Представитель ВОЗ: опыт РФ по борьбе с табаком и алкоголем полезен для других стран

Жужанна Якаб © EPA/JONAS EKSTROMER

Российские специалисты примут участие в создании кластера по инфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а Министерство здравоохранения РФ до конца года должно согласовать стратегии по противодействию распространению табака в РФ и по здоровому образу жизни, поддержанные ВОЗ. О том, каких успехов России уже удалось достичь в общественном здравоохранении, организации паллиативной помощи и служб контроля боли, нужно ли ограничивать доступ к абортам, а также о роли РФ в глобальном здравоохранении рассказала в интервью корреспонденту ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якаб.

— В России среди причин смертности населения на первом месте стоят неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, диабет и другие). Могут ли эти причины отойти на второй план, уступив место онкологическим заболеваниям?

План действий по неинфекционным заболеваниям В 2016 году 53 страны Европейского региона ВОЗ приняли план действий по НИЗ. Документ является четкой дорожной картой для достижения глобальных целей по сокращению преждевременной смертности и снижению бремени болезней в соответствии с Повесткой дня для устойчивого развития до 2030 года. Россия уже продвигает этот план.

— Для начала необходимо сказать, что борьба с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) является одним из важнейших приоритетов общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. РФ также оказывает выдающуюся поддержку и на уровне Европейского региона ВОЗ — со своими 53 государствами-членами, и на глобальном уровне. Здесь я особенно хотела бы поблагодарить Российскую Федерацию за ее щедрую поддержку в создании Европейского центра ВОЗ по профилактике и борьбе с НИЗ. Работа с российскими экспертами по целому ряду проектов Управления НИЗ является чрезвычайно обогащающим опытом.

По данным ВОЗ, заболеваемость раком в России растет, но не быстрее, чем в большинстве европейских стран (увеличение происходит не так быстро, как, например, в Дании или Нидерландах). С середины 90-х годов в европейских странах смертность от рака постепенно снижается благодаря более ранней диагностике и улучшению лечения. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается с начала 2000-х годов, но она остается высокой — фактически в три раза выше смертности от рака. Так что в скором времени заболеваемость раком будет распространяться на сердечно-сосудистые заболевания в России.

— То есть сам рак перестанет быть приговором?

— Как сказал доктор Олег Чеснов, помощник Генерального директора ВОЗ, "рак не должен быть смертным приговором в любой точке мира, поскольку существуют проверенные способы профилактики и лечения многих видов рака". Это означает, что Российская Федерация может сделать еще больше, чтобы уменьшить смертность от рака. Борьба с этим заболеванием является одним из примеров необходимости совместных действий политики. Доказательства показывают, что укрепление программ ранней диагностики в сочетании с фискальной и маркетинговой политикой в ​​целях содействия здоровому потреблению, стимулированию физической активности и предотвращению малоподвижного поведения плюс контроль над табаком и меры контроля над алкоголем могут принести очень хорошие результаты. Мы, ВОЗ, готовы поддержать Российскую Федерацию в ее усилиях по сокращению бремени НИЗ, улучшению качества жизни и повышению ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

— В резолюцию по неинфекционным заболеваниям сейчас обязательно включен блок по паллиативной помощи. С чем связаны основные проблемы с доступом к паллиативной помощи в Европейском регионе? Как ВОЗ оценивает работу России в этом направлении?

— Среди проблем в сфере паллиативной помощи в Европейском регионе ВОЗ можно отметить затрудненный доступ к опиоидным препаратам, отсутствие подготовленного персонала, слабое развитие ухода на дому, недостаточное понимание среди населения и самих медицинских работников того, что такое паллиативная помощь. Эти проблемы варьируются от одной страны к другой.

В России за последние 5–6 лет достигнуты большие успехи в принятии политики в отношении паллиативной помощи. Была разработана дорожная карта для улучшения доступа к сильнодействующим обезболивающим, установлено и уже реализуется минимальное количество паллиативной помощи на население, всем регионам РФ предоставлено финансирование.

Однако требуется больше усилий. Медицинские специалисты должны обучаться в соответствии с последними рекомендациями по паллиативной помощи и контролю боли. Существует большая потребность в информации о необходимости и преимуществах соответствующего контроля боли для пациентов. Кроме того, необходимо продолжать совершенствовать законодательство в этом отношении, а также обеспечить защиту от судебных преследований врачам, которые лечат пациентов с болевым синдромом.

Как ВОЗ оценивает уровень паллиативной помощи в РФ В 2014 году глобальный доклад ВОЗ по оценке паллиативной помощи во всех 194 государствах-членах оценил паллиативную помощь в РФ на уровне 3 (по шестибалльной шкале, где 1 — "неизвестная деятельность", а 6 — "услуга полностью интегрирована в предоставляемые медицинские услуги"). Хорошей новостью является то, что недавняя миссия ВОЗ в России показала, что в 2017 году, спустя три года, страна, вероятно, займет четвертое место ("общее предоставление паллиативной помощи").

— А как обстоит ситуация с облегчением боли у детей?

— Неадекватное облегчение боли у детей является большой проблемой не только в РФ, но и во всем мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. За последние шесть лет российское правительство значительно облегчило осуществление паллиативной помощи и борьбы с болью как для детей, так и для взрослых путем принятия некоторых важных документов.

