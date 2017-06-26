Президент Вьетнама: в наших отношениях с Москвой взаимное доверие растет с каждым днем

Чан Дай Куанг © Patrick van Katwijk/Getty Images

Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг посетит Россию 28 июня с первым официальным визитом в качестве главы вьетнамского государства. В интервью ТАСС в преддверие этой поездки Чан Дай Куанг дал оценку текущему уровню развития связей Ханоя и Москвы по всем направлениям и поделился своим видением будущего отношений традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

– Господин президент, с каким настроением вы отправляетесь в Россию со своим первым визитом в качестве главы вьетнамского государства и какие темы намерены обсудить на переговорах с российским руководством?

– Мне доводилось неоднократно бывать в Советском Союзе и России во время работы в министерстве общественной безопасности Вьетнама. Но сейчас я очень рад впервые посетить с официальным визитом Российскую Федерацию в качестве президента СРВ. Я очень жду этого визита для того, чтобы донести до президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, до всего российского руководства и народа России чувства глубокого уважения и симпатии руководства вьетнамского государства и всего вьетнамского народа.

Русская земля, люди, русская поэзия и музыка глубоко наполняют душу многих поколений вьетнамцев, особенно тех, кому довелось жить и учиться в России

Примерно в это же время 94 года тому назад наш любимый президент Хо Ши Мин приехал в Россию во время своего многолетнего странствия в поисках путей спасения Родины. Именно тогда, благодаря президенту Хо Ши Мину была вписана первая страница в славную летопись истории крепкой дружбы, вот уже более полувека объединяющей наши народы. Россия всегда занимает особое место в сердцах вьетнамцев, испытывающих к ней чувства искренней, верной дружбы. Русская земля, люди, русская поэзия и музыка глубоко наполняют душу многих поколений вьетнамцев, особенно тех, кому довелось жить и учиться в России. Эти исторические и духовные связи составляют основу нашей нерушимой дружбы, бесценного достояния наших народов, благодаря которому мы надежно храним и развиваем отношения между двумя странами.

На предстоящих в Москве встречах и переговорах я намерен подтвердить последовательный внешнеполитический курс Вьетнама на развитие связей с Россией. Наша страна придает приоритетное значение отношениям дружбы с РФ в своей внешней политике и считает вашу страну своим верным стратегическим партнером.

Мы с президентом Владимиром Путиным и другими российским руководителями дадим оценку развитию двусторонних отношений за прошедшее время, а также обменяемся мнениями о путях наращивания межгосударственных связей и конкретных мерах, которые необходимо предпринять для укрепления вьетнамско-российского партнерства по всем имеющимся направлениям сотрудничества. В частности, мы рассмотрим возможности эффективного использования всех тех преимуществ, которые нам вступившее в силу в ноябре 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС).

Со своей стороны, мы также предлагаем РФ продолжить наращивать сотрудничество наших стран в сфере обороны и безопасности, активизировать партнерские связи в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, культуры, туризма, трудовых ресурсов и продвигать межрегиональное сотрудничество. Мы хотим, чтобы российская сторона продолжила создавать благоприятные условия для стабильной жизни и работы в РФ представителям вьетнамской диаспоры в России, что будет вносить важный вклад в отношения дружбы двух стран.

На переговорах с руководством РФ мы также обменяемся мнениями по вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес. В числе этих тем – сотрудничество в проведении во Вьетнаме года АТЭС-2017 и взаимодействие в рамках диалогового партнерства АСЕАН-Россия.

– Отношения дружбы и стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией успешно развиваются по всем направлениям. Как вы оцениваете уже достигнутые результаты межгосударственного взаимодействия?

– Уже более шести с половиной десятилетий прошло с тех пор, как наши страны в 1950 году официально установили дипломатические отношения. В 2001 году мы подняли их на уровень стратегического партнерства, а в июле 2012 года придали этому партнерству всеобъемлющий характер. Мне очень приятно отметить мощное развитие отношений наших стран, углубление и расширение их охвата, большие успехи в межгосударственном сотрудничестве во всех областях.

