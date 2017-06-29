Валентина Матвиенко: история РФ и Белоруссии исключает отдаление двух стран друг от друга

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29 июня в Москве открывается IV Форум регионов России и Белоруссии. В преддверии мероприятия спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала в интервью ТАСС об отношениях двух стран и проблемах и перспективах развития экономики Союзного государства

— Как вы оцениваете состояние российско-белорусских отношений в настоящее время и эффективность проведения ежегодных Форумов регионов России и Беларуси? Есть ли экономические достижения в отношениях двух стран, которые появились благодаря Форуму?

— Недавно наши страны отметили значимую дату — 25 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Событие действительно важное, закрепившее в правовой форме те отношения между обоими государствами, которые возникли в новой геополитической ситуации, создавшейся после распада СССР. Еще важнее стремление и в современных исторических условиях сохранять на уровне государств то главное, что всегда отличало отношения наших народов — дух дружбы, братства, тесного сотрудничества.

Главное, что всегда отличало отношения наших народов — дух дружбы, братства, тесного сотрудничества

Сегодня можно твердо сказать: нам это удалось. Олицетворением реализации этого стремления являются Союзное государство России и Белоруссии, стратегическое партнерство в его рамках, всесторонние связи народов обеих стран, поступательное развитие. Оно порой не столь устойчивое и динамичное, как хотелось бы. Но мы не находимся в изоляции от мировой экономики, мы ее неотъемлемая часть, и то негативное, что в ней происходит, сказывается и на экономике наших стран. Однако такое негативное воздействие было бы еще ощутимее, если бы не наше сотрудничество по его смягчению и преодолению. Наши граждане понимают это.

Ни в России, ни в Белоруссии нет хоть сколь-нибудь влиятельных политических сил, выступающих за дистанцирование наших стран друг от друга. И вряд ли такие силы в принципе могут появиться. Вся история России и Белоруссии исключает подобный сценарий.

Путь к такому уровню взаимоотношений не был простым. И сегодня они не свободны от проблем. Но достигнуто главное: мы научились своевременно их решать, не допуская перерастания в конфликты интересов. Мы создали механизмы сотрудничества, позволяющие учитывать интересы обеих стран, эффективно использовать их потенциалы. Какую бы область, какое бы направление взаимодействия мы ни взяли, в них нет ничего, что создавало бы непреодолимые препятствия нашему совместному движению вперед. Ведущую и позитивную роль в этом играют президенты двух стран, их твердая воля идти курсом углубления сотрудничества России и Белоруссии, их постоянный и доверительный диалог.

Все более значимой составляющей российско-белорусских связей становится взаимодействие между регионами. Мы заинтересованы в наращивании таких контактов. Ежегодное проведение Форумов регионов наших государств - наглядное тому подтверждение.

Данный формат изначально создавался как площадка для выработки конкретных мер по расширению межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства. За прошедшие годы форумы стали важным инструментом развития интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

Сегодня многие регионы России поддерживают интенсивные прямые контакты с областями Беларуси. В рамках Форума заключены соглашения о развитии сотрудничества в самых разных отраслях экономики, в социальной и культурной сфере. Сейчас контакты налаживаются уже не только между регионами, но и между городами, муниципальными районами, предприятиями, организациями.

Можно говорить сейчас о том, что в рамках Союзного государства сформирован общий рынок товаров и услуг. Так, только в прошлом году белорусские сельскохозяйственные организации реализовывали свою продукцию в 75 регионах России, из которых Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются основными покупателями. Интенсивно идет создание общего рынка труда.

Нельзя не отметить результаты взаимодействия регионов в сфере промышленности. Профильные министерства двух стран во исполнение решений Третьего форума регионов Беларуси и России ведут совместную работу по поддержке наиболее перспективных проектов в ключевых отраслях. Для наших стран это, в первую очередь, микроэлектроника, станкостроение, автомобильная промышленность и сельскохозяйственное машиностроение. Одним из направлений промышленного сотрудничества, в частности, является использование белорусскими предприятиями механизма специальных инвестиционных контрактов для создания эффективных конкурентоспособных производств в регионах России.

При этом не стоит останавливаться на том, чего мы достигли. В рамках Форума нужно работать на перспективу.

— В чем особенность предстоящего Форума? Какие основные актуальные темы будут затронуты на нем?

— Каждый форум посвящен актуальным вопросам развития наших стран, Сегодня это выход на новый уровень сотрудничества в рамках Союзного государства, повышение роли России и Белоруссии в развитии передовых технологий, включение регионов и областей в эту работу. Поэтому темой нынешнего Форума стали "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Формирование цифровой экономики и всемерная поддержка наукоемких отраслей должны стать основой развития Союзного государства.

Очевидно, что наши страны обладают серьезным научным потенциалом, имеют все возможности для того, чтобы занять достойные позиции в развитии современных технологий. Однако в настоящее время этот потенциал не раскрыт в полной мере.

