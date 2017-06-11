Глава депторга Москвы: на фестивале "Времена и эпохи" в 2018 г. у Кремля пройдут корабли

Алексей Немерюк © Сергей Савостьянов/ТАСС

Заключительные дни нашумевшего фестиваля исторических реконструкций "Времена и эпохи" пройдут в столице в разгар празднования Дня России. Чтобы гости смогли в полной мере и с комфортом посетить праздничные площадки фестиваля, несколько центральных улиц Москвы сделают пешеходными. О том, как Москва расширила географию фестиваля в этом году, что увидят гости на финальном этапе реконструкций, и какие есть задумки по проведению фестиваля в будущем году, в интервью ТАСС рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- В этом году кульминация "Времен и эпох" придется на празднование Дня России. Что предусмотрели организаторы фестиваля специально к этому знаменательному празднику?

- В День России нельзя не почтить историю российских побед перед грозным неприятелем. К счастью, их у нас было великое множество. На длинных выходных 10, 11 и 12 июня гостей фестиваля реконструкции ждет много событий, посвященных политическим, военным и культурным достижениям России самых разных исторических периодов. Кульминацией фестиваля станет грандиозный "День истории России", который пройдет 12 июня на Тверской улице.

На длинных выходных 10, 11 и 12 июня гостей фестиваля реконструкции ждет много событий, посвященных политическим, военным и культурным достижениям России самых разных исторических периодов

Программа "Дня истории" составлена таким образом, что принять участие в интерактивных развлечениях смогут даже самые юные посетители. Костюмированные аниматоры расскажут все о программе праздника, а волонтеры сориентируют непосредственно на площадках.

Для тех, кто по каким-то причинам не смог посетить предыдущие дни фестиваля, 12 июня, с 12:00 до 22:00, на Тверской и Охотном ряду покажут лучшие реконструкции и активности за все 12 дней.

- И какие из них, на ваш взгляд, самые интересные?

- Сложно сказать. Каждая площадка уникальна, как и эпоха, которой она посвящена. Расскажу о тех, которые привлекли наибольшее внимание посетителей, например, площадка "Дьяковская культура". Там "обитают" дьяковцы или "первые москвичи" - племена раннего железного века, населявшие территорию нынешней столицы. "Соседи Руси" – выставка доспехов русских войск и орды. "Эпоха Петра Первого", где посетители увидят улицу XVIII века на новый, европейский, манер.

На площадке, посвященной войне 1812 года, откроется школа фехтования, мастерская шорника и полевая кухня. Локация "Севастополь" покажет полевой лагерь французов и англичан времен Крымской войны и типичную городскую площадь XIX века.

На площадке “СССР в 30-е годы” посетителей ждут настольные игры, песни под гитару и баян, модное дефиле, парад физкультурников и выставка ретроавтомобилей. "Призывной пункт" развернется на площадке “Великая Отечественная война”. Там также можно будет пройти курсы пулеметчиков и медсестер. На каждой площадке можно попробовать кухню соответствующей эпохи.

- Расскажите про фестивальные угощения.

- Какие-то угощения и сладости можно попробовать бесплатно – это комплимент от наших реконструкторов. На фестивале готовят блюда из специального "исторического" меню, подготовленного прославленными столичными рестораторами. Они продаются за достаточно символическую плату - от 50 до 350 рублей за блюдо. У "русичей" и "орды" работает настоящая "Чайхона". На выставке Отечественной войны 1812 года - подобие ресторана "Пушкин" и популярное для той эпохи меню с нотками французской кухни. Традиционная полевая кухня, с тушенкой и гречкой – на площадке "Великая Отечественная война"

- В этом году фестиваль впервые вышел за пределы привычного места проведения - парка “Коломенское”. Как это повлияло на посещаемость площадок?

- "Времена и эпохи" 2017 года впервые проходит не в конкретном месте, а сразу на десятках городских пространств – улицах, бульварах, парках отдыха. На конкретной площадке можно увидеть сразу несколько эпох. Кроме того, фестиваль длится 12 дней вместо привычных двух.

"Времена и эпохи" 2017 года впервые проходит не в конкретном месте, а сразу на десятках городских пространств – улицах, бульварах, парках отдыха

В этом году "Времена и эпохи" занимают сразу 30 городских и парковых площадок, на которых задействовано 6 тыс. реконструкторов. В Москву на фестиваль приехали более тысячи иностранных гостей из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии. В 2016 году иностранцев было всего 150. Общее число посетителей мы еще не считали, но совершенно точно, оно в разы превысит показатели прошлых лет.

- Вы заговорили об иностранцах – возникали ли проблемы с их приездом на фестиваль?

- Глобальных проблем не возникало, поскольку действовал обычный режим въезда иностранных граждан на территорию РФ, он достаточно понятный и прозрачный. А чтобы попасть на сам фестиваль в качестве реконструктора, достаточно было аккредитоваться и пройти незамысловатый отбор.

- Расскажите о подготовке реконструкторов к участию в фестивале.

- Для них была организована внутренняя программа, включающая в себя лекции, обмен опытом, а также организацию досуга. Многие реконструкторы давно увлекаются историей и привезли с собой костюмы, предметы быта, и, самое главное, знания, о том, как на самом деле происходили события в той или иной эпохе. Как люди одевались, как себя вели, что ели. Знатоки и любители реконструкции представили свои идеи на конкурсе исторических проектов с призовым фондом в девять миллионов рублей.

- Как будут выбирать финалистов конкурса исторических проектов? Победитель заберет весь призовой фонд или его поделят между призерами?

- На первом этапе конкурса "Времена и эпохи. Собрание" экспертный совет, в который вошли ученые, организаторы фестивалей и реконструкторы, отобрал из 95 поданных заявок 16 лучших. Среди них книга "Московское царство. Путеводитель по эпохе", реконструкция изготовления средневековой кашинной посуды, экспозиция "Хоромы деревянны со светлицы…", лаборатория исторических экспериментов, европейское средневековое поселение, комплекс исторических аттракционов "Цыганский котелок", информационный портал "Война и мир раннего Средневековья".

Знатоки и любители реконструкции представили свои идеи на конкурсе исторических проектов с призовым фондом в девять миллионов рублей

Выставка проектов проходит на площадках "Бульвар истории" в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре. 8 июня жюри посетили выставку, оценили презентации и пообщались с участниками конкурса. После этого эксперты выберут девять лауреатов. Церемония награждения победителей пройдет в заключительный день фестиваля, 12 июня. Призовой фонд разделим на девять частей.

- Какие планы по проведению фестиваля в 2018 году?

- У нас уже есть кое-какие задумки. В планах - расширять территорию проведения фестиваля, осваивать новые городские пространства.

Обязательно будут задействованы необычные городские площадки. Древние римляне сыграют на стадионе, а по Москве-реке вдоль Кремля планируем пустить регату исторических кораблей. Прием инициатив на фестиваль следующего года уже открыт.

Беседовала Екатерина Масенина