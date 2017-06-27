Мэр Сеула: потенциал сотрудничества с российской столицей огромен

Пак Вон Сун © Антон Новодережкин/ТАСС

Мэр Сеула Пак Вон Сун во время визита в Россию посетил ТАСС, где представил инновационную цифровую систему управления мегаполисом. В эксклюзивном интервью ТАСС он рассказал о том, что общего увидел между столицей Южной Кореи и Москвой и какие направления сотрудничества между двумя странами он считает перспективными. По мнению мэра, городским властям Москвы и Сеула есть чему учиться друг у друга.

— Это ваш первый визит в Москву, так что хотелось бы спросить, как вы оцениваете нашу столицу? Она вам нравится?

— Я мечтаю из Сеула на поезде через Сибирь приехать в Москву, но это пока невозможно из-за КНДР. С другой точки зрения, это заняло бы много времени, поэтому я прилетел на самолете. На самом деле Москва для всех корейцев, включая меня, — это такой загадочный город, город-мечта. В целом Москва кажется чистой, кроме того, сегодня очень хорошая погода, ясное небо. Пока еще мы не посетили Кремль, но достопримечательности обязательно посмотрим. Думаю, что в Москве хорошее сочетание архитектуры: есть здания со времен царской России, есть советская архитектура. Кстати говоря, нас пугали пробками, но в Москве пробки не кажутся такими уж сильными.

— Как вы упомянули ранее, Москва и Сеул — города-побратимы уже более 20 лет. Как вы оцениваете сотрудничество между нашими столицами и какие потенциальные зоны такого взаимодействия вы бы выделили?

— Наши города уже 26 лет являются побратимами, и это принесло много результатов. Кстати говоря, в 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин посетил Сеул. Он познакомился с корейской транспортной системой, на основе которой как раз был создан центр организации дорожного движения. В то же время я сожалею о том, что несмотря на огромный потенциал сотрудничества, он не в полной мере реализован. Это проекты в области информационных технологий, транспортной системы, экологичного города, "умного города" и другие. Надеюсь, что наше сотрудничество будет только расширяться.

— Масштабы Москвы и Сеула приносят им не только позитивные эффекты, но создают и сложности. Как вы думаете, в каких областях мы могли бы поделиться опытом друг с другом? Чему бы могла Москва научить вас?

— У больших городов похожие вызовы: это транспортная проблема, бытовые отходы, вопрос развития инфраструктуры и есть очень много общего. И действительно, у Москвы и Сеула есть чем поделиться друг с другом. Сеул уделяет особое внимание инновациям, а также поддерживает стартапы: есть площадка для начинающих предпринимателей, и в этом начинании, мы уверены, недостаточно усилий одной страны и одного города, здесь нужно привлечь к сотрудничеству похожие города, которые имеют подобные вызовы.

В Сеуле 65 университетов, это очень большое число, и много иностранных студентов, к слову, из Китая около 20 тысяч, из России не столько же, но тоже значительное количество. В этом направлении мы также можем помочь студентам реализовывать свои бизнес-проекты, помочь в создании стартапов, в этом направлении, мы уверены, можем сотрудничать с Москвой, поскольку это может решить проблему с рабочими местами.

— Это уже ваш второй срок на посту мэра Сеула, и жители города уже много лет доверяют свою жизнь вашему руководству, вашим рукам. Поделитесь с нами рецептом, который позволяет столь успешно руководить большим городом. Есть какая-то универсальная формула, в чем секрет такого успешного руководства?

— На самом деле секрет лежит в сеульцах, у них надо спрашивать. Ну а если серьезно, то в 70-х годах и позднее в Республике Корея был бурный экономический рост, но в последнее время этот рост замедлился, и экономика стагнирует. Сейчас главным вопросов является не как быстро развиваться, а как сохранить темпы роста. У Сеула есть такой слоган — "Город для людей", поэтому мы уделяем особое внимание улучшению качества жизни, уважению к людям, к труду и больше внимания уделяем не материальной части, а так называемой software, именно самому взаимодействию. Что касается архитектуры, то мы стараемся не разрушать старые здания, а пытаемся сохранить старый облик города, с которым горожане связывают свои воспоминания, память. Москва, кажется, разделяет эту концепцию, например проект "Моя улица" хорошо в нее укладывается, и это общая мировая тенденция XXI века. Поэтому эту тенденцию правительство города продвигает, и горожане его (правительство. — Прим. ТАСС) поддерживают.

— Как вы оцениваете сотрудничество с Россией в области образования и культуры?

— Вы обозначили очень важную проблему, поскольку молодежный обмен очень важен для повышения взаимопонимания и развития двусторонних отношений. На примере Сеульского городского университета можно сказать, что есть соглашения о сотрудничестве с МГУ и пятью другими российскими университетами. Но студентов из России там пока 106 человек, и это действительно мало и нужно было бы это число увеличить. Поэтому мы за расширение межвузовского сотрудничества и расширение обмена по направлению поддержки стартапов, чтобы молодые люди из наших стран могли обмениваться опытом и продвигать совместные проекты. Эти вопросы я собираюсь поднять при встрече с мэром Собяниным, и мы будем искать вместе пути для сотрудничества.

Что касается культуры и искусства, то русское искусство и литература оказывает довольно сильное влияние на корейцев. Мы в школе изучаем стихи Пушкина, и ученики знают как минимум одно стихотворение наизусть. Я лично увлекаюсь произведениями Толстого, у меня всегда на письменном столе лежит его томик. Мы действительно считаем, что у России есть много чему поучиться в области искусства. К слову, директор культурного центра "Седжон" скоро приедет в Москву и намерен заключить соглашение о сотрудничестве.

— Как вы оцениваете сотрудничество в сфере предпринимательства и других экономических сферах? Есть ли какие-то новые направления, которые мы могли бы развить в ближайшее время?

— После установления дипломатических отношений между нашими странами экономическое сотрудничество развивалось, но, к сожалению, в последнее время оно затормозилось. Отношения стагнируют. Мне кажется, что нужен прорыв. Президент России Владимир Путин как раз продвигает новую восточную политику, которая направлена на приоритетное развитие Дальнего Востока, в частности Приморского края. У Республики Корея есть так называемая северная политика, которая направлена на диверсификацию отношений с северными соседями.

У нас есть точки соприкосновения. Например, мы можем возобновить проект "Хасан — Раджин" по созданию железной дороги, мы можем обсудить вопрос создания промышленной экономической зоны в Северной Корее наподобие комплекса Кэсон. Здесь преимуществом является тот факт, что Россия может предоставить природные ресурсы, Республика Корея может войти с технологиями, капиталом, а КНДР может обеспечить трудовой ресурс. В этом сотрудничестве каждая сторона будет выигрывать, и мы сможем создать устойчивую экономическую общину. Раньше эта схема не могла быть активно реализована, но сейчас в Республике Корея новое правительство, которое осознает необходимость расширения сотрудничества, и мы уверены, что взаимодействие с Россией будет только усиливаться.

Как раз в рамках расширения сотрудничества мы надеемся, что железнодорожные пути соединятся и я смогу поехать в Москву через Владивосток и Иркутск, и в Москве будет построен Сеульский вокзал.

Беседовала Сюзанна Адамянц