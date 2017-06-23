Посол Турции в России: Анкара и Москва будут бороться с терроризмом сообща

Хюсейин Дириоз © Сергей Савостьянов/ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз в интервью ТАСС рассказал о ходе реализации проектов АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", об усилиях Турции по урегулированию дипломатического кризиса в Персидском заливе и о намерении Анкары продолжить тесное взаимодействие с Москвой в сфере борьбы с терроризмом.

— Планируются ли какие-либо двусторонние встречи и визиты в ближайшее время?

— У меня нет точной информации на данный момент, но полагаю, у нас будут возможности для контактов на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле в начале июля. Также 29 июня в Стамбуле состоится заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

За последние девять месяцев лидеры наших стран провели шесть встреч. В декабре в ходе визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Россию состоялась встреча глав правительств наших стран. В конце мая Дмитрий Медведев принял участие в саммите ОЧЭС в Стамбуле, где вновь встретился с премьер-министром Турции. Таким образом, за девять месяцев состоялось восемь встреч на высшем уровне. Можно сказать, что наши лидеры используют каждую возможность, чтобы обсудить развитие взаимоотношений России и Турции.

— Кто представит Россию и Турцию на Всемирном нефтяном конгрессе?

— Мы отправили приглашения российской стороне по всем уровням. С турецкой стороны открывать конгресс будет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— 15 июня "Аккую нуклеар" получила лицензию на производство электроэнергии. 19 июня Росатом и консорциум турецких компаний Cengiz, Kolin, Kalyon подписали договор о вхождении в 49% АЭС "Аккую". Когда ожидается закрытие сделки и получение всех лицензий по проекту?

— Турция предоставила проекту статус стратегической инициативы. Ожидается, что все процедуры по лицензированию и закрытию сделки завершатся до конца текущего года, а строительство АЭС начнется в 2018 году. Мы надеемся, что первый блок атомной электростанции будет запущен к столетию Турецкой Республики — в 2023 году.

— Как продвигается реализация проекта "Турецкий поток"?

— Что касается первой ветки газопровода, которая будет поставлять газ в Турцию, все подготовительные работы завершены. Работы по укладке морского участка газопровода уже начались. Реализация этой части проекта продвигается без каких бы то ни было проблем.

Что касается второй ветки газопровода, многое зависит от переговоров между Россией и Европой.

— Над какими еще проектами в сфере экономики стороны работают в настоящее время?

— Мы изучаем возможности использования национальных валют во взаиморасчетах. Кроме того, есть много проектов, которые находятся в ведении частного бизнеса.

— Когда российская продукция сельского хозяйства, включая мясную и молочную, сможет получить доступ на турецкий рынок?

— Торговля сельскохозяйственной продукцией — важный аспект наших экономических связей. У сторон есть политическая воля, чтобы решить этот вопрос. Часть ограничений уже была снята российской стороной. Мы ожидаем скорого прогресса по этим вопросам.

— Когда будет решен визовый вопрос?

— Мы стремимся вернуться к полностью безвизовому режиму с Россией, но приоритетом на данный момент является отмена виз для представителей бизнеса, водителей, осуществляющих грузовые перевозки. РФ уже предприняла некоторые шаги по либерализации визового режима в отношении членов экипажей воздушных судов и владельцев служебных паспортов, по другим категориям мы продолжаем переговоры. Я думаю, что на консультациях, которые пройдут в июле в Москве, мы сможем найти решения.

— Как продвигаются переговоры по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"? Когда может быть подписан контракт?

— Я не могу вдаваться в детали, но, насколько я знаю, технические консультации продвигаются успешно. Однако о заключении соглашения говорить пока рано.

— 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в РФ и Турции. Какие мероприятия стороны проведут в этот год?

Мы стремимся к тому, чтобы гуманитарное сотрудничество России и Турции развивалось так же активно, как и политические и экономические связи

— Решение о проведении перекрестного Года культуры и туризма было принято в ходе визита президента Эрдогана в Москву 10 марта этого года. Мы планируем организовать концерты, выставки, семинары, мероприятия для СМИ.

Кроме того, действует российско-турецкий форум общественности, в рамках которого работают подкомиссии, занимающиеся вопросами сотрудничества двух стран в сферах культуры, искусства, туризма, образования, спорта, СМИ, а также вопросами регионального и религиозного сотрудничества. Мы стремимся к тому, чтобы гуманитарное сотрудничество России и Турции развивалось так же активно, как и политические и экономические связи.

— Как Турция оценивает роль Астанинского процесса в сирийском урегулировании, а также взаимодействие с Россией в этом вопросе?

