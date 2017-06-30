Юлия Чечет: человек должен стать сложнее, чтобы не стать лишним

© Виталий Тимкив/ТАСС

Руководитель благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Юлия Чечет рассказала в интервью ТАСС о вызовах XXI века, автоматизации процессов на рабочих местах, а также о том, какими качествами должен обладать профессионал сегодня, чтобы быть востребованным завтра.

— С чем вы связываете появление новых требований к человеку в XXI веке?

— Рынок труда во всем мире трансформируется: происходит старение населения, на рынок выходит новое поколение, выросшее в Сети, увеличивается материальный, интеллектуальный и технологический разрыв между группами людей, работодателями и целыми странами.

В технологической сфере происходят сейчас самые существенные изменения. Например, тренд автоматизации рабочих мест на основе алгоритмов и искусственного интеллекта уже начал вытеснять рабочие места белых воротничков — юристов, аудиторов, рекрутеров.

Единых подходов к прогнозированию перспектив автоматизации и роботизации пока нет: разные исследования предсказывают, что от 9% до 50% всех рабочих мест могут быть автоматизированы. Это влечет перспективы появления прослойки "лишних людей". Параллельно будет расти спрос рынка труда на то, что невозможно автоматизировать, на универсальные навыки, которые отличают человека от машины.

Особую важность приобретают компетенции на стыке с качествами личности и ценностями, такие как адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться

Вне зависимости от отрасли будут востребованы универсальные компетенции, или "навыки XXI века", которые можно условно разделить на когнитивные, некогнитивные (включая социально-эмоциональные) и цифровые. Особую важность приобретают компетенции на стыке с качествами личности и ценностями, такие как адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться.

Уверена, что человек должен стать "сложнее, чтобы не стать "лишним" в этой новой реальности и успешно адаптироваться к изменениям.

— Почему именно сейчас о "навыках XXI века" заговорила мировая общественность?

— В мире об этой теме говорят уже давно. Программа DeSeCo стартовала более десяти лет назад (международная междисциплинарная программа "Определение и выбор компетенций: теоретические и концептуальные основы" под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития).

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Развитию универсальных компетенций в бизнесе, в том числе российском, компании начали уделять внимание еще в начале века. Но очевидно, что универсальные компетенции (или "навыки XXI века") закладываются задолго до попадания человека на рынок труда — их необходимо развивать с раннего возраста.

И образовательные организации сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, общественность ожидает от их выпускников подготовленности к жизни, работе и самореализации в XXI веке; с другой — навыки и компетенции, необходимые для этого, до сих пор четко не определены образовательной наукой, как не определены и способы их формирования и оценки.

Достаточная научная проработка ключевых понятий, доказательные методы формирования этих компетенций, отлаженные модели трансформации систем образования — все это пока отсутствует как в России, так и за рубежом.

— Как вы считаете, насколько эти навыки актуальны для регионов России, ведь уровень жизни и образования в регионах неравномерный?

— Потребность в развитии "навыков XXI века" не зависит от региона и уровня жизни, наоборот, это шанс для менее "продвинутых" регионов сработать на опережение и ускорить свое развитие. Но важно работать и над тем, чтобы рынок труда в этих регионах развивался с тем, чтобы носители универсальных компетенций могли найти себе достойное применение.

— Какой из проектов конкурса "Школа навыков XXI века" поразил лично вас?

— Меня больше всего поразило внимание к конкурсу. Мы получили 208 заявок из 39 регионов России в очень короткие сроки. Это заявки от индивидуальных авторов и коллективов, государственных и негосударственных, коммерческих и некоммерческих организаций, из системы как общего, так и дополнительного образования.

В финал отобрали 12 команд. Очень интересные проекты представили команды из Перми, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга. В каждом из этих проектов есть своя ценность, уникальность, важность для развития новых подходов в образовании. Поэтому не буду выделять какой-то один проект.



— Победитель получает грант до 5 млн рублей. Кто стал его обладателем?

— Мы определили для себя фокус, отражающий ценности благотворительного фонда "Вклад в будущее", — это соответствие вызовам XXI века, с которыми сталкиваются сегодня участники образовательного процесса; потенциал проектов с точки зрения их реальной практической пользы для массового образования и возможность измерить результат.

Победители были определены экспертной конкурсной комиссией и голосами общественного жюри с учетом этих фокусов. Гранты в размере до 5 млн рублей предоставляются благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" идеям / проектам образовательных программ и моделей организаций (окончательные суммы грантов определяются исходя из защищенных победителями бюджетов).

В номинации "Образовательные программы (идея / проект)" грант получит команда Марины Чибисовой "Умная школа" из Москвы с проектом "Технология жизненного проектирования". В номинации "Модель организации (идея / проект)" — Петербургская школа-парк, представленная командой Варвары Кучук из Санкт-Петербурга.



— Расскажите о зарубежной стажировке для победителя.



— Зарубежные стажировки становятся призом для победителей в двух номинациях, представивших на конкурс уже реализованные проекты.

В номинации "Модель организации" проект-победитель представлен командой Александра Кондакова из Москвы. Это Комплексная система управления качеством образования "Мобильная электронная школа". Среди реализованных образовательных программ победителем стал проект "Технологическая сессия" команды Елены Иконниковой из Перми.

Команды-победители смогут пройти стажировку в зарубежной школе. Где именно — в какой стране, городе, школе, — будет рекомендовать экспертный совет и конкурсная комиссия с учетом специфики каждого из победивших проектов. Стажировка планируется на осень.



— Зачем этот конкурс Сбербанку?



— Сбербанк уделяет огромное внимание развитию навыков XXI века. И речь не только о 300 тыс. наших сотрудников. Мы стараемся развивать всю экосистему, связанную с банком, а наши клиенты — это вся страна. Поэтому Сбербанк инициирует проекты, охватывающие не только банк, но и российские экономику и общество в целом. Для этого и был создан в том числе благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", который я представляю.