Очевидно, что наши страны обладают серьезным научным потенциалом, имеют все возможности для того, чтобы занять достойные позиции в развитии современных технологий

Чтобы российские и белорусские предприятия были конкурентными на мировом рынке, необходимо расширять выпуск высокотехнологичной наукоемкой, инновационной продукции, внедрять ее в серийное производство в Беларуси и России. И решать эти задачи предстоит, в том числе, субъектам хозяйствования и регионам двух стран. В этом плане есть перспективы в радиоэлектронном и оптоволоконном приборостроении, производстве тепловизионных устройств, в сфере прикладных суперкомпьютерных технологий. Считаю, что развитие сотрудничества в области высоких технологий может стать одним из приоритетных направлений промышленной политики наших стран.

Россия и Беларусь должны совместно формировать общую среду, способствующую решению этой задачи, разрабатывать и осуществлять единую технологическую и образовательную политику, создавать общее информационное пространство.

Среди основных на Форуме будут рассмотрены вопросы расширения научно-технического сотрудничества наших стран, развития инновационных производств, современного информационного общества. Приоритетом для Союзного государства должна стать гармонизация законодательства и нормативных правовых документов в этой сфере.

Кроме этого, важной темой станет обсуждение перспектив законодательной работы в условиях интеграционного развития России и Беларуси. На сегодня важно понять, на каком этапе гармонизации мы находимся. Для этого стоит проанализировать законодательную базу Союзного государства, чтобы определить, в каких сферах достигнута унификация, а где еще нет.

— Каким образом парламенты могут способствовать расширению взаимодействия регионов России и Беларуси? Что планируется предпринять в ближайшее время?

— Парламенты наших государств многое делают для развития межрегионального сотрудничества. Не случайно Форум регионов проводится именно под эгидой верхних палат парламентов России и Беларуси.

Конечно, основное направление этой работы — сближение российского и белорусского законодательств по актуальным вопросам сотрудничества. Мы обсуждаем возникающие здесь вопросы, обмениваемся мнениями о путях их решения, предлагаем конкретные формулировки возможных правовых норм. Приятно отметить, что все это проходит в доброжелательной и деловой атмосфере. И такое сближение идет.

Создана и успешно действует Межпарламентская комиссия верхних палат обоих парламентов — Совета Федерации и Совета Республики - по межрегиональному сотрудничеству. Ее очередное заседание состоится в рамках предстоящего Четвертого форума регионов. В ходе заседания комиссии предстоит, в частности, обсудить Доклад экспертной группы по изучению и гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в области промышленной политики.

— И Россия, и Белоруссия активно развивают социальные программы, в частности, используется такой механизм, как материнский капитал. Недавно в ходе "Прямой линии" Владимир Путин затронул тему возможной выплаты части средств маткапитала на руки. Как вы относитесь к предложениям расширить возможности по использованию маткапитала. Будут ли сенаторы вносить в ближайшее время соответствующие поправки?

— Среди мер государственной демографической политики введение материнского капитала оказалось одной из самых действенных. То, что эта программа дала импульс увеличению рождаемости, не вызывает сомнений.

Срок действия программы - до 2018 года включительно. Целесообразность и возможность ее продления в последующие годы сейчас обсуждается как в структурах федеральной исполнительной власти, так и нами, парламентариями.

Как и мои коллеги по Совету Федерации, я считаю, что демографическая ситуация в стране требует, как минимум, сохранения, а по хорошему — усиления всех экономических, финансовых, социальных, правовых мер, способствующих повышению рождаемости. Ведь мы вступили в полосу очередного снижения числа женщин репродуктивного возраста. И полоса эта будет длиться пять-шесть лет. В такой ситуации особенно важно создавать условия, благоприятствующие тому, чтобы женщин становились матерями, чтобы рождение двух-трех детей становилось у нас обычным делом, а не считалось чем-то вроде подвига, как это имеет место сейчас.

Важно создавать условия, благоприятствующие тому, чтобы женщин становились матерями, чтобы рождение двух-трех детей становилось у нас обычным делом, а не считалось чем-то вроде подвига

За 10 лет действия этой программы расходы по ее реализации составили в общей сложности 1,7 триллиона рублей. За это время размер материнского капитала неоднократно повышался, увеличившись с 250 тысяч до 453 тысяч рублей, то есть без малого в два раза. Правом на получение материнского капитала воспользовались 7,8 миллиона российских семей с двумя и более детьми. Так что, как видим, уже сейчас есть все основания заявить, что материнский капитал оправдал связанные с ним ожидания.

Больше того. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в сфере демографической политики государства этот проект стал одним из самых успешных. А, может быть, и самым успешным. Вот почему он имеет значительную поддержку и в исполнительной власти, и в обеих палатах Федерального Собрания, и в регионах, и в обществе.

Считаю, шансы на продление программы материнского капитала после 2018 года неплохие. Во всяком случае, наша палата выступает за такое решение. Мы поддерживаем слова президента России, сказанные им в ходе "Прямой линии", о том, что "нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя". Дело за тем, чтобы найти баланс того, что объективно требуется в финансовом отношении в этой сфере, и что государство реально в состоянии дать.

