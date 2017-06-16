Кристиан Греко: После выставки в Петербурге мы надеемся увидеть много русских в Турине

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Директор Египетского музея в Турине, итальянский египтолог Кристиан Греко рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о том, с чем его музей приехал в Санкт-Петербург, где сегодня открылась выставка из считающегося самым важным за пределами Египта собрания артефактов Нового царства.

– В Государственном Эрмитаже только что открылась уникальная выставка из коллекции Египетского музея Турина "Нефертари и Долина цариц". Как родился этот проект и сотрудничество с величайшей российской сокровищницей?

– Все сложилось благодаря личным связям. Я на протяжении 17 лет работал в Музее древностей Лейдена в Нидерландах, и у нас сложилось взаимодействие с филиалом Эрмитажа в Амстердаме (действует с 2009 года - Прим.ТАСС), с которым мы задумали выставку. Но в итоге она прошла в Лейдене, с ноября прошлого года по апрель нынешнего. Проект привлек внимание директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, и так мы стали вместе реализовывать идею о том, чтобы перевезти выставку в Санкт-Петербург. На самом деле в Эрмитаж мы привезли не ту же самую выставку, ее концепция была значительно изменена. В Лейдене в центре было захоронение царицы Нефертари, жены фараона Рамсеса II, и история ее обнаружения в 1904 году Эрнесто Скиапарелли. Мы также попытались восстановить по имеющимся артефактам жизнь во времена Нового царства. В Эрмитаже мы больше рассказываем о самих гробницах, не только царицы, но и других захоронениях, а также об их истории, о том, как они потом использовались - в VII веке до н.э. они стали семейным некрополем XXV династии. То есть, в Санкт-Петербург мы привезли все саркофаги XXV династии. Кроме того, экспозиция обогащена ценными папирусами, которые имеются в нашей коллекции.

- Ваш музей впервые привозит свою выставку в Россию?

- Да, это в первый раз, и мы очень рады этому обстоятельству. Во-первых, мы ценим престиж площадки, на которой развернута выставка. И потом мы надеемся, что эта экспозиция даст возможность познакомить с Египетским музеем широкую российскую публику, во внимании которой мы заинтересованы. Наш музей - второй самый крупный музей Египта в мире после Каирского. Мы рассчитываем, что выставка вызовет еще больший интерес к нашей коллекции.

- Для любого музея всегда проблематично вывозить на выставки свои экспонаты, тем более из основной коллекции. А секция, посвященная гробнице Нефертари, насколько я помню, одна из центральных в музее в Турине. Как вы вышли из положения, чтобы не опустели выставочные залы?

- Конечно, такие выставки - это редкость и, скорее, исключение, уникальная возможность дать, в данном случае российской публике, познакомиться с жемчужинами нашей коллекции. Разумеется, вывоз целой секции вынуждает закрыть залы, где она обычно представлена. Но мы нашли выход - сейчас этот зал отведен под реставрационную мастерскую, и все посетители музея в Турине могут наблюдать за процессом реставрации мумий животных, но, разумеется, нам пришлось внести изменения в обычный экскурсионный маршрут.

- По завершении выставки в начале января следующего года в Санкт-Петербурге планируются ли еще какие-то "гастроли"?

- После Санкт-Петербурга выставка отправится в Северную Америку - сначала в Канаду, а потом в США.

- Расскажите, пожалуйста, о главной героине - царице Нефертари, чтобы никто не путал с Нефертити, имя которой, наверное, больше на слуху у широкой публики. Кто такая Нефертари?

Мы надеемся, что эта экспозиция даст возможность познакомить с Египетским музеем широкую российскую публику, во внимании которой мы заинтересованы

- Не стоит путать Нефертари с Нефертити, потому что даже по хронологическим рамкам они никак не соприкасаются. Нефертити - супруга фараона Эхнатона (1370-1330 гг. до н.э.), тогда как Нефертари жила почти на сто лет позже, была женой Рамсеса II, одного из наиболее долго правивших фараонов, при котором Египет максимально расширил свою территорию вплоть до Нубии (историческая область в долине Нила). Нефертари была любимой женой фараона, ей, например, был посвящен большой храм в Абу-Симбеле, в котором одна из надписей гласит: "той, ради которой светит солнце". Ее захоронение, обнаруженное в 1904 году, было совершенно нетронуто с точки зрения сохранности убранства и декораций, и это одна из самых важных и красивых сохранившихся гробниц. Хотя и она подвергалась разграблениям. Некоторые фотографии, сделанные во время египетской экспедиции во главе со Скиапарелли, будут представлены на выставке в Эрмитаже. Исследование захоронения Нефертари позволяет нам понять, какой была жизнь при дворе фараона. Все предметы погребального инвентаря, которые были обнаружены в гробнице Нефертари, выставлены в Эрмитаже. Хотя принадлежавших царице вещей немного - это 34 погребальных статуэтки, сандалии и крышка от ее саркофага.

