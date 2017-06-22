Директор парка "Фили": кино под открытым небом будут показывать на протяжении всего лета

Расул Хубиев © Пресс-служба парка "Фили"

Центральный парк культуры и отдыха "Фили" подготовил насыщенную программу для москвичей и гостей столицы летом текущего года. Посетители смогут посмотреть кино под открытым небом, увидеть восстановленные долговременные огневые точки времен Великой Отечественной войны, принять участие в квестах и танцевальных мастер-классах. Для любителей музыки – отдельная программа, в конце июля стартует второй фестиваль виртуозной интеллектуальной музыки, на котором выступят известные российские рок-поэты и гитаристы-виртуозы. О том, как провести время с пользой в "Филях" этим летом, в интервью ТАСС рассказал директор парка Расул Хубиев.

- Как вы оцениваете работу парка в завершившийся весенний сезон и как вы подготовились к лету?

- Весна в нашем парке всегда проходит насыщенно. За данный период мы провели 35 мероприятий, которые посетило более 10 тыс. человек. Были сдачи норм ГТО, забеги, велозаезды, концерт этнических барабанов и танца "Милонга", у нас выступал известный Городской Оркестр Волынок Крайстчерча, состоялись спортивные турниры и развлекательные мероприятия, соревнования по спортивному ориентированию, костюмированный китайский концерт-фестиваль "Фалунь Дафа", Международный музыкальный акапельный фестиваль “Московская весна А CAPPELLA”, а также прошли лекции зоошколы для владельцев домашних животных и многое другое.

Мы очень любим и ценим наших ветеранов, поэтому к Дню Победы мы задействовали все свои силы и даже больше, чтобы порадовать и отдать дань уважения настоящим Героям. К этой знаменательной дате мы завершили реконструкцию и организовали презентацию долговременных огневых точек, которые остались на территории парка со времен войны.

Мы очень любим и ценим наших ветеранов, поэтому к Дню Победы мы задействовали все свои силы и даже больше, чтобы порадовать и отдать дань уважения настоящим Героям

Постоянная работа ведется в поддержку многодетных и малоимущих семей, а также пенсионеров. Во всех сферах услуг, предоставляемых гостям парка на коммерческих условиях, данным категориям граждан предоставляются скидки или бесплатное обслуживание.

Как вы помните, мы успешно справились со сносом незаконных построек на территории нашего парка, на данный момент идет разработка проекта по переустройству места под детскую площадку с аттракционами. Более того, мы завершаем процесс сноса заброшенного "Города мастеров", который впоследствии будет облагорожен, преобразован и усовершенствован. Завершу тему реконструкций информацией о парке "50-летия Октября", который вскоре предстанет перед посетителями в совсем новом виде, уже сейчас там начались работы.

Этим летом состоится официальное открытие "Выставочного центра" парка, уже много лет находящегося на стадии завершения строительства. В этом году наконец-то удалось довести до конца этот затянувшийся процесс.

20 мая на территории парка "Фили" открылся первый Музейно-просветительский центр МЧС России. Деятельность центра основывается на принципах максимальной доступности и открытости всех площадок для населения. Посещение Центра позволит жителям и гостям столицы познакомиться с историей и развитием спасательного дела в России.

На протяжении лета с четверга по воскресенье в летнем кинотеатре парка пройдут показы документальных фильмов различной тематики на русском и английском языках, встречи с режиссерами и обсуждения картин.

Также летом посетителям предоставляется возможность не только гулять, посещать аттракционы, кафе, секции парка, но и читать на свежем воздухе и знакомиться с книжными новинками, потому что в парке с 3 июня по 27 августа будет работать летняя читальня, где можно ознакомиться с книжными новинками, обменяться книгами и принять участие в занимательных конкурсах и литературных викторинах.

