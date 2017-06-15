Рашид Алимов: ШОС стала "большой восьмеркой"

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9 июня в Астане произошло историческое событие – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала "большой восьмеркой": в нее в качестве полноправных членов вступили Индия и Пакистан. А в день рождения ШОС, 15 июня, состоялась торжественная церемония поднятия государственных флагов этих стран в штаб-квартире организации. О значении расширения ШОС нам рассказал участник церемонии поднятия флагов на площадке у штаб-квартиры ШОС, генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

– Как ШОС пришла к этому событию, какой организация стала теперь?

– Предоставление Республике Индия и Исламской Республике Пакистан полноправного членства в Организации – это действительно историческое событие, которое открывает новую страницу летописи развития объединения. Стоит особо отметить, что и сама ШОС, и эти два государства последовательно шли к нему много лет. Здесь нужно вспомнить, что созданная 15 июня 2001 года в Шанхае Организация за истекшие годы прошла поэтапный путь институционального становления, в течение которого сформировалась юридическая и договорно-правовая база по широкому спектру направлений многостороннего взаимодействия.

Государства-основатели вели планомерную работу по наладке и запуску институтов практического взаимодействия, которые смогли бы обеспечивать эффективную реализацию поставленных задач в области поддержания мира и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам. Важно было также создать основу для эффективного экономического и гуманитарного взаимодействия.

– Что можно выделить на этом пути как главную веху?

– В 2002 году на саммите ШОС в Санкт-Петербурге был принят главный конституирующий Организацию документ – Хартия ШОС. Она стала основным ориентиром как в теоретической, так и в практической работе по выстраиванию многопланового взаимодействия. В Хартии зафиксирован принцип открытости Организации, подразумевающий возможность вступления в ее ряды новых полноправных членов – государств, разделяющих цели и принципы сотрудничества. На начальном этапе также важно было выстроить внутриорганизационную работу, если хотите, "притереться друг к другу", создать атмосферу доверия, добиться эффективной реализации договоренностей, на основе которых создавалась Организация. Нужно признать, что это была сложная и кропотливая работа, требующая времени и внимательного отношения ко всем деталям и аспектам выстраивания многостороннего и многопланового взаимодействия в рамках ШОС. Организация развивалась "своим путём", шаг за шагом происходило ее встраивание в архитектуру международных отношений.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о принципах деятельности ШОС...

– Принципиальными были и остаются идейно-философские основы сотрудничества в рамках ШОС, которые были зафиксированы в Хартии. Именно благодаря ясным и прозрачным принципам сотрудничества, реально партнерской модели взаимодействия государств-членов, в основу которой заложен уже ставший широко известным во всем мире "шанхайский дух", ШОС заняла особое место в системе современных международных отношений, заслужила высокий международный статус, снискала авторитет. Успехи ШОС наглядно демонстрировали, что Организация стала эффективным институтом сотрудничества больших и малых стран, а ее партнерская модель является уникальной в понимании современных взглядов на развитие межгосударственного общения.

Успехи ШОС наглядно демонстрировали, что Организация стала эффективным институтом сотрудничества больших и малых стран, а ее партнерская модель является уникальной в понимании современных взглядов на развитие межгосударственного общения

Это все больше привлекало внимание и вызывало интерес в международной среде. Вполне закономерным стало то, что особый интерес к Организации стали проявлять именно соседние государства Евразийского континента, многие из которых ещё "на заре становления Организации" заявили о намерениях наладить практическое сотрудничество с ШОС. В числе первых государств были авторитетные и влиятельные государства Южной Азии – Индия и Пакистан. Еще в 2005 году на саммите ШОС в Астане эти страны стали наблюдателями при ШОС, тем самым подключившись к совместной работе.

– Расширение ШОС долго ждали, и все же оно произошло достаточно неожиданно. Что послужило здесь своеобразным стимулятором?

