Немецкий парламентарий: отношения с Россией можно улучшить за короткое время

Юрген Хардт © Katja-Julia Fischer

Юрген Хардт играет заметную роль во внешней политике германского консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Он является координатором правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству, представителем фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики. В интервью ТАСС Хардт рассказал о том, почему Европа должна все больше полагаться лишь на собственные силы, оценил перспективы улучшения отношений с Россией, рассказал о влиянии международной повестки на настроения электората на фоне приближающихся выборов.

— Канцлер Германии Ангела Меркель, вернувшись с саммитов НАТО в Брюсселе и Группы семи в Таормине (Италия), выступила с речью, в которой заявила, что прошли те времена, когда Европа могла полностью полагаться на других. Что именно следует понимать под этой реакцией на политику Трампа?

— Европейцы, и в частности немцы, прекрасно чувствовали себя в условиях, когда Америка постоянно брала глобальную ответственность в военной сфере.

В соответствии с Парижской хартией 1990 года все европейские страны обязались уважать неприкосновенность и суверенитет других государств. В этом документе мы видели возможность для сокращения вооружений, мы это сделали. Бундесвер, к примеру, сократил свои силы на треть. Когда три с половиной года назад после противоречащего международному праву вторжения России в Крым вновь заговорили о военной угрозе, НАТО на саммите в Уэльсе единогласно решила повышать обороноспособность европейских государств. Кроме того, мы решили теснее сотрудничать в рамках внешней политики и политики безопасности. Все это укрепит европейские позиции и разгрузит Америку. Мы собираемся эффективнее использовать наши возможности, в частности для того, чтобы действовать более самостоятельно в рамках миссий под эгидой ООН.

— Часто говорят о том, что ситуация в мире выходит из-под контроля. Германию при этом представляют в качестве некоего якоря стабильности для западного общества. Готова ли ФРГ к этой роли?

— Немцам небезразлична судьба тех, кто вынужден покинуть свою родину. Большинство граждан нашей страны откровенно сочувствуют этим людям. Если бы не готовность жителей Германии оказывать помощь в этой области, то невозможно было бы принять столько беженцев. Нам удалось сделать это таким образом, что живущим здесь людям не пришлось от чего-то отказываться. Опасения многих людей так и не оправдались. Это объясняет, почему канцлер сейчас популярнее, чем когда-либо.

Однако немцы почувствовали, что международные кризисы оказывают прямое влияние на их страну в целом, вплоть до небольших населенных пунктов. Наша страна с точки зрения политики и экономики имеет вес, и мы заинтересованы в том, чтобы миропорядок в Европе на протяжении долгого времени оставался стабильным и справедливым. Наша моральная обязанность заключается в том, чтобы эффективнее использовать собственные возможности ради мира. Германия готова брать на себя ответственность. Однако каких-либо односторонних шагов не будет. Мы собираемся объединять силы с нашими друзьями и партнерами. Именно поэтому мы постоянно говорим о том, что готовы руководить на правах одной из сторон и что готовы признавать при этом руководство со стороны других в соответствии с общими договоренностями.

— В преддверии выборов в бундестаг немцев обычно беспокоят исключительно внутренние вопросы — пенсии, налоги, зарплаты. В какой степени электорат будут интересовать такие темы международной повестки, как Brexit, политика Дональда Трампа, борьба с терроризмом, беженцы, роль НАТО?

Люди нуждаются в ответах на затянувшиеся кризисы в Сирии, Ливии, на Украине. Новые задачи прослеживаются в сфере миграции

— В отличие от предвыборной гонки прошлых лет внешняя политика на этот раз будет играть важную роль. Ситуация во внутренней политике и в экономике ФРГ в общем и целом положительная. И немцы видят, что угроза их благосостоянию может исходить скорее извне. Большой вопрос, который задают себе граждане, заключается в том, кто на фоне серьезных кризисов и на фоне мировой нестабильности лучше других может защитить их интересы и нивелировать угрозы. Немцы на примере других стран видят, как отсутствие доверия (к правительству. — Прим. ТАСС) и тенденция к популизму могут негативно сказаться на развитии страны.

В ходе предвыборной борьбы будет важно дать ответы на насущные вопросы международной политики. В частности, разработать подход для решения разногласий в соседних с нами странах. Люди нуждаются в ответах на затянувшиеся кризисы в Сирии, Ливии, на Украине. Новые задачи прослеживаются в сфере миграции. Задача политиков заключается в том, чтобы создать приемлемые условия для жизни в тех государствах, из которых прибывают беженцы.

— В программе правительства ФРГ на 2013–2017 годы упоминалась в том числе Россия, ставилась цель выстраивать с ней "хорошие, добрососедские отношения". Будут ли отношения с Москвой упоминаться в предвыборной программе ХДС/ХСС в преддверии нынешних выборов, и если да, то в каком контексте?

— Работа над предвыборной программой в настоящее время ведется. Для ХДС и ХСС остается важной целью улучшать политические, экономические и межобщественные отношения с Россией. Мы выступаем за партнерское сотрудничество с РФ. Однако в будущем оно будет возможным лишь при готовности и желании России активно восстанавливать утраченное доверие. К этому относится приверженность (Москвы. — Прим. корр.) верховенству международного права и неприкосновенности границ суверенных государств. Если Россия вернется к Парижской хартии, то отношения станут нормальными и более интенсивными за короткое время. Потому что такие сферы, как экономика, культура и международное сотрудничество, предлагают огромные возможности, которые граждане России и Германии с удовольствием бы использовали.

— Германия и Турция рассорились. Спорных моментов предостаточно — чистки после неудавшейся попытки госпереворота, дело арестованного журналиста газеты Die Welt Дениза Юджеля, авиабаза Инджирлик, с которой будет выведен немецкий контингент. Куда движется Турция и как складывающаяся ситуация скажется на ситуации на Ближнем и Среднем Востоке?

— К сожалению, президент Реджеп Тайип Эрдоган видит перспективу в том, чтобы отвернуться от Европейского союза. И своей цели он может, по всей видимости, добиться только при том условии, если будет ограничивать свободу своего народа. Если он действует в соответствии с желаниями собственного народа, то зачем ему ставить под вопрос независимость юстиции, ограничивать свободу прессы и права оппозиции? Я полагаю, что Эрдоган не согласен с правилами, которые приняты в Европейском союзе. Особенно в том, что касается независимости юстиции, разделения власти и контроля за руководством страны. Однако я думаю, что турки в конце концов захотят другой политики и добьются этого демократическими методами.

Беседовал Антон Долгунов