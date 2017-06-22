Президент Бразилии: между мной и Владимиром Путиным сложились очень теплые взаимоотношения

Мишел Темер © Михаил Метцель/ТАСС

Президент Бразилии Мишел Темер на полях визита в Россию дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, в котором рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, о перспективах развития двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей, а также пожелал успеха футбольной сборной России на чемпионате мира 2018 года.

— Господин президент, большое спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике встретиться с нами. Знаю, что у вас сегодня был очень насыщенный день: в Москве вы встречались с президентом, вели переговоры в узком и расширенном составе. Какие у вас впечатления от первого дня визита, самого главного дня визита, насколько он соответствует вашим ожиданиям? И каковы ваши планы в контексте состоявшихся переговоров?

— Во-первых, мне доставляет большое удовольствие принять участие в вашей программе и пообщаться напрямую с народом России. С другой стороны, как вы справедливо заметили, у меня состоялись очень важные встречи. Вчера я встречался с председателем Государственной думы, потом была встреча с российскими и бразильскими предпринимателями. Сегодня у меня были переговоры с председателем Совета Федерации, а также с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Ну и в конце дня состоялись переговоры с президентом Путиным.

Встреча была очень продуктивной, мы подчеркнули наличие отношений институциональной дружбы между нашими странами, а также прочных связей в области политики, экономики и культуры. Я сообщил президенту Путину, что это уже наша то ли третья, то ли четвертая официальная встреча, следующая встреча у нас состоится уже в Гамбурге на полях саммита "двадцатки". Но и еще одна встреча нам предстоит в Китае на саммите БРИКС. Вот такой диалог, который поддерживается между нами, способствует наращиванию отношений между нашими странами.

Для примера хочу сказать следующее: в прошлом году товарооборот между нашими странами сократился, но буквально за пять месяцев нынешнего года он вырос более чем на 40%. Это свидетельствует о том, что наши торговые отношения успешно развиваются.

— Вы, господин президент, упомянули о нескольких встречах с нашим президентом Владимиром Путиным. Могу ли я предположить, что между вами сложилась какая-то personal chemistry в общении с президентом Путиным?

— Да, вы знаете, между нами сложились очень теплые взаимоотношения, Путин ко мне прекрасно относится, вот буквально хочу сказать, что наша сегодняшняя встреча началась в 13 часов, и он вел переговоры со мной и членами моей делегации на протяжении четырех часов. И это исключительное внимание, вчера он любезно согласился сопровождать меня в Большой театр, это был жест гражданской и институциональной деликатности.

— Я предполагаю, что президент Путин воспользовался вашим визитом, чтобы тоже сходить в Большой театр, потому что в его плотном рабочем графике у него нет таких возможностей, посещать может только тогда, когда приезжает такой почетный гость.

— Поэтому я и говорю, что мне были оказаны особые знаки внимания. Я не думаю, что президент Российской Федерации часто ходит с главами других государств в Большой театр. Поэтому повторюсь еще раз и скажу, что с его стороны это был знак особой любезности в отношении меня и в моем лице любезности в отношении Бразилии. Могу сказать, что сегодня между нами существуют не только институциональные связи, но между нами есть и, я думаю, это не будет преувеличением сказать, сложились отношения личной дружбы.

— Вы, господин президент, упомянули разные сферы сотрудничества — культурные, экономические, я знаю, у нас есть и военно-технические связи, связи в области атомной энергетики. В какой из этих сфер, вы считаете, мы продвинулись дальше всего, а в каких еще недостаточно реализован потенциал сотрудничества?

— Я скажу одну важную вещь: прежде чем поехать в Россию, я придал силу закона, то есть обязательности к исполнению конвенции об избежании двойного налогообложения. Этот документ имеет большое значение для обеих стран. Помимо этого, мы заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны, Россия может многое предложить в оборонной сфере.

Недавно бразильский министр обороны побывал в Москве, и на переговорах со своим российским коллегой они обсуждали различные темы. Так, недавно Бразилия закупила в России 12 вертолетов, мы также стимулируем переговоры по сотрудничеству в области искусственных спутников. У нас, безусловно, в этой области есть определенный интерес, несмотря на существующие бюджетные ограничения. С российской стороны мы видим заинтересованность в закупке продукции нашего сельского хозяйства и животноводства. Россия является одним из крупнейших потребителей бразильской говядины, свинины и мяса птицы. Бразилия импортирует значительное количество российских удобрений. Вот два примера нашего сотрудничества — в оборонной сфере и в сфере сельского хозяйства, а помимо этого существует целый ряд мероприятий, которые мы реализуем в сфере культурного сотрудничества.

