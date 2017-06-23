Представитель музея "Дом Анны Франк": ее история не потеряет своей актуальности

Аннемари Беккер © Riekus Heller/Anne Frank House

Сразу две важные даты, связанные с Анной Франк, приходятся на июнь этого года. Во-первых, 12 июня исполнилось ровно 75 лет с того момента, как еврейская девочка получила в качестве подарка на свое 13-летие толстую тетрадку и сделала в ней первую запись на голландском языке: "Надеюсь, я смогу все доверить тебе так, как не могла доверить никому, а от тебя жду помощи и поддержки". А 25 июня отмечается 70-летие публикации дневников Анны с разрешения ее отца Отто Франка.

По прошествии десятилетий эта книга, известная в России под названием "Убежище. Дневник в письмах", остается одним из самых важных и известных документов, обличающих нацизм. В интервью ТАСС официальный представитель музея "Дом Анны Франк" Аннемари Беккер рассказала, почему дневники до сих пор сохраняют свою актуальность и какую роль они должны играть для будущих поколений.

— Уверен, что большинство людей в России по крайне мере слышали об Анне Франк, ее дневниках и музее, расположенном в Амстердаме. Однако все равно не могли бы в нескольких словах рассказать, что представляет собой "Дом Анны Франк" и чем он занимается?

— "Дом Анны Франк" был создан при непосредственном участии Отто Франка 3 мая 1957 года в Амстердаме в качестве независимой неправительственной организации для сохранения убежища, где еврейская девочка скрывалась во время Второй мировой войны и писала свои дневники. Сейчас он представляет собой музей и образовательную организацию. В музее мы рассказываем посетителям о судьбе Анны, ее мыслях и идеях. А как образовательное учреждение мы используем эту историю, чтобы заставить людей задуматься об опасностях антисемитизма, расизма и дискриминации, а также важности свободы, равноправия и демократии. Эти две линии — музейная и образовательная — постоянно переплетаются и гармонично дополняют друг друга.

— "Дом Анны Франк" является главной достопримечательностью Амстердама. Ежегодно его посещают более миллиона человек. Как вам удается справиться с увеличивающимся потоком посетителей?

— Мы очень рады, что люди со всего мира приезжают в Нидерланды, чтобы посетить наш музей. Мы открыты ежедневно, при этом в первую половину дня (9:00-15:30) попасть в музей могут только посетители, купившие билеты заранее онлайн. Во второй половине дня (15:30-22:00) любой желающий может купить билет на входе. Конечно, полностью избежать очередей нам не удается. Поэтому мы очень признательны людям за понимание и готовность ждать, чтобы попасть в музей.

— Музей начал масштабную реконструкцию. Расскажите, пожалуйста, что она предусматривает?

— Реконструкция была начата 6 марта 2017 года, и ее первая фаза уже завершена. В ее рамках мы расширили выставочное пространство, где представлен исторический контекст и другая информация, позволяющая посетителям лучше понять Анну Франк и те чувства, которые она испытывала, живя в подполье.

В дальнейшем в ходе реновации у музея появится новый вход и дополнительное пространство для образовательных программ. Масштабный проект рассчитан в общей сложности на два года и призван подготовить "Дом Анны Франк" к новому поколению посетителей. Хочу отметить, что все это время музей будет открыт для посетителей и что самобытность самого убежища останется нетронутой.

— Анна Франк начала писать свои дневники 75 лет назад. В чем вы сегодня видите важность этих документов? Чему они нас учат?

— Дневники переведены на 70 языков и известны во всем мире. Описания Анны Франк о жизни в подполье, очень точные наблюдения и самоанализ, страхи, надежды и мечты до сих пор оставляют неизгладимое впечатление на читателей по всему миру. Через дневники люди начинают узнавать о Второй мировой войне, Холокосте и о том, что это значит быть преследуемым и исключенным из общества. Поэтому даже по прошествии многих лет записи сохраняют свою актуальность.

— В июне отмечается еще одна важная дата: 25 июня исполняется ровно 70 лет с момента публикации дневников Отто Франком. Проводит ли "Дом Анны Франк" какие-либо мероприятия по этому поводу?

— Действительно, это две очень важные даты: 75 лет с того момента, как Анна начала вести дневник, и 70 лет с их первой публикации. В этот период, с 12 по 25 июня, мы проводим специальную кампанию в социальных сетях, призывая людей со всего мира рассказать о то, что значат дневники для них. Все свои сообщения люди могут оставлять с хэштегом #Diary75 @annefrankhouse. Надеемся, что эта тема будет пользоваться популярностью.

— Вы упомянули, что "Дом Анны Франк" также является образовательной организацией. Что под этим подразумевается?

— Жизненный путь Анны Франк, ее мысли и идеи обычно производят очень сильное впечатление, особенно на молодежь. На этой основе мы в рамках наших образовательных программ открываем для обсуждения различные темы, в том числе антисемитизма, неравного обращения и ущемления прав людей. Мы также находимся на связи и регулярно вовлекаем в наши проекты людей, которые лично знали Анну — Ханнели Гослар в Израиле, Нанетт Блиц Кониг в Бразилии, Еву Шлосс в Великобритании.

Кроме того, в самом музее мы практикуем принцип взаимного обучения. Для этого молодые люди сначала проходят одно- или двухдневную подготовку в "Доме Анны Франк" или партнерской организации, узнают о самой выставке, целях и задачах музея, а также учатся предоставлять информацию в интересном виде и инициировать обсуждения по таким темам, как толерантность и дискриминация. После этого они начинают работать гидами, при этом не просто рассказывают об Анне Франк, но параллельно задают вопросы, вовлекают аудиторию в дискуссии, которые позволяют лучше понять исторические события и связать их с развитием современного общества.

— Это действительно уникальная работа. Насколько большая у вас команда, сколько человек работает в музее?

— В общей сложности в "Доме Анны Франк" работают около 150 человек включая волонтеров. А за рубежом мы взаимодействуем с партнерскими организациями.

— Дневники Анны Франк являются напоминанием о том, насколько жестоким и опасным был нацистский режим. А что вы думаете о усилении националистических настроений в некоторых европейских странах в настоящее время?

— Действительно, мы наблюдаем некоторые социальные явления, которые вызывают у нас серьезную обеспокоенность, в том числе увеличение числа антисемитских инцидентов. Мы остаемся в стороне от политики, но считаем своей задачей борьбу с антисемитизмом, расизмом и дискриминацией через различные образовательные программы.

— Каким вы видите будущее "Дома Анны Франк" и дневников?

— Думаю, жизнь Анны Франк, убежище и дневники продолжат оставлять сильное впечатление на людей по всему миру. Наша же задача будет заключаться в том, чтобы делать историю понятной новым поколениям и вовлекать молодых людей в нашу образовательную деятельность по всему миру.

Беседовал Виталий Чугин