— Мы убеждены, что у сирийского конфликта может быть только политическое решение. Благодаря совместным усилиям РФ и Турции 30 декабря 2016 года режим прекращения боевых действий вступил в силу на всей территории Сирии.

Успешная реализация меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного представителями России, Турции и Ирана 4 мая по итогам международной встречи по Сирии в Астане, позволит укрепить действующий режим прекращения огня. В этом смысле Астанинский процесс способствует успеху переговоров в Женеве.

— В эти дни министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встречался с лидерами Саудовской Аравии, Кувейта, министром иностранных дел Катара. Темой переговоров стал дипломатический кризис в Персидском заливе. Кроме того, 7 июня парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре. В этих условиях какую роль играет Турция для разрешения этого кризиса?

— Одобрение турецким парламентом размещения военного контингента на базе в Катаре не связано напрямую с кризисом, поскольку это решение было принято еще два года назад с целью укрепления безопасности в регионе.

Нестабильность в ряде стран обусловливает необходимость укрепления солидарности в регионе, в частности в сфере борьбы с экстремизмом. Мы рассчитываем, что все страны смогут разрешить свои противоречия путем диалога, только так мы сможем противостоять этим угрозам.

В этих условиях Турция поддерживает тесные контакты со странами региона и другими важными игроками. Поэтому одним из первых наших шагов с начала кризиса стал телефонный разговор между президентами Путиным и Эрдоганом. Мы продолжим прилагать усилия для мирного разрешения кризиса.

— Ранее президент Эрдоган говорил о возможности вступления Турции в ШОС. Планирует ли Турция подавать заявку на присоединение к ШОС?

— Турция получила статус партнера по диалогу ШОС в июне 2012 года по решению саммита в Шанхае. Согласно документу о предоставлении Турции статуса партнера по диалогу ШОС, сотрудничество между нашей республикой и организацией должно развиваться в сферах региональной безопасности, борьбы с терроризмом, контрабандой наркотиков, организованной преступностью, в социальной и культурной областях.

Кроме того, Турция является участником Энергетического клуба ШОС. В ноябре 2016 года на встрече клуба председательство перешло к нам. Следующая встреча Энергетического клуба пройдет в нашей стране, хотя Турция и не является полноценным членом ШОС, а только партнером по диалогу. Таким образом, энергетика — еще одно направление сотрудничества с ШОС, которое мы намерены развивать.

— На форуме "Один пояс — один путь", который прошел в мае в Пекине, Турцию представлял президент Эрдоган, что свидетельствует о значительном интересе страны к данной инициативе. Кроме того, на форуме президент Путин озвучил инициативу формирования большого евразийского партнерства. Каковы ожидания Турции от данных проектов?

— Наш президент вместе с китайским и российским лидером выступил на церемонии открытия форума в Пекине, так что можно сказать, что мы весьма вовлечены в этот проект. Мы рассматриваем как взаимодополняемые инициативы "Один пояс — один путь" и "Центральный коридор", который должен соединить Турцию и Китай через Грузию, Азербайджан, Туркмению и Казахстан.

Что касается сотрудничества на евразийском пространстве, мы поддержим любую инициативу, которая будет способствовать благосостоянию, укреплению стабильности, мира и взаимодоверия в регионе.

— Как продвигается расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова? Какие меры принимаются для обеспечения безопасности российских туристов?

— Мы осуждаем убийство посла Карлова. Целью этого террористического акта был подрыв турецко-российской дружбы. Расследование трагедии продолжается.

Что касается туристов, мы принимаем все возможные меры для обеспечения их безопасности. Этот вопрос обсуждается на рабочих встречах представителей Ростуризма и Министерства культуры и туризма Турции.

— Как развивается сотрудничество между Россией и Турцией в сфере борьбы с терроризмом?

— По этому вопросу мы поддерживаем регулярные тесные контакты с Россией на уровне заместителей министров иностранных дел при участии компетентных ведомств. В ходе консультаций мы делимся информацией и обсуждаем конкретные меры по противодействию террористическим организациям, таким как ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". — Прим. ТАСС), РПК, ФЕТО. Турция самым решительным образом настроена на продолжение двустороннего сотрудничества с Россией в этой сфере.

Кроме того, хотел бы отметить, что почти год назад, 15 июля, ФЕТО предприняла попытку государственного переворота в Турции. По этому случаю я хотел бы еще раз выразить благодарность России за принципиальную позицию и поддержку, оказанную Турции на самом высоком уровне.

Беседовали Юлия Немченко и Лейла Тураянова