Должен сказать, что российская культура очень широко представлена в Бразилии и пользуется огромной популярностью, так же как и в России очень хорошо знают бразильского писателя Жоржи Амаду, который уже, к сожалению, скончался.

— Мы живем с вами, господин президент, в неспокойном мире, в разных частях мира есть острые конфликты, военные, мир живет под постоянной угрозой международного терроризма, и это, конечно, беспокоит и бразильцев, и россиян, вас как бразильского президента и нашего российского президента. На ваш взгляд, что намерены сделать наши две страны, Бразилия и Россия, чтобы наш мир был более спокойным и чтобы эти страшные угрозы можно было преодолеть?

— Здесь надо действовать по двум направлениям. Первое направление — это борьба с терроризмом. Бразилия пока в настоящее время не была подвержена террористическим атакам, у нас есть инструменты для предупреждения этого явления. Я думаю, что Бразилии и России, равно как и другим странам мира, необходимо объединить усилия и наметить меры по противодействию терроризму.

Я думаю, что Бразилии и России, равно как и другим странам мира, необходимо объединить усилия и наметить меры по противодействию терроризму

Второе направление, по которому нам необходимо действовать, — это вопрос, связанный с использованием атомной энергии. На переговорах с президентом Путиным я подчеркнул в беседе на эту тему, что в Бразилии атомная энергия используется исключительно в мирных целях. И это не та область, которая регулируется правительством, это государственная политика, поскольку в нашей конституции записано положение, которое запрещает использование атомной энергии в военных целях, то есть в целях, которые как-то связаны с военными действиями или какими-то другими вещами, связанными с этим. И мы согласились, что нам вместе надо активно работать для достижения целей ядерного разоружения. Я думаю, что в дело обеспечения мира во всем мире могут внести вклад все страны без исключения.

— Бразилия и Россия входят в группу БРИКС. Это четыре континента, это почти 25% мирового ВВП, это почти половина населения земли — Бразилия, Индия, ЮАР, Китай и Россия. Мы в России этому сотрудничеству в рамках БРИКС придаем очень большое значение, а как вы расцениваете это сотрудничество и какие перспективы у этого объединения, которое, как мне кажется, уже достигло определенных успехов?

— Очень позитивно. Мы нацелены на процветание группы БРИКС. Вы знаете, что за последнее время в рамках этой организации был создан Новый банк развития БРИКС. По поводу создания этого банка шли оживленные дискуссии. Для того, чтобы сформировать его уставной фонд, страны — члены этой группы вносили свой вклад. Помимо этого, страны БРИКС проводят регулярные встречи, в последний раз мы встречались в Индии, а сейчас ждем саммита в Китае. То есть, иными словами, можно констатировать, не проходит ни одного года без встреч стран — членов этого объединения.

Мы нацелены на процветание группы БРИКС

Для нас, Бразилии, участие в этой организации имеет очень большое значение. И думаю, что это относится в равной степени к другим четырем государствам, входящим в БРИКС. И во всех без исключения встречах, в которых мне довелось принять участие, речь шла о достижениях, которых это объединение достигло в последнее время. Интересный факт состоит в том, что это объединение юридически никак не оформлено. Это неформальное объединение стран. Но, несмотря на свой неформальный характер, альянс демонстрирует завидную прочность. Хочу вновь сослаться и привести в качестве примера создание банка развития.

— Бразилия — ведущий, активный участник такого экономического сообщества, как МЕРКОСУР. Россия играет ведущую в роль в таком экономическом содружестве, как ЕврАзЭС. Вот эти два экономических блока, эти два крупных экономических объединения — как вы видите их взаимодействие, насколько оно перспективно и насколько вам видится полезным такой союз?

— Вы знаете, именно об этом у нас сегодня шел разговор с президентом Путиным, а также с председателем правительства господином Медведевым. Я тогда в своем выступлении сказал, что в июле этого года президент Бразилии займет пост председателя в МЕРКОСУР. И наши усилия на посту председателя этой организации будут направлены на то, чтобы обеспечить выход на соглашение о сотрудничестве между МЕРКОСУР и ЕврАзЭС.

Этот вопрос находится в поле нашего зрения, а также в поле нашего министерства иностранных дел, которое очень активно работает на этом направлении, и думаю, что придем к какому-то консолидированному решению уже во втором полугодии. Об этом я сегодня рассказал президенту Путину и председателю правительства господину Медведеву. И я увидел, что мои собеседники также с большим энтузиазмом оценивают перспективы этого соглашения. Как я уже сказал, я думаю, что нам удастся выйти на конкретные решения во втором полугодии этого года.