Тем более важно работать над совершенствованием реализации программы материнского капитала. В Совет Федерации поступает немало обращений граждан о внесении изменений в ее механизмы. Наши профильные комитеты внимательно изучают их, привлекая представителей экспертного сообщества, специалистов министерств и ведомств.

Мы в этой работе ставим во главу угла повышение эффективности материнского капитала как инструмента стимулирования первых рождений у женщин в возрасте 20-25 лет, рождений вторых, третьих и последующих детей у женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Это одно из ключевых условий обеспечения устойчивого естественного роста населения нашей страны. Здесь, конечно же, требуются решения системного характера. Их надо искать.

Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается. Вместе с тем важно помнить, что материнский капитал - не социальное пособие в виде определенной денежной суммы. Его предназначение - содействие семье в выполнении такой исключительно важной миссии, как материнство и детство. Ни на какие другие цели, задачи эти средства не направляются и не должны направляться. Дело за тем, как это обеспечить, выдавая часть средств материнского капитала на руки.

— Россия и Белоруссия постоянно сталкиваются с негативными откликами в свой адрес со стороны зарубежных партнеров. Политики двух стран неоднократно делали заявления о недопустимости влияния извне на суверенные дела государств. Несколько недель назад в Совете Федерации прошли слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Не стоит ли опасаться "закручивания гаек", как написали некоторые СМИ? Возможен ли запрет президентских грантов для "иностранных агентов"?

— Догадываюсь, что стоит за вашими вопросами. Недавние парламентские слушания по противодействию вмешательства во внутренние дела нашей страны, создание в Совете Федерации соответствующей Временной комиссии встревожили США, их союзников. В ход могут быть пущены различного рода "страшилки" о якобы готовящихся российскими властями запретах и ограничениях в области прав и свобод граждан, средств массовой информации, о гонениях на инакомыслящих и т.д.

Повторю то, что сказала, выступая на парламентских слушаниях. Ни США, ни некоторые другие государств Запада не делают секрета из своего вмешательства в дела других государств. По существу, это одно из стратегических направлений их внешней политики. Наша страна была и остается одной из основных ее целей. В последнее время антироссийская составляющая данной стратегии усилилась. Фактов, подтверждающих это, множество. Каждое государство, если оно дорожит своим суверенитетом, своей независимостью, обязано защищать себя от подобных акций.

Что мы и делаем. Но это не имеет ничего общего со шпиономанией, "охотой на ведьм", в чем нас обвиняют. Деятельность Российского государства, его органов власти строится на строгом соблюдении всех положений Конституции, включая те, которые определяют права и свободы граждан. Могу со всей ответственностью заявить, что мы не приняли ни одного нормативного правового акта, который бы не соответствовал букве и духу Основного закона, нарушал его.

Это в полной мере относится и к противодействию вмешательству во внутренние дела нашей страны. Безусловно, это работа, которая потребует особой взвешенности и ответственности. Готов ли Совет Федерации к ней? Полагаю, что готов. Я имею в виду не только высокий профессионализм и политическую зрелость членов Временной комиссии, сенаторов в целом, но и имеющийся у нас опыт законодательства, в том числе в сфере НКО, мониторинга правоприменительной практики, межпарламентской дипломатии.

Наша цель не в том, чтобы, говоря словами классика, "держать и не пущать". Наша цель — выстроить такую систему правового регулирования, которая позволит надежно защитить государственный суверенитет России

Безусловно, это потребует тщательного анализа имеющихся правовых норм, в том числе регулирующих НКО, с точки зрения их соответствия современным реальностям. Будет проведен, как уже было сказано, всесторонний мониторинг правоприменительной практики в этой сфере. На этой основе сенаторы совместно с коллегами из Государственной Думы, специалистами из различных министерств и ведомств, представителями силовых структур, экспертами подготовят необходимые предложения, рекомендации.

Скорее всего, без законодательных новаций не обойтись. Однако на сегодняшний день никаких инициатив на этом направлении не выдвигалось. И вряд ли они появятся в ближайшее время, так как работа предстоит весьма непростая, кропотливая. Ведь наша цель не в том, чтобы, говоря словами классика, "держать и не пущать". Наша цель — выстроить такую систему правового регулирования, которая позволит надежно защитить государственный суверенитет России, общественно-политическую стабильность страны, ни в коей мере не ущемляя, не ограничивая ничего из того, что предоставляет и гарантирует Конституция России.

Что касается президентских грантов, то они выделяются на конкурсной основе. К участникам конкурсов предъявляются серьезные требования. Заявки проходят проверку на предмет их научной, культурной, практической и иной ценности, профессиональной проработанности, достоверности представленных сведений. Считаю, именно это должно быть главным при рассмотрении проектов, поступивших на конкурс от НКО. Чем меньше здесь будет ограничений, тем лучше.

Беседовала Софья Малинина