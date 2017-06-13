Ринат Дасаев: смотрю матчи и все еще хочу на поле

Ринат Дасаев © Алексей Крутов/ТАСС

13 июня легендарный вратарь московского "Спартака" и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев празднует 60-летие. Сейчас он работает с голкиперами второй команды красно-белых. Лучший вратарь мира 1988 года редко общается с прессой, но по случаю памятной даты уделил немного времени ТАСС и рассказал, с какими чувствами встречает 60 лет, признался в планах попробовать себя в качестве главного тренера и, конечно, поделился впечатлениями от "Спартака" прошлого и настоящего.

- Расскажите о своих планах на день юбилея?

- Юбилей отмечу не 13-го, а 19-го со своими друзьями.

Когда я смотрю футбол, сидя дома на кресле, у меня все клокочет: "Почему играю не я?"

А в сентябре в окно на матчи сборных очень хочу собрать всех друзей и поиграть в футбол. Ну и, конечно, представителей правительства - Сергей Лавров, Сергей Шойгу, может быть, Виталий Мутко. Хочу, чтобы все получили удовольствие. Среди моих друзей много и не из футбола, но они все его любят.

- Часто возвращаетесь воспоминаниями к своей карьере?

- Естественно. Вы знаете, когда я смотрю футбол, сидя дома на кресле, у меня все клокочет: "Почему играю не я?" Хотелось бы играть еще. Хорошо, есть ветераны. Меня приглашают, и если у меня есть время, с удовольствием езжу.

- Помимо игр за ветеранов и работы в "Спартаке" еще чем-то успеваете заниматься?

- Семьей. Чем еще заниматься? У меня футбол, семья. И опять футбол.

- В 60 лет много планов строите?

- Планы строю, а как они в жизни проявятся, трудно сказать. Во-первых, мне приятно, что я здесь - в "Спартаке" - работаю и тренирую. "Спартак" - это мое я, понимаете. Оно с детства - с моих родителей, братьев, со всего.

Хотелось бы все-таки попробовать себя на поприще главного тренера в какой-либо команде

Но хотелось бы все-таки попробовать себя на поприще главного тренера в какой-либо команде. Получится или нет, другое дело, но попробовать хотелось бы. Пока, правда, не предлагают, а самому трудно просить, но попробую, если будет возможность. Начать надо, конечно, с команды маленькой, все потихоньку делать. Если в начале сильно высоко залезешь, очень низко падать.

- Сколько даете себе на реализацию плана?

- Года два.

- А планы не на футбол?

- Сейчас у меня вторая жена, четверо детей. Хотелось бы, чтобы они были полностью обеспечены и не знали нужды. Это моя первая задача. Ну и хотелось бы, чтобы они были всегда при деле, чтобы никогда не чувствовали себя в заботе, чтобы долго жили и ни в чем не нуждались. Я как человек и отец всегда стремлюсь к тому, чтобы дети зарабатывали сами.

"Хотим создать из "Спартака" династию"

- Как восприняли чемпионство "Спартака"? У многих эйфория.

- И у меня эйфория, я очень рад: команда не была чемпионом 16 лет. Очень рад работать в этом клубе, тем более в чемпионском статусе. Благодарен руководству, тренерскому штабу и многим людям из клуба, которые положили не мало своих сил, чтобы команда добилась этого успеха.

- Чем этот "Спартак" похож на "Спартак" 80-х годов?

- Что-то схожее есть. Мелькают стеночки, средний и короткий пас. Считаю, что это и есть наш стиль, и отчасти благодаря ему и выиграли. Плюс подбор игроков, конечно. Лидера бы называть не стал, а костяк - Денис Глушаков, Квинси Промес, Дмитрий Комбаров, Артем Ребров.

- Есть ощущение, что "Спартак" может продолжить побеждать?

- Есть, конечно. Мы все к этому и стремимся. Это не должно заканчиваться одним годом, хотим продолжить династию. Возможна ли гегемония?

