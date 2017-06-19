Сергей Горьков: ВЭБ намерен содействовать созданию инновационной экосистемы в России

Сергей Горьков © Анатолий Медведь/фотохост-агентство ТАСС

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Банк Харбина на полях IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине (КНР) договорились создать группу фондов по поддержке инноваций с целевым объемом инвестиций до $700 млн. В интервью ТАСС глава ВЭБа Сергей Горьков рассказал о подробностях создания фондов, а также о планах по поддержке инновационных проектов.

— Для финансирования каких проектов планируется создать фонды ВЭБа и Банка Харбина?

— ВЭБ намерен содействовать созданию инновационной экосистемы в стране. В соответствии со стратегией развития банка до 2021 года, ВЭБ должен запустить проекты трансформации, в том числе цифровой. Задача создаваемых фондов — сформировать портфель проектов и привлечь частных инвесторов.

Создается новый инструмент поддержки инноваций с выходом на один из ключевых рынков. Эта инициатива — пример привлечения иностранных инвесторов для финансирования российских инновационных разработок. Предполагается инвестирование в следующие отрасли: промышленность, программное обеспечение, интернет, цифровое мультимедиа, интернет-коммерция, коммуникации, полупроводники.

Создается новый инструмент поддержки инноваций с выходом на один из ключевых рынков. Эта инициатива — пример привлечения иностранных инвесторов для финансирования российских инновационных разработок

Группа ВЭБ видит в этом возможность получения успешного опыта софинансирования проектов, что соответствует стратегии ВЭБа. Совместная деятельность с китайскими партнерами будет оказывать действенную поддержку инновационным компаниям в выходе на международные рынки и стимулировать экспорт. Мы рассчитываем, что соотношение частных и банковских инвестиций составит 3:1.

В числе перспективных для инвестирования из средств фондов ВЭБ будет предлагать проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) и научно-исследовательского центра "Курчатовский институт". Рассчитываем на то, что первые сделки будут рассмотрены уже в этом году.

— Фондов будет несколько?

— Предполагается создание трех фондов, ориентированных на поздние стадии. Их инвестиционная деятельность направлена на поддержку как непосредственно инновационных проектов, так и фондов, инвестирующих в инновации.

— Вы уже коснулись темы проектов, которые планируется поддержать при помощи средств фондов. Не могли бы вы рассказать подробнее, о каких сферах идет речь? Это будут только российские проекты или же и других стран?

— Инвестиционный фокус венчурного фонда — инновационные компании из России и Китая, разрабатывающие инновационные продукты, услуги и технологии, вышедшие на траекторию роста и имеющие доказанную бизнес-модель. В настоящее время для венчурного фонда рассматриваются сделки в сфере коммуникаций, космических технологий, транспорта и в сфере энергоэффективности.

— Есть ли уже понимание того, на какие сроки создаются эти фонды?

— Фонды создаются на срок до 10 лет, инвестиционный период — 5–7 лет.

— Это будут вложения в капитал или заемное финансирование?

— Финансирование предполагается предоставлять в форме акционерного капитала в акции или доли инновационных компаний, в форме займов, а также в капитал инвестиционных фондов.

— Был ли у ВЭБа уже похожий опыт по поддержке инновационных компаний?

— Группа ВЭБ видит большие перспективы у российских инновационных компаний. Мы готовы активно поддерживать их проекты в части финансирования и наработанных партнерских контактов за рубежом. Поэтому в рамках новой стратегии ВЭБ активно поддерживает проекты, направленные на опережающее развитие, те отрасли, в которых Россия может быть мировым лидером.

Группа ВЭБ видит большие перспективы у российских инновационных компаний

ВЭБ становится одним из крупнейших игроков в области инвестиций в инновационные отрасли. Так, на ПМЭФ-2017 Внешэкономбанк подписал соглашения с компаниями, инновационные разработки которых были представлены на стенде банка, среди которых "МаксимаТелеком" и "Даурия Аэроспейс".

В начале июня Внешэкономбанк подписал c индийской SREI Infrastructure Finance Ltd меморандум о взаимопонимании с целью создания совместного фонда по поддержке IT-технологий и инноваций с целевым объемом инвестиций до $200 млн.

Кроме того, ВЭБ планирует запустить масштабный проект по поиску идей для высокотехнологичных отраслей экономики и популяризации новых технологий. С 1 июля на специально созданной онлайн-платформе начнется всероссийский отбор стартапов в таких отраслях, как искусственный интеллект, машинное обучение, "интернет вещей", цифровые платформы и блокчейн, дополненная реальность и альтернативная энергетика. Принять участие в проекте смогут команды предпринимателей из всех регионов страны, разрабатывающие бизнес-идеи в одной из этих отраслей. Выход в эфир телешоу о технологических предпринимателях планируется осенью этого года на телеканале НТВ.

Подготовлено редакцией экономической информации