На фоне неустанного укрепления и развития политических связей двух стран, отличающихся высокой степенью взаимного доверия, также развивалось весьма позитивно и достигло важных результатов многоплановое сотрудничество наших государств в таких областях, как торговля, экономика, энергетика, оборона и безопасность, образование и подготовка кадров, наука и технологии, культура и гуманитарная сфера.

Оценивая наши связи в целом, можно сказать, что отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией развиваются весьма успешно по всем направлениям. При этом хочу отметить, что возможности практического сотрудничества наших стран задействованы еще далеко не полностью. Нам необходимо продолжать расширять свое взаимодействие, в полной мере используя потенциал и сильные стороны каждой из стран с тем, чтобы вьетнамско-российские отношения стали бы еще более результативными.

– Господин президент, не могли бы вы подробнее остановиться на политической составляющей вьетнамско-российского партнерства?

– В наших политических отношениях высокое взаимное доверие продолжает возрастать с каждым днем за счет регулярного обмена делегациями и постоянных взаимных контактов на всех уровнях, особенно на высшем, а также за счет поддержания механизма стратегического диалога.

В конце этого года Вьетнам с радостью готовится приветствовать у себя президента РФ Владимира Путина, который примет участие в саммите АТЭС в Дананге

Вьетнам высоко оценивает роль России на региональной и международной арене. Наши страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках многосторонних форумов, таких как АТЭС (организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), АСЕМ (форум Азия-Европа), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), диалоговое партнерство АСЕАН-Россия и ряд других. Особенно следует отметить, что Вьетнам и Россия плотно сотрудничают в рамках проходящего сейчас года председательства Вьетнама в АТЭС. В конце этого года Вьетнам с радостью готовится приветствовать у себя президента РФ Владимира Путина, который примет участие в саммите АТЭС в Дананге.

– Как вы оцениваете текущее состояние практического сотрудничества наших стран?

– Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает динамично развиваться в соответствии с принятыми решениями и достигнутыми договоренностями. Мы провели 19-е заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сентябре 2016 года, активно продолжаем взаимодействовать по Контрольному списку приоритетных задач по дальнейшему продвижению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Следует отметить, что двусторонний товарооборот демонстрирует заметный рост. По итогам 2016 года взаимная торговля наших стран составила $2,7 млрд, продемонстрировав 25-процентый рост по сравнению с 2015 годом. С начала текущего года товарооборот продолжает уверенно расти, увеличившись за первые четыре месяца на 30% и достигнув $1,1 млрд.

Помимо этого, в обеих странах успешно реализуются наши совместные проекты в сфере топливно-энергетического комплекса.

Новый мощный импульс развитию вьетнамско-российского экономического сотрудничества придаст предстоящее расширение нашего делового сотрудничества на сферу совместной сборки и производства автомобилей на территории Вьетнама.

Вьетнам готов всегда поддерживать российские предприятия, желающих работать на вьетнамском рынке и будет создавать им самые благоприятные условия для развития сотрудничества с местными партнерами

Вьетнам готов всегда поддерживать российские предприятия, желающих работать на вьетнамском рынке и будет создавать им самые благоприятные условия для развития сотрудничества с местными партнерами.

Взаимодействие в сферах обороны и безопасности, науки и технологий, образования и подготовки кадров, а также в области культуры и туризма между двумя странами растет быстрыми темпами.

На регулярной основе проходят культурные обмены между нашими странами, которые вносят вклад в укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Так, в 2016 году прошли Дни культуры Вьетнама в России, а в конце этого года во Вьетнаме будут организованы Дни российской культуры.

На сегодняшний день Россия входит в десятку стран мира, направляющих наибольшее количество туристов во Вьетнам. В 2016 году число российских туристов во Вьетнаме превысило 430 тыс. человек, увеличившись почти на 13% по сравнению с предыдущим годом.

– Какая роль отводится соглашению о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕврАзЭС в развитии торгово-экономического партнерства Ханоя и Москвы?

– Я высоко ценю тот факт, что Вьетнам стал первой страной с которой Евразийский экономический союз подписал соглашение о Зоне свободной торговли. Уверен, что его реализация станет новой движущей силой как для мощного развития торговых отношений Вьетнама с ЕврАзЭС, так и для роста вьетнамско-российского товарооборота, что позволит нам достичь намеченного на 2020 год целевого показателя взаимной торговли в $10 млрд в год. Согласно экспертным оценкам, после вступления соглашение о ЗСТ в силу в октябре 2016 года прогнозируемый рост вьетнамско-российской торговли составит в среднем 18-20% в год и достигнет денежного показателя в $10-12 млрд к 2020 году.