Лидера бы называть не стал, а костяк - Денис Глушаков, Квинси Промес, Дмитрий Комбаров, Артем Ребров

Постоянно быть ничего не может. И, пожалуйста, не сравнивайте сегодняшнее время и 90-е годы. В 90-х, можно сказать, команд-то не было, кроме "Спартака". Некоторые были, грубо говоря, из села. В любом случае, надо играть и становиться чемпионами. Но сейчас уровень вырос - ЦСКА, "Зенит" просто так чемпионства отдавать не будут. Мы должны быть настроены. Очень хочу новой победы, тем более на это есть предпосылки.

"Готов учиться у Карреры"

- Как оцениваете карьеру?

- Положительно. Конечно, есть о чем жалеть. Денег мало заработал (смеется). В наше время столько не платили. Если бы я в свое время вернулся из Севильи в Россию, мог бы поиграть бы еще четыре-пять лет. Опять же, и заработать мог лучше.

- Самое яркое воспоминание?

- Помню, как обыграли бразильцев на выезде в товарищеском матче со счетом 2:1 и привезли своеобразный кубок (15 июня 1980 года бразильцы праздновали 30-летие открытия легендарного стадиона "Маракана" и 10-летие победы в чемпионате мира). То, что стали вице-чемпионами Европы в 1988 году. Хотя это, скорее, огорчение - мы должны были становиться чемпионами, потому что в финале играли лучше голландцев (встреча завершилась победой голландцев со счетом 2:0).

- Помните, как приехали в "Спартак"?

- Приехал сюда после Курска, где мы играли за Астрахань. Меня посмотрели, сказали, что мной довольны: "Мы тебя оставляем". Говорю, что не могу остаться, потому что Астрахань остается без вратаря, потому что в то время, представляете, я был в команде единственный вратарь, второго даже не было. Сказал: "Отыграю три игры и приеду к вам". Так и получилось.

"Вот вам загадка"

- Кто ваш главный тренер в жизни?

- Константин Иванович Бесков. Он для меня все - отец, тренер. Что-то хорошее от него возьму и если стану главным тренером.

В тренерском деле - если мне доверят, если получится - я буду брать хорошее от всех тренеров и делать свое "я". От Валерия Лобановского, от Бескова, от того же Массимо Карреры

Понимаете, когда я строил из себя вратаря, я не подражал никому, просто от каждого брал свое - от Тони Шумахера одно, от Дино Дзоффа другое и много от кого. Я делал свое "я". Также и в тренерском деле - если мне доверят, если получится - я буду брать хорошее от всех тренеров и делать свое "я". От Валерия Лобановского, от Бескова, от того же Массимо Карреры.

- У вас были неприятные моменты связанные с Лобановским.

- Ну единственный момент, это когда он не взял меня на сборы в Испанию, оставив здесь тренироваться одного. Вообще, о Лобановском говорить можно много. В начале он всегда стремился к физической подготовке, искал людей более сильных и подготовленных. Игроков ему хватало на пять лет, после чего он их просто выбрасывал, выгонял. А потом он перестроился: начал к физике подключать технику - так появились Александр Заваров, Иван Яремчук, которые еще и в футбол играли.

- Как можно было постоянно поддерживать хорошую атмосферу в таких амбициозных и полных личностями командах как "Спартак" и сборная СССР?

- А это вам загадка (улыбается). Наверное, были все-таки лидерские качества, управление коллективом, влияние на игроков. Не зря Лобановский и Бесков ставили меня капитаном команды. Но это долгая история, и, как всегда, говорить можно будет и о хорошем, и о плохом.

"Приз лучшему вратарю не отдам"

- В 2008 году вас звали в структуру Российского футбольного союза.

- Тогда был предложен катастрофический контракт. Был даже пункт о том, что я должен исполнять обязанности администратора, носить мячи, покупать билеты. Это несерьезно, и я отказался. Если предложат сейчас на хороших условиях, почему нет?

- В сборную к Станиславу Черчесову?

- Почему нет? Мы с ним в дружеских отношений еще со времен игры за "Спартак".

- Что такое чемпионат мира для страны?

- Сложно сказать. Может быть, это будет положительное влияние, потому что будут стадионы, многие захотят играть. С другой стороны, после турнира все может резко угаснуть.

- Не хотите отдать приз лучшему вратарю мира в музей "Спартака"?

- Меня просят, но а мне-то что останется! Память должна быть! Сын смотрит на приз и гордится мной.

Беседовал Антон Рассказов