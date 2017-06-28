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Юнус-Бек Евкуров: ингушские хоккеисты умеют биться не хуже американских и канадских

28 июня, 9:00 UTC+3 Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Республика Ингушетия, которая в 2017 году празднует свое 25-летие, не только продолжает бережно хранить спортивные традиции региона, но и не боится смелых экспериментов. Одним из таких стал новый проект развития республиканского хоккея.

О первых победах юных ингушских хоккеистов, планах на участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), о возрождении греко-римской борьбы в регионе, взгляде на современный футбол, реализации в регионе федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" (ФЦП) и многом другом ТАСС рассказал глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

— В республике появился новый проект, юная хоккейная команда "Магас-2007", которая спустя три года после создания выиграла престижный детский турнир памяти Александра Рагулина — 2017. Как вообще появилась эта идея?

— А почему нет? Почему бы ребятам с Кавказа не заниматься хоккеем? Тем более что у них есть необходимые харизма, характер, а в единоборстве они не уступят тем же американцам или канадцам. Уж в этом я уверен.

Все началось с того, что мы начали строить ледовый каток в республике, а в этом году сдаем еще один ледовый объект с трибунами на 1000 мест. Вот в связи с этим нам удалось создать эту команду.

Вместо того чтобы развивать детский спорт, детский футбол, поднимать футбол и детей, мы вкладываем огромные деньги в чужих ребят. Мы почему-то вбили себе в голову, что только так можно развивать спорт

Теперь их уже три: две детские и одна юношеская. Подобрали хороших тренеров, один из Екатеринбурга, другой — из Белоруссии. Есть и наш ингушский тренер, он в свое время играл в сборной Казахстана. Все это люди, которые с душой относятся к хоккею, к детям, и знают толк в своем деле. Мы хотим показать и доказать, что мы тоже можем.

В Магасе сейчас строится еще один спорткомплекс с ледовым катком, где мы будем создавать школу хоккея Вячеслава Фетисова. Он дал свое добро на это.

А ледовый каток в Назрани, где сейчас дети тренируются, будет назван в честь Александра Якушева. Таким образом, мы создаем такую атмосферу, чтобы дети соприкоснулись с легендами хоккея.

— Кем вы видите ваших хоккеистов в перспективе?

Не исключаю, что наши ребята смогут участвовать в будущем КХЛ, но загадывать не хочу — как пойдет, так пойдет. Но наш хоккей в любом случае будет в общей хоккейной системе координат. Кстати, как и наши футболисты, которые пока играют во втором дивизионе. Мы развиваем эти виды спорта, чтобы у нас были свои, доморощенные спортсмены.

Можно вкладывать большие деньги, миллиарды в иностранцев, что мы сегодня наблюдаем в футбольном мире. Но я не сторонник такого подхода. Вместо того чтобы развивать детский спорт, детский футбол, поднимать футбол и детей, мы вкладываем огромные деньги в чужих ребят.

Мы почему-то вбили себе в голову, что только так можно развивать спорт. Да, такой подход тоже может быть, но надо определить допустимый процент иностранцев. Я допускаю 10 или 20 процентов легионеров, но никак не больше, ведь наши-то остаются в стороне, не развиваются.

На чемпионаты мира мы выходим со своими командами, а легионеры выступают за свои, изучив нас изнутри, забивая нам голы. И пусть со мной кто-то не согласится.

Болеете за какой-нибудь конкретный футбольный клуб?

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— Не столько за футбольную команду, сколько в целом за ЦСКА. Но смотреть красивый футбол очень люблю.

— Коли уж зашла речь о ЦСКА, как отнеслись к уходу Слуцкого в английский "Халл Сити"?

Это его право выбирать, куда идти, он взрослый человек. Но раз его пригласили в английский клуб, значит, у нас тренер с мировым именем. А это очень неплохо для имиджа нашего футбола. Уверен, он еще вернется и его опыт будет полезен отечественному футболу.

— А как обстоит дело с ингушским футболом?

— У нас есть игрок в сборной России — Магомед Оздоев, но в целом у нас нет средств на содержание команд. Наши игроки по три-четыре месяца не получают зарплату, а мы ломаем голову, как им помочь, где искать деньги.

Пусть они и играют во втором дивизионе, нам не хотелось бы распускать команду, поэтому бьемся, ищем средства. Может, в будущем все-таки появится предприниматель, который поддержит нашу команду.

— Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы", которая уже пошла на второй срок, помогает реализовывать такие проекты?

— В рамках ФЦП мы построили два физкультурно-оздоровительных комплекса. Сейчас мы работаем в этом направлении вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Проблема в том, что надо представлять готовые проекты, а их нет. Чтобы сделать эти проекты, нужно понимание, войдут ли они в ФЦП?

Подрядчики не хотят в этом участвовать, а в бюджете нет денег. На каждый проект нужны серьезные деньги. Мы готовы продолжать участвовать в реализации ФЦП, этот вопрос обсуждается, посмотрим, что получится на выходе.

Какие спортивные объекты нужны Ингушетии?

