Генеральный директор Музеев Кремля: в новом здании у нас будет больше возможностей

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Гонконге 26-27 июня состоялся первый "музейный саммит" с участием кураторов ведущих КНР, США, Великобритании, Австралии, Индии и ряда других стран. Россию представляла генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. В интервью ТАСС она рассказала об особенностях данного мероприятия, перспективах развития музеев, их роли в современном мире, планах сотрудничества с Китаем в сфере организации выставок.

- Какие у Вас впечатления от участия в музейном саммите?

- Мне было очень приятно, во-первых, увидеть здесь своих многих старых друзей, с которыми мы встречаемся, в основном, на таких конференциях, либо во время организации выставок. Это и замечательный директор Музея науки (Великобритания) Ян Блечфорд, с которым мы недавно вместе организовывали экспозицию в Лондоне, посвященную космонавтам и имевшую огромный успех. Это и наш давний партнер - директор музея Метрополитен (Нью-Йорк) Том Кэмбелл, это и директор Шанхайского музея господин Чэн. Также - директор музея императорского дворца Гугун Шань Цзисян, с которым мы сейчас находимся в периоде организации выставок, посвященных русской и китайской коронации монархов, соответственно, в Москве и Пекине.

Ведь не секрет, что Кремль сейчас не может принять столько людей, сколько хотели бы к нам прийти

Поэтому было очень интересно послушать о том, какого рода проблемы есть у них, и в каком направлении они хотят развивать свои музеи, и также поделиться мыслями о том, что предполагаем сделать в будущем мы.

- О чем шла речь в вашем докладе на форуме. Какие темы в целом затрагивались?

- Музеи Московского Кремля в 2012 году получили новое здание по адресу Красная площадь, дом 5. Оно будет нам передано после завершения реконструкции. Я рассказывала о том, как будет выглядеть это здание, какого рода коллекции там будут располагаться, какие дополнительные возможности появятся не только для того, чтобы организовывать новые выставки, но и чтобы готовить обучающие программы, как для детей, так и для взрослых. Ведь не секрет, что Кремль сейчас не может принять столько людей, сколько хотели бы к нам прийти. Поэтому в новом здании у нас будет гораздо больше таких возможностей.

Кроме того, конечно, нас всех очень волнует то, что сейчас происходит в мире в связи с терроризмом и теми ужасными событиями, которые происходят в Пальмире и вообще в Сирии, в Ливии. Поэтому встает вопрос, для чего люди приходят в музей, что они там ищут. Ведь это не только развлечение и приятное времяпрепровождение, но и возможность узнать что-то новое, прикоснуться к таким вещам, которые обычно в жизни увидеть или узнать достаточно сложно.

Люди, которые приходят в музей, понимают, что после посещения этого места они выйдут другими, не только с новыми знаниями и эстетическими впечатлениями.

Это определенные вопросы, которые касаются национальной истории и отношений России с другими европейскими и азиатскими государствами. Это и различные выставки, которые делает музей и которые рассчитаны на разную аудиторию и привлекает большое количество публики. Поэтому люди, которые приходят в музей, понимают, что после посещения этого места они выйдут другими, не только с новыми знаниями и эстетическими впечатлениями. Они, наверное, обогатят свою жизнь, потому что, когда ты узнаешь такого рода вещи и имеешь возможность созерцать прекрасные произведения искусства, это меняет и обогащает. Наверное, музеи существуют именно для этого. Поэтому, в основном, на саммите речь шла об этом.

- Насколько способны повлиять на развитие музеев современные технологии?

- Что касается цифровых технологий, то все уже стали их немного побаиваться. Потому, что люди приходят в музей не для того, чтобы посмотреть фильм о памятнике, а чтобы увидеть произведение искусства. И если все те возможности, которые цифровые технологии предоставляют прямо в музее, несколько отстраняют посетителя от памятника, то, наверное, их надо ограничивать. Потому что смотреть на картинки можно и, сидя дома. А сравнить два полотна Веласкеса, которые приехали из разных музеев, можно только на выставке. Ни рассказ куратора, ни новые технологии, которые позволяют в любом увеличении посмотреть на произведения искусства, не заменят вам реального "общения" с картиной или с каким-либо другим предметом.

- Вы упоминали о планах организации выставки, посвященной коронации. Где и когда она пройдет?

- Мы планируем организацию выставки, посвященной коронации русских царей и императоров, в 2019 году в Пекине. Это, прежде всего, символическое значение всех тех предметов и действий, которые имели место в ходе этой церемонии, начиная от шапки Мономаха и традиционных костюмов, тронов, корон, скипетров, держав и различных других государственных регалий, заканчивая посещением различных мест на территорий Кремля и вне его в ходе церемонии и после нее. Мы, конечно, не собираемся демонстрировать госрегалии, которые нельзя вывозить с территории государства, но их изображения, сделанные очень хорошими русскими художниками в 19 веке, - покажем. Мы также привезем большинство тех предметов, которые можно вывозить. И я думаю, что это выставка привлечет большое внимание китайских посетителей.

- Проведение подобной выставки - обоюдная инициатива?

- Китайская сторона хотела сделать какую-нибудь обменную выставку. Но нужно, чтобы темы корреспондировались. Поэтому нам было очень интересно, каким образом проходила церемония вступления на престол китайских императоров, какого рода символические документы подписывались, какие обряды проводились. Соответствующая аналогичная выставка у нас будет, наверное, в 2020 году. И сейчас наши китайские друзья занимаются концепцией и подбором экспонатов для того, чтобы у нас такую экспозицию провести. Наша же выставка будет в императорском дворце в Пекине, а соответственно, китайская - у нас в Кремле.

- В 2013 году в Гонконге с большим успехом прошла выставка "Фаберже: наследие императорской России". Обсуждали ли Вы с гонконгской стороной планы дальнейшего сотрудничества по линии музеев и организации новых экспозиций?

- Мы обсуждали очень общие планы. Будем думать над тем, что мы можем предложить нашим друзьям из Гонконга, сделаем несколько концепций различных выставок, которые могут быть здесь интересны. Затем уже более конкретно будем обсуждать, в каком музее сможем выставку сделать и на какую тему.

- В Гонконге очень заинтересованы в развитии такого сотрудничества и строят новый ультрасовременный музей на территории "Культурного центра Западного Коулуна". Они активно хотят наполнять его экспозициями и, наверное, здесь тоже есть возможности для сотрудничества?

- Это очень хорошо. Потому что, конечно, когда жизнь связана с огромными материальными возможностями, которые здесь предоставляются, наверное, культурной составляющей не хватает. Поэтому мне кажется, что построить новый музей - в любом случае это лучше, чем возвести очередной торговый центр. Я могу только приветствовать это, и мы очень рады участвовать в сотрудничестве.

Беседовал Александр Зюзин