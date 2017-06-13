Ларс Айдингер: своим видением образа Николая II я никого не хотел обидеть

Ларс Айдингер © Сергей Бобылев/ТАСС

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший будущего императора Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда", рассказал о своей работе с российской съемочной группой и попробовал объяснить в интервью ТАСС возможные истоки возникшей дискуссии вокруг новой ленты, которая выйдет в широкий прокат 26 октября 2017 года.

— Фильм "Матильда" еще даже не вышел в прокат, но уже наделал много шума. Как вы считаете, есть ли что-то в ленте Учителя такое, что могло бы потревожить чувства верующих?

— В фильме точно нет. Конечно, я пытаюсь понять, чем вызваны опасения или сомнения. Мне кажется, эти сомнения возникают из-за того, что еще никто фильм не видел, общественность не знает, что на самом деле в нем.

Мне кажется, если бы тот, кто тревожится, увидел фильм, то все опасения разрушились. Эту ситуацию можно сравнить с упреком, адресованным некогда мне, в том, что я являюсь порноактером. Если бы они посмотрели на мои актерские работы, изучили мою биографию, то они бы поняли, что это не так. И, главное, если бы они увидели фильм Питера Гринуэя, они бы также поняли, что это художественный фильм. Если меня называют порноактером, то из этой же реплики может следовать, что и Питер Гринуэй — порнорежиссер, но это же совсем не так.

Своим видением фигуры Николая II я ни в коем случае не хотел никого обидеть или оскорбить.

— Как вы готовились к роли Николая II? Помогали ли вам в этом биографии императора?

Я был счастлив тому, что у меня появилась возможность поработать в Москве

— Когда играю исторических персонажей, стараюсь исходить из сценария, а не из литературы, потому что написанная биография — это тоже своего рода интерпретация. Не хочу играть интерпретацию интерпретации, я хочу показать свой подход к образу этого человека, которого я играю. Я читал одну из биографий, и во время чтения меня не покидало ощущение, что и эта работа была написана под сильным впечатлением автора о Николае II.

Я был счастлив тому, что у меня появилась возможность поработать в Москве, я рад возможности составить свое представление о России, а не основывать свои суждения лишь на том, что мне предлагают медиа. Конечно, я был рад возможности составить и свое собственное суждение о Николае II.

— Ларс, вам понравилось работать с русским режиссером и российской командой актеров?

— Надо сказать, что главное впечатление сложилось от работы Алексея Учителя, который снимал картину. Он работает в собственной особенной манере. Он практически всегда снимал сцены без пауз — одним кадром. Это, конечно, производило невыразимое впечатление, это было искусно.

Алексей Учитель практически всегда снимал сцены без пауз — одним кадром

И во время работы ты понимаешь, что Алексей — крупный режиссер, который очень долго и тщательно работает над тем, чего он хочет добиться, и не отпускает, не останавливается до тех пор, пока не увидит именно то, что он задумал. С командой российских актеров у меня не складывалось ощущение, что у нас есть разница в манере игры.

— Ларс, что было самым сложным во время съемок?

— Самым сложным было то, что я не говорю по-русски. Сложность была и в произношении русского текста, и в том, чтобы понимать моих партнеров по фильму и адекватно реагировать на сказанное.

Самым сложным было то, что я не говорю по-русски

Тогда я подумал, что все эти сложности мне нужно использовать для создания образа Николая II. И я подумал, что Николай не всегда понимал, что же хочет от него окружение, эти многочисленные советники, которые подсказывали ему те или иные решения. Думаю, ему было очень сложно. Во время съемок я попытался часть сложностей собственных вложить в экранный образ Николая II. И я пытался идентифицировать его проблемы на себя.

— Как вы себя чувствовали в Москве? Русскую кухню оценили?

Обед был великолепен всегда

— Я люблю русскую кухню. Но я заметил, что на съемках они прибегли к какой-то хитрой уловке, потому что все было очень вкусно. Хотя, вообще, я догадался, что это была за уловка. Она заключалась в том, что перерыв на обед был всегда очень поздно. Но обед был великолепен всегда.

— Ларс, планируете ли вы продолжать сотрудничество с русскими режиссерами?

— К сожалению, ответ на этот вопрос не в моих силах. Если Алексей Учитель мне когда-нибудь что-нибудь предложит, я с ним соглашусь. Но для начала нам нужно завершить этот проект, сделать так, чтобы его показывали в кино. Сейчас нам нужно все препятствия, которые есть, преодолеть.

Беседовала Александра Урусова