— Бразилия играет особую роль в Южной Америке, это крупнейшая страна. В свое время у нас в стране и во всем мире Южную Америку называли пылающим континентом. Но сейчас, слава Богу, он уже не столь пылающий. Но тем не менее то там, то здесь возникают разные проблемы. Какова роль Латинской Америки в современном мире и какой в этом плане вы видите роль Бразилии на своем континенте?

— Бразилия всегда работала над тем, чтобы укреплять латиноамериканское сообщество наций. Вы знаете, что в нашей конституции, если мне не изменяет память, по-моему, это в четвертой статье, записано обязательство по укреплению Латиноамериканского содружества наций. Бразилия, как вы знаете, это страна континентальных размеров, но мы всегда работали над тем, чтобы защищать дело мира и процветания всей Латинской Америки. Да, конечно, я согласен с вами в том, что порой то там, то здесь ситуация вспыхивает. В качестве примера, наверное, можно привести Венесуэлу. И мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами, по мере возможностей. Мы, безусловно, не стремимся к тому, чтобы осуществлять какое-то вмешательство во внутренние дела, и мы считаем, что вопросы урегулирования должны решаться самим народом Венесуэлы.

Мы в том числе и в рамках МЕРКОСУР делаем все возможное, чтобы найти какие-то политические развязки ситуации, которая складывается в Венесуэле. Поскольку, если мы достигнем политического урегулирования в Венесуэле, это будет иметь очень позитивный оклик для всего Латиноамериканского содружества наций.

— У меня есть такой несколько личный вопрос, господин президент. Вы сейчас в середине своего президентского пути, и у вас много планов на будущее. Я бы попросил условно подвести итог этой первой части вашего президентского правления. Какие вы видите для себя основные задачи на следующем этапе вашего президентства?

— Вы знаете, что я возглавляю страну где-то год и три месяца, и должен признаться вам и все остальным, что я принял страну, экономика которой переживала глубокую рецессию, у нас росла безработица. Для примера хочу вам сказать, что, когда я занял пост президента, инфляция у нас составляла 10%. Сегодня она снизилась до 3,6, может быть, 3,7%. А вообще у нас инфляционный ориентир составлял 4,5%. Так что, как видите, мы снизили инфляцию ниже запланированного уровня.

Так что, как видите, мы снизили инфляцию ниже запланированного уровня

Другая наша забота была связана с высокими процентными ставками. Уже в этом году процентная ставка у нас снизилась с 14,25 до 10,25%. И наши ожидания связаны с тем, что снижение процентных ставок будет продолжаться и далее. И мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы процентная ставка сократится и составит менее 10%. И это, наверное, первые результаты жесткой экономической политики, которую мы в настоящее время реализуем. Чтобы вам было понятно, почему я называю это жесткой экономической политикой, скажу вам, что недавно мы приняли поправку к федеральной конституции, которая устанавливает потолок государственных расходов. То есть в соответствии с этой поправкой мы не можем тратить больше средств, чем поступает в бюджет. Значит, эта политика сокращения госрасходов рассчитана где-то на 10 лет, и целью этой политики является установление равновесия между госрасходами и поступлениями средств в наш бюджет, поскольку нельзя забывать о том, что у нас все еще довольно высокий бюджетный дефицит, и нам нужно определенное время, для того чтобы установить равновесие между расходами и бюджетными поступлениями.

Все эти меры мы реализуем при непосредственной поддержке национального конгресса. В нашей стране парламент оказывает всемерную поддержку правительству в его политике и усилиях. И это нам позволяет двигаться вперед по пути реформ, в частности мы сейчас модернизируем законодательство, которое регулирует трудовые отношения, мы совершенствуем законодательство, направленное на борьбу с безработицей, и осуществляем реформу сферы соцобеспечения, поскольку вклад вот этой последней сферы в образование бюджетного дефицита весьма значителен.

— Когда открываешь справочник и читаешь о Бразилии, то поражаешься, что почти на каждой странице с Бразилией связаны какие-то рекорды. Это самая большая страна в Латинской Америке. Амазонка — самая полноводная река. Самый большой в мире сталактит — в Бразилии. То есть рекорд за рекордом. Я узнал об одном рекорде Бразилии, который, может быть, даже вы не знаете, господин президент. А знаете, господин президент, что в Бразилии случается самое большое количество молний на планете?

