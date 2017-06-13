Председатель правления ПАО "Банк "Югра": людей нужно "толкать" в малый бизнес

Дмитрий Шиляев © "Банк "Югра"

Председатель правления ПАО "Банк "Югра" Дмитрий Шиляев рассказал ТАСС об ожиданиях от развития малого и среднего бизнеса в России и о создании МФЦ для предпринимателей.

— Ранее прошла информация, что банк "Югра" в ближайшее время увеличит капитал на $500 млн за счет средств акционеров. На фоне чего было принято такое решение?

— Ранее акционер предоставил субординированные депозиты (вклады, которые нельзя снять со счета до окончания действия договора. — Прим. ТАСС) на эту сумму, а потом принял решение их простить, то есть отказаться от обязательств со стороны банка в их выплате. Его решение связано с увеличением базового капитала банка, что напрямую влияет на имидж кредитной организации: чем выше достаточность собственных средств, тем выше котируется его устойчивость на рынке. Прощение займов позволило увеличить базовый капитал банка почти до 12,5%. Соответственно, благодаря таким действиям наша надежность повышается. Это говорит о том, что мы как банк можем нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, но не в ущерб своим клиентам.

— Сегодня у вас более 100 офисов по всей России. Планируется ли в обозримом будущем увеличивать их количество?

— Увеличения не планируется, но будем проводить релокацию некоторых офисов, так как они недостаточно вовлечены в клиентский поток корпоративного и розничного бизнеса. Сегодня дополнительный потенциал такого потока мы видим в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде и Тюменской области.

Для многих владельцев небольших компаний спасением является наличие региональных фондов по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), которые обеспечивают до 70% поручительствами по кредитам

— Как вы оцениваете уровень поддержки сектора малого и среднего бизнеса со стороны государства?

— На мой взгляд, имеющейся государственной поддержки в вопросе обеспечения малого бизнеса длинными кредитами и низкими ставками недостаточно. Кроме того, у предпринимателей чаще всего нет залогового обеспечения по кредиту, это тоже проблема. Думаю, что для многих владельцев небольших компаний спасением является наличие региональных фондов по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), которые обеспечивают до 70% поручительствами по кредитам. Однако 30% по кредитному договору по-прежнему остаются необеспеченными, что несет определенный риск для банка.

— По вашему мнению, как можно улучшить ситуацию с кредитами для небольших компаний?

— Я считаю, что размер поручительства со стороны фондов должен быть доведен до 100%. Кроме того, каждый регион должен иметь прямую заинтересованность в развитии собственных предпринимателей. Чем больше будет размер гарантий и их количество, тем лучше это повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в регионах, что в свою очередь увеличит приток финансов со стороны бизнеса в местные бюджеты.

— А вы сами видите потенциал в сфере отечественного МСБ?

— Безусловно, сегодня перспектива развития российского бизнеса именно за малыми и средними компаниями. Россия перенасыщена крупными предприятиями и остро нуждается в малых и средних компаниях. Также после кризиса очень много людей остались без работы — их надо "толкать" в малый и средний бизнес. Надо создавать определенные госпрограммы и проекты, чтобы наше общество заинтересовалось развитием семейного бизнеса и понимало его ценность как отдельного предприятия.

— Ваш банк заинтересован в привлечении клиентов из сектора малого и среднего бизнеса?

— Конечно. Сейчас у нас порядка 30% клиентов от общего объема заемщиков — это малый и средний бизнес. Мы планируем наращивать долю клиентов из данного сегмента. В данный момент для сектора МСБ у нас существует ставка на уровне 14–15% годовых, но в обозримом будущем будем ее снижать. Я считаю, что идеальная ставка для предпринимателей — это 10%. Кроме того, активно налаживаем рабочие отношения с региональными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства по части обеспечения кредитов гарантийными обязательствами. Заключили пока четыре соглашения, но останавливаться на достигнутом не собираемся.

— Насколько высоким был у вас уровень просрочки по кредитному портфелю сектора МСБ по соотношению 2015 года к 2016-му? Какую тенденцию наблюдаете сейчас?

— Уровень просрочки относительно небольшой — менее 2%. Общий объем выдачи кредитов предпринимателям в 2016 году составил порядка 3,7 млрд рублей, что ненамного меньше, чем в 2015 году, тогда общий объем равнялся около 4,1 млрд рублей. Видим следующую тенденцию: спрос на кредитные продукты под исполнение госзаказа, овердрафты (краткосрочный кредит, возможность для клиента банка снимать больше денег, чем есть у него на расчетном счету. — Прим. ТАСС) и кредиты, обеспеченные региональными гарантийными фондами. К слову, выдачи кредитов малому и среднему бизнесу за первые 4 месяца 2017 года составили 1,4 млрд рублей.

— На ваш взгляд, в каких продуктах сегодня нуждаются предприниматели?

— Прежде всего у бизнесменов есть необходимость в получении овердрафтов и пополнении оборотных средств компании с помощью кредитов. Также предприниматели заинтересованы в инвестиционных кредитах и банковских гарантиях для обеспечения участия в тендерах.

— Планируете ли вы развивать смежные продукты для малых и средних компаний? На чем еще планируете зарабатывать, помимо кредитования?

— Мы планируем активно развивать инструменты предоставления банковских гарантий. Этот сервис сейчас очень популярен в среде предпринимателей. На сегодняшний день документы от компании на получение такой гарантии у нас рассматриваются в течение одной недели и сумма выдачи составляет от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей. В обозримом будущем срок рассмотрения будем уменьшать до одного дня, а максимальную сумму получения гарантии можем увеличить до 50 млн рублей.

— Отлично, а что еще?

— В планах развитие системы многофункциональных центров (МФЦ) для клиентов из малого и среднего бизнеса. Пока мы тестируем один такой центр на базе нашего офиса на Китай-городе в Москве. Предприниматель там может открыть счет, совершить транзакционную операцию, воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием и услугами нотариуса. Если этот проект себя оправдает, то будут появляться новые МФЦ и дополняться дополнительными сервисами для предпринимателей.

— Сейчас очень многие банки начали говорить об использовании Big Data (анализ больших данных. — Прим. ТАСС) для выдачи кредитов предпринимателям. Планируете ли внедрить подобные технологии у себя?

— Сейчас есть одно предложение от специализированной компании, которая предложила использовать большой массив данных наших клиентов, чтобы анализировать их операции по счету, выдаче зарплат сотрудникам и более быстро принимать решение о выдаче. Интерес у нас есть, пока разбираемся.

— По вашему мнению, как будет дальше развиваться сфера финансовых услуг для МСБ?

— Думаю, что все идет в сторону создания "супермаркетов" для предпринимателей, когда при обращении в одно окно можно получить большой комплекс услуг: составление налоговой отчетности, ее отправка в налоговую службу, открытие расчетно-кассового обслуживания в банке, получение кредитов и гарантий, и все это в онлайн-режиме. Мне кажется, сейчас все крупные компании активно "заточены" на создание единой системы услуг и продуктов для своих клиентов, за этим будущее.

Беседовала Юлия Ермилова