Например, в 2011 году было подтверждено право всех людей на облегчение боли. Паллиативная помощь была установлена ​​как один из четырех основных видов медицинской помощи. А в 2015 году базовый стационарный и амбулаторный паллиативный уход был включен в перечень услуг, предоставляемых бесплатно. В результате во многих городах России созданы паллиативные услуги для взрослых. Во 2-м Московском государственном медицинском университете им. Пирогова работает отдел педиатрической паллиативной помощи.

— Значительный блок вопросов, которыми занимается ВОЗ, посвящен проблемам женского здоровья. В свою очередь в РФ с 2016 года идет дискуссия относительно предложения православной церкви исключить аборты из системы бесплатного медицинского страхования. Какова позиция ВОЗ в отношении абортов?

— Здоровье женщин является одним из главных приоритетов Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом году: страны одобрили глобальные усилия по улучшению здоровья женщин путем принятия Повестки дня на XXI век по устойчивому развитию. Мы добиваемся значительного прогресса в улучшении здоровья женщин, но женщины по-прежнему сталкиваются с большим количеством проблем. И регулирование рождаемости, включая аборты, является одной из них.

Документы ВОЗ, касающиеся здоровья женщин В Европейском регионе ВОЗ были приняты два ключевых документа, касающихся здоровья женщин: Стратегия в отношении здоровья и благосостояния женщин на 2017–2021 годы и План действий в отношении сексуального и репродуктивного здоровья, в котором основное внимание уделяется факторам риска для здоровья женщин и действиям, необходимым для их решения.

Проблема абортов стала объектом интенсивных дискуссий во многих обществах и на международных форумах. Национальное законодательство об абортах является прерогативой национальных правительств, и ВОЗ не вмешивается в решение этой страны. Мандат ВОЗ в этой области очень четкий: организация не стремится изменить законодательство об абортах в странах. Но ВОЗ работает над тем, чтобы все женщины могли осуществлять свои права на сексуальное и репродуктивное здоровье и получать доступ к информации и услугам, в которых они нуждаются. В тех случаях, когда услуги по прерыванию беременности являются законными, ВОЗ может по просьбе страны оказывать техническую помощь для обеспечения того, чтобы они предоставлялись по самым высоким стандартам.

— Если говорить о здравоохранении, то с этой точки зрения должны ли аборты быть доступны?

— Есть доказательства, которые говорят о том, что правовой запрет не предотвращает аборты в целом. Любая женщина, в том числе девушка-подросток с нежелательной беременностью, может пойти на риск криминального, незаконного аборта, если не может получить доступ к безопасному прерыванию беременности. Бедные женщины с большей вероятностью делают небезопасный аборт, чем более состоятельные женщины. При этом чем больше срок беременности, тем выше показатели смертности и травм при нелегальном прерывании беременности. Кроме того, уровень незаконных абортов выше, когда доступ к эффективной контрацепции и к безопасным абортам ограничен.

В странах, где прерывание беременности ограничено, уровень абортов несущественно отличается от стран, где они законны. При этом имеются данные о том, что снижение доступа к безопасному аборту приводит к увеличению материнской смертности и заболеваемости.

Принимая во внимание, что за законодательное регулирование абортов отвечает страна, ВОЗ подчеркивает необходимость того, чтобы органы общественного здравоохранения улучшили санитарное просвещение, в том числе сексуальное образование, и расширили всеобщий доступ к соответствующим услугам и эффективной контрацепции. Все это является частью стратегических документов ВОЗ.

— В каких областях здравоохранения, по мнению ВОЗ, Россия достигла успехов? Какие программы, реализованные в РФ, могли бы использоваться в других странах?

— В первую очередь это комплексная программа борьбы против табака, проводимая РФ. В начале 2000-х годов РФ была среди государств с наивысшей распространенностью потребления табака (включая женщин и молодежь), но с тех пор страна добилась значительного прогресса в борьбе с курением.

Борьба с курением в России В 2008 году Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). В 2010 году правительство РФ внедрило национальную стратегию борьбы против табака на 2010–2015 годы, за которой последовало принятие всеобъемлющего национального закона о борьбе с табаком в 2013 году.

Законодательство РФ, направленное на ограничение потребления табака, является одним из самых сильных в мире, и его положения включают ряд запретительных мер: запрет на курение в общественных местах, рекламы табака, продажи несовершеннолетним, а также увеличение налогов.

Эффективность этих мер подтверждена результатами глобального обзора, проведенного в России в 2016 году. Исследование показало, что распространенность употребления табака значительно снизилась среди взрослых людей — с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году (с 60,7% до 50,9% среди мужчин, с 21,7% до 14,3% среди женщин). Это представляет собой относительное снижение распространенности употребления табака на 21,5%.

Другим чрезвычайно важным направлением является повышение физической активности у детей и подростков.

И последним, но не менее важным я бы назвала алкогольную политику. Если смотреть на тенденции за последние 20 лет, то в РФ до 2007 года потребление алкоголя неуклонно росло, и в тот момент население Российской Федерации потребляло на пять литров больше на душу населения чистого алкоголя, чем в среднем по Европейскому региону ВОЗ. Но уже в период с 2007 по 2014 год потребление алкоголя сократилось на 15%, а также снизилась смертность от алкоголизма, связанного с циррозом печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотя уровень потребления алкоголя и смертность от алкоголя по-прежнему превышают средний показатель по Европе, тенденция за последние семь лет является обнадеживающей и может быть вызвана серьезными изменениями в алкогольном регулировании. В особенности ограничительными мерами и запретом на продажу в ночные часы. Это то, что мы называем передовой практикой с отличными результатами, которыми стоит поделиться с другими государствами — членами ВОЗ.

Беседовала Инна Финочка