Сергей Нарышкин: нелегалы — золотой фонд внешней разведки

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28 июня нелегальной разведке СВР исполняется 95 лет. В интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал ТАСС об истории ее создания, вкладе в обеспечение безопасности страны и золотом фонде разведки.

— Исполняется 95 лет нелегальной внешней разведке, подразделению СВР России. Кто стоял у истоков создания этой элитной структуры? Почему в далеком 1922 году возникла острая необходимость в ее появлении в рамках Иностранного отдела Главного политического управления (ИНО ГПУ) при НКВД РСФСР? Было ли на чей опыт опереться разведке молодой советской России?

— У каждой профессии есть своя специфика, свои традиции и, конечно же, свой праздник. В 1922 году молодое советское государство оказалось во враждебном окружении, в условиях навязанной ему международной изоляции. В те годы речь шла о самом существовании РСФСР. Политическое и военное руководство нуждалось в упреждающей информации о планах врагов. Именно поэтому встал вопрос о необходимости расширения оперативного инструментария наших спецслужб.

Председатель ВЧК и нарком внутренних дел РСФСР Феликс Эдмундович Дзержинский обратился в Политбюро ЦК РКП (б) с предложением оптимизировать деятельность внешней разведки. Инициативу поддержали. 28 июня 1922 года Коллегия ГПУ утвердила "Положение о закордонном отделении ИНО". В нем определялись функции Иностранного отдела, формулировались основные направления и методы его работы. В качестве одного из дополнительных инструментов решения стоящих перед разведкой задач в документе предусматривалось использование ею методов нелегальной работы.

Царская Россия профессиональной нелегальной разведки не имела, делая упор на приобретение агентурных позиций действующими под различными прикрытиями "легальными" разведчиками. Создавать нелегальную разведку приходилось, по сути, с нуля, так как опыта в данном направлении разведдеятельности у первых советских чекистов-разведчиков не было.

— Из фильмов и книг о разведчиках создается впечатление, что они подчас с невероятной легкостью решают поставленные Центром задачи. Можете ли вы рассказать, что на самом деле стоит за работой сотрудников СВР России, чья информация иногда скупыми строками ложится в отчетах разведки на стол руководства страны?

— Всех деталей, безусловно, я вам не расскажу. Однако могу сказать, что впечатление легкости обманчиво.

За результатом работы сотрудников нелегальной разведки стоит длительный, кропотливый и подчас связанный с огромным риском труд большого коллектива уникальных специалистов, которые четко понимают возложенные на них задачи

За результатом работы сотрудников нелегальной разведки стоит длительный, кропотливый и подчас связанный с огромным риском труд большого коллектива уникальных специалистов, которые четко понимают возложенные на них задачи. С помощью имеющихся в их распоряжении специфических сил и средств они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности нашей страны. И хотел бы особо подчеркнуть, что в докладах разведки, о которых вы упомянули, содержится достоверная информация, позволяющая руководству страны принимать необходимые решения в политической, военно-стратегической, экономической и иных сферах.

— Не секрет, что подготовка одного разведчика-нелегала — необычайно трудоемкий процесс. Много ли стран мира располагают такими подразделениями? Насколько оправдывает себя работа нелегалов, которые иногда десятилетиями живут под чужими именами, принося колоссальные жертвы личной судьбы на алтарь разведки?

— Да, не только трудоемкий, но и очень сложный. Не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведку. Некоторые спецслужбы иностранных государств используют ее отдельные методы, но у них нет такого опыта и базы, которыми мы располагаем. Нелегалы — золотой фонд внешней разведки, люди с твердым характером, высокими интеллектуальными и моральными качествами и безграничной любовью к своей родине. Каждый из них является человеком удивительной судьбы. Такими их делает специфика работы вдали от отечества, тайная жизнь под чужими именами и документами. Известность приходит лишь к немногим из них, да и то порой после смерти. Именно эти люди своим служением отечеству написали девиз нелегальной разведки — "Без права на славу, во славу Державы".

Деятельность нелегалов в современных условиях не утратила своей актуальности. Напротив, она приобретает все большую значимость. Это связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира.

— Зачастую разведчик действует за рубежом в одиночку. Можно сказать в данном случае, что один — в поле воин? Какие операции из истории нелегальной разведки стали яркими примерами блистательной работы разведчиков-нелегалов?

— Разведчик-нелегал действует автономно, он не может ни с кем посоветоваться, поделиться своими переживаниями, эмоциями. Залог успешной работы нелегала — его профессиональные качества и четкая координация своих действий с кураторами в Центре, которые также должны соответствовать высоким профессиональным требованиям.

Яркими страницами в истории нелегальной разведки является ее деятельность накануне и в годы Великой Отечественной войны. В сложный послевоенный период она способствовала достижению ядерного паритета между великими державами, срыву конкретных планов Запада по нанесению превентивного удара по СССР и его союзникам.

Примеры героической деятельности разведчиков-нелегалов широко описаны в литературе, изображены в художественных и документальных фильмах. Их имена известны — Николай Иванович Кузнецов, Алексей Николаевич Ботян, Геворк Андреевич Вартанян, Гоар Левоновна Вартанян, Алексей Михайлович Козлов и многие другие. О некоторых не менее успешных операциях пока не пришло время говорить. Они не рассекречены.

— Торжественные мероприятия в нашей стране традиционно сопровождаются вручением наград. Можно узнать, у скольких разведчиков заблестят новые ордена и медали и как зовут героев? Страна хочет знать их имена.

— Да, на торжественном мероприятии будут вручаться государственные и ведомственные награды. Вот только имена награжденных по соображениям безопасности я вам не назову.