— Это интересно, я только сейчас об этом узнал.

— Я был уверен, что вы этого не знаете. Я это вычитал в энциклопедии, и там сказано, что самое большое количество молний на планете бывает в Бразилии.

— Но это видимо связано с тем, что небеса освещают Бразилию, и это еще один стимул для того, чтобы экономика Бразилии росла и далее.

— Нет, я думаю, что у вас все хорошо с электричеством, но я думаю, что Бразилия прекрасна не только молниями. На земле Бразилия даже более прекрасна, чем смотрится с неба. Это удивительно красивая страна, я имел счастье бывать там несколько раз, в том числе и на Олимпийских играх. Но все-таки мне кажется, что сегодня не так много россиян имеют счастливую возможность посетить Бразилию. Что сделать, чтобы больше туристов, больше россиян побывали в вашей замечательной стране?

— Вы знаете, я уже занимался этим вопросом, и, видимо, здесь надо стимулировать более активное присутствие России в нашей стране. И туризм, я думаю, будет во многом этому способствовать. Кто знает, со временем нам удастся облегчить и визовый, и паспортный режимы для наших граждан.

Присутствие в России столь представительной делегации, которая меня сопровождает, свидетельствует о тесной дружбе, существующей между Бразилией и Россией

Присутствие в России столь представительной делегации, которая меня сопровождает, свидетельствует о тесной дружбе, существующей между Бразилией и Россией. И, видимо, нам надо стремиться к тому, чтобы больше россиян приезжало в Бразилию и больше бразильцев приезжало в Россию. Хочу заметить, что Санкт-Петербург — это один из основных городов, которые посещают бразильские туристы. Мы, со своей стороны, хотим делать то же самое, чтобы россияне почаще бывали в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, в других наших городах и штатах.

— Сейчас хочу, господин президент, приступить к самой главной части нашего интервью, хочу поговорить о футболе, потому что меня в России не поймут, если, говоря с президентом Бразилии, я не уделю главное место в разговоре футболу. Бразилия — родина великих футболистов, великого футбола, не зря вашу нынешнюю команду называют "Селесао", то есть избранная. Более того, я принадлежу к поколению людей, которые еще помнят игру Пеле и Гарринчи, но не мог себе представить, что появится команда, которая сможет превзойти их.

— Вы знаете, мы не попали в этом году на Кубок конфедераций, но мы будем активное участие принимать в чемпионате мира в 2018 году, я буду лично болеть за то, чтобы в финале встретились сборные России и Бразилии.

—​ Отсюда поподробнее, пожалуйста...

— Вы знаете, что Бразилия принимала у себя чемпионат мира в 2014 году, чемпионат прошел с большим успехом. Я часто говорю о том, что, да, мы чемпионат не выиграли, но мы завоевали весь мир, поскольку бразильский чемпионат был организован на высочайшем уровне. Я думаю, что Россия тоже не ударит в грязь лицом при подготовке чемпионата мира у себя. Уверен, что чемпионат пройдет с успехом, и поэтому я искренне говорю, что я желаю, чтобы сборные России и Бразилии встретились в финале, и, кто бы ни победил, аплодировать ему будут и проигравшие.

— Моя надежда тоже с этим связана, чтобы Россия дошла до финала. Но знаете, как у нас в России говорят, поле ровное, а мяч круглый...

— Понимаете, то, что мяч круглый, это хорошо, было бы сложнее играть, если бы мяч был квадратным. Поэтому, играя круглым мячом, я думаю, что и Россия, и Бразилия, как и другие команды, покажут отличную игру в России.

— Вы, господин президент, насколько я знаю, по образованию юрист. Но все-таки вы ушли из юридической практики и избрали политику. Вы уже сорок лет в политике, то есть большую часть вашей жизни. Чем же все-таки политика вас оторвала от юриспруденции?

— Должен сказать, что, действительно, я очень серьезно занимался юриспруденцией, я занимал должность прокурора штата Сан-Паулу, я преподавал в университете, преподавал там конституционное право, но в определенный момент в штате Сан-Паулу был избран новый губернатор Франко Монторо, который мне предложил занять пост генерального прокурора штата Сан-Паулу. По прошествии нескольких месяцев он меня назначил руководителем секретариата по государственной безопасности. Я стал известным человеком в стране, и потом уже в 1986 году у нас состоялись выборы в конституционную ассамблею, и тогда губернатор Франко Монторо мне сказал: "Слушай, ты у нас специалист по конституционному праву, тебе надо выставить свою кандидатуру на выборах". Ну и я последовал его совету. Выставил свою кандидатуру, был избран, и я должен вам признаться, что после избрания я был исполнен решимости вернуться к карьере юриста.

