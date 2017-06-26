Николай Свентицкий: Грибоедовский театр в Грузии - самый популярный у зрителей

Николай Свентицкий © ТАСС

О рецептах популярности, предстоящий гастролях в России и проектах "Русского клуба" в Грузии в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова, заслуженный деятель искусств РФ Николай Свентицкий.

- У вас самый посещаемый театр в Грузии. В чем секрет его успеха?

- Посещаемость нашего театра значительно выше, чем у других грузинских театров. Сами понимаете, насильно зрителя не заманишь. Высокая посещаемость свидетельствует о признании публикой мастерства актеров, всего коллектива и художественного руководителя Автандила Варсимашвили. Наш театр - составная и важная часть культуры Грузии. Мы живем успехами и проблемами нашей страны, ее историей и культурой.

Весомая слагаемая успеха - верность традициям. Наш театр был основан в Тбилиси в 1845 году, это старейший русский театр за пределами России и первый профессиональный театральный коллектив на Кавказе. В 1934-м ему было присвоено имя Александра Сергеевича Грибоедова, который был женат на грузинской княжне Нино Чавчавадзе, прожил в Тбилиси несколько лет, оказывал содействие развитию грузинской культуры. Здесь хранят память о нем - в Тбилиси есть улица его имени, творчество Грибоедова изучают в школах и вузах. Наш театр продолжает традиции, заложенные предыдущими поколениями актеров и режиссеров: в нем в разное время работали Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Вера Комиссаржевская, Петр Фоменко, местный уроженец, будущий главный режиссер ленинградского Большого драматического театра Георгий Товстоногов.

Грибоедовский театр считается одним из лучших на территории бывшего СССР. В 2013 году он удостоился российской премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом", в 2014-м участвовал в Международном форуме искусств "Золотой витязь", представив в Москве спектакль "Холстомер. История лошади" по повести Льва Толстого. Исполнитель главной роли Валерий Харютченко стал обладателем "Золотого диплома" форума.

Грибоедовский театр считается одним из лучших на территории бывшего СССР.

Эти и другие успехи - результат усилий большого творческого коллектива и наших друзей, которые оказывали нам поддержку в трудные 1990-2000-е годы. Особую благодарность хотел бы выразить грузинскому благотворительному фонду "Карту", очень помогшему в капитальном ремонте здания театра. Сейчас в труппе 38 артистов, в репертуаре коллектива - более 30 спектаклей, это и мировая классика, и разнообразные постановки для детей.

В октябре 2015 года наш театр отметил 170-летие, в торжествах участвовали делегации из более 20 стран, в том числе видные деятели российской культуры - народные артисты СССР Олег Басилашвили и Василий Лановой, зампредседателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой. В дни юбилея в здании театра распахнул двери его музей - первая подобная экспозиция в Грузии. Коллекция музея насчитывает более тысячи предметов - афиши, уникальные фото, костюмы, реквизит, макеты декораций спектаклей разных лет.

- Каков гастрольный график Грибоедовского театра на нынешний год?

- Недавно труппа гастролировала в Поти и Ахалцихе, намечены выступления и в других городах Грузии. А осенью наш театр выступит на международном фестивале в Санкт-Петербурге, где мы представим спектакль "А.Л.Ж.И.Р." Его премьерные показы с большим успехом прошли в Тбилиси в конце апреля-начале мая.

Постановка посвящена восьми тысячам женщин, отбывавшим наказание в Акмолинском лагере жен "изменников" Родины в Казахстане. Среди них были и женщины из Грузии, в том числе супруга дирижера Евгения Микеладзе Кетеван Орахвелашвили; мать и тетя выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе Александра Думбадзе-Бахтадзе и Тамар Думбадзе; мать Булата Окуджавы Ашхен Налбандян; мать режиссера Льва Кулиджанова Екатерина Кулиджанова. В основу спектакля легли протоколы, письма, фотографии, воспоминания как самих пленниц лагеря, так и их потомков.

Сейчас в труппе 38 артистов, в репертуаре коллектива - более 30 спектаклей, это и мировая классика, и разнообразные постановки для детей

В сентябре на фестивале "Монограмма" в Москве Грибоедовский театр представит моноспектакль "Я - Николай Гумилев". Его премьера прошла в Тбилиси в 2016 году и была посвящена 130-летию со дня рождения поэта. Детство он провел в Царском Селе и в Санкт-Петербурге, а отрочество - в Тбилиси. Примечательно, что впервые произведение Гумилева было опубликовано именно в Грузии: в 1902 году одна из местных газет опубликовала его стихотворение "Я в лес бежал из городов", ему тогда было 16 лет.

Затем нам предстоят гастроли по городам Урала, где мы покажем спектакль "Холстомер. История лошади" по мотивам повести Льва Толстого. Мы с нетерпением ждем встречи со зрителями как в Грузии, так и в России. Хотелось бы передать сердечный привет всем нашим почитателям в разных странах, мы живем и работаем для них.

- Вы являетесь бессменным руководителем созданного в Тбилиси в 2003 году Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб". Каковы основные направления деятельности этой организации?

- Клуб провел в Грузии несколько крупных международных фестивалей русской поэзии с участием авторов из более чем 25 стран. Эти фестивали были посвящены выдающимся русским поэтам и писателям, в свое время совершавших поездки в Грузию.

Мы проводим конференции, творческие конкурсы, Дни культуры, издаем солидный журнал "Русский клуб", в котором значительная часть материалов посвящена культуре и истории Грузии, связям с Россией, значимым для страны темам. В ближайшие месяцы мы намерены провести вечера и концерты, посвященные творчеству неоднократно посещавших Грузию Евгения Евтушенко и Владимира Высоцкого.

Вот уже три года "Русский клуб" издает книги и брошюры из литературно-энциклопедической серии "Русские в Грузии". На сегодняшний день она насчитывает более 30 художественно-документальных произведений. Это истории пребывания в Грузии Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Льва Толстого, Чайковского, Пастернака, основателя Батумского ботанического сада Андрея Краснове, а также книги о выдающихся актерах, работавших в нашем театре в XIX-XX веках.

- Недавно серию пополнила книга о Евгении Примакове, выросшем и закончившем школу в Тбилиси…

- Переехав в Москву, Евгений Максимович до конца своей жизни продолжал поддерживать дружеские отношения с тбилисскими школьными друзьями. Его уважали в Грузии за любовь к Тбилиси и к уникальной грузинской культуре. В 1982 году Примаков был удостоен звания "Почетный гражданин Тбилиси", которым он гордился. В столице Грузии похоронена его мать Анна Яковлевна, и при каждом приезде в Тбилиси он первым делом приходил на кладбище к ее могиле. Автор книги "Хозяин своего слова. Коллизии из жизни Евгения Примакова" - грузинский поэт, журналист, переводчик Владимир Саришвили.

Мы продолжим издание книг из серии "Русские в Грузии". Впереди читателя ждет много новых проектов, интересных спектаклей и встреч.

Беседовал Тенгиз Пачкория