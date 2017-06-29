Глава Невского ПКБ: работаем над проектом десантного корабля для Арктики

Сергей Власов © ПАО "Невское ПКБ"

Десантные корабли бессменно служат на всех флотах России уже несколько десятилетий. На смену им разрабатываются новые проекты, с которыми в ближайшее время предстоит определиться Военно-морскому флоту. Строительство новых российских "десантников" планируется начать в рамках госпрограммы вооружений до 2025 года. О том, каким может быть облик такого корабля, способен ли он высаживать десант в Арктике и сможет ли нести корабли на воздушной подушке, в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне рассказал генеральный директор ПАО "Невское ПКБ" Сергей Власов.

— Сергей Сергеевич, включены ли перспективные десантные корабли в новую госпрограмму вооружений?

— Кое-что туда включено.

— Какие требования флот выдвигает сегодня к новому десантному кораблю? Это будет классический вертолетоносец или некоторый симбиоз проектов?

Что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида

— "Десантники" есть разные. Может быть вертолетоносец, может быть универсальный десантный корабль, десантный вертолетоносный корабль-док (ДВКД). Полагаю, что, скорее всего, это будет универсальный десантный корабль — что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида.

— Облик у него будет совершенно новый по сравнению с классическими традициями советского кораблестроения?

— Конечно. Сегодня 21-й век, корабль новый, и облик у него будет соответствующий. Его внешний вид — это целая история, поскольку корабль проектируется многовариантно. Заказчик выберет какой-то из вариантов.

— Пока перспективный десантный корабль находится на стадии эскизного проектирования?

— Пока на стадии предпроектной проработки, назовем это так.

— В годовом отчете Невского ПКБ, размещенном в открытом доступе, есть очень интересный факт: "для варианта ДВКД водоизмещением около 15 тыс. тонн будет проработан подвариант десантного корабля для условий Арктики с высадкой десанта на лед". Что это такое?

— Это наши инициативные работы на перспективу. Мы не можем стоять на месте и предлагаем их флоту.

— Получается, что в России, пусть и в инициативном порядке, создается БДК для Арктики?

Корабль будет усиленного ледового класса, иначе его просто раздавит во льдах

— Да, может быть разработан вариант корабля, который сможет ходить в том числе и в Арктике и высаживать десант на льдину. Технически в этом никакой проблемы нет — ходят же наши ледоколы, с них на лед высаживают арктические экспедиции (речь идет о программе дрейфующих станций "Северный полюс". —​ Прим. ТАСС), выгружают технику и так далее.

Естественно, такой корабль будет усиленного ледового класса, иначе его просто раздавит во льдах. Пока это лишь задумки, но Арктика является одним из приоритетных направлений для страны. И мы тоже смотрим в этом направлении.

— Еще в отчете сказано следующее: "разработан типоряд десантных кораблей (УДК, ДВКД) на основе проектного модуля водоизмещением 10 тыс. – 35 тыс. тонн. Из типоряда для дальнейшей проработки выбраны варианты ДВКД водоизмещением около 15 тыс. тонн и УДК около 30 тыс. тонн".

— В один и тот же объем можно вместить разное оборудование, разное вооружение. По водоизмещению это разные корабли. Тип "Иван Грен" — это одно дело, а если тип "Мистраль" — совершенно другое. Может быть что-то среднее. У "Мистраля" водоизмещение около 20 тыс. тонн.

— Накануне официально сообщалось о том, что десантные суда на воздушной подушке включены в новую госпрограмму вооружений. Невское ПКБ проектирует такие корабли?

— Нет. Но если будет новый большой десантный корабль, то в нем смогут базироваться небольшие суда на воздушной подушке. Есть "Зубр", это большой корабль, а есть "Мурены" и ряд других поменьше. И они смогут заходить в доковую камеру нового "десантника".

У десантного корабля чем больше водоизмещение, тем больше трюмы. Необходимо разместить в нем не только людей, но и топливо, вертолеты, катера, десантные средства. Все в комплексе и определяет, сколько там чего поместится.

— На каком этапе сегодня находится работа над двумя большими десантными кораблями проекта 11711 — "Иван Грен" и "Петр Моргунов"?

— Первый проходит ходовые испытания и готовится к участию в Военно-морском параде в Петербурге ко Дню флота, а второй строится. При строительстве "Петра Моргунова" были учтены все вопросы, которые возникли на первом корабле, и работа идет без каких-либо проблем.