В парке будут проводиться танцевальные мастер-классы, йога, уроки английского языка, саберфайтинг, исторические средневековые бои Военно-исторического клуба "Новоград", работают секции футбольного фристайла, скандинавской ходьбы, суставной гимнастики и компьютерной грамотности. Для любителей бега и активного образа жизни в парках "Фили", "50-летия Октября" и в парке "Олимпийской деревни" работают беговые клубы, а зимой там проводятся лыжные тренировки как для новичков, так и для профессионалов. Абсолютно все занятия бесплатные.

Лето в парке началось с празднования "Дня защиты детей". Возле главного входа собралось больше ста ребятишек, которые пели, танцевали, шутили, выступали, принимали участие в конкурсах, эстафетах и викторинах. Отмечу, что мероприятие удалось на славу – дети и родители получили от концерта уйму положительных эмоций!

Насыщенная программа была и на праздновании "Дня России": для детей проводились интересные спортивные, интерактивные и образовательные конкурсы и викторины, а взрослые остались в восторге от джазового концерта и профессиональных артистов и певцов. Кроме того, мы организовали танцевальный флешмоб и детский модельный показ.

- Какие мероприятия были, на ваш взгляд, самыми успешными и больше всего пользовались популярностью у москвичей? Были ли те, что не удались и какие выводы вы сделали?

- Мы тщательно готовимся к каждому мероприятию, стараемся разнообразить и привнести уникальность каждому концерту, отбираем самых талантливых и интересных артистов, постоянно придумываем новые необычные концепции проведения праздников. Поэтому провальных мероприятий, на мой взгляд, у нас не случалось. Было такое, что приходило мало посетителей на концерт в связи с плохой погодой, к сожалению, данный фактор не в нашей власти.

Из самых успешных проектов отмечу фестиваль "Пасхальный дар", "Цветочный забег", "9 мая", "Московская весна". Данные мероприятия были очень популярны среди наших посетителей, также по ним мы получили огромное количество положительных отзывов.

- Как вы планируете работать с детьми и подростками в летний сезон?

- В нашем парке любой ребенок найдет себе занятие по интересу и по способностям. Мы стараемся развивать наших юных посетителей в разностороннем порядке.

Начнем с центра дошкольного образования "Филиняня". Туда приводят самых маленьких деток, их учат читать, писать, играют в образовательные игры и, конечно же, там ребенок может просто развлечься – в центре есть надувные фигуры, домики, игрушки, горки с пластиковыми мячами, детский батут и многое другое. Центр расположен на территории нашего городка аттракционов, где, помимо самих аттракционов, расположена площадка для упражнений, сцена, где проходят концерты и спортивные и образовательные мастер-классы, зорбинг (надувной шар, в который влезает ребенок) на воде, работает прокат детских автомобилей, велосипедов и скутеров. Там же находится выставка ретро-автомобилей, где вся семья сможет узнает историю отечественного автомобилестроения.

Дальше переместимся в арт-студию парка "Фили", которая расположена недалеко от Главного входа. Там дети от 6 лет смогут научиться интересным новым спортивным направлениям, таким как: саберфайтинг – артистическому фехтованию на световых мечах в стиле "Звездных войн", дети с 12 лет с удовольствием посещают уроки футбольного фристайла – профессиональному владению футбольным мячом, чеканке и исполнению трюковых элементов, также в арт-студии работает квест-клуб, где всей семье предлагается разгадывать всевозможные загадки, играть в настольные и сюжетно-ролевые игры, а также весело отметить день рождения ребенка.

Ежегодно, в летний период на базе арт-студии работает городской научно-познавательный лагерь "Праздник науки", организованный силами наших партнеров. В лагере дети активно отдыхают, посещают экскурсии, и постигают в игровой форме разные науки.

Каждое лето совместно со школой иностранных языков проводятся бесплатные занятия по английскому языку для детей от 3 до 14 лет.

В конце главной аллее расположен любимое развлечение детей нашего парка – веревочный городок "Панда парк". Для детей от четырех до восьми лет там подготовлен специальный детский маршрут, дети старше 8 лет смогут выбрать любой из семи маршрутов, отличающихся сложностью, временем прохождения и протяженностью маршрута.