— Всегда чего-то будет не хватать. Например, республиканский стадион, который, безусловно, у нас должен быть. Но сейчас мы разговариваем с Министерством спорта РФ о поддержке по линии строительства плоскостных сооружений — необходимы спортзалы при школах.

Мы приобрели отличный опыт в организаторском плане, увидели, какие ошибки были допущены, сделали выводы по работе в развитии вольной борьбы. Ведь если с греко-римской борьбой в Ингушетии все стабильно хорошо, то в вольной пока провал

Во-вторых, нужно нарастить потенциал в плане бассейнов, их надо хотя бы семь — в каждом районе, чтобы люди могли заниматься. А сейчас их только три. Необходимо оформить спортплощадками и придворовые территории. И вот в этом случае мы увидим здоровое поколение, здоровую нацию.

Для олимпийских видов спорта и профессионального спорта тех спорткомплексов, которые имеются в данный момент, тоже недостаточно. Если построить десяток физкультурно-оздоровительных комплексов, я думаю, для республики было бы достаточно.

— Республика только что провела великолепный чемпионат России по греко-римской борьбе, который отметился замечательной организацией, высоким накалом страстей. Каково послевкусие спустя несколько дней после турнира?

Безусловно, самое главное, что чемпионат действительно прошел на достойном уровне, для нас это очень важно. Тем более что мы впервые проводим такое мероприятие. Я слышал много положительных отзывов.

Кроме того, мы приобрели отличный опыт в организаторском плане, увидели, какие ошибки были допущены, сделали выводы по работе в развитии вольной борьбы. Ведь если с греко-римской борьбой в Ингушетии все стабильно хорошо, то в вольной пока провал.

— Можно ли после этого чемпионата ждать скачок в развитии вольной борьбы в Ингушетии?

— Не то что можно — нужно! Ошибки надо исправлять. Думаю, мы это будем делать в том числе и через уроки борьбы в школах. Чтобы с первого класса детей привлекали к единоборствам с тем, чтобы ребятам это помогло найти себя в жизни.

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В любом виде спорта, направлении, даже если брать смешанные единоборства, что сейчас в моде у молодежи. Но надо понимать, что борьба — это база. Юных надо ставить на крыло, втягивать их, популяризировать борьбу, тем более что это олимпийский вид спорта.

Кто-то всегда думает, что надо большие деньги вкладывать в развитие того или иного вида. Но я смотрю на борьбу в Дагестане и вижу — на голом месте ребята растут и ни про какие деньги, тем более из бюджета, там даже речи не ведется. Думаю, мы отправим своих ребят для опыта в Дагестан. Именно там — и еще в Осетии — совершенная школа спортивной борьбы, так уж исторически сложилось.

— Возвращаясь к чемпионату, не могу не спросить о вашей реакции на два инцидента с участием болельщиков, которые во что бы то ни стало хотели оказаться на борцовском ковре.

У нас проходит много спортивных мероприятий, и, конечно, мы будем делать выводы по произошедшему. Я понимаю, кровь играет. Может быть, это и хорошо, что нет безразличия с их стороны. Но речь идет о культуре боления, о том, что нужно действительно болеть сердцем за своих спортсменов, а не провоцировать скандалы.

Что касается зачинщиков, то я уже дал поручение — готовится список с фотографиями зрителей, спровоцировавших эти ситуации. Он будет передан в органы правопорядка. В целом мы хотим сделать свою базу данных по таким нарушителям, поскольку у нас уже случалось подобное на турнире по смешанным единоборствам.

Такие ситуации легче предупредить, поэтому до начала мероприятий мы будем направлять такие списки в федерации субъекта по видам спорта. Эмоции пускай на трибунах выплескивают, но без оскорблений и нарушения закона. Так что произошедшее никак не повлияет на наше желание проводить соревнования.

Безусловно, после победы Халмурзаева на Олимпиаде интерес к дзюдо в Ингушетии возрос. Даже два моих старших сына после его победы начали заниматься дзюдо

Кстати, совсем скоро, 22 июля, нас ждет грандиозное событие — турнир по смешанным единоборствам "Битва в горах". В 2014 году мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самое массовое высокогорное мероприятие — его посетили 23 тысячи человек.

Теперь мы планируем побить это достижение. Осенью нас ждет "Битва нартов" в Назрани. А затем на очереди — открытие нового зала дзюдо, куда мы планируем пригласить известных дзюдоистов России.

После победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро возрос интерес в республике к дзюдо?

Дзюдо в Ингушетии хорошо развивается, у нас много спортсменов хорошего уровня, замечательный тренерский штаб. Безусловно, после победы Халмурзаева на Олимпиаде интерес к дзюдо в Ингушетии возрос. Даже два моих старших сына после его победы начали заниматься дзюдо.

Думаю, и многие другие родители поступили так же — поток детей в школы дзюдо увеличился. У нас вообще дети с удовольствием идут в спорт, мы создаем условия для всех, кто хочет заниматься. И дзюдо является не исключением.

Беседовала Вероника Советова

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Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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