Актер Гульшан Гровер: надо срочно возрождать российско-индийское кино

Гульшан Гровер © AP Photo/Samuel de Roman

Популярный индийский актер Гульшан Гровер известен российским поклонникам кино среди прочего участием в двух совместных советско-индийских фильмах — "Легенда о любви" и "По закону джунглей". В ретроспективе индийского кино на Московском международном кинофестивале он представит фильм "Плохой" (Badman). В интервью ТАСС Гровер рассказал, что значит для него поездка на ММКФ-2017 и почему он хотел бы сняться в российском кино.

— Это будет ваша первая поездка в Москву?

— Да, я впервые еду в Москву, как и в Россию. Хотя с СССР я отчасти был знаком. Я снимался в совместном советско-российском фильме "Легенда о любви" (Sohni Mahiwal, 1984), в котором играл персонажа по имени Нур. Его снимала студия "Узбекфильм" вместе с индийскими кинематографистами.

А потом я снялся с Митхуном Чакраборти в фильме "Охотник" (Shikari, 1991. В советском прокате — "По закону джунглей". — Прим. ТАСС), тоже выпущенном при участии "Узбекфильма". И тогда, кстати, я выучил русское слово "разбойник".

— Что вы знаете о Московском кинофестивале?

— Я с волнением жду возможности представить мою работу. Московские кинофестивали, я помню, оставляли самые теплые воспоминания у индийских кинематографистов, потому что индийские кинокартины имели у вас успех. Я знаю, что русские друзья даже пели песни из индийских фильмов, из лент Раджа Капура "Бродяга" и "Господин-420", также из "Танцора диско" и других.

Мы в Индии с огромным уважением относились к русскому кино, к русской культуре.

И сегодня эта дружба культур продолжается на Московском международном кинофестивале, который остается одним из крупнейших в мире. И я особенно взволнован перед этой поездкой, поскольку в программе, посвященной индийскому кино, будет показан "Плохой", в котором я играю главную роль.

— О чем ваш фильм? Можете приоткрыть секрет?

— Лента, которую я представлю в России, — это пример современного прогрессивного кино. Это "мокьюментари-фильм" (псевдодокументальный фильм. — Прим. ТАСС) и это первый в Индии цифровой "мокьюментальный" фильм. В этой ленте мы все играем самих себя: индийские актеры, режиссеры, продюсеры. История, показанная в нем, придуманная, но при этом очень зрелищная и интересная.

— А почему ваш фильм так странно называется?

— Почему он называется "Плохой"? Потому что во многих фильмах я играл "плохих парней".

Во многих фильмах я играл "плохих парней". Иногда стоит мне появиться в кадре, как тут же слышно: "О! Это плохой!" В общем, это своего рода мое второе имя: Гульшан Гровер — это "плохой" Болливуда

Иногда стоит мне появиться в кадре, как тут же слышно: "О! Это плохой!" В общем, это своего рода мое второе имя: Гульшан Гровер — это "плохой" Болливуда. И это главный герой фильма. Картина полна юмора и зрелищных сцен. Российские зрители смогут увидеть Болливуд изнутри, посмотреть, как мы работаем, увидеть студии и актеров. В фильме играют знаменитые актеры Риши Капур, Маниша Коирала, Джеки Шрофф, режиссер Махеш Бхатт и другие. И все они играют себя.

И я уверен, что российским зрителям фильм понравится. Я очень надеюсь, что после этого фестиваля контакты между нашими культурами и между нашими кинематографистами станут более прочными, что и у нас, и у российских друзей останутся только теплые воспоминания.

— Хотели бы сняться в России или у русского режиссера?

— Да! Я уже принял участие в 450 фильмах и полагаю, что русские зрители могли видеть многие ленты с моим участием, в том числе снятые в Голливуде, я также снимался во Франции, Германии, Канаде, других странах. Но я еще ни разу не снимался в России, но очень хотел бы сняться.

— Сейчас в России много говорят, что на экранах царит один Голливуд. Как нужно, по-вашему, защищать национальное кино?

— Я уверен, что национальный кинематограф может выжить при государственной поддержке. Речь не только о том, чтобы давать деньги, различные субсидии. Я говорю и о налоговых льготах, и о предоставлении новым студиям земли на льготных условиях, дешевого электричества для студий и так далее.

Посмотрите на Индию. В настоящее время фактически в каждом штате Индии местное правительство предоставляет субсидии, налоговые льготы, чтобы кино пришло в их штаты. Чтоб режиссеры снимали региональное кино. Это требование времени. И потому у нас в стране развиваются местные студии, снимающие на своих языках. Несколько таких фильмов будут показаны на фестивале в Москве.

— А что вы думаете об идее возвращения к совместному кино Индии и России?

— Совместное кино — это фантастическая идея. Россия и Индия должны делать совместные фильмы. Эту практику совместного кино необходимо возрождать, и срочно!

Беседовал Евгений Пахомов