С июня в летнем кинотеатре нашего парка идет сезон показов документальных фильмов. Многие фильмы показывают на иностранных языках с субтитрами, так что они будут полезны для детей, углубленно изучающих английский и французский языки. Но все же основные показы проходят на русском языке. О показах мы извещаем посетителей на сайте парка, в его социальных сетях и на стендах афиш парка.

На главной сцене парка регулярно проходят всевозможные концерты. Детскому досугу на них уделяется весомая роль, поскольку в наш парк чаще всего приходят семьями. Мы проводим мастер-классы по изготовлению игрушек, раскрашиванию, декупажу (техника декорирования, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету - Прим. ТАСС), работают аниматоры, которые проводят конкурсы и предлагают детям принять участие в совместных активных играх.

В районе Нарышкинского пруда у нас работает клуб исторической реконструкции "Новоград", где под руководством профессиональных тренеров дети от шести лет постигают секреты ведения рыцарского боя на специальных тренажерах и деревянных мечах. Регулярно клуб устраивает показательные рыцарские бои, которые могут посетить все гости парка.

Еще отмечу, что в парке "Фили" есть множество современных детских площадок, на его территории распложены две комнаты матери и ребенка, об устройстве и работе которых мы регулярно получаем положительные отзывы.

- Планируются ли просветительские мероприятия для молодежи? Кто из медийных персон и "звезд" для этой цели будет привлекаться?

- Они, собственно говоря, уже проходят. Я упоминал показы в летнем кинотеатре – по пятницам и субботам у нас проходит "Кинолекторий", фильмы которого описывают различные неординарные жизненные ситуации и действия героев, в них попавших. Сразу после кинопоказов проходят обсуждения картин с известными режиссерами, актерами, музыкантами, политиками, архитекторами и урбанистами.

Также молодежь посещает читальню, уроки английского языка и литературную студию "Изящное слово", но там все-таки больше людей среднего возраста.

В конце июля и в августе планируется серия просветительских концертов в рамках фестиваля виртуозной интеллектуальной музыки "Top Fili Music", которая проходила на протяжении всего прошлого лета и получила невероятную популярность у посетителей парка. Никогда еще летний кинотеатр парка "Фили" не собирал такое количество людей - на одном концерте посещаемость составила порядка 350 человек, что, кстати, превышает количество посадочных мест. На фестивале выступают выдающиеся российские рок-поэты и гитаристы-виртуозы.

- Является ли парковая деятельность частично и бизнесом? В бюджете парка Фили насколько велика коммерческая составляющая?

- Внебюджетная деятельность осуществляется в рамках устава учреждения, а именно: сдача в аренду НТО (нестационарный торговый объект - Прим. ТАСС), услуги аттракционов, проката, предоставления площадок для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников коммерческих организациям и физическим лицам и прочие услуги за плату.

Коммерческая деятельность парка сильно зависит от погодных условий. В 2016 году удельный вес поступлений от приносящей доход деятельности в общем объеме финансирования составил 19%.

В 2017 году запланировано увеличения внебюджетных поступлений на 10% (пока, к сожалению, погода этому не благоприятствует).

- Привлекаете ли вы частных инвесторов для развития парка? Есть ли среди них крупные компании, какие? Они вкладывают средства как благотворители или есть коммерческая задача?

- На данный момент у парка нет частных инвесторов.

- Как вы думаете, парк Фили привлекателен только для жителей района Фили-Давыдково или вообще для всех москвичей? Как Вы планируете привлекать посетителей парка, расширять аудиторию? Кто сейчас целевая аудитория парка и каков концепт парка? Будет ли он меняться?

- В основном парк посещают местные жители. Однако в летний сезон побережье Москвы-реки и веревочный городок привлекают и отдыхающих из других районов.

Беседовала Екатерина Масенина