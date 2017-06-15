Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) © Сергей Петров/ТАСС

Представители Следственного комитета рассказали патриарху Кириллу на совещании в Даниловом монастыре 14 июня о промежуточных итогах опознания останков, которые, предположительно, принадлежат расстрелянным членам семьи последнего русского царя Николая II. В заседании приняли участие члены специальной патриаршей комиссии для изучения результатов исследования останков.

Об итогах совещания в Даниловском монастыре, отношении Русской православной церкви к дискуссии вокруг подлинности "екатеринбургских останков" и ближайших планах патриаршей комиссии по обнародованию результатов экспертизы в коротком интервью ТАСС после совещания рассказал секретарь комиссии, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

- Владыка Тихон, как прошло сегодняшнее совещание, кто принимал в нем участие и какие вопросы, кроме доклада представителей Следственного комитета, на нем обсуждались?

- Совещание у святейшего патриарха было посвящено обсуждению промежуточных результатов расследования Следственного комитета Российской Федерации об убийстве царской семьи и результатов работы комиссии Московского патриархата, изучающей ту же тему в рамках поставленных святейшим патриархом задач. С 2015 года проводятся новые и изучаются прежние экспертизы по этому вопросу. Особым образом уделяется внимание самой тщательной исторической экспертизе, вопросы к которой подготовлены как самими экспертами-историками, так и Следственным комитетом. Список вопросов представлен патриаршей комиссии также и от представителей общественности.

- Кто из представителей общественности представил вопросы в комиссию?

- Это известные в своей области исследователи: Леонид Болотин, Анатолий Степанов. Они передали список вопросов в патриаршую комиссию. Это очень интересные темы и вопросы. Они взяты к изучению наряду с остальными.

- Известно, что некоторые представители общественности, включая упомянутого вами историка и публициста Леонида Болотина, придерживаются версии, что останков семьи Романовых не существует, и не собираются признавать результаты экспертизы, какими бы они ни были. Как церковь относится к дискуссии вокруг подлинности останков?

- В задачи патриаршей комиссии, секретарем которой я являюсь, не входит признание или непризнание останков. Поручение, данное нам святейшим патриархом, состоит в том, чтобы вместе со следствием провести независимые, объективные и верифицируемые, то есть проверяемые экспертизы по делу об убийстве семьи святых страстотерпцев и их верных спутников. Результаты экспертиз – судебно-криминалистической, генетической, антропологической и историко-архивной будут представлены на соборное суждение церкви.

Суждение относительно церковного почитания или непочитания "екатеринбургских останков" как святых мощей уполномочен выносить только соборный разум православной церкви. До этого все остальные суждения, безусловно, могут иметь место, поскольку сегодня продолжаются исследования, а следовательно, продолжается и очень важная дискуссия. Это можно только приветствовать. В какой форме эти суждения высказываются – вопрос, если можно сказать, к жанру той же дискуссии: у нас в России полемика нередко происходит в весьма категоричных и резких формах. Ничего необычного в этом не вижу.

- Совещание у патриарха проходило в закрытом режиме, но тем не менее могли бы вы в самых общих чертах рассказать о его итогах?

- Интересного в докладах и сообщениях, в прениях и презентациях было так много, что при всем желании в коротком интервью я не смогу этого пересказать: встреча у патриарха длилась около пяти часов. Сейчас мы просто не имеем права разглашать тайну следствия: все эксперты давали положенные по нашему Уголовно-процессуальному кодексу подписки и обязательства.

Но вот то, что касается того, что было после совещания с руководством и экспертами Следственного комитета, здесь я могу сообщить о том, что, возможно, будет представлять интерес для всех, кто следит за этой темой. По завершении основного совещания святейший собрал присутствующих участников от патриаршей комиссии. Здесь было предложено и решено просить Следственный комитет разрешения на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена. Комиссия будет также просить у СК РФ допущения для постоянных и привлеченных экспертов еще до окончания следствия давать интервью и комментарии по вопросам и темам, ответы на которые уже получены. Мы очень надеемся на согласие Следственного комитета, и тогда возможно будет организовать в самых разнообразных формах конструктивное обсуждение по новым и ранее имевшимся фактам и версиям.

- Обнаружились ли в процессе следствия, экспертиз и исследований ранее неизвестные факты, и когда можно будет увидеть первые публикации результатов экспертизы?

- Да, обнаружились. И их немало. Это все, что пока можно сказать. Если разрешение Следственного комитета будет получено, то увидеть первые публикации можно будет уже этим летом.

Беседовал Глеб Брянский