Но жизнь пошла несколько иначе, чем я думал, и в результате я проработал 24 года в парламенте нашей страны, три раза избирался на должность председателя палаты депутатов, и в течение 15 лет я был председателем крупнейшей политической партии в нашей стране. Вот такая у меня получилась жизнь.

— У юристов всего мира есть лозунг — правосудие превыше всего. А у вас как у политика есть свой девиз, которому вы следуете в своей жизни?

— Мой лозунг — это социальная справедливость для всех. С юридической точки зрения я хочу обеспечить применение закона, положений конституции во всей полноте, поскольку гарантией свободы людей и гарантией участия людей в жизни общества является идея справедливости. Всякий раз, когда кто-то преступает закон, он преступает границы данных ему полномочий, поскольку единственное полномочие, которое существует в том или ином государстве, — это закон. Это не какие-то физические полномочия, речь идет не об этом. Это не полномочия президента, префекта, губернатора, депутата или сенатора. Полномочия могут быть только на стороне закона. Поэтому, когда мы говорим о том, что кто-то злоупотребляет своими полномочиями, это означает, что кто-то преступает границу закона.

Мой лозунг — это социальная справедливость для всех

Я довольно часто об этом говорю в своих выступлениях. Но меня не оставляет ощущение того, что даже в Бразилии люди связывают проблемы полномочий с политической сферой, а не с юридической или с физической. Когда кто-то оказывается на руководящей должности, он никогда не должен забывать о том, что он оказался там только благодаря волеизъявлению народа. Поэтому, когда мы говорим о злоупотреблении властью, мы не должны забывать о том, что право существует исключительно для того, чтобы регулировать общественные отношения. Если вы не исполняете положений закона, вы разрегулируете общественные отношения.

— Вы, господин президент, родились в многодетной семье. Я знаю, что у ваших родителей было восемь детей. Как нам кажется, это такая классическая бразильская семья. Восемь детей — это хорошо. Но у вас их чуть меньше. Насколько мне известно, у вас с супругой пять детей. Это тоже такая большая фамилия, которая, как я думаю, бывает счастлива собираться вместе за одним столом. Как часто вам, как президенту, удается собрать всю свою семью? Как часто вам при всей вашей занятости удается уделять им время? Вообще, я знаю, что в Бразилии семейные ценности очень значимы.

— Это, действительно, такая традиция, бразильская традиция. Да, вы знаете, я собираюсь со всеми своими детьми. Действительно, я родился в семье, где было восемь братьев, и я самый младший. Я родился где-то через 6 или 7 лет после брата, который был рожден до меня. Поэтому мои старшие братья были намного меня старше. И они все много сделали для того, чтобы в результате я стал тем, кем я стал. Все очень много работали, мои родители были иммигрантами и приехали в Бразилию уже будучи женатыми. Тем самым я хочу подчеркнуть, что бразильский народ — это очень гостеприимный народ, поскольку, в общем, они с радушием приняли и семью эмигрантов, и детей эмигрантов. И вот эта традиция собираться всем одной семьей — это очень важно, я унаследовал эту традицию от моих родителей, и поэтому, когда мне представляется возможность, когда мне позволяют это сделать мои дела, я собираю всю свою семью.

— Наша программа, господин президент, называется "Формула власти". Если позволите немного похвастаться, скажу, что мы сделали более 350 интервью с главами государств и правительств всего мира. И всегда, завершая нашу беседу, я задаю всем один и тот же вопрос: что такое власть? Что это за штука — власть? Вы уже достаточно долгое время являетесь президентом государства, что для вас власть?

— Что такое власть, вы знаете, я, наверное, сейчас вам скажу одну фразу на испанском языке. Вот дело все в том, что некоторые люди, когда они занимают какую-то должность, какой-то пост, они почему-то начинают думать, что они становятся влиятельными и могущественными. Ведь на самом деле власть — это не более чем служение, и у людей, которые начинают упиваться властью, рано или поздно возникнут проблемы. Нужно быть скромным, чем больше власти в руках у человека, тем более скромным он должен быть. И я всегда стараюсь следовать этой идее. То есть власть, как я сказал, — это служение народу и скромность.

— Спасибо, господин президент, желаю вам удачи, успеха на вашем большом посту, и чтобы вы приезжали еще в Россию. Ждем вас на чемпионате мира в 2018 году.

— Я считаю большой честью для себя принять участие в вашей программе, большое спасибо.