просьбой прокомментировать происходящее, но часто этот комментарий потом не показывают, так как он не вписывается в картинку, представляет собой ложку дегтя в их бочке меда, напоминает, кто освободил Польшу. 

— В ближайшее время планируется проведение каких-то интересных мероприятий с участием российских соотечественников?

— В октябре мы готовим конференцию, посвященную 100-летию революции. В нашу организацию входит Союз казаков Польши — потомки белогвардейцев, которые эмигрировали после революции. Нам кажется, что их участие сделает конференцию очень интересной. Будут представлены две стороны.

Беседовала Ирина Полина

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