– Для того чтобы расширение ШОС и принцип открытости, зафиксированные в ее Хартии, вступили в фазу практической реализации, имелся целый ряд конкретных предпосылок. К числу важнейших из них можно отнести завершение этапа становления Организации как эффективной и сбалансированной международной структуры многостороннего многопланового сотрудничества на принципах равенства и взаимопонимания. Во-вторых, государствам-членам ШОС удалось сформировать такую модель партнерских отношений, которая наиболее полно отвечает сложнейшим концептуальным вызовам современности. В ее рамках узловые проблемы преодолеваются не с помощью жесткого регламентирования и иерархии, а путем гармонизации усилий и актуализации алгоритмов совместной работы.

ШОС построила свою модель, в которой доминируют обоснованная дискуссия и равноправные диалог

Мы знаем немало примеров, когда в международных организациях превалирует доминирование "сильных". ШОС построила свою модель, в которой доминируют обоснованная дискуссия и равноправные диалог. Индия и Пакистан активно работали с ШОС на протяжении 12 лет в качестве наблюдателей, поступательно проводили линию на развитие и расширение взаимодействия с Организацией практически по всем ключевым направлениям. Полагаю, что именно этим они наглядно продемонстрировали свои намерения, что, по сути, стало самым весомым аргументом для предоставления им полноправного членства в ШОС.

– Что конкретно Индия и Пакистан сделали для вступления в ШОС?

– За прошедший после саммита в Ташкенте год (2016) эти страны во взаимодействии с государствами-основателями ШОС проделали серьезную работу по присоединению и правовому оформлению членства. Они безоговорочно присоединились ко всем документам ШОС, взяв на себя обязательство вносить конструктивный вклад в совместную работу.

– И что мы имеем в итоге?

За столом шосовского формата теперь находятся четыре ядерные державы – половина мирового ядерного клуба

Итак, сегодня мы видим новую ШОС – "восьмерку", мощнейшую трансрегиональную структуру, объединяющую более 44% населения Земли, основная часть которого – молодые люди экономически активного возраста. Благодаря географическому положению ШОС стала естественным связующим звеном между Азиатско-Тихоокеанским и Атлантическим регионами, со странами Южной Азии и Ближнего Востока. В этом контексте большие перспективы открываются для дальнейшего развития взаимодействия со странами АСЕАН.

За столом шосовского формата теперь находятся четыре ядерные державы – половина мирового ядерного клуба. Объективно, сегодня ШОС – крупнейшее региональное объединение, эффективность работы которого будет влиять не только на ситуацию в регионе, но и в мире. Особенно важно это в борьбе против международного терроризма.

– Похоже, работа ШОС стала сложнее?

– Нужно признать, что возросла и ответственность Организации, так как она распространяется почти на половину проживающих на планете людей. Поэтому решение задачи обеспечения благосостояния, благополучия и процветания народов, проживающих в наших странах, будут все более определять повестку дня "восьмерки".

Нужно признать, что возросла и ответственность Организации, так как она распространяется почти на половину проживающих на планете людей

Для этого имеются самые благоприятные условия. Прежде всего, в Евразии и вокруг нее происходит активизация мощных экономических процессов, ведется интенсивная работа по реализации национальных программ экономического развития, центр мировой экономики перемещается в страны Азии и это – объективная реальность. В этом контексте с учетом огромного потребительского рынка государств-членов ШОС, наличия собственных передовых технологий, ресурсной базы, производственных мощностей у ШОС открываются новые беспрецедентные возможности.

– То есть центр внимания постепенно сосредотачивается на экономических аспектах деятельности ШОС?

– Полагаю, что объединение сравнительных преимуществ государств-членов будет создавать в дальнейшем кумулятивный эффект и приведет к формированию общих абсолютных преимуществ для поступательного экономического развития всего региона.

– Но ведь ШОС живет "не хлебом единым"?

– "Восьмерка" объединяет еще больший культурный ареал: здесь расположены почти 15% объектов Всемирного культурного наследия из списка ЮНЕСКО. Это делает гуманитарную составляющую сотрудничества богаче и ярче, а работу на этом направлении – интересней и привлекательней. Важно продолжать укрепление гуманитарных связей через взаимное познание культур и традиций наших народов, что, несомненно, будет самой занимательной частью нашей совместной работы. Таким образом, приём Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества делает её сильнее по всем азимутам сотрудничества. Впереди большая совместная работа.

Беседовал Андрей Кириллов