— Проводят ли специалисты Невского ПКБ освидетельствование десантных кораблей из состава ВМФ России?

— На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, в составе флота служат 14 кораблей польской постройки проекта 775 и около пяти кораблей нашего проекта 1171. Они все в строю, все служат. Наши специалисты на все флота ездят почти ежегодно, освидетельствуют и дают продление срока эксплуатации.

Эти корабли постоянно в море, постоянно что-то возят. Ходят они на Севере, на Дальнем Востоке, на Черном море. В принципе, они должны быть на каждом флоте, поскольку, кроме своего прямого назначения, выполняют массу других задач. Плюс к тому они могут высаживать груз на необорудованный берег, а это очень важно.

— Сколько лет они еще смогут бессменно трудиться на всех флотах?

— Это зависит от того, как их будут обслуживать. Моряки за ними очень следят, постоянно делают небольшие ремонты, поэтому они и держатся столько времени.

— Сдвинулось ли что-нибудь в теме проектирования перспективного авианосца?

— Все то, о чем мы раньше рассказывали, и то, что мы рисовали, то же показываем и сейчас. Но нужно понимать, что авианосец — очень дорогой корабль.

— То есть это дело длительной перспективы?

— Скорее всего, да.

— Как не растерять за эти годы приобретенные компетенции?

— Мы работаем с индийскими коллегами, но это вопрос актуальный. То, что мы возродили после советского периода благодаря "Викрамадитье", очень ценно. Сейчас пройдут годы, и выход из создавшейся ситуации только один — проектировать и строить новый корабль.

— Если время для создания перспективного авианосца все-таки настанет, его нужно делать с электромагнитной катапультой?

— Кто знает, что будет к 2030 году? Что наша наука и техника сможет создать, то и будет.

— Что ожидает наш авианосец "Адмирал Кузнецов"?

— Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования.

— То есть, по существу, это нельзя называть модернизацией?

— По существу, нет. Это ремонт.

— Какие сроки ремонта вам ставят?

— Пока никаких сроков нам не поставили. На сегодняшний день мы выполнили технический проект по работам, которые должны быть произведены на корабле, а твердых сроков заводских работ пока не определили. Контракт еще не заключен.

— А когда же его заключат?

— Это вопрос к Военно-морскому флоту.

— Ранее сообщалось, что на ремонт уйдет 2–3 года. Это так?

"Кузнецов" 25 лет служит без единого заводского ремонта

— Смотря какой будет объем работ, какое у корабля состояние. Ведь опыт "Викрамадитьи" наглядно показал — как только начинаешь что-то переделывать, тут же требуется переделать и ряд сопутствующих вещей.

Будут менять комплектующие по техническому состоянию изношенности. Я уже рассказывал, что "Кузнецов" 25 лет служит без единого заводского ремонта — это, конечно, говорит о высочайшем качестве его конструкции, постройки, оборудования. Но сейчас, конечно, его надо "освежить".

— На "Звездочку" поставят ремонтировать?

— Пока официально вопрос не решен.

— Аэрофинишеры менять будут?

— Аэрофинишеры "Кузнецова" работоспособны, их необходимо обслужить и при необходимости подремонтировать.

— В каком состоянии находятся наши наземные авиатренажеры (НИТКА) в Ейске и Саках?

— Могу сказать только одно: специалистов Невского ПКБ к каким-либо работам на наземных авиационных комплексах пока не привлекали.

— У индийского авианосца "Викрамадитья" уже идет период послегарантийного обслуживания. Как строятся взаимоотношения с индийской стороной на этом этапе?

— По конструктивной части авианосца вопросов у индийцев как не было, так и нет. Корабль в прекрасном состоянии, прошел докование, подводная часть тоже в очень хорошем состоянии. Возможность продления срока службы "Викрамадитьи" покажет его эксплуатация. Докование показало, что он может выдержать почти пятилетний междоковый период работы в теплых морях. Если его нормально обслуживать, ремонтировать своевременно, то он может служить и 40, и 50 лет.

— А как функционирует индийский НИТКА в Гоа?

— Работает, вопросов никаких нет. Этот контракт полностью завершен.

— Какие работы Невское ПКБ выполняет по проекту строящегося сейчас индийского авианосца "Викрант"?

— По каждой части работ у нас есть договор, в нем прописаны конкретные сроки и стоимость. Когда начинается монтаж нашего оборудования, в Индию едет наша группа сопровождения, помогает в монтажных работах.

Беседовала Анна Юдина