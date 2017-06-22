Всеволод Вуколов: работники стали больше жаловаться на работодателей

Всеволод Вуколов © Пресс-служба Роструда

Вопросы повышения производительности труда, несвоевременная выплата и "серая" зарплата в конвертах по-прежнему остаются актуальными для нашей страны. О том, как государство планирует легализовать труд работников и какие результаты уже достигнуты в этом направлении, обоснованы ли жалобы почтальонов на низкие зарплаты, и какие изменения ждут работодателей и сотрудников в связи с переходом на цифровую экономику в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной службы по труду и занятости РФ Всеволод Вуколов.

- В эти дни в Москве проходит III Всероссийский форум молодых инспекторов труда. В условиях меняющихся подходов к контрольной и надзорной деятельности каким должен быть инспектор труда?

- Повышение грамотности инспекторов труда и качества их подготовки являются одними из ключевых задач, которые сегодня необходимо решать. Поэтому уже третий год подряд проводится Всероссийский форум государственных инспекторов труда. Данное мероприятие не просто способствует становлению и развитию профессиональных качеств инспекторского состава, оно способствует формированию пула инспекторов новой формации, которые станут одной из движущих сил реализации концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности, проводниками новой системы ценностей и контрольно-надзорных практик, базирующуюся на активном участии инспекции труда, бизнеса и работников в формировании единой системы законных трудовых отношений и безопасного труда.

За прошлый год в Роструд поступило порядка 460 тысяч жалоб по разным нарушениям трудового законодательства. Это примерно на 13% больше, чем в 2015 году

Кроме того, в Федеральной службе по труду и занятости реализуется система профессионального развития государственных служащих, которая включает в себя профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации, стажировки, институт наставничества, различного рода конференции, форумы и так далее. Она разработана по принципам многоступенчатого обучения, практической ориентированности, непрерывной актуализации программ обучения и использования инновационных образовательных технологий.

- По оценке Минфина, федеральный бюджет недополучает порядка 10-12 триллионов рублей из-за серых зарплат. Как вывести из тени работодателей?

- Мы уже два года активно работаем в этом направлении и ежегодно наполняем бюджет Пенсионного фонда. По прошлому году это более 30 миллиардов рублей. Муниципальные и региональные комиссии работают очень активно и в прошлом году более 2,5 миллионов человек легализованы по поручению правительства РФ.

- У ведомства есть планы по дальнейшему сокращению серых зарплат в нашей экономике?

- Мы думаем об этом, сейчас Минтруд тоже активно этим занимается и, я думаю, что мы будем наращивать нашу работу, потому что это большая проблема. Возможно, нам в этом помогут технологии цифровой экономики. Вопрос выхода человека из тени важен тем, что это должна быть позиция человека. Когда человек где-то работает, оформлен в установленном порядке, соблюдает законодательство, платит налоги, это делает из него нормального законопослушного гражданина. Поэтому мы в этом направлении будем работать и дальше, будем улучшать законодательство.

- В каких сферах больше всего серых зарплат и можно ли что-то предпринять в их отношении?

- Конечно, тут сразу выделяется сферы строительства и ЖКХ. Мы это знаем, поэтому работают инспекции труда, совершают плановые и внеплановые проверки. Кроме того, гражданин сегодня может написать заявление о том, что ему не платят легальную заработную плату, потому что пенсия тоже зависит от этого. В том числе можно подать обращение через портал "Онлайнинспекция.рф", на который, помимо этого, поступают еще и обращения граждан, использующих бесплатное мобильное приложение "Я – инспектор". Приложение позволяет сфотографировать нарушение требований охраны труда на строительной площадке и, приложив фотоматериалы, отправить обращение на рассмотрение.

- Вы сказали, что можно пожаловаться на работодателя. Много жалоб к вам поступает?

- За прошлый год в Роструд поступило порядка 460 тысяч жалоб по разным нарушениям трудового законодательства. Это примерно на 13% больше, чем в 2015 году. Из них порядка половины касались вопросов оплаты труда, порядка 100 тысяч – расторжения и оформления трудовых договоров и около 40 тысяч обращений поступило по вопросам охраны труда. И 5-10 процентов связаны с легализацией трудовых отношений. Здесь проблема заключается в том, что работник не всегда хочет легализации, боится потерять работу. Но в целом, количество жалоб в прошлом году увеличилось. Это говорит о социальной активности граждан и о том, что граждане хотят выйти из тени.

Появляется потребность в инженерных специальностях. Это говорит о том, что промышленное производство развивается, и ситуация такова, что этот сектор будет наиболее востребован в будущем.

В первом квартале 2017 года Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные органы рассмотрели более 113 тысяч обращений граждан, причем почти половина из них были связаны с задолженностью по заработной плате.

- В ходе "Прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину был адресован вопрос почтальона, зарплата которого в мае этого года составила 3600 рублей. Возможно ли такое, если законом установлено, что зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ)?

- Мы после "Прямой линии" поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть, эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени. Средняя зарплата почтальонов сегодня составляет 14 тысяч рублей.

- Какие профессии на Ваш взгляд будут востребованы в будущем, а какие вы не советуете выбирать выпускникам школ?

- Основа, на которой мы базируемся - это портал "Работа в России". Там работодатели могут бесплатно размещать вакансии. Более 1,6 миллиона вакансий сегодня там, причем мы сейчас запустили принципиально новую службу качества, которая будет проверять эти вакансии более активно для того, чтобы гражданин мог выбрать себе профессию. Основываясь на данных этого портала, мы анализируем ситуацию на рынке труда и можем сказать, что постепенно появляется потребность в инженерных специальностях. Это говорит о том, что промышленное производство развивается и ситуация такова, что этот сектор будет наиболее востребован в будущем.

Что касается невостребованных профессий. У нас сейчас очень много экономистов и юристов и как показывает практика, квалификация этих сотрудников не очень высокая. Поэтому рынок уже перенасыщен этими специалистами.

- Сейчас много говорят про повышение производительности труда и переход на цифровую экономику. Какие нас ждут изменения в этом направлении?

- Сейчас Минтруд разрабатывает предложения по проекту повышения производительности труда и раздел, связанный с внедрением новых технологий.

Что касается цифровой экономики, то нам нужно переходить на электронное кадровое делопроизводство. Это значит, что такие функции, как заявление о приеме на работу или увольнение, заявление на отпуск - все это кадровое делопроизводство должно получить легитимность в электронном виде. У гражданина должно быть право дистанционно заключать электронный трудовой договор. Сейчас такие технологии разрабатываются, многие компании уже пользуются ими, нам надо узаконить эту сферу.

Гражданин, конечно, может оставить себе и бумажный трудовой договор, но нужно, чтобы у него была возможность заключить и в электронном виде. Это тема особенно актуальна для тех, кто работает вахтовым методом, дистанционно. Права этой категории работников часто не соблюдаются.

И вообще, вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы работодателю и работнику было удобно. Мы должны создавать удобные сервисы для работодателя и работников. Например, крупная компания стоит в плановой проверке у Федеральной службы по труду и занятости. Сейчас мы должны проверить огромное количество документов. Если документооборот будет узаконен в электронном виде, мы просто будем просматривать в электронном виде определенные документы, возможно, это будет делать даже система и эти наши проверки будут в новом качестве и не будут требовать от работодателя серьезных усилий. Поэтому перспективы электронного кадрового делопроизводства - это важный вопрос в сфере цифровой экономики.

Беседовала Татьяна Степанова