- Сохранились ли какие-то легенды о Нефертари, как, например, о Нефертити, о которой сложился миф как об ослепительной красавице?

- Нефертари была прекрасна. "Нефер" на древнеегипетском означает "красивый и добрый". Так что даже имя неслучайно. Каких-то особо знаменитых мифов нет, но мы знаем, что она всегда оставалась рядом с фараоном, одним из самых значимых в истории Египта.

- А какую роль вообще играли женщины в древнем египетском обществе?

- Женщины в Древнем Египте играли достаточно важную роль. Вы уже упомянули Нефертити, которая была женой фараона Эхнатона и, возможно, стала его преемницей на троне. К Нефертари относились с таким же почтением, как и к ее мужу - Рамсесу II. Мы можем вспомнить о царице Хатшепсут (конец 1400-х гг. до н.э.), которая после смерти мужа Тутмоса II взошла на трон и правила Египтом как настоящий фараон. Египетские женщины играли важную роль в семье. О равноправии мужчин и женщин свидетельствуют многочисленные статуи, изображающие фараонов и их супруг одинаковыми с точки зрения иконографии. Кроме того, в Египте права женщин защищались. В нашем музее сохранились брачные соглашения, в которых подробно описывается, какими правами пользуется женщина, в том числе в случае развода. То есть существовали формы алиментов и содержания, на которое имели право женщины.

- Как получилось, что самое богатое собрание за пределами Египта оказалось именно в Турине?

Археология и научные исследования - это бальзам для души

- Египетский музей в Турине - самый древний музей в мире. Он появился в 1824 году, нам немного осталось до 200-летнего юбилея. В Турине, потому что интерес к Египту там возник еще 400 лет назад - в 1626 году в город попала бронзовая алтарная табличка (Mensa isiaca), которая была найдена в Риме и спасена во время разграбления 1527 года (войсками императора Карла V). На этой табличке в центре изображена богиня Исида в окружении божеств и египетских надписей. Это происходит в момент, когда Турин становится столицей Савойского герцогства в 1563 году. И тогда же возникает миф о том, что Турин был основан египтянами. Савойским, укрепляющим свой статус правящей династии, нужен этот миф, и это связывает Савойский дом с Египтом. В 1759 Виталиано Донати посылают в Египет на поиски других артефактов. Он возвращается с 600 предметами, среди которых монументальные статуи, в том числе Рамсеса II. И в 1824 году король Карл Феликс (Савойский) покупает коллекцию Бернардино Дроветти, генерального консула Франции в Александрии, который, как многие дипломаты того времени, собирал предметы древности с целью дальнейшей продажи на рынке антиквариата. Сначала он вел переговоры с Лувром, но в итоге выбрал в качестве покупателя Савойских.

- С тех пор коллекцию удается как-то пополнять?

- Сейчас коллекция обогащается больше с качественной точки зрения. Но в плане количества больших приобретений нет. Зато наша коллекция пополняется постоянно благодаря исследованиям и новым знаниям об артефактах. Каждый день мы узнаем все больше об истории Древнего Египта. Более того, наши специалисты вернулись к раскопкам, сейчас Египетский музей участвует в проекте совместно с Музеем древностей Лейдена и Университетом Лейдена.

- Вы лично ждете еще каких-то сенсационных находок или уже все самое важное обнаружено?

- Новых находок мы ждем всегда, остается еще очень много неизвестного, нам предстоит многое понять и найти объяснения аспектам в хронологии истории Египта.

- Что вы считаете наиболее важным и крупным экспонатом в Египетском музее?

- Я бы сказал, полное захоронение Ка, архитектора фараонов. Его гробница была обнаружена 15 февраля 1906 года, и все ее содержимое - 550 предметов - выставлено в нашем музее. Египетский музей в Турине - единственный в мире вне Египта, который обладает полным набором предметов оформления усыпальниц Нового царства. Чтобы посмотреть только на эти экспонаты, стоит приехать в Турин и в Италию.

- Снято множество фильмов на фантастические сюжеты о том, что пирамиды, саркофаги, мумии приносят несчастья и смерть тем, кто нарушает их покой. Есть доля мистики во всем этом?

- Я - наглядный пример, что все это выдумки. Я участвую в раскопках в Египте с 2001 года и нисколько не жалуюсь на здоровье. Археология и научные исследования - это бальзам для души. Люди всегда стремятся видеть таинственное там, где его нет. Египет и его история сами по себе настолько притягательны, что никакой мистики не нужно.

- Значит, никакого проклятия мумий?

- Нет, никакого проклятия!

Беседовала Вера Щербакова