Наши программы адресованы как учителям, воспитателям, руководителям системы общего образования, так и родителям и детям. В их числе — "Учитель для России", "Социальный и эмоциональный интеллект", "4К: формирование компетенций XXI века и оценка индивидуального прогресса в их развитии", "Учить учиться" и другие.

Кроме того, мы занимаемся развитием инклюзивной среды, обеспечивающей людям равные возможности самореализации вне зависимости от особенностей развития и здоровья.

Конкурс "Навыки XXI века" — одна из составляющих работы фонда "Вклад в будущее" в рамках развития современного образования. С помощью конкурса мы хотели найти и поддержать идеи и решения в действующей системе образования по приобретению навыков, актуальных для XXI века, способствующих реализации нынешних стандартов образования (ФГОС).

По итогам конкурса мы понимаем, что его участники — наши единомышленники, проекты которых солидарны с миссией фонда. И это еще один особо ценный результат конкурса: состоявшееся объединение профессионалов из разных регионов России на почве общих целей. Это дает нашему педагогическому сообществу новые ресурсы для расширения опыта, обмена практиками и взаимной поддержки.



— Будут ли навыки XXI века интегрироваться в другие проекты Сбербанка, например "Учитель для России"? Будет ли подготовка учителей адаптирована под новые навыки?



— Безусловно. Мы решили, что все команды-финалисты должны быть приглашены к работе в нашей Лаборатории образовательных продуктов, где они смогут разработать модули по развитию эмоционального и социального интеллекта и 4К (навыки критического и креативного мышления, коммуникации, кооперации) для своих площадок на основе методологий развития навыков, разрабатываемых фондом и его партнерами.

Сейчас в лаборатории работают уже более 20 партнерских организаций, включая "Учитель для России", школьную Лигу Роснано, Школу нового поколения, English First, олимпиаду НТИ, образовательный центр "Сириус" и другие. Очень важно, чтобы все лучшие идеи нашли применение на практике. Поэтому мы будем внимательно отслеживать судьбу проектов и поддерживать контакт с их авторами. Мы стремимся к формированию сообщества методологов, педагогов, родителей, заинтересованных в развитии "навыков XXI века".

— Мы знаем, что вы проводите большое исследование о навыках XXI века совместно с Международным институтом образования и рядом международных вузов. Есть ли первые результаты? И как долго оно будет проходить?



— Наш стратегический партнер — Институт образования Высшей школы экономики, плотно взаимодействующий с наиболее прогрессивными представителями как отечественной, так и мировой образовательной науки. Совместно мы реализуем амбициозный проект — исследование, в котором принимают участие не только лучшие российские ученые, но и ведущие научные школы образования Китая, Южной Кореи, Финляндии, Канады, США, Великобритании. Все вместе мы ищем ответы на острые вопросы: как система образования отвечает на изменяющиеся запросы рынка труда, какие существуют образовательные системы, какие нужны навыки, как эти навыки развивать и оценивать, кто их должен развивать и какой должна быть роль учителя в новой реальности.

Все вместе мы ищем ответы на острые вопросы: как система образования отвечает на изменяющиеся запросы рынка труда, какие существуют образовательные системы, какие нужны навыки, как эти навыки развивать и оценивать, кто их должен развивать и какой должна быть роль учителя в новой реальности

Первые содержательные результаты исследования мы сможем увидеть уже в ближайшее время, но материалы для широкого доступа будем готовы выпустить в свет в следующем году. Финальный доклад выйдет в свет в июне 2018 года.

Успешная реализация проекта поможет не только развитию навыков XXI века в российской системе общего образования, но и улучшению международной репутации нашей страны как мирового центра развития современного образования и созданию конкурентоспособного национального потенциала для дальнейшего развития этой тематики. Важно, что проект реализуется в синергии с аналогичными программами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР / OECD) и ЮНЕСКО, и результаты будут полезными для всех сторон.



— Как вы сотрудничаете с Министерством образования в этом проекте? Будет ли изменена система школьного образования в связи с требованиями нового времени?



— С одной стороны, в своей инициативе мы исходили из мировой практики успешной интеграции навыков XXI века в школьное образование. Во всем мире подобные проекты инициировались ведущими образовательными организациями при финансовой поддержке крупнейших компаний. И только затем, после апробации, предлагались на государственном уровне. С другой стороны, естественно, мы стремимся действовать в синергии с государственной образовательной политикой. Рабочие материалы проекта будут обсуждаться с широким кругом экспертов, в том числе, безусловно, и с Министерством образования, мнение и комментарии которого очень важны.

Наработки проекта мы используем в рамках работы над Стратегией развития Российской Федерации на 2018–2024 годы и на перспективу до 2035 года (поручение президента России от 18 мая 2016 года №Пр-972). В частности, это раздел стратегии "Образование XXI века", содержащий предложения по повышению вклада системы образования страны в экономический рост.

Итоги международных исследований (PIAAC, PISA, исследование Всемирного банка и НИУ ВШЭ) подтверждают, что система общего образования как в России, так и в других странах мира не удовлетворяет изменившимся потребностям экономики и рынка труда.

Я считаю, что трансформировать образовательную систему придется неизбежно. И ни государство, ни бизнес, ни наука в одиночку не справятся с подобной трансформацией. Педагоги, дети, родители, организации неформального образования также имеют свое понимание ситуации, которое необходимо учитывать. Только сообща и с учетом лучшего российского опыта, мировых практик и позиции всех вовлеченных сторон мы сможем создать современную систему подготовки "человека завтрашнего дня".

Беседовала Татьяна Виноградова