Соглашение о ЗСТ имеет в целом стратегическое значение. Это первое соглашение о свободной торговле, которое заключил Евразийский экономический союз с государством за пределом своих рамок, а также первое соглашение, которое Вьетнам заключил с блоком, обладающим общим рынком, объединяющим сразу пять стран – Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию с объемом ВВП в $2,2 трлн и населением 183 млн человек. Оно создает правовую основу и благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в целом, так и между СРВ и каждой из стран ЕврАзЭС по отдельности. Благодаря этому инструменту, предприятия и компании из Вьетнама и стран ЕврАзЭС получают благоприятные возможности для наращивания экспорта своих товаров на рынки друг друга, способствуя диверсификации потребительских рынков в каждой из стран. Это не только внесет важный вклад в развитие экономики каждого из государств, но и, безусловно, будет способствовать повышению обмена товарами, услугами, инвестициями и расширению отношений сотрудничества в масштабах всего региона.

Со своей стороны Вьетнам, как первый партнер Евразийского экономического союза по свободной торговле, приложит все усилия для развития отношений сотрудничества между ЕврАзЭС и Сообществом АСЕАН, представляющим масштабный и стремительно развивающийся единый рынок с более, чем 600 млн потребителей и ежегодным объемом ВВП в $2,5 трлн.

– Господин президент, поделитесь, пожалуйста, своим мнением о перспективных направлениях сотрудничества между нашими странами в предстоящий период?

Наши страны обладают значительными возможностями для продвижения двустороннего сотрудничества по целом ряду направлений. Для повышения результативности и еще более стремительного развития практической составляющей всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран в предстоящий период Вьетнам и Россия должны продолжать повышать уровень своих доверительных политических отношений. При этом, необходимо в полной мере реализовывать имеющиеся возможности взаимодействия в ключевых сферах сотрудничества – в торгово-экономической, энергетической, в области обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, науки и технологий, а также продвигать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций.

Я высоко оцениваю эффективное сотрудничество между Государственной корпорацией нефти и газа Вьетнама (ГКНГ "Петровьетнам) с крупнейшими нефтегазовыми компаниями России – ОАО "Зарубежнефть", ПАО "Газпром", ОАО "Роснефть", а также деятельность наших двусторонних совместных предприятий в нефтегазовой сфере в странах друг друга. В прошлом году мы заключили межправительственное соглашение, предусматривающее создание благоприятных условий для работы совместной компании "Русвьетпетро", которая ведет добычу нефти и газа на территории России и протокол к межправительственному соглашению, призванный обеспечить бесперебойное функционирование совместного предприятия "Вьетсовпетро", добывающего нефтегазовое сырье на шельфе Вьетнама. При этом я убежден, что сторонам необходимо приложить совместные усилия для поиска методов и возможностей повышения эффективности сотрудничества в сфере ТЭК, которое охватывало бы не только разведку и добычу нефти и газа. Нам нужно расширять взаимодействие на такие направления, как нефтехимия, строительство трубопроводов, долгосрочные поставки сырья для нефтеперерабатывающих заводов, производство газового топлива. Кроме того, нам следует изучить возможности запуска новых проектов в сфере энергетики, способных дать высокую экономическую рентабельность.

Россия – одна из стран, имеющих самый высокий в мире уровень развития науки, технологий и образования. В свою очередь, Вьетнам очень заинтересован в научно-технологических новинках, современных технологиях и в подготовке высококвалифицированных кадров. Тем не менее, сотрудничество наших стран в этих сферах пока не отвечает потребностям и стремлениям сторон. В 2014 году мы заключили двустороннее межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области образования, науки и технологий. Для его реализации создана совместная комиссия по сотрудничеству в области образования, науки и технологий. Надеюсь, что эта комиссия продолжит эффективно работать с тем, чтобы обеспечить развитие и вывод на новый уровень нашего сотрудничества в области науки и технологий, а также в сфере образования и подготовки кадров.

